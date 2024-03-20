Матвиенко сочла оскорблением слова западных лидеров о выборах в России

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    Франция юлит в ответ на разоблачения российской разведки
    Медведев усмотрел пользу в возможном появлении французских войск на Украине
    Советник Шойгу рассказал о театре военных действий с принципиально новым оружием
    Захарова сделала вывод о Скрипалях из истории с Кейт Миддлтон
    Турция и США договорились о новой системе по антироссийским санкциям
    Госдеп заблокировал заявление G7 с осуждением выборов в России
    Румынские наемники заявили об атаках на российское приграничье
    ФСБ задержала жителя Камчатки за призывы к убийству участников СВО
    ВС России взяли под огневой контроль пути снабжения группировки ВСУ под Авдеевкой
    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Путин выписал предателям билет в ад

    Мы допускаем, а Путину, скорей всего, известно точно, что в нападениях на приграничные регионы России принимали участие какие-то экс-русские люди, которых, собственно, глава государства и называет власовцами. Путин поручил ФСБ не забывать про них, искать поименно и наказывать без срока давности.

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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Российские выборы загнали западных лидеров в дипломатическую ловушку

    Европа в отношении признания российских выборов будет поступать так, как поступают американцы. А Вашингтон уже начал занимать линию де-факто признания. Там заявили, что будут действовать исходя из реальности. А она убедительно демонстрирует победу Владимира Путина.

    5 комментариев
    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Реальную экономическую революцию подменили имитацией

    Бизнес начинает выдумывать всякие несуществующие проблемы и навязывать потребителям мысль, что у них что-то страшно болит. Маркетолог из человека, который ищет боли, превратился в человека, который зомбирует потребителя, убеждая того, что ему плохо.

    12 комментариев
    20 марта 2024, 11:30 • Новости дня

    Матвиенко сочла оскорблением слова западных лидеров о выборах в России

    Матвиенко: Запад считает, что у россиян нет гражданской сознательности

    Tекст: Ольга Никитина

    «Перекличка» различных «макронов», «боррелей» и других персон «без политического лица» по поводу выборов в России является прямым оскорблением российских граждан, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

    Она отметила, что такие заявления дискредитируют самих их авторов. Высказывания западных чиновников воспринимается не просто как ложь, а как прямое оскорбление миллионов российских граждан, заявила Матвиенко.

    По ее словам, Запад отказывает десяткам миллионов россиян в гражданской сознательности, передает ТАСС.

    При этом она назвала реакцию западных стран на прошедшие в России выборы ожидаемой. Форма же выражения этой реакции, по словам спикера верхней палаты российского парламента, оказалась постыдной.

    «Череда выступлений одинаковых как под копирку, стандартных, пустых, не имеющих никакой связи с реальностью, отрицающих очевидное – безупречную организацию нашего голосования, свободное, прямое волеизъявление россиян», – сказала Матвиенко.

    Накануне представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов назвал высказывания западных чиновников о прошедших в России выборах «неуважением к принципам демократии».

    20 марта 2024, 08:59 • Новости дня
    Госдеп заблокировал заявление G7 с осуждением выборов в России
    Госдеп заблокировал заявление G7 с осуждением выборов в России
    @ Hannes P Albert/DPA/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Госсекретарь США Энтони Блинкен заблокировал текст заявления Группы семи (G7), в котором осуждались прошедшие в России президентские выборы, сообщили СМИ.

    Газета La Repubblica уточняет, что документ был подготовлен председательствующей в G7 Италией. Такое решение американской стороны, по оценке издания, продиктовано желанием не давать повода Москве вмешиваться в грядущие в ноябре американские выборы, передает ТАСС.

    Уточняется, что советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан дал резолюции положительное заключение, однако, по мнению Госдепа, формулировки документа являются неуместными.

    Накануне представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов назвал высказывания западных чиновников о прошедших в России выборах «неуважением к принципам демократии».

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    20 марта 2024, 09:25 • Новости дня
    Советник Шойгу рассказал о театре военных действий с принципиально новым оружием

    Советник Шойгу: США и НАТО создают ментальный театр военных действий

    Советник Шойгу рассказал о театре военных действий с принципиально новым оружием
    @ Robert Michael/DPA/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Советник министра обороны России Андрей Ильницкий в своей статье для журнала «Арсенал Отечества» заявил, что США и НАТО начали формировать «ментальный театр военных действий» с принципиально новыми видами оружия.

    По словам Ильницкого, содержание и характер военных действий претерпевают радикальные изменения. Захват и поражение ментальной сферы противника становятся важнее контроля над территорией, передает РИА «Новости» его заявление.

    «Военными США и НАТО поставлена задача перехода от информационного к когнитивно-ментальному доминированию как определяющему фактору итоговой стратегической победы над противником», – подчеркнул Ильницкий.

    Он также сообщил, что новые технологии когнитивно-ментального доминирования разрабатываются в ведущих научных и военных центрах США и НАТО, таких как Гарвардский и Принстонский университеты, Центре инноваций НАТО, командовании по гражданским делам и психологическим операциям армии США и других.

    Ранее президент Владимир Путин заявлял, что часть западных элит не хочет иметь по соседству такую огромную страну, как Россия, и думает о том, что ее было бы лучше разделить на части.

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    19 марта 2024, 21:17 • Новости дня
    В ЕС задумались о переводе экономики на военные рельсы

    Мишель заявил, что саммит ЕС будет принимать решение о переводе экономики на военные рельсы

    В ЕС задумались о переводе экономики на военные рельсы
    @ EPA/TASS

    Tекст: Кристина Цыцура

    Саммит глав государств ЕС 21-22 марта примет решение о переводе экономики Евросоюза на военные рельсы, заявил глава Евросовета Шарль Мишель.

    Также будет обсуждаться вопрос совместных закупок оружия, увеличения военных бюджетов стран сообщества и ускорения поставок снарядов Киеву, передает ТАСС.

    «Пришло время для изменения парадигмы в отношениях [Евросоюза] с обороной и безопасностью», – написал Мишель в социальной сети.

    Он также назвал главной задачей ЕС сейчас предоставление военной помощи Украине.

    Ранее глава Евросовета Мишель призвал ЕС «готовиться к войне».

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    19 марта 2024, 18:50 • Новости дня
    Вучич передал поздравления Путину через российского посла

    Сербский президент Вучич передал поздравления Путину через российского посла

    Tекст: Кристина Цыцура

    Президент Сербии Александр Вучич во время встречи с российским послом Александром Боцан-Харченко передал письмо с поздравлениями Владимиру Путину по случаю его победы на президентских выборах в России.

    Об этом сербский президент сообщил в социальной сети, где также были опубликованы фотографии их встречи. Она прошла в резиденции Вучича «Андричев венац» в Белграде, передает РИА «Новости».

    В своем сообщении Вучич отметил, что в письме, помимо поздравлений, он изложил президенту РФ сложности, которые испытывает сербский народ в Косово и Метохии, а также основные политические вызовы, стоящие перед Сербией. Он также выразил благодарность за поддержку России в вопросе сохранения территориальной целостности страны.

    Путина с победой на президентских выборах поздравляли председатель КНР Си Цзиньпин, руководители стран СНГ, глава КНДР Ким Чен Ын и другие лидеры.

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    19 марта 2024, 13:12 • Новости дня
    Политолог объяснил позицию Москвы по диалогу с США о контроле над вооружениями

    Политолог Корнилов: США не слышат позицию Москвы по вопросу контроля над вооружениями

    Политолог объяснил позицию Москвы по диалогу с США о контроле над вооружениями
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Россия не раз подчеркивала готовность обсуждать вопросы контроля над вооружениями с США. Москву интересует комплексный подход, способный удовлетворить интересы всех игроков. Однако Вашингтон к такому разговору до сих пор не готов. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Владимир Корнилов. Ранее в России заявили об отсутствии основ для диалога по контролю над вооружениями с США.

    «Когда речь идет о контроле над вооружениями, надо понимать, что вопрос касается не столько двустороннего диалога Москвы и Вашингтона, сколько всей системы безопасности. Еще в 2021 году мы озвучивали Штатам свои предложения по переустройству имеющейся картины. Однако и тогда, и сейчас мы сталкиваемся с принципиальным непониманием российской позиции», – сказал политолог Владимир Корнилов.

    По его словам, американцы готовы говорить лишь о частных мерах, которые при этом будут нести максимальную выгоду Белому дому. «Более того, это не первый случай, когда Штаты игнорируют комплексные предложения Москвы. Вспомним хотя бы проект договора о предотвращении размещения оружия в космосе, о чем говорил Владимир Путин. Инициатива остается без внимания с 2008 года», – указывает спикер.

    Политолог также обратил внимание на степень вовлечения американцев в конфликт вокруг Украины. Он заметил, что одномоментно с заявлениями США о якобы готовности вести диалог с Москвой Вашингтон продолжает видеть в Киеве инструмент давления на Россию. «Плодотворный диалог в таких обстоятельствах попросту невозможен», – указывает собеседник.

    «Для того чтобы Россия была готова начать диалог, нам необходимо понимать, что оппонент намерен нас услышать. Бессмысленно говорить о таких сложных вещах с государством, не способным даже гипотетически согласиться с предложениями Москвы», – резюмирует Корнилов.

    Ранее в России заявили об отсутствии основ для диалога по контролю над вооружениями с США. Об этом сообщил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский, передает ТАСС. Он подчеркнул, что Москва не видит возможности для такой работы в условиях попыток западных стран нанести ей «стратегическое поражение».

    По его мнению, вопросы стратегического диалога между Россией и США не могут рассматриваться без учета общего военно-политического контекста, поэтому любое взаимодействие двух стран в этой сфере будет возможно только в случае кардинального пересмотра Вашингтона и НАТО их крайне враждебного курса в отношении РФ.

    Кроме того, Полянский заметил, что для начала диалога необходима готовность Штатов вступить в комплексное обсуждение проблемы, которое бы учитывало все значимые факторы стратегической стабильности. При этом особый акцент необходимо сделать на устранение первопричин фундаментальных противоречий между двумя государствами.

    Мнение дипломата созвучно с позицией Владимира Путина, высказанной им в рамках послания Федеральному собранию. «Россия готова к диалогу с Соединенными Штатами Америки по вопросам стратегической стабильности. Но вот что хотел бы подчеркнуть, уважаемые коллеги, чтобы меня все правильно поняли: в данном случае мы имеем дело с государством, чьи правящие круги предпринимают против нас открытые враждебные действия. Ну и что? Они на полном серьезе собираются обсуждать с нами вопросы стратегической стабильности, одновременно пытаясь нанести России, как они сами говорят, стратегическое поражение на поле боя?» – цитирует президента официальный сайт Кремля.

    «Наша позиция понятна: если хотите обсуждать ответственные, важные для всей планеты вопросы безопасности и стабильности, то необходимо делать это только в едином комплексе, естественно, включая все те аспекты, которые затрагивают наши национальные интересы и прямо влияют на безопасность нашей страны, на безопасность России», – заметил глава государства.

    Напомним, в феврале Владимир Путин подписал закон о приостановлении участия России в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Ранее замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков говорил, что возобновление действия соглашения возможно, если США откажутся от «враждебного курса» в отношении Москвы, писали РИА «Новости».

    Он подчеркивал, что страны продолжают периодически обмениваться «сигналами» в рамках диалога по контролю над вооружениями, однако сложившийся диалог носит ситуативный характер и касается в большей степени функционирования дипприсутствий.

    «Весьма странно, если не сказать жестче, требовать от нас, например, возобновления инспекционной деятельности на российских объектах стратегических наступательных вооружений в условиях, когда киевский режим осуществил попытки ударить по объектам нашей дальней авиации, причем при непосредственном военно-техническом и разведывательно-информационном участии США. Возникает вопрос: что именно намерены проверять там американцы? Последствия этих атак?» – также отмечал Рябков в интервью изданию «Коммерсант». Речь идет об атаке ВСУ на военный аэродром в Энгельсе, состоявшейся в декабре 2022-го. На данном объекте базируются стратегические бомбардировщики дальней авиации ВКС.

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    20 марта 2024, 09:50 • Новости дня
    В Роскачестве оценили угрозу отключения в России смартфонов Apple и Google

    Эксперт Роскачества заявил, что отключение в России смартфонов Apple и Google принесет репутационный ущерб

    Tекст: Александра Юдина

    Компании Google и Apple чисто технически могут отключить в России свои смартфоны, однако в этом случае гаджеты станут «кирпичами», это принесет производителю репутационный ущерб, отметил глава Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко.

    По его словам, такое отключение технически вероятно, оно может произойти согласно тому же механизму, когда блокируются краденые смартфоны, передает РИА «Новости».

    Кузьменко добавил, что в этом случае гаджет Apple будет заблокирован, на нем будут потеряны все данные. Владельцы же Android смогут сохранить информацию, при этом устройство будет почти невозможно вернуть к работе без крупных трат.

    Эксперт подчеркнул, что американские компании вряд ли пойдут на этот шаг. В первую очередь из-за того, что в лицензионном соглашении не предусмотрены какие-либо условия для блокировки пользователей в определенной стране. Кроме того, компания получит репутационный ущерб и многомилионные иски.

    Ранее в России предупредили о том, что модификация смартфонов и телефонов аппаратным и программным способом может повлечь для россиян административную ответственность.

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    19 марта 2024, 15:53 • Новости дня
    ЕС не выполнил обещание по поставкам снарядов Украине

    Стано: ЕС не выполнил обещание по поставкам снарядов Украине

    ЕС не выполнил обещание по поставкам снарядов Украине
    @ Serhii Nuzhnenko/REUTERS

    Tекст: Кристина Цыцура

    Евросоюз не смог в срок поставить Украине 1 млн артиллерийских снарядов, обещанных в прошлом году, сообщил на брифинге официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

    «Политическая цель все еще остается в силе, мы поставим 1 млн снарядов до конца года, а к настоящему моменту, вернее, к концу марта, мы поставим около 500 тыс. снарядов», – передает ТАСС его слова.

    Он подчеркнул, что это количество не включает снаряды, поставленные странами ЕС на двусторонней основе.

    Обещание о поставке 1 млн снарядов в течение 12 месяцев было озвучено главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем 20 марта 2023 года. Задержка с поставками связана с тем, что ЕС не был готов к такому большому объему производства боеприпасов.

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    19 марта 2024, 15:15 • Новости дня
    МИД Молдавии не захотел видеть российскую делегацию на сессии ФАО

    Посол Васнецов: МИД Молдавии не желает видеть российскую делегацию на сессии ФАО в Кишиневе

    Tекст: Александра Юдина

    МИД Молдавии заявил о нежелании видеть российскую делегацию на запланированной в Кишиневе в мае сессии Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), сообщил изданию Sputnik Moldova посол России в Молдавии Олег Васнецов.

    По его словам, организатор сессии (им выступает МИД Молдавии) заявил о нежелании видеть российскую делегацию, а также предложил ее участие в онлайн-режиме, передает РИА «Новости».

    Также Васнецов отметил, что этот шаг в очередной раз продемонстрировал недружественный настрой Кишинева по отношению к Москве.

    Ранее стало известно, что власти Молдавии решили выслать сотрудника российского посольства из-за работы избирательных участков в Приднестровье. В Москве пообещали ответить на высылку дипломата.

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    19 марта 2024, 17:22 • Новости дня
    Эксперт сравнил практику международного наблюдения за выборами в России и на Западе

    Эксперт Наумов рассказал о недостатках работы наблюдательных миссий БДИПЧ ОБСЕ на выборах в странах ЕС и США

    В заявлении Евросоюза о выборах президента России предсказуемо присутствует сожаление в связи с отсутствием на выборах наблюдателей от ОБСЕ, но на выборах была максимальная прозрачность – как и предусмотрено Копенгагенским документом СБСЕ 1990 года, заявил газете ВЗГЛЯД профессор кафедры международных организаций и проблем глобального управления МГУ им. Ломоносова Александр Наумов. Он привел примеры того, сколько наблюдателей присутствовало на выборах в России, а сколько на выборах в Европе и США.

    «В заявлении Евросоюза о выборах президента России предсказуемо присутствует сожаление в связи с отсутствием на выборах наблюдателей от ОБСЕ, в частности Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ, что якобы противоречит обязательствам России в организации и «лишает российских избирателей и институты независимой оценки процесса голосования». Еще бы, столько усилий приложено для монополизации института международного наблюдения, и все напрасно.  Однако отождествление международного наблюдения и мониторинга со стороны БДИПЧ ОБСЕ в корне неверно», – рассказал эксперт газете ВЗГЛЯД.

    Он отметил, что организация международного наблюдения за выборами осуществляется в интересах населения, где проводятся выборы. Основа основ независимого международного наблюдения – беспристрастность, транспарентность, деполитизированность. По приглашению России следить за ходом президентских выборов прибыли 1115 наблюдателей и экспертов из 129 государств мира, включая международные организации. В рамках осуществления мониторинговых миссий посещено более половины субъектов Российской Федерации. «Максимальная прозрачность – как и предусмотрено тем самым Копенгагенским документом СБСЕ 1990 года, на который ссылаются европолитики», – сказал Наумов.

    «Беспочвенность и голословность заявлений о якобы отсутствии контроля за выборами в России легко подтверждается мировой практикой организации международного наблюдения за выборами. Для наглядности берем то самое пространство ОБСЕ, с которого звучит необоснованная критика в адрес России. Так, за выборами президента США в ноябре 2020 года следили две ограниченные миссии наблюдения общим составом в 130 экспертов из 52 стран – при количестве граждан США, имеющих право голоса, в 240 млн человек. Поскольку в ряде американских штатов наблюдение за выборами не предусмотрено, а порой и вовсе запрещено на законодательном уровне, упомянутые миссии наблюдения были «ограниченными». За промежуточными выборами в Конгресс США в ноябре 2022 года наблюдали около двух сотен представителей из 48 стран», – отметил эксперт.

    Он также отметил, что за период с 2021 по 2023 год за выборами в Германии, Италии, Испании, Латвии, Литве, Франции, Эстонии наблюдали международные миссии в составе от двух до семи человек. Из общей картины немного выбилась Польша в 2023 году. Если в июне 2020 года за президентскими выборами в Польше наблюдала спецмиссия в составе 8 человек из 8 стран, то за парламентскими выборы в октябре 2023 года – рекордные для европейского пространства 154 эксперта из 44 стран. На досрочных парламентских выборах в Португалии, состоявшихся за неделю до российских выборов, не было ни единого наблюдателя. Как и в случае с США, в большинстве европейских стран законодательство не предусматривает обязательство организации международного наблюдения за выборами. Вполне достаточным основанием для вынесения вердикта об открытости и прозрачности процесса голосования становится «давность традиций демократических выборов».

    Наумов заключил, что впереди резонансные выборы в Европарламент 6-9 июня и выборы президента США в ноябре. В случае с Европарламентом, БДИПЧ уже решило ограничиться спецмиссией по оценке выборов. «С нетерпением ждем «независимых оценок процесса голосования» в Соединенных Штатах», – добавил он.

    Ранее международные эксперты и наблюдатели подвели предварительные итоги своей работы 15–17 марта на избирательных участках в России. Выступив в Экспертном центре НОМ и МРГ СПЧ, а затем в Общественной палате России, представители международных миссий обратили внимание, что западные массмедиа сообщают диаметрально противоположное тому, что они видели лично.

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    19 марта 2024, 19:11 • Новости дня
    ВЦИОМ: 83% россиян назвали выборы президента честными

    Tекст: Кристина Цыцура

    Рекордное число россиян считают, что результаты прошедших выборов президента России достоверны, сообщает ВЦИОМ.

    Рекордное число россиян указали, что результаты выборов достоверны и соответствуют выбору избирателей - 65% (2004 г. – 53%, 2008 г. – 53%, 2012 г. – 44%, 2018 г. – 60%). Еще 18% (-10 п.п. к 2018 г.) выбрали вариант «какие-то подтасовки на местах, возможно, были, но они не повлияли на результаты голосования в целом по стране», говорится в сообщении Всероссийского центра изучения общественного мнения. То есть 83% россиян назвали выборы президента честными.

    Результаты выборов вызвали у россиян преимущественно положительные эмоции: надежда (42%), радость (34%), воодушевление (21%), удовлетворение (2%). На момент проведения опроса ознакомились с итогами голосования 85% респондентов, 14% не знали, сколько процентов набрали кандидаты.

    В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет, он был проведен 18 марта 2024 года методом телефонного интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных на территории РФ.

    Ранее сообщалось, что Роскомнадзор удалил 1,7 тыс. материалов с фейками о выборах.

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    19 марта 2024, 13:39 • Новости дня
    В Кремле решили проанализировать планы ЕС ввести пошлины на зерно из России

    Песков: Планы ЕС ввести пошлины на зерно из России нужно проанализировать

    Tекст: Ольга Никитина

    Кремль видел сообщения западных СМИ о планах Евросоюза ввести пошлины на зерно из России и Белоруссии, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Представитель Кремля отметил, что реализацию этих мер предстоит проанализировать. Также нужно понять, в какие сроки будут введены ограничения и будут ли они вообще, передает ТАСС слова Пескова.

    После может будет делать выводы, заключил представитель Кремля.

    Газета Financial Times писала ранее, что Еврокомиссия скоро введет пошлины на зерно из России и Белоруссии в размере 95 евро за тонну.

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    19 марта 2024, 15:26 • Новости дня
    Иностранные наблюдатели и эксперты оценили президентские выборы в России

    Tекст: Ольга Никитина

    Международные эксперты и наблюдатели подвели предварительные итоги своей работы 15–17 марта на избирательных участках в России. Выступив в Экспертном центре НОМ и МРГ СПЧ, а затем в Общественной палате России, представители международных миссий обратили внимание, что западные массмедиа сообщают диаметрально противоположное тому, что они видели лично.

    «Могу подтвердить, что все прошло в соответствии с демократическими стандартами и нормами», – заявил дипломат, основатель Международной дипломатической обсерватории, зарегистрированной в социально-экономическом департаменте НПО ООН Вито Гриттани, который рассказал, что посетил избирательные участки в Донецке. Наблюдатель особенно отметил, что были созданы все условия для голосования граждан с ограниченными физическими возможностями. Его слова приводятся на сайте НОМ.

    Со своей стороны грузинский политолог, журналист Васо Капанадзе подчеркнул, что на выборах были обеспечены «всеобщее избирательное право и тайное голосование». По его словам, в России его удивили возможности голосования для тех, кто не сможет посетить избирательный участок и будет находиться в другом регионе, – в Грузии такая категория избирателей, по его словам, «находится за пределами выборов».

    Основатель и главный редактор новостного портала 21st Century Wire, журналист Патрик Хеннингсен опроверг сообщения западной прессы о голосовании в новых регионах «под дулом автомата». Он, напротив, увидел, что обстановка была праздничной, а голосование добровольным.

    «На Западе говорят, что в России прошли фейковые выборы, при этом ни подтверждений, ни аргументов, ни ссылок на какие-то организации не приводится. Они просто говорят это, как утверждение», – заявил независимый журналист, писатель Томас Репер. Он добавил: «Но мы, кто был на участках, верим тому, что мы видели на избирательных участках, – выборы проходят свободно».

    В свою очередь бывший член Палаты представителей США Синтия Энн МакКинни, указав на очевидные недостатки избирательной системы в Соединенных Штатах, о которых знает не понаслышке, заявила: «То, что мы увидели в России, – это истинное уважение к волеизъявлению граждан».

    По мнению члена парламента Шри-Ланки Мадхура Витанаге, все увиденное говорит о том, что выборы в России – не рядовое событие, а праздник для людей. «Люди приходят на выборы осознанно, и атмосфера на избирательных участках праздничная. От себя могу сказать, что люди приходят дружелюбные и открытые, они гордятся государством и страной, где они живут», – рассказал НОМ Витанаге.

    Наблюдатель из Германии, депутат Ландтага Гамбурга Ольга Петерзен, отметила ряд технических и технологических решений, применяемых на выборах в России. «Терминалы для голосования, которые стоят на избирательных участках, возможность проголосовать онлайн или даже на дому – это уровень, который у нас в Германии не то что не наблюдается, он пока еще и не предвидится», – подчеркнула она. По ее словам, ориентируясь на статьи в немецких СМИ, можно было ожидать, что избирателей в России будут подводить к урне чуть ли не солдаты с автоматами. «Но я могу подтвердить, что ни одного человека с автоматом позади голосующих я не видела», – говорит Петерзен.

    Как указала член Национального избирательного совета Колумбии Альба Лусия Веласкес Эрнандес, избирательная система России обладает высоким техническим и технологическим потенциалом, и цифровые инструменты работают на повышение прозрачности выборов. «Я удивлена системой организации выборов, которая создана Россией. Это очень ценный опыт для меня и для моей страны. Для нас есть возможность попасть в любую точку Российской Федерации и оценить, как действует избирательная комиссия на каждом уровне», – подчеркнула наблюдатель.

    Наблюдатель из Камбоджи Чхит Кимьеат рассказал, что в ходе посещения четырех избирательных участков не заметил каких-либо нарушений. По его оценке, заслуживает внимания обеспечение безопасности во время голосования. «Нам очень понравилась система организации безопасности на участках, и, возможно, Камбодже можно было бы изучить российский опыт в этой сфере», – пояснил эксперт.

    Независимый наблюдатель, генеральный секретарь одной из политических партий Индии Раджеш Багха пообещал написать книгу для того, чтобы люди в Индии узнали, как проходят выборы в России. Он рассказал, что предпочитал общаться с голосующими и сотрудниками избирательных комиссий не через переводчиков, а лично, пользуясь гугл-переводчиком. По его мнению, это позволило получить больше информации.

    Багха назвал трехдневное голосование «очень хорошей идеей». «Мы тоже сталкиваемся с тем, что у кого-то из-за нездоровья или еще каких-то причин нет возможности посетить участок в один конкретный день. А организация голосования в течение трех дней дает возможность населению максимально участвовать в голосовании», – сказал он.

    По мнению экс-председателя комитета по иностранным делам парламента Италии, президента Итальянского института БРИКС Вито Розарио Петрочелли, было крайне важно иметь возможность наблюдать за всеми аспектами электорального процесса в России. Он отметил тему безопасности и эффективности электорального процесса. «У меня есть опыт наблюдения за выборами, если сравнивать голосование в России с Италией, больше всего выделяются прозрачные урны: в Италии они закрытые», – подчеркнул он.

    Для президента Национальной комиссии социальных организаций республики Уругвай Хуана Фаравелли «поездка в неизвестную Россию» стала своего рода вызовом, но о принятом решении он не жалеет. «Мы видели достаточно много пожилых людей, которые приходили на избирательные участки с радостью. Так, на одном из участков мы встретили людей старшего возраста, которые отдали свои голоса онлайн, а потом все-таки пришли на участок – просто пообщаться и прикоснуться к празднику. Одной из таких женщин было 94 года. Молодежи на участках было меньше – но это объяснимо, ведь более молодые и продвинутые страты избирателей предпочитают онлайн-голосование. Крайне интересна и идея с переносными урнами и КОИБами. В целом организацию выборов в России можно оценить как хорошую, крайне прогрессивную», – подчеркнул он.

    Явка на выборах президента в 2024 году стала рекордной в новейшей истории России и составила 77,44%. По данным ЦИК, Владимир Путин по итогам обработки 100% протоколов набрал 87,28% голосов избирателей.

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    19 марта 2024, 13:06 • Новости дня
    В Китае назвали «саммит за демократию» под эгидой США «клоунским шоу»

    Global Times: Третий «саммит за демократию» в Сеуле под эгидой США стал «клоунским шоу»

    Tекст: Ольга Никитина

    Китайская газета Global Times со ссылкой на экспертов назвала «Саммит за демократию», проходящий в Сеуле, «клоунским шоу».

    Эксперты отмечают, что мероприятие оказалось «не востребованным». На саммит в офлайн-режиме прибыла только одна высокопоставленная делегация – госсекретаря США Энтони Блинкена, передает ТАСС содержание публикации.

    Решение провести саммит в Сеуле издание расценивает как попытку США оказать давление на «недружественные» азиатские страны, в частности, на Китай.

    Низкая популярность саммита обернулась для южнокорейского президента Юн Сок Еля «политическими и репутационными издержками», пишет китайская газета.

    Все эти факторы превращают «саммит за демократию» в простое «клоунское шоу», заключает издание.

    Первая встреча «саммита за демократию» была организована США в декабре 2021 года. В ней не участвовали Россия, Египет, Китай, Турция и ряд других стран.

    В апреле 2023 года Соединенные Штаты вновь провели «грандиозное» международное мероприятие. В тот раз одной из основных его целей стало «осуждение России». Однако итоговую декларацию «саммита демократий» подписали главным образом только прямые вассалы США.

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    19 марта 2024, 13:27 • Новости дня
    В Москве пообещали ответить на высылку дипломата по инициативе МИД Молдавии

    В МИД пообещали ответить на высылку дипломата из Молдавии

    Tекст: Александра Юдина

    Россия намерена ответить на решение властей Молдавии выслать из страны сотрудника посольства России из-за работы избирательных участков в ходе выборов президента России на территории непризнанного Приднестровья, сообщили в МИД.

    В российском дипведомстве пообещали дать соответствующий ответ, передает ТАСС.

    Ранее стало известно, что власти Молдавии решили выслать сотрудника российского посольства из-за работы избирательных участков в Приднестровье.

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    19 марта 2024, 13:04 • Новости дня
    Власти Молдавии решили выслать сотрудника российского посольства

    Власти Молдавии решили выслать сотрудника российского посольства из-за работы избирательных участков в Приднестровье

    Tекст: Александра Юдина

    Власти Молдавии решили выслать одного из сотрудников российского посольства в связи с работой избирательных участков в ходе выборов президента России на территории Приднестровья, сообщает пресс-служба МИД Республики Молдова.

    Уточняется, что российского посла в Молдавии официально уведомили о том, что сотрудника объявили персоной нон грата, он должен уехать из страны, передает ТАСС.

    Напомним, 12 марта МИД Молдавии выразил протест в связи с открытием избирательных участков к выборам президента России в непризнанном Приднестровье.

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