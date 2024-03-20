Матвиенко сочла оскорблением слова западных лидеров о выборах в России

Иностранные наблюдатели и эксперты оценили президентские выборы в России

Tекст: Ольга Никитина

«Могу подтвердить, что все прошло в соответствии с демократическими стандартами и нормами», – заявил дипломат, основатель Международной дипломатической обсерватории, зарегистрированной в социально-экономическом департаменте НПО ООН Вито Гриттани, который рассказал, что посетил избирательные участки в Донецке. Наблюдатель особенно отметил, что были созданы все условия для голосования граждан с ограниченными физическими возможностями. Его слова приводятся на сайте НОМ.

Со своей стороны грузинский политолог, журналист Васо Капанадзе подчеркнул, что на выборах были обеспечены «всеобщее избирательное право и тайное голосование». По его словам, в России его удивили возможности голосования для тех, кто не сможет посетить избирательный участок и будет находиться в другом регионе, – в Грузии такая категория избирателей, по его словам, «находится за пределами выборов».

Основатель и главный редактор новостного портала 21st Century Wire, журналист Патрик Хеннингсен опроверг сообщения западной прессы о голосовании в новых регионах «под дулом автомата». Он, напротив, увидел, что обстановка была праздничной, а голосование добровольным.

«На Западе говорят, что в России прошли фейковые выборы, при этом ни подтверждений, ни аргументов, ни ссылок на какие-то организации не приводится. Они просто говорят это, как утверждение», – заявил независимый журналист, писатель Томас Репер. Он добавил: «Но мы, кто был на участках, верим тому, что мы видели на избирательных участках, – выборы проходят свободно».

В свою очередь бывший член Палаты представителей США Синтия Энн МакКинни, указав на очевидные недостатки избирательной системы в Соединенных Штатах, о которых знает не понаслышке, заявила: «То, что мы увидели в России, – это истинное уважение к волеизъявлению граждан».

По мнению члена парламента Шри-Ланки Мадхура Витанаге, все увиденное говорит о том, что выборы в России – не рядовое событие, а праздник для людей. «Люди приходят на выборы осознанно, и атмосфера на избирательных участках праздничная. От себя могу сказать, что люди приходят дружелюбные и открытые, они гордятся государством и страной, где они живут», – рассказал НОМ Витанаге.

Наблюдатель из Германии, депутат Ландтага Гамбурга Ольга Петерзен, отметила ряд технических и технологических решений, применяемых на выборах в России. «Терминалы для голосования, которые стоят на избирательных участках, возможность проголосовать онлайн или даже на дому – это уровень, который у нас в Германии не то что не наблюдается, он пока еще и не предвидится», – подчеркнула она. По ее словам, ориентируясь на статьи в немецких СМИ, можно было ожидать, что избирателей в России будут подводить к урне чуть ли не солдаты с автоматами. «Но я могу подтвердить, что ни одного человека с автоматом позади голосующих я не видела», – говорит Петерзен.

Как указала член Национального избирательного совета Колумбии Альба Лусия Веласкес Эрнандес, избирательная система России обладает высоким техническим и технологическим потенциалом, и цифровые инструменты работают на повышение прозрачности выборов. «Я удивлена системой организации выборов, которая создана Россией. Это очень ценный опыт для меня и для моей страны. Для нас есть возможность попасть в любую точку Российской Федерации и оценить, как действует избирательная комиссия на каждом уровне», – подчеркнула наблюдатель.

Наблюдатель из Камбоджи Чхит Кимьеат рассказал, что в ходе посещения четырех избирательных участков не заметил каких-либо нарушений. По его оценке, заслуживает внимания обеспечение безопасности во время голосования. «Нам очень понравилась система организации безопасности на участках, и, возможно, Камбодже можно было бы изучить российский опыт в этой сфере», – пояснил эксперт.

Независимый наблюдатель, генеральный секретарь одной из политических партий Индии Раджеш Багха пообещал написать книгу для того, чтобы люди в Индии узнали, как проходят выборы в России. Он рассказал, что предпочитал общаться с голосующими и сотрудниками избирательных комиссий не через переводчиков, а лично, пользуясь гугл-переводчиком. По его мнению, это позволило получить больше информации.

Багха назвал трехдневное голосование «очень хорошей идеей». «Мы тоже сталкиваемся с тем, что у кого-то из-за нездоровья или еще каких-то причин нет возможности посетить участок в один конкретный день. А организация голосования в течение трех дней дает возможность населению максимально участвовать в голосовании», – сказал он.

По мнению экс-председателя комитета по иностранным делам парламента Италии, президента Итальянского института БРИКС Вито Розарио Петрочелли, было крайне важно иметь возможность наблюдать за всеми аспектами электорального процесса в России. Он отметил тему безопасности и эффективности электорального процесса. «У меня есть опыт наблюдения за выборами, если сравнивать голосование в России с Италией, больше всего выделяются прозрачные урны: в Италии они закрытые», – подчеркнул он.

Для президента Национальной комиссии социальных организаций республики Уругвай Хуана Фаравелли «поездка в неизвестную Россию» стала своего рода вызовом, но о принятом решении он не жалеет. «Мы видели достаточно много пожилых людей, которые приходили на избирательные участки с радостью. Так, на одном из участков мы встретили людей старшего возраста, которые отдали свои голоса онлайн, а потом все-таки пришли на участок – просто пообщаться и прикоснуться к празднику. Одной из таких женщин было 94 года. Молодежи на участках было меньше – но это объяснимо, ведь более молодые и продвинутые страты избирателей предпочитают онлайн-голосование. Крайне интересна и идея с переносными урнами и КОИБами. В целом организацию выборов в России можно оценить как хорошую, крайне прогрессивную», – подчеркнул он.

Явка на выборах президента в 2024 году стала рекордной в новейшей истории России и составила 77,44%. По данным ЦИК, Владимир Путин по итогам обработки 100% протоколов набрал 87,28% голосов избирателей.