Казалось бы, Берлину пора остановиться. «Северные потоки» взорваны их ближайшими союзниками, на Украине реальных перспектив нет, экономика в жесточайшей рецессии, промышленность переезжает в США, а без неё и кооперации с Россией немецкое благосостояние невозможно. Но нет. Вместо того, чтобы спокойно отнестись к объединению русских и тем самым отдать долг России за 1990 год, Берлин пытается придумать, как взорвать «Крымский мост» с помощью ракет Taurus.4 комментария
Умер народный артист России и Украины Валерий Ивченко
Народный артист России и Украины Валерий Ивченко умер на 85-м году жизни, сообщил Большой драматический театр (БДТ) имени Товстоногова.
Театр в своем Telegram-канале проинформировал, что Ивченко скончался в субботу.
Ивченко родом из города Купянске Харьковской области, он окончил студию при Харьковском драмтеатре имени Шевченко, а также режиссерский факультет Киевского государственного института театрального искусства. В БДТ артист был приглашен в 1983 году.
Звание народного артиста Украинской ССР получил в 1980 году, а народным артистом России стал в 1994 году. Был занят в театре, а также исполнил множество ролей в фильмах и сериалах.