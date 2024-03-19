Турчак: Вклад «Единой России» в победу Путина составляет 41%

Tекст: Ольга Никитина

«Явка партийных сторонников на президентских выборах составила 31,2 млн человек», – приводятся его слова в сообщении на сайте ЕР.

Он отдельно отметил работу с жителями многоквартирных домов и участниками голосования по программе формирования комфортной городской среды.

«Под эту задачу мы настроили все наши партийные проекты, все мероприятия, которые мы реализовывали в рамках народной программы», – сказал Турчак.

Секретарь генсовета «Единой России» подчеркнул, что партия сыграла ключевую роль и в сборе подписей за выдвижение кандидата.

«Из 3,5 млн подписей два миллиона были собраны единороссами», – напомнил он.

Явка на выборах президента в 2024 году стала рекордной в новейшей истории России и составила 77,44%. По данным ЦИК, Владимир Путин по итогам обработки 100% протоколов набрал 87,28% голосов избирателей.