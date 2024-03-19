Европа будет не признавать российского президента президентом до тех пор, пока так же поступают американцы. А Вашингтон-то как раз уже начал занимать линию де-факто признания. Там заявили, что будут действовать исходя из реальности, а она подразумевает Владимира Путина как президента России.0 комментариев
Турчак: Вклад «Единой России» в победу Путина составляет 41%
Вклад «Единой России» в победу Владимира Путина составляет 41%, партия ставила задачей привести на избирательные участки и в дистанционное электронное голосование не менее 30 млн избирателей, сообщил секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак.
«Явка партийных сторонников на президентских выборах составила 31,2 млн человек», – приводятся его слова в сообщении на сайте ЕР.
Он отдельно отметил работу с жителями многоквартирных домов и участниками голосования по программе формирования комфортной городской среды.
«Под эту задачу мы настроили все наши партийные проекты, все мероприятия, которые мы реализовывали в рамках народной программы», – сказал Турчак.
Секретарь генсовета «Единой России» подчеркнул, что партия сыграла ключевую роль и в сборе подписей за выдвижение кандидата.
«Из 3,5 млн подписей два миллиона были собраны единороссами», – напомнил он.
Явка на выборах президента в 2024 году стала рекордной в новейшей истории России и составила 77,44%. По данным ЦИК, Владимир Путин по итогам обработки 100% протоколов набрал 87,28% голосов избирателей.