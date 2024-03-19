Роскомнадзор рассказал о попытках иноагентов сорвать выборы в России

В преддверии выборов Роскомнадзор организовал постоянный мониторинг информационного пространства для выявления и пресечения распространения информации, направленной на дестабилизацию общественно-политической обстановки в России.

Роскомнадзор также пресек попытки оказания прямого влияния на ход избирательной кампании. «Незадолго до проведения выборов был ограничен доступ к интернет-ресурсу русскоязычного проекта, созданного одним из иностранных агентов в целях проведения так называемых альтернативных выборов и формирования, как указано на этом ресурсе – «параллельных структур власти» на территории Российской Федерации. Доступ к мобильному приложению данного проекта заблокирован Роскомнадзором и оно было удалено из магазина приложений», – добавил Зайцев.

Иноагенты также попытались вмешаться и во время выборов, распространяя различные фейки. Например, журналист Александр Невзоров* (внесен Минюстом в реестр иноагентов) 17 марта в своем Telegram-канале разместил сразу три фейка про Дальний Восток. Это видео, которые якобы доказывают, что во Владивостоке, на Сахалине и в Чите люди массово поддерживают оппозиционную акцию «Полдень против Путина».

Однако журналисты других Telegram-каналов оперативно разоблачили фейки иноагента. Видео, на котором, по утверждению Невзорова, Владивосток, снято в Витебске в 2018 году – и на нем люди действительно шли на выборы президента России.

Ролик, который якобы подтверждал проведение акции на Сахалине, тоже не новое – снято в 2012 году в Москве. На здании можно увидеть надпись «Центральный телеграф». Это здание по адресу Никитский переулок, д. 7, строение 1. Сейчас это бизнес-центр «Никитинский».

Видео, снятое якобы в Чите, где мужчина и женщина говорят, что будут голосовать «за мир», снято в 2014 году, запись сделали в Алчевске. Люди имеют в виду киевский режим, который тогда обстреливал мирное население.

И это не единичный случай. Так, глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев заявил, что были зафиксированы многочисленные попытки иноагентов повлиять на общественное мнение путем распространения «грязной дезинформации».