Олег Царев: Крым и Севастополь с помощью России смогли обустроить цветущий регион

Политик Олег Царев: Решение крымчан и севастопольцев десять лет назад позволило России уверенно идти по выбранному пути

Tекст: Олег Исайченко

«Возвращение Крыма и Севастополя в Россию – это длинная, очень непростая дорога. Даже сейчас, спустя десять лет, мы не можем сказать, что путь полностью завершен. Мы должны и дальше сражаться и забирать в родной дом Одессу, Киев и другие действительно наши города и регионы», – сказал Олег Царев, политик, экс-депутат Верховной рады.

«Сегодняшний праздник – это следствие важнейшего шага, который сделали наши сограждане. Благодаря этому решению крымчан и севастопольцев мы смогли уверенно пойти по выбранному пути. Крымчанам тоже было непросто – на их долю выпали водная и энергетическая блокада, логистические трудности. Но люди с помощью России справились, население обустраивает цветущий регион», – подчеркивает собеседник.

«Вслед за Крымом пошел Донбасс. И сегодня я вспоминаю своих друзей, с которыми мы начинали Русскую весну: Александр Захарченко, Михаил Толстых, которого мы знаем как Гиви, Арсен Павлов, он же Моторола, Алексей Мозговой. Их уже нет в живых, но они все равно рядом с нами на этом празднике», – акцентирует спикер.

Резюмируя, Царев напомнил поговорку «русские долго запрягают, но быстро едут». «Десять лет в масштабах истории – это не так много. Но с точки зрения простого человека – это длинный период. Поэтому сейчас нам стоит поторопить историю, ускорить стрелки часов. Сегодня этим занимаются наши военные в зоне СВО», – заключил он.

Напомним, 18 марта отмечается десятая годовщина вхождения Крыма в состав России. В честь этого исторического события на Красной площади проходит митинг-концерт, в котором приняли участие Николай Басков, Полина Гагарина, Григорий Лепс, Николай Расторгуев и группа «Любэ» и многие другие.

Также к участникам митинга-концерта обратился президент Владимир Путин. «Дорогие друзья, я от души всех приветствую и поздравляю вас с праздником – с воссоединением Крыма и Севастополя с Россией», – заявил Путин.

Он подчеркнул, что Крым – это не только стратегически важная территория, это не только история страны, ее традиции и гордость: «Севастопольцы, крымчане – они наша гордость. Они через десятилетия пронесли веру в Отечество. Они никогда не разделяли себя с Россией, и именно это позволило Крыму вернуться в состав нашей общей семьи».

Также Путин вместе с участниками и зрителями спел гимн России. «Да здравствует Россия!» – заявил он после исполнения гимна.

Газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась в том, как полуостров преобразился за десять лет в составе России.