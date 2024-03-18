Временный президент Чада поздравил Путина с победой на выборах

Временный президент Чада поздравил Путина с переизбранием

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как говорится в поздравительной телеграмме чадского лидера, которую цитирует издание Wihda, президент Чада подчеркнул, что эта победа на выборах свидетельствует о доверии российского народа к своему президенту. По словам Деби, российский народ признает в Путине лидера, способного вести страну к процветанию и стабильному будущему, передает РИА «Новости».

Между тем глава Национальной ассамблеи Бурунди Желаз Даниэль Ндабирабе на встрече с председателем Госдумы Вячеславом Володиным передал слова поздравления президенту Владимиру Путину с победой на выборах президента.

По его словам, это большое достижение, учитывая то, что происходит во всем мире при участии Запада.

«Можно было бы подумать, что ситуация сложная, неоднозначная, но у вас все получилось, и мы снимаем шляпу, мы аплодируем: это действительно большое достижение», – передает ТАСС слова Ндабирабе.

Он отметил открытость, прозрачность и безопасность выборов в России, которые проводились с соблюдением всех международных норм, и добавил, что это хороший пример для всего мира.

Путина с победой на президентских выборов поздравили лидер Китая Си Цзиньпин, лидеры стран СНГ (Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана), папа Римский Франциск, северокорейский лидер Ким Чен Ын, лидеры Венесуэлы, Никарагуа, Боливии и Кубы, президент Ирана Ибрахим Раиси, премьер-министр Индии Нарендра Моди, президент Палестины Махмуд Аббас.

По данным ЦИК, Путин по итогам обработки 100% протоколов набрал 87,28% на выборах президента России.