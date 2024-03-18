ФНС назвала регионы с наибольшими сборами НДФЛ с состоятельных россиян

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщает РБК, лидерами по абсолютным показателям сборов повышенного НДФЛ традиционно стали Москва (78,8 млрд рублей НДФЛ, или 49,4% от всех поступлений этого налога в федеральный бюджет (в 2022 году ее доля составляла 52,1%), Санкт-Петербург (27,3 млрд рублей) и Московская область (18,3 млрд рублей), также впервые в пятерку лидеров по сборам повышенного НДФЛ вошел Краснодарский край, обойдя Свердловскую область.

Как пишет издание, по относительному показателю лидерами являются Москва (4,3% от общей суммы поступлений НДФЛ по данному региону), Санкт-Петербург (3,2%) и Краснодарский край (2,8%), В пятерку лидеров также вошли Костромская и Калининградская области.

Почти из 160 млрд рублей, собранных за счет повышенного НДФЛ в федеральный бюджет, 68,7 млрд поступило от дивидендов физлиц, превысивших 5 млн рублей. В том числе Москва (28,4 млрд рублей), Петербург (6,3 млрд), Московская область (5,1 млрд), Свердловская область (2,3 млрд рублей)

Как пишет издание, повышение ставки НДФЛ с 13 до 15% для людей с годовым доходом более 5 млн рублей принесло в бюджет 159,5 млрд рублей, при этом почти половина (49,4%) всех дополнительных сборов поступила из Москвы. Основная часть (68,7%) дополнительных сборов пришлась на дивиденды физлиц.

Ранее в Минздраве заявили, что средства от повышенного НДФЛ помогли более чем 23 тыс. детей.