  • Новость часаРоссийская ПВО перехватила и уничтожила 35 беспилотников
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    Зеленский выступил с угрозами в адрес России после провала диверсий ВСУ
    В Кремле назвали число погибших при атаке на границу России диверсантов
    ВС России взяли под контроль центр Работино
    Макрон не исключил проведения Францией «операций» на Украине
    Правящая коалиция ФРГ поддержала в ЕП поставки Taurus Украине
    Военкор: ВСУ убили своих сдавшихся в плен на границе Белгородской области солдат
    Мнения
    Марк Лешкевич Марк Лешкевич Пора убрать «тоталитаризм» из наших школ

    Понятие «тоталитаризм» уравнивает нацистский и советский режимы, превращая осмысление объёмной истории в лёгкую прогулку с пустым рюкзаком и Джорджем Оруэллом подмышкой.

    30 комментариев
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Турция противостоит Франции в интересах России

    Позиции Франции в Африке за последние три года заметно ослабли, что благотворно влияет не только на Турцию, но и на Россию. В бывших французских колониях произошли перевороты, инспирированные явно антифранцузскими силами. С другой стороны, Франция вооружает Армению во многом именно по этой причине.

    6 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Европейская агрессивность ударит по самой Европе

    Для всех было бы лучше, если бы Европа оставалась территорией мира. Жила бы себе на исторической пенсии, под чужим ядерным зонтиком – неважно, США или России. Россия с ее ресурсами переживет вооруженный конфликт. А вот Европа, вновь превратившаяся в зону войны, окончательно станет экономически бесперспективной территорией.

    14 комментариев
    17 марта 2024, 08:58 • Новости дня

    Силы ПВО отразили атаку ВСУ на Белгородскую область

    МО: ПВО сбила девять снарядов РСЗО «Вампир» и три снаряда РСЗО «Ураган» над Белгородской областью

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские средства ПВО уничтожили девять снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) RM-70 Vampire и три снаряда РСЗО «Ураган» над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России.

    Как сообщили в Минобороны около 08.00 мск пресечена попытка ВСУ атаковать объекты на территории Белгородской области с применением девяти снарядов РСзО RM-70 «Вампир» и трех снарядов РСЗО «Ураган», передает ТАСС. Там добавили, что средствами ПВО все снаряды были уничтожены в воздухе.

    Ранее украинские беспилотники сбросили взрывные устройства на Белгородскую область.

    16 марта 2024, 18:10 • Новости дня
    Военкор: ВСУ убили своих сдавшихся в плен на границе Белгородской области солдат

    Военкор Коц: ВСУ убили своих сдавшихся в плен на границе Белгородской области солдат

    Военкор: ВСУ убили своих сдавшихся в плен на границе Белгородской области солдат
    @ Lev Radin/Sipa USA/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Несколько раненых украинских солдат обратились к российским пограничникам в Белгородской областью, пожелав сдаться в плен, но ВСУ сбросили на них мины, сообщил военкор «Комсомольской правды» Александр Коц.

    В своем Telegram-канале Коц рассказал, что российские пограничники вышли навстречу раненым украинским солдатам, которые решили сдаться в плен, но ВСУ отправили беспилотник «Баба Яга», который сбросил мины на украинских военных, в результате от них  «остались лишь кусочки».

    Ранее сообщалось, что за четыре дня попыток штурма границы под Белгородом и Курском ВСУ потеряли более 550 солдат убитыми и тысячу ранеными.

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    16 марта 2024, 13:47 • Новости дня
    Минобороны подтвердило уничтожение боевиков «Лють» и «Цунами» под Одессой

    В Минобороны подтвердили уничтожение боевиков «Лють» и «Цунами» под Одессой

    Минобороны подтвердило уничтожение боевиков «Лють» и «Цунами» под Одессой
    @ МЧС Украины

    Tекст: Александра Юдина

    Российские военные произвели удар по пунктам временной дислокации боевиков нацформирований «Лють» и «Цунами» в районе Одессы, уничтожены живая сила и техника ВСУ, сообщили в Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что удар пришелся по цеху сборки бесплотников в районе Конотопа в Сумской области, а также по пунктам временной дислокации боевиков и четырем пунктам управления дронами ВСУ всего в 149 районах.

    Российская ПВО в течение суток сбила 108 украинских беспилотников, 17 снарядов РСЗО, в том числе 15 – Vampire чешского производства, один американский HIMARS США, один «Град».

    Ранее в субботу российские военные уничтожили группу иностранных наемников и высокопоставленных офицеров ВСУ в Одессе.

    За последние сутки российская авиация нанесла более 50 ударов по позициям ВСУ в районах Усманово, Очеретино, Керамик и Бердычи.

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    16 марта 2024, 20:24 • Новости дня
    В Кремле назвали число погибших диверсантов во время атаки на границу России

    Песков: Атаки диверсантов на регионы России отражены, они безвозвратно потеряли 550 человек

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин получает доклады о вылазках украинских диверсантов в Белгородскую и Курскую области, все атаки были отражены, безвозвратные потери противника составили 550 человек, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, «из 2,5 тыс. диверсантов 1,7 тыс. были поражены, уничтожены 550 человек», передает ТАСС.

    По его словам, украинские диверсанты прошлой ночью предприняли еще несколько попыток атаковать российские регионы, но все они были сорваны, там безвозвратные потери составили 60-70%.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как украинских диверсантов отбросили от российской границы.

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    16 марта 2024, 17:36 • Новости дня
    ВС России взяли под контроль центр Работино

    Рогов: Российские силы взяли под контроль центр Работино в Запорожской области

    ВС России взяли под контроль центр Работино
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы России контролируют центральную часть Работино в Запорожской области и отражают атаки Вооруженных сил Украины, за ВСУ пока остается северная часть населенного пункта, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    Рогов отметил, что ВСУ пытаются выбить российские войска с занятых позиций: юг и центральная часть Работино находится под контролем ВС России, передает ТАСС.

    По его словам, российские силы  ротацию, переброску пехоты осуществляют на бронетехнике до центра села. Рогов рассказал, что ВС России за месяц захватывали некоторые точки, потом отбивали атаки противника, было несколько таких волн.

    Ранее Рогов сообщал, что российские силы продвинулись на участке линии боевого соприкосновения к северо-западу от Работино в Запорожской области, заняв позиции украинской армии.

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    16 марта 2024, 21:46 • Новости дня
    Британский военный эксперт дал Макрону совет по Украине

    Британский военный эксперт Меркурис: ВС России ежедневно уничтожают французские гаубицы Caesar

    Tекст: Вера Басилая

    Президенту Франции Эммануэлю Макрону следует учитывать при отправке военных на Украину уничтожение ВС России большого количества гаубиц Caesar, заявил британский военный эксперт Александр Меркурис.

    Аналитик обратил внимание, что Франция передала ВСУ существенное количество гаубиц Caesar, но они все больше и больше уничтожаются россиянами. По мнению Меркуриса, Макрону следует учесть этот факт при формировании так называемого экспедиционного корпуса, который якобы переломит ситуацию на линии фронта, передает радио Sputnik.

    Ранее Минобороны Франции опубликовало полный список военной помощи, предоставленной Украине за два года конфликта. В список из 50 пунктов входят 1002 противотанковых гранатомета AT4, 30 гаубиц CAESAR, 250 бронетранспортеров, 38 танков AMX10 RC, 160 разведывательных дронов.

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    16 марта 2024, 20:40 • Новости дня
    Правящая коалиция ФРГ поддержала в ЕП поставки Taurus Украине

    Bild: Правящая коалиция ФРГ проголосовала в ЕП за поставку Киеву дальнобойных ракет Taurus

    Tекст: Вера Басилая

    Большинство депутатов из правящей коалиции Германии проголосовали в Европарламенте за поставку Киеву крылатых дальнобойных ракет Taurus, пишет Bild.

    Издание пишет, что одобрение было значительным: 451 человек – за, 46 – против, 49 человек воздержались. В публикации говорится, что в резолюции речь шла не только о высокотехнологичных системах ПВО и крылатых ракетах Taurus, Storm Shadow и Scalp, в которых нуждается Украина, но и упоминались современные боевые самолеты, БПЛА, различные виды артиллерии и боеприпасов, передает РИА «Новости».

    Ранее большинство депутатов Бундестага проголосовали против очередной резолюции блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов, предлагавшего отправить Украине ракеты Taurus.

    До этого оппозиция в Германии потребовала от парламента разрешить поставку дальнобойных ракет Taurus Украине.

    Канцлер Германии Олаф Шольц, объясняя отказ Берлина передавать Taurus Украине, заявил, что для контроля над применением ракет пришлось бы направить на Украину немецких военных, а это исключено.

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    16 марта 2024, 23:55 • Новости дня
    Макрон не исключил проведения Францией «операций» на Украине

    Макрон не исключил французских «операций» на Украине по противодействию российским войскам

    Макрон не исключил проведения Францией «операций» на Украине
    @ Lorenz Huter/photothek.de/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Возможно, Франции придется «провести операции» на Украине, чтобы противостоять российским войскам, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

    При этом Макрон сказал, что он «этого не желает и не будет это инициировать». «Сила Франции заключается в том, что мы можем это сделать», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на Parisien.

    Макрон заверил, что его страна не собирается «идти путем эскалации», Франции «не нужна еще одна война». Однако у Парижа, по его словам, «нет лимитов». Французская сторона «готова реагировать в зависимости от действий России». Он заявил о необходимости «готовиться к любым сценариям». По его словам, «многие страны Европы, отнюдь не малые, полностью поддерживают линию Франции».

    Как заявил президент Франции, Украина «на выходе» из конфликта «должна быть в сильной позиции», когда начнутся «переговоры про постоянный мир». «Но я пока что не иду с наступательными инициативами», – сказал Макрон, отказавшись проводить параллели между нынешней ситуацией и Второй мировой войной. Он заявил, что Франция хочет добиться стабильного мира в Европе.

    Макрон также сказал, что в случае звонка от главы российского государства Владимира Путина «поднимет трубку» и «послушает», что предложит президент России. При этом, как утверждает Макрон, «единственно возможные переговоры – это те переговоры, на которые идут главы» России и Украины. Он подчеркнул необходимость двусторонних переговоров Владимира Путина и Владимира Зеленского.

    Макрон заявил, что «роль Франции – быть нервом войны» – помогать Киеву, но «способствовать деэскалации». По его словам, требуется «выйти на устоявшийся справедливый мир». Макрон, дважды за последнее время переносивший визит на Украину, заявил, что готов приехать в Киев, но только когда у него будут конкретные предложения: «Когда я физически приеду, это будет означать, что это будет сильный посыл и новые направления сотрудничества в том русле, которое мы наметили в начале года».

    В четверг вечером президент Франции Эмманюэль Макрон дал интервью представителям государственных телеканалов, которое фактически стало обращением к нации. Он утверждал, что конфликт на Украине «является экзистенциальным для Европы и для Франции». Однако на вопрос о возможной отправке войск на Украину французский президент ответил уклончиво: «Мы не уверены, что придется к этому прибегнуть. Сейчас для этого нет причин, но мы не исключаем такую вероятность. Я беру на себя ответственность за то, что это в принципе возможно».

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    16 марта 2024, 13:40 • Новости дня
    ВС России пресекли попытки проникновения украинских ДРГ со стороны Сумской области
    ВС России пресекли попытки проникновения украинских ДРГ со стороны Сумской области
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Кристина Цыцура

    В приграничных с Белгородской и Курской областями районах Украины ВС России нанесли комплексное огневое поражение силам противника.

    Удалось отразить атаки и остановить попытки противника проникнуть на территорию России. Была остановлена диверсионно-разведывательная группа украинских боевиков. Они двигались со стороны поселка Поповка Сумской области в направлении Сподарюшино и Козинки Белгородской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    ВСУ потеряли до 30 солдат, три танка, две бронемашины, боевую машину РСЗО Vampire и боевую машину РСЗО «Град».

    Ранее сообщалось, что за четыре дня попыток штурма границы под Белгородом и Курском ВСУ потеряли более 550 солдат убитыми и тысячу ранеными.

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    16 марта 2024, 19:01 • Новости дня
    После обстрела ВСУ на промпредприятии в Белгороде произошло возгорание

    Гладков: После обстрела ВСУ Белгорода обломки боеприпасов попали на промпредприятие

    После обстрела ВСУ на промпредприятии в Белгороде произошло возгорание
    @ t.me/vvgladkov

    Tекст: Вера Басилая

    Обломки боеприпасов попали на территорию промышленного предприятия Белгорода после обстрела со стороны украинских военных, произошло возгорание, один человек пострадал, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

    В своем Telegram-канале Гладков написал, что пожарные ликвидируют последствия возгорания. По словам губернатора, сотрудник предприятия, получил баротравму, он находится в больнице.

    Кроме того, один из осколков упал в огород частного жилого дома, взрывная волна повредила теплицу.

    Ранее сообщалось, что российская ПВО сбила 15 снарядов Vampire над Белгородской областью.

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    17 марта 2024, 05:01 • Новости дня
    При атаке украинских БПЛА на НПЗ в Краснодарском крае погиб человек

    Tекст: Антон Антонов

    Пожар на территории Славянского НПЗ полностью ликвидирован, один человек погиб, сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

    Как сообщил штаб в Telegram со ссылкой на Единую дежурно-диспетчерскую службу, по предварительной информации, «в момент атаки БПЛА один человек погиб». Указывается, что смерть наступила, предположительно, в результате сердечного приступа.

    Глава муниципального округа Славянский район Роман Синяговский сообщил, что работники завода эвакуированы, «угрозы населенному пункту нет», передает РИА «Новости».

    Напомним, оперативный штаб сообщал, что БПЛА удалось «нейтрализовать», но «в результате падения одного из аппаратов» на НПЗ произошел пожар.

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    17 марта 2024, 01:24 • Новости дня
    Макрон собрался просить Россию о прекращении огня на Украине на Олимпиаду

    Макрон сообщил о намерении предложить России установить режим прекращения огня на Украине на время Олимпиады

    Макрон собрался просить Россию о прекращении огня на Украине на Олимпиаду
    @ Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил, что его страна намерена обратиться к России с просьбой о режиме прекращения огня на Украине на время Олимпийских игр в Париже.

    Макрон, комментируя возможность участия россиян в соревнованиях, заявил, что Париж поддерживает сигнал мира и следует решениям Международного олимпийского комитета. Он отметил, что «Россия как государство не может участвовать» в ОИ, но у спортсменов есть возможность «выступать под белым флагом». Украинская журналистка призвала Макрона потребовать от России прекратить огонь на время Олимпиады. «Да, мы это попросим», – приводит его слова ТАСС.

    Напомним, в январе 2023 года Вооруженные силы России объявили рождественское прекращение огня. Однако Киев отказался прекращать огонь, ВСУ продолжили обстрелы. Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил тогда, что рождественское перемирие со стороны России рассматривается как попытка выиграть время на перегруппировку войск.

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    16 марта 2024, 17:49 • Новости дня
    Российская ПВО сбила 15 снарядов Vampire над Белгородской областью
    Российская ПВО сбила 15 снарядов Vampire над Белгородской областью
    @ Tomas Kovarik/Wikipedia

    Tекст: Вера Басилая

    ВС России пресекли попытку киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire, сообщило Министерство обороны России.

    Согласно данным в Telegram-канале, дежурные средства ПВО уничтожили 15 реактивных снарядов RM-70 Vampire над Белгородской областью.

    Ранее бойцы теробороны сбили беспилотник в Белгородской области.

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    16 марта 2024, 15:00 • Новости дня
    В Херсонской области уничтожены готовившие теракты на левобережье Днепра группы ВСУ

    Губернатор Херсонской области Сальдо: Уничтожены готовившие теракты на левобережье Днепра группы ВСУ

    В Херсонской области уничтожены готовившие теракты на левобережье Днепра группы ВСУ
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    В Херсонской области ВС России совместно с подпольщиками «Русского Херсона» ликвидировали группы управления беспилотниками, минометный расчет и радиолокационную станцию ВСУ, предотвратив атаки на объекты на левобережье Днепра, включая избирательные участки, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

    В своем Telegram-канале он указал, что уничтожены группы в населенных пунктах Ивановка, Антоновка, Токаревка и село Ветровое. Известно, что ликвидированные группы ВСУ планировали теракты против мирных жителей.

    Сальдо подчеркнул, что удары были нанесены по координатам, переданным подпольщиками.

    Несколькими днями ранее ВС России предотвратили провокацию в русле Днепра, уничтожив буксир ВСУ.

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    16 марта 2024, 19:54 • Новости дня
    МИД: Украина усилила обстрелы России из-за выборов

    Tекст: Вера Басилая

    Украина усилила террористические действия против России, чтобы выпросить у Запада больше финансовой помощи и смертоносных вооружений, участившиеся попытки проникновения на российскую территорию украинских ДРГ успешно пресекаются, следует из заявления МИД.

    В МИД заявили, что «за последние двое суток в результате обстрелов Белгородской области два человека погибли и 19 получили ранения», кроме того, в субботу ВСУ сбросили с беспилотника взрывчатку на избирательный участок в селе Благовещенка Запорожской области.

    В дипведомстве обратили внимание, что киевский режим усилил свои террористические действия, чтобы выпросить у Запада больше помощи, показать свою активность кураторам, следует из сообщения на сайте МИД России.

    Все преступления, совершенные с целью повлиять на голосование, будут расследованы, а виновные понесут суровое наказание, говорится в заявлении МИД России.  Москва убеждена, что жители приграничных с Украиной регионов не поддадутся на провокации киевского режима, не испугаются прийти на избирательные участки.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как провалился украинский план запугать россиян перед выборами, а также какие цели преследовали ВСУ своими попытками прорвать границу России.

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    16 марта 2024, 17:41 • Новости дня
    Кулеба попросил Блинкена продолжить оказывать помощь Киеву

    Tекст: Кристина Цыцура

    Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном попросил продолжать оказывать помощь Украине, в том числе поставками средств ПВО и боеприпасов.

    Об этом сообщили в МИД Украины, передает ТАСС.

    По данным МИД, главы ведомств также обсудили утверждение очередного пакета поддержки Украины со стороны США. Стороны обменялись мнениями относительно ожидаемых результатов вашингтонского саммита НАТО.

    Ранее в Киеве заявили о беспокойстве из-за грозящих потерь больших территорий к лету без помощи США.

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