Накануне Второй мировой войны произошла первая попытка уравнять нацизм и сталинизм, что сейчас запрещено Кодексом РФ об административных правонарушениях, но почему-то допускается делать в российском школьном учебнике и поощряется баллами на вступительных экзаменах в отечественные университеты.22 комментария
Избирательные участки открылись в генконсульствах и посольстве России в Японии
Избирательные участки для голосования на выборах президента России открылись в генконсульствах и посольстве в Японии
В посольстве России в Токио, а также в российских генеральных консульствах в Осаке, Саппоро и Ниигате начали работу избирательные участки для голосования на выборах президента России.
Участки будут работать с 8.00 до 20.00 (2.00 – 14.00 мск). В Японии проживает около 10 тыс. граждан России. Источник РИА «Новости» в посольстве, комментируя угрозу вмешательства в выборы, сообщил, что российская сторона провела «большую работу» и «готова пресекать любые провокации и попытки вмешаться в процесс голосования».
Напомним, в четверг за рубежом завершилось досрочное голосование на выборах президента России. Такой формой голосования было охвачено 51 государство.