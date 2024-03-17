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    Франция получила от России ракетный «привет»
    Захарова осадила посла Британии за слова о выборах в Крыму
    Памфилова назвала число безвозвратно утраченных бюллетеней
    Зеленский выступил с угрозами в адрес России после провала диверсий ВСУ
    В Кремле назвали число погибших при атаке на границу России диверсантов
    ВС России взяли под контроль центр Работино
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    Марк Лешкевич Марк Лешкевич Пора убрать «тоталитаризм» из наших школ

    Накануне Второй мировой войны произошла первая попытка уравнять нацизм и сталинизм, что сейчас запрещено Кодексом РФ об административных правонарушениях, но почему-то допускается делать в российском школьном учебнике и поощряется баллами на вступительных экзаменах в отечественные университеты.

    22 комментария
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Турция противостоит Франции в интересах России

    Позиции Франции в Африке за последние три года заметно ослабли, что благотворно влияет не только на Турцию, но и на Россию. В бывших французских колониях произошли перевороты, инспирированные явно антифранцузскими силами. С другой стороны, Франция вооружает Армению во многом именно по этой причине.

    6 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Европейская агрессивность ударит по самой Европе

    Для всех было бы лучше, если бы Европа оставалась территорией мира. Жила бы себе на исторической пенсии, под чужим ядерным зонтиком – неважно, США или России. Россия с ее ресурсами переживет вооруженный конфликт. А вот Европа, вновь превратившаяся в зону войны, окончательно станет экономически бесперспективной территорией.

    11 комментариев
    17 марта 2024, 01:15 • Новости дня

    Избирательные участки открылись в генконсульствах и посольстве России в Японии

    Избирательные участки для голосования на выборах президента России открылись в генконсульствах и посольстве в Японии

    Tекст: Антон Антонов

    В посольстве России в Токио, а также в российских генеральных консульствах в Осаке, Саппоро и Ниигате начали работу избирательные участки для голосования на выборах президента России.

    Участки будут работать с 8.00 до 20.00 (2.00 – 14.00 мск). В Японии проживает около 10 тыс. граждан России. Источник РИА «Новости» в посольстве, комментируя угрозу вмешательства в выборы, сообщил, что российская сторона провела «большую работу» и «готова пресекать любые провокации и попытки вмешаться в процесс голосования».

    Напомним, в четверг за рубежом завершилось досрочное голосование на выборах президента России. Такой формой голосования было охвачено 51 государство.

    16 марта 2024, 16:10 • Новости дня
    Захарова осадила посла Британии за слова о выборах в Крыму

    Захарова назвала «слабоумием и отвагой» заявления посольства Великобритании о якобы незаконности выборов в Крыму

    Захарова осадила посла Британии за слова о выборах в Крыму
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала прямым вмешательством в дела России, а также «слабоумием и отвагой» заявление британского посольства о якобы незаконности российских выборов в Крыму и в новых регионах.

    Захарова в своем Telegram-канале назвала примером «слабоумия и отваги» заявления британского посольства о том, что Крым и новые регионы России принадлежат Киеву, и  у России якобы нет законных оснований для проведения там выборов.

    По ее словам, посла Британииза такие слова могут вызвать для профилактики в МИД России, хотя его видеть доставляет мало удовольствия российским дипломатам.

    Захарова также отметила, что в МИД России истерика Лондона понятна: выборы проходят штатно как в России, так и за рубежом, несмотря на все козни Запада.

    «Что кому «принадлежит», и кто с кем хочет быть, решают граждане России, а не британская слегка съехавшая корона», – подчеркнула Захарова, напомнив, что жители Крыма сделали свой выбор на референдуме 10 лет назад.

    По ее словам, в Британии не могут смириться с тем, что ушли те времена, когда Лондон решал кому и что «принадлежит», поэтому и «бесятся в бессильной злобе», а посольство открыто вмешивается во внутренние дела.

    В заключении Захарова посоветовала британским дипломатам заняться международно-правовым решением проблемы Мальвинских (Фолклендских) островов, а также найти Скрипалей, и показать всему миру Кейт Миддлтон, осудив фейковые фотографии монаршей особы, которую распространил Букингемский дворец.

    Ранее в МИД России заявили о внимательном отслеживании вмешательства в выборы извне.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Крым и Севастополь являются неотъемлемой частью России, вопрос их принадлежности закрыт навсегда.

    Президент Владимир Путин ранее подчеркивал, что Крым и Севастополь теперь навсегда с Россией, потому что такова суверенная, свободная и непреклонная воля всего российского народа. Кроме того, он называл воссоединение Крыма с Россией историческим выбором.

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    16 марта 2024, 16:28 • Новости дня
    Памфилова назвала число безвозвратно утраченных бюллетеней

    Глава ЦИК Памфилова: Из-за попыток залить урны были безвозвратно утрачены 214 бюллетеней

    Памфилова назвала число безвозвратно утраченных бюллетеней
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В общей сложности порядка 214 бюллетеней были безвозвратно испорчены из-за попыток залить урны для голосования в 20 субъектах на 29 избирательных участках, сообщила председатель ЦИК России Элла Памфилова.

    Памфилова заявила, что «недалекие люди» в 20 субъектах на 29 участках пытались испортить ящики с бюллетенями, пытались поджечь урны, в одном случае попытались использовать дымовую шашку. Всего безвозвратно утрачено 214 бюллетеней, передает ТАСС.

    Глава ЦИК также сообщила, что с начала голосования  заблокировано 160 тыс. атак на ресурсы ДЭГ, больше всего досталось порталу голосования – 130 тыс. атак, остальные 30 тыс. атак были направлены на портал наблюдения за ДЭГ.

    Ранее Памфилова предупредила «подонков», портивших урны на избирательных участках, о больших сроках. По словам Памфиловой, одному из злоумышленников пообещали за порчу урны 100 тыс. рублей.

    Напомним, в течение первого дня голосования были зафиксированы мелкие инциденты и провокации на избирательных участках в нескольких регионах.

    Так, в Москве женщина вылила красящее вещество в урну для бюллетеней. В ее отношении было возбуждено уголовное дело. Аналогичные происшествия имели место в Ростове и Карачаево-Черкессии.

    Кроме того, в Москве 70-летняя женщина подожгла кабинку для голосования в районе Марьино. В Петербурге девушка бросила «коктейль Молотова» на крыльцо 358-й школы в плакат о выборах, где работают два избирательных участка. После задержания она заявила, что данное задание получила из «украинских Telegram-каналов», где за преступное действие ей обещали денежное вознаграждение.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как провалился украинский план запугать россиян перед выборами.

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    16 марта 2024, 11:31 • Новости дня
    Американский журналист заявил о геноциде Киева против жителей Донбасса

    Американский журналист Хеннингсен назвал геноцидом отказ Киева выплачивать пенсии жителям Донбасса с 2014 года

    Tекст: Кристина Цыцура

    Основатель и главный редактор портала 21st Century Wire, американский журналист Патрик Хеннингсен заявил, что действия Украины против населения Донбасса с 2014 года можно квалифицировать как попытку геноцида из-за отказа платить пенсии и пособия.

    Хеннингсен высказал эту точку зрения по итогам встречи с уполномоченным по правам человека в ДНР Дарьей Морозовой. Он отметил, что лишение людей пенсий, социальных пособий и выселение их с территорий является геноцидом согласно международному законодательству, передает ТАСС.

    Журналист добавил, что жители Донбасса располагают достаточным количеством доказательств преступлений, совершенных украинскими властями.

    Хеннингсен прибыл в ДНР в качестве международного эксперта для наблюдения за выборами президента России, которые проходят с 15 по 17 марта.

    Ранее сообщалось, что в России возбудили более 3 тыс. уголовных дел по преступлениям Киева.

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    16 марта 2024, 16:37 • Новости дня
    Д'Артаньян оценил организацию выборов президента в России

    Французский герцог д'Артаньян высоко оценил организацию президентских выборов в России

    Д'Артаньян оценил организацию выборов президента в России
    @ Александр Сухов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президентские выборы в России проходят спокойно в хорошо организованной обстановке, спокойной обстановке, заявил известный французский политик, герцог Эмери Франсис Андре Филипп де Монтескью-Фезансак д`Артаньян, приехавший в ДНР в качестве международного наблюдателя.

    Французский герцог отметил, что избиратели могут спокойно получить  бюллетени, пойти в изолированную кабину, и спокойно выбрать кандидата. Каких-либо проблем на избирательных участках Д'Артаньян не увидел, и не получал жалоб от избирателей или наблюдателей, передает РИА «Новости».

    Политик подчеркнул, что он знает, что такое выборы, потому что избирался 40 лет, был членом Европарламента и французского Сената.

    Эмери д`Артаньян – член французской Радикальной партии. В ДНР приехал впервые в качестве международного наблюдателя, приглашенного Общественной палатой России.

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    16 марта 2024, 19:20 • Новости дня
    Медведев пригрозил совершающим поджоги на выборах «негодяям»

    Медведев предупредил поджигающих урны с бюллетенями о наказании за госизмену

    Медведев пригрозил совершающим поджоги на выборах «негодяям»
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Негодяи, испортившие урны с бюллетенями, могут получить наказание по статье «Государственная измена», заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

    Все негодяи, которые совершают преступления на избирательных участках или рядом с ними должны помнить, что их деяния могут быть квалифицированы как государственная измена в форме оказания иностранному государству какой-либо помощи в период войны, написал в своем Telegram-канале Медведев.

    По словам замглавы Совбеза, действия «этих предателей» образуют составы иных преступлений, то и по другим статьям уголовного закона.

    Медведев назвал деяния поджигателей и портящих бюллетени в урнах, не детской игрой в спички, а прямым содействием «выродкам», обстреливающим российские города.

    Ранее глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев заявил, что поджоги и другие подобные действия на избирательных участках будут строго караться, а в ряде случаев могут быть квалифицированы как диверсии или теракты.

    Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что указания портить бюллетени на выборах президента России шли с Украины и из западных стран.

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    16 марта 2024, 13:30 • Новости дня
    Наблюдатели за выборами президента России из США и ЮАР заявили о лжи в западных СМИ

    Tекст: Кристина Цыцура

    Иностранные наблюдатели из США и ЮАР не обнаружили нарушений в выборах президента России в Херсонской области.

    По словам американского наблюдателя, Херсонская область не выглядит «оккупированной», а наблюдатель из Южной Африки заявил о лживом изображении России в СМИ Запада.

    Он отметил, что в регионе не так уж много блокпостов, люди выглядят счастливыми, что противоречит сообщениям в западных СМИ, передает РИА «Новости» слова профессора Питтсбургского университета Дэниэля Мартина Ковалика.

    Наблюдатели посетили три стационарных избирательных участка в Херсонской области. В них был отмечен высокий уровень организации тайного голосования. Это отметил и политолог из ЮАР Пассека Фарумеле.

    Ранее в МИД России заявили о внимательном отслеживании вмешательства в выборы извне.

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    16 марта 2024, 16:46 • Новости дня
    Памфилова: Поджигавшие урны с бюллетенями получали указания с Украины

    Глава ЦИК Памфилова: Указания портить бюллетени шли с Украины и из западных стран

    Памфилова: Поджигавшие урны с бюллетенями получали указания с Украины
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Указания портить бюллетени разными жидкостями и жечь урны для голосования, шли с территории Украины и некоторых стран Европы, сообщила председатель Центризбиркома России Элла Памфилова.

    Памфилова отметила, что серьезных нарушений на выборах не допущено, разбирать нечего, в основном ЦИК разбирает «мусор, высосанный из пальца», передает ТАСС.

    Ранее Памфилова сообщила, что в общей сложности порядка 214 бюллетеней были безвозвратно испорчены из-за попыток залить урны для голосования в 20 субъектах на 29 избирательных участках.

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    16 марта 2024, 12:41 • Новости дня
    Задержана залившая йодом списки избирателей женщина в Северной Осетии

    Полицейские задержали пролившую йод на списки избирателей женщину в Северной Осетии

    Tекст: Кристина Цыцура

    В Моздокском районе Северной Осетии девушка принесла с собой на участок для голосования йод и пролила его на списки избирателей, сообщили в пресс-службе управления МВД по региону.

    По данным полиции, это сделала 27-летняя уроженка Ярославской области, которая, находясь на избирательном участке, пыталась облить бюллетени красящим веществом.

    «Девушка вылила жидкость на стол, где находилась книга со списком избирателей», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение.

    Сейчас нарушительница задержана и доставлена в отделение полиции.

    Ранее сообщалось, что в Москве женщина вылила краску в урну для бюллетеней.

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    16 марта 2024, 15:49 • Новости дня
    WP: Нападения Киева усилили желание жителей Белгорода пойти на выборы

    WP: Нападения Киева усилили желание жителей Белгорода пойти на выборы президента России

    WP: Нападения Киева усилили желание жителей Белгорода пойти на выборы
    @ Антон Вергун/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Стратегия Украины по срыву голосования и разжиганию гнева приводит к обратным результатам: жители Белгорода, несмотря на продолжающиеся украинские атаки, намерены идти на выборы, пишет американская газета The Washington Post.

    У жительницы города Яны Михичук в результате обстрела пострадало жилье, но ракетные удары ни ее, ни соседку Лолу Муслимову не напугали, обе женщины собрались идти на выборы, передает РИА «Новости» со ссылкой на The Washington Post.

    По словам медика из теробороны Белгорода, ракетные удары и нападения повысили его мотивацию пойти на выборы. Он заявил, что раньше не голосовал, но после атак Украины намерен сделать это из принципа.

    Начальник управления по ГО и ЧС города Белгорода Николай Лебедев в интервью изданию заявил, что несмотря на неспокойную ситуацию, в городе продолжается мирная жизнь, паники нет, потому что ВС России делают большую работу для защиты населения, и люди это понимают.

    Washington Post приводит мнение член горсовета Белгорода Вадима Радченко, который считает, что стратегия Украины по срыву голосования в России и разжиганию гнева привела лишь к обратному эффекту: когда россияне сталкиваются с такой террористической деятельностью, они не сдаются. Радченко отметил, что  Белгород на протяжении всей истории отражал внешние нападения, в городе ощущают, что «за нами стоит целая страна».

    По мнению издания, «нет никаких признаков того, что усилия (Киева) увенчались успехом».

    Между тем, иностранные наблюдатели в Белгороде отмечают высокую явку избирателей на выборы президента, несмотря на обстановку. Так, наблюдатель Стефани Сарах Тогба из Кот-д'Ивуара рассказала, что выборы проходят организовано и на высоком уровне. По ее словам, на избирательных участках все оборудовано по международным стандартам, люди идут голосовать, несмотря на «непростую ситуацию».

    Наблюдатель из Египта Майкл Эмад Салиб сообщил, что он в пятницу был на восьми участках в Белгороде: прекрасная организация, нарушений нигде не было обнаружено, голосование проходит свободно.

    Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что в Белгороде из-за обстрелов ВСУ оказались повреждены 106 квартир.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как провалился украинский план запугать россиян перед выборами, а также какие цели преследовали ВСУ своими попытками прорвать границу России.

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    16 марта 2024, 15:21 • Новости дня
    За границей собрались очереди желающих проголосовать на выборах президента России
    За границей собрались очереди желающих проголосовать на выборах президента России
    @ МИД России

    Tекст: Александра Юдина

    На заграничных избирательных участках выстроились большие очереди желающих проголосовать на выборах президента России.

    Так, в Telegram-канале МИД указано, что в связи с высокой активностью избирателей в Таиланде участковая избирательная комиссия посольства направила дополнительных сотрудников в пункт проведения выездного голосования.

    Также принято решение продлить время голосования в субботу на два часа или более.

    Кроме того, очередь на избирательный участок выстроилась в Никосии. На Кипре проживают почти 120 тыс. россиян.

    Другая очередь из желающих проголосовать на выборах президента выстроилась в Праге.

    Тем временем в России очная явка на выборах президента России в целом по стране превысила 40%.

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    16 марта 2024, 21:53 • Новости дня
    Явка на выборах президента России превысила 58%

    ЦИК: Явка на выборах президента России к 21.49 мск составила 58,62%

    Явка на выборах президента России превысила 58%
    @ Виталий Тимкив/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Общая явка на выборах президента России во второй день голосования к 21.49 мск составила 58,62%, сообщается на сайте ЦИК.

    К 20.19 мск явка составляла 55,1%, следует из данных ЦИК.

    Ранее сообщалось, что общая явка на выборах президента России с учетом дистанционного электронного голосования на 16.20 мск составила 51,77%.

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    16 марта 2024, 14:07 • Новости дня
    Члены избиркома на Алтае не дали пенсионерке испортить бюллетени зеленкой

    Tекст: Кристина Цыцура

    Члены УИК совместно с сотрудниками МЧС в Республике Алтай помешали пенсионерке испортить бюллетени зеленкой, сообщили в Общественной палате региона.

    Сообщается, что женщина, зайдя на избирательный участок, направилась напрямую к урне и попыталась вылить в нее жидкость бриллиантового раствора. Ее успели остановить, передает ТАСС.

    Инцидент произошел на участке в селе Майма. Полиция начала проверку.

    Ранее сообщалось, что в Северной Осетии 27-летняя девушка планирована испортить бюллетени, вылив в урну йод.

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    16 марта 2024, 09:24 • Новости дня
    ЦИК: Явка на выборах президента России составила 36,55%

    Tекст: Александра Юдина

    Общая явка на выборах президента России по состоянию на 9.00 мск составила 36,55%, следует из данных Центральной избирательной комиссии.

    На сайте ЦИК указано, что ход голосования составляет 36,55%.

    Ранее сообщалось, что больше 3,5 млн человек проголосовали на президентских выборах дистанционно. Всего заявки на дистанционного электронное голосование подали 4,76 млн избирателей.

    Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК кандидата: Владислав Даванков, Владимир Путин, Леонид Слуцкий, Николай Харитонов.

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    16 марта 2024, 18:30 • Новости дня
    Эксперт оценил влияние пузырька зеленки на результаты выборов

    Эксперт Тюков оценил влияние влитого в урну для голосования пузырька зеленки на результаты выборов

    Большинство бюллетеней, которые оказались залиты в результате провокаций, могут быть учтены при подсчете голосов в воскресенье: пузырек зеленки вряд ли помешает определить волеизъявление гражданина, заявил доцент кафедры политологии МПГУ Никита Тюков.

    Тюков объяснил, что ст. 73 ФЗ «О выборах президента России» говорит, что при подсчете не учитываются бюллетени «неустановленного образца», а к залитым бюллетеням это не относится. Кроме того п. 16 этой статьи предельно четко прописывает, что недействительными считаются избирательные бюллетени, которые не содержат отметок в квадратах, расположенных справа от сведений о зарегистрированных кандидатах, от позиции «За» или «Против», или в которых знак (знаки) проставлен (проставлены) более чем в одном квадрате».

    В случае возникновения сомнений у комиссии в определении волеизъявления избирателя – бюллетень будет отложен в отдельную пачку, и по окончании сортировки УИК будет принимать отдельное решение о действительности всех вызвавших сомнение избирательных бюллетеней путем голосования комиссии. Эксперт пояснил, что на обратной стороне бюллетеня будут указаны причины признания его действительным или недействительным за подписями не менее двух членов УИК с правом решающего голоса и заверяется печатью данной комиссии.

    По словам Тюкова, к середине второго дня голосования не зафиксировано ни одного серьезного нарушения, которое могло бы повлиять на результаты. Всего за это время поступило 64 сообщения о возможных проблемах и нарушениях, но они всерьез не повлияли на ход и потенциальные результаты голосования.

    Эксперт считает, что в 27 случаях речь идет с откровенными случаями вандализма и хулиганства – например, случаи с поджогом ящика для голосования или порчей бюллетеней с помощью красящего вещества. Нарушители понесут ответственность в соответствии с законом, но на результаты голосования их действия никак не повлияют. Тюков отметил, что в случае если бы, например, имел место доказанный вброс бюллетеней, то ящик для голосования пришлось бы опечатать.

    Еще в 17 случаях обнаружилось, что речь идет всего лишь о фейках, а не о реально имевших место нарушениях, и в 20 случаях были незначительные нарушения, которые быстро устранили.

    Для сравнения, на выборах депутатов Госдумы России в сентябре 2021 года (первый опыт трехдневного голосования на федеральной кампании) к этому моменту на некоторых избирательных участках в пяти регионах бюллетени были признаны недействительными в связи с нарушениями.

    Ранее глава ЦИК России Элла Памфилова сообщила, что в общей сложности порядка 214 бюллетеней были безвозвратно испорчены из-за попыток залить урны для голосования в 20 субъектах на 29 избирательных участках.

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    16 марта 2024, 22:49 • Новости дня
    Ветеран СВО рассказал о попытках мошенников заставить его залить зеленкой урну для голосования

    Украинские мошенники попытались заставить ветерана СВО из Горловки залить зеленкой урну для голосования

    Tекст: Антон Антонов

    Украинские мошенники смогли выманить у ветерана специальной военной операции из Горловки Кирилла Сидорова 3 млн рублей, но им не удалось заставить его залить зеленкой урну для голосования, сообщило в пресс релизе УФСБ России по ДНР.

    В конце января мошенники позвонили Сидорову и, выдав себя за сотрудников сотовой компании из России, заявили о блокировке sim-карты, передает РИА «Новости».

    Затем поступили звонки якобы от Центрального банка и силовиков. Как рассказал сам Сидоров, звонившие сыграли на его страхе, велев «найти банкомат, чтобы при снятии денег мошенники не смогли перехватить средства». Под предлогом неразглашения его убедили снять деньги со счета и перевести их согласно предоставленной инструкции, передает ТАСС.

    15 марта с ним связались якобы сотрудники банка. Ему заявили, что на его избирательном участке в избирательной комиссии «сидит этот мошенник». Ветеран должен был залить урну зеленкой, чтобы его, как утверждали звонившие, отвезли в СК для дачи показаний по делу о мошенниках. После чего он якобы должен был получить обратно деньги.

    В пресс-службе УФСБ по ДНР пояснили, что мужчина обратился в правоохранительные органы, как только понял, что его пытаются толкнуть на преступление. Уточняется, что крупную сумму Сидорову выплатили за тяжелое ранение, которое мужчина получил в ходе участия в СВО.

    Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве сообщал, что в столице в субботу мужчина попытался испортить зеленкой бюллетени в ящике для голосования, ему это не удалось. Кроме того, жительница Алексеевского округа Белгородской области залила стационарный ящик для голосования зеленкой, женщина задержана. Следственные органы в Калининградской области возбудили уголовное дело по факту происшествия на избирательном участке в городе Зеленоградске, где 64-летняя женщина 16 марта вылила краску в урну с избирательными бюллетенями.

    Напомним, глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова предупредила портивших урны на избирательных участках о больших сроках. По словам Памфиловой, задержанные не знали, что за порчу урн предусмотрена уголовная ответственность на срок до пяти лет лишения свободы.

    Коментарии (3)
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    У Трампа осталось последнее уязвимое место

    В жизни Дональда Трампа настала белая полоса. Он одерживает одну победу за другой – и, по мнению многих, практически гарантировал себе возвращение в Белый дом после выборов президента США в ноябре. Но не все так однозначно: у Трампа есть слабое место. У его конкурента Джо Байдена оно, впрочем, тоже есть – и ударить по нему способна Россия. Подробности

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    Франция получила от России ракетный «привет»

    Двумя ударами по Одессе российские военные уничтожили сотню западных наемников, высокопоставленных офицеров ВСУ, военную технику и боевиков нацформирования «Лють». Эксперты называют Одессу «осиным гнездом», куда прибывают иностранные наемники и направляется западное оружие. Эти удары также стали предупреждением Эммануэлю Макрону, который говорит о готовности отправить в Одессу французский спецназ. Подробности

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    Словами о «поражении России» Макрон напугал Францию

    «Если Россия одержит верх, жизнь французов изменится», заявляет французский лидер Макрон. Он утверждает, что конфликт на Украине «является экзистенциальным для Европы и для Франции». Однако с точки зрения других французских политиков, Макрон «принимает французов за идиотов». Потому что никаких реальных интересов Франции на Украине нет. Подробности

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    Появление дрона в Петербурге потребует ответа

    В Санкт-Петербурге в результате падения обломков беспилотника пострадали два жилых дома. Целью дрона могла быть местная нефтебаза «Ручьи», которая находится примерно в километре от места ЧП. За медпомощью обратились несколько человек, оперативный штаб по расследованию инцидента возглавил губернатор Петербурга Александр Беглов. Для города это второй подобный случай с начала СВО. По версии экспертов, дрон мог быть доставлен в Россию с Украины, а затем запущен в сторону города. Подробности

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    • Марк Лешкевич Марк Лешкевич
      Пора убрать «тоталитаризм» из наших школ

      Накануне Второй мировой войны произошла первая попытка уравнять нацизм и сталинизм, что сейчас запрещено Кодексом РФ об административных правонарушениях, но почему-то допускается делать в российском школьном учебнике и поощряется баллами на вступительных экзаменах в отечественные университеты.

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    • Юрий Мавашев Юрий Мавашев
      Турция противостоит Франции в интересах России

      Позиции Франции в Африке за последние три года заметно ослабли, что благотворно влияет не только на Турцию, но и на Россию. В бывших французских колониях произошли перевороты, инспирированные явно антифранцузскими силами. С другой стороны, Франция вооружает Армению во многом именно по этой причине.

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    • Игорь Караулов Игорь Караулов
      Европейская агрессивность ударит по самой Европе

      Для всех было бы лучше, если бы Европа оставалась территорией мира. Жила бы себе на исторической пенсии, под чужим ядерным зонтиком – неважно, США или России. Россия с ее ресурсами переживет вооруженный конфликт. А вот Европа, вновь превратившаяся в зону войны, окончательно станет экономически бесперспективной территорией.

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    • Макрон позарился на Одессу

      Французские журналисты выяснили, куда именно президент Эммануэль Макрон хотел бы отправить военных для помощи ВСУ: в Одессу. Этот город имеет ключевое значение в конфликте. И французские войска уже там бывали с позорным для них результатом.

    • Самое слабое место Трампа

      Кандидат в президенты США Дональд Трамп всю неделю получает только хорошие новости. Кажется, что его победа над действующим президентом Джо Байденом предрешена. Но у Трампа все-таки осталось одно слабое место, из-за которого итоги выборов не так очевидны, как кажется.

    • Раскол поляков по вопросу войны с Россией

      Глава МИД Польши Радослав Сикорский поддержал президента Франции Эммануэля Макрона и заявил, что исключать присутствия на Украине военных НАТО в будущем нельзя. Тем не менее в министерстве обороны Польши такой сценарий исключают. Что это за национальный раскол?

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    • Как растет сельскохозяйственный экспорт России

      Пшеница и рыбопродукты, растительные масла и свинина – все эти товары российского производства пользуются все большим спросом на мировом рынке. О том, как количественно и качественно растет российский сельскохозяйственный экспорт – в нашей инфографике.

    • Как растет спрос на российскую культуру

      Два процесса происходят в России одновременно – с одной стороны, рост интереса граждан страны к ее культурному наследию, с другой, государственная поддержка отечественной культуры, строительство и ремонт соответствующих объектов. О том, как именно это происходит – в нашей инфографике.

    • Новые меры поддержки семей с детьми

      В послании президента Федеральному собранию в феврале 2024 года глава государства огласил целый ряд новых мер по поддержке семей с детьми. О том, что именно предусматривается – в нашей инфографике.

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    • Россия лишает англичан любимого национального блюда

      Президент подписал закон о денонсации соглашения с Великобританией о вылове британскими рыбаками рыбы в исключительной российской экономической зоне. В Британии уже звучат опасения о том, что в итоге жители страны будут ограничены в возможностях и дальше покупать часть своих излюбленных рыбных блюд.

    • Эммануэль Бонапартович Макрон стал посмешищем

      Президент Франции Эммануэль Макрон пригрозил отправить западных военных на Украину воевать с Россией. Но в списке самоубийц оказался только Макрон, но не как самый смелый, а как самый глупый. Другие западные лидеры предпочли не «макронить».

    • Первый «Абрамс» сожжен российскими войсками

      Еще один символически значимый образец западных вооружений уничтожен российскими войсками в ходе спецоперации. На этот раз подбит и сожжен знаменитый американский танк «Абрамс». В Кремле уже заявили, что американские танки, несмотря на то, что являются серьезным оружием, будут гореть на полях сражений, как и все остальные.

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