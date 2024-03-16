Британский военный эксперт дал Макрону совет по Украине

Российские военные ударом ОДАБ-1500 уничтожили до 300 боевиков «Кракена»

Минобороны: Российские военные точным ударом ОДАБ-1500 уничтожили до 300 боевиков «Кракена»

Tекст: Александра Юдина

В Telegram-канале ведомства указано, что ударом объемно-детонирующей авиабомбы ОДАБ-1500 было уничтожено 300 боевиков националистического формирования «Кракен».

Также отмечается, что тяжелые потери ВСУ вызваны, в том числе применением российскими войсками беспилотников.

Как сообщил главе Минобороны Сергею Шойгу начальник штаба Объединенной группировки войск генерал-полковник Алексей Ким, ВСУ несут существенные потери как в технике, так и в живой силе в результате применения высокоточных средств поражения.

В частности, за последнюю неделю разведывательно-ударные системы позволили уничтожить три американских комплекса Patriot, более десяти артсистем иностранного производства, а также склады горюче-смазочных материалов и боеприпасов.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский выступил с угрозами в адрес России, пообещав нанести стране «наибольший вред» сразу же после провала атаки территории России, в ходе которой потери личного состава ВСУ составили около 60%, техники - свыше 50%.