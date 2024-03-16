Китай выступил против продажи TikTok в США

WSJ: Власти Китая дали понять, что не допустят продажи TikTok в США

Tекст: Вера Басилая

Источники газеты сообщают, что ByteDance получила от властей сигналы о том, что Пекин предпочитает запрет социальной сети в США, что ставит китайскую компанию в безвыходное положение, пишет РБК со ссылкой на The Wall Street Journal.

Министерство торговли Китая потребовало от США «перестать давить» на TikTok, и призвало «строго соблюдать китайские законы и правила», в ByteDance после этого поняли, что Пекин не даст продать соцсеть.

В то же время экс-глава Минфина США Стивен Мнучин, возглавляющий частную инвестиционную компанию Liberty Strategic Capital, заявил о готовности купить TikTok. Как пишет WSJ, если сделка состоится, ее оценят не менее чем в 100 млрд долларов.

Ранее палата представителей американского Конгресса высказалась в поддержку проекта закона о вероятном закрытии в стране китайской социальной сети TikTok. Конгрессмены предлагают китайскому владельцу полгода для продажи соцсети, иначе может последовать запрет TikTok в США.