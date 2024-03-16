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Китай выступил против продажи TikTok в США
WSJ: Власти Китая дали понять, что не допустят продажи TikTok в США
США рассматривают законопроект о продаже TikTok американским инвесторам, чиновники в Китае дали понять китайской материнской компании ByteDance, что не допустят принудительной продажи социальной сети в США, пишет The Wall Street Journal.
Источники газеты сообщают, что ByteDance получила от властей сигналы о том, что Пекин предпочитает запрет социальной сети в США, что ставит китайскую компанию в безвыходное положение, пишет РБК со ссылкой на The Wall Street Journal.
Министерство торговли Китая потребовало от США «перестать давить» на TikTok, и призвало «строго соблюдать китайские законы и правила», в ByteDance после этого поняли, что Пекин не даст продать соцсеть.
В то же время экс-глава Минфина США Стивен Мнучин, возглавляющий частную инвестиционную компанию Liberty Strategic Capital, заявил о готовности купить TikTok. Как пишет WSJ, если сделка состоится, ее оценят не менее чем в 100 млрд долларов.
Ранее палата представителей американского Конгресса высказалась в поддержку проекта закона о вероятном закрытии в стране китайской социальной сети TikTok. Конгрессмены предлагают китайскому владельцу полгода для продажи соцсети, иначе может последовать запрет TikTok в США.