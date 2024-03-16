  • Новость часаРоссийская ПВО сбила 15 снарядов Vampire над Белгородской областью
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Франция получила от России ракетный «привет»
    Захарова осадила посла Британии за слова о выборах в Крыму
    Зеленский выступил с угрозами в адрес России после провала диверсий ВСУ
    Российские военные ударом ОДАБ-1500 уничтожили до 300 боевиков «Кракена»
    Минобороны подтвердило уничтожение боевиков «Лють» и «Цунами» под Одессой
    Москва предупредила Армению о рисках антироссийской политики
    Памфилова назвала число безвозвратно утраченных бюллетеней
    ВС России взяли под контроль центр Работино
    Обвиняемый в убийстве создателя «Спутника V» приговорен
    Мнения
    Марк Лешкевич Марк Лешкевич Пора убрать «тоталитаризм» из наших школ

    Накануне Второй мировой войны произошла первая попытка уравнять нацизм и сталинизм, что сейчас запрещено Кодексом РФ об административных правонарушениях, но почему-то допускается делать в российском школьном учебнике и поощряется баллами на вступительных экзаменах в отечественные университеты.

    14 комментариев
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Турция противостоит Франции в интересах России

    Позиции Франции в Африке за последние три года заметно ослабли, что благотворно влияет не только на Турцию, но и на Россию. В бывших французских колониях произошли перевороты, инспирированные явно антифранцузскими силами. С другой стороны, Франция вооружает Армению во многом именно по этой причине.

    6 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Европейская агрессивность ударит по самой Европе

    Для всех было бы лучше, если бы Европа оставалась территорией мира. Жила бы себе на исторической пенсии, под чужим ядерным зонтиком – неважно, США или России. Россия с ее ресурсами переживет вооруженный конфликт. А вот Европа, вновь превратившаяся в зону войны, окончательно станет экономически бесперспективной территорией.

    11 комментариев
    16 марта 2024, 17:36 • Новости дня

    ВС России взяли под контроль центр Работино

    Рогов: Российские силы взяли под контроль центр Работино в Запорожской области

    ВС России взяли под контроль центр Работино
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы России контролируют центральную часть Работино в Запорожской области и отражают атаки Вооруженных сил Украины, за ВСУ пока остается северная часть населенного пункта, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    Рогов отметил, что ВСУ пытаются выбить российские войска с занятых позиций: юг и центральная часть Работино находится под контролем ВС России, передает ТАСС.

    По его словам, российские силы  ротацию, переброску пехоты осуществляют на бронетехнике до центра села. Рогов рассказал, что ВС России за месяц захватывали некоторые точки, потом отбивали атаки противника, было несколько таких волн.

    Ранее Рогов сообщал, что российские силы продвинулись на участке линии боевого соприкосновения к северо-западу от Работино в Запорожской области, заняв позиции украинской армии.

    16 марта 2024, 08:43 • Новости дня
    Российские военные ударом ОДАБ-1500 уничтожили до 300 боевиков «Кракена»

    Минобороны: Российские военные точным ударом ОДАБ-1500 уничтожили до 300 боевиков «Кракена»

    Российские военные ударом ОДАБ-1500 уничтожили до 300 боевиков «Кракена»
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Александра Юдина

    Российские военные нанесли по позициям националистического формирования «Кракен» точный удар авиационным боеприпасом ОДАБ-1500, ликвидировано 300 боевиков, сообщили в Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что ударом объемно-детонирующей авиабомбы ОДАБ-1500 было уничтожено 300 боевиков националистического формирования «Кракен».

    Также отмечается, что тяжелые потери ВСУ вызваны, в том числе применением российскими войсками беспилотников.

    Как сообщил главе Минобороны Сергею Шойгу начальник штаба Объединенной группировки войск генерал-полковник Алексей Ким, ВСУ несут существенные потери как в технике, так и в живой силе в результате применения высокоточных средств поражения.

    В частности, за последнюю неделю разведывательно-ударные системы позволили уничтожить три американских комплекса Patriot, более десяти артсистем иностранного производства, а также склады горюче-смазочных материалов и боеприпасов.

    Напомним, президент Украины Владимир Зеленский выступил с угрозами в адрес России, пообещав нанести стране «наибольший вред» сразу же после провала атаки территории России, в ходе которой потери личного состава ВСУ составили около 60%, техники - свыше 50%.

    Коментарии (47)
    16 марта 2024, 12:58 • Новости дня
    Иностранные наемники и высокопоставленные офицеры ВСУ уничтожены в Одессе

    Группа иностранных наемников и высокопоставленных офицеров ВСУ уничтожена в Одессе

    Иностранные наемники и высокопоставленные офицеры ВСУ уничтожены в Одессе
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Около ста иностранных наемников и высокопоставленных офицеров ВСУ были уничтожены и еще более ста ранены в результате ракетного удара по санаторию «Мрия» в Одессе.

    Отмечается, что российские военные нанесли удар по санаторию «Мрия», где базировалась большая группа западных наемников и высокопоставленных офицеров ВСУ, передает ТАСС.

    Также ударом уничтожена находившаяся на территории санатория военная техника.

    Накануне ВС России уничтожили «Искандером» базу нацбатальона в Одессе.

    Коментарии (22)
    16 марта 2024, 13:47 • Новости дня
    Минобороны подтвердило уничтожение боевиков «Лють» и «Цунами» под Одессой

    В Минобороны подтвердили уничтожение боевиков «Лють» и «Цунами» под Одессой

    Минобороны подтвердило уничтожение боевиков «Лють» и «Цунами» под Одессой
    @ МЧС Украины

    Tекст: Александра Юдина

    Российские военные произвели удар по пунктам временной дислокации боевиков нацформирований «Лють» и «Цунами» в районе Одессы, уничтожены живая сила и техника ВСУ, сообщили в Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что удар пришелся по цеху сборки бесплотников в районе Конотопа в Сумской области, а также по пунктам временной дислокации боевиков и четырем пунктам управления дронами ВСУ всего в 149 районах.

    Российская ПВО в течение суток сбила 108 украинских беспилотников, 17 снарядов РСЗО, в том числе 15 – Vampire чешского производства, один американский HIMARS США, один «Град».

    Ранее в субботу российские военные уничтожили группу иностранных наемников и высокопоставленных офицеров ВСУ в Одессе.

    За последние сутки российская авиация нанесла более 50 ударов по позициям ВСУ в районах Усманово, Очеретино, Керамик и Бердычи.

    Коментарии (9)
    16 марта 2024, 10:54 • Новости дня
    Киев начал эвакуацию жителей Сумской области
    Киев начал эвакуацию жителей Сумской области
    @ REUTERS/Thomas Peter

    Tекст: Кристина Цыцура

    Власти Украины начали эвакуировать жителей граничащей с Россией Сумской области, сообщила областная военная администрация, пишет издание «Зеркало недели».

    Сообщается, что из приграничных общин выехали все жители 22 населенных пунктов, передает РИА «Новости».

    Общее число жителей, покинувших Сумскую область, составляет 4523 человека, в том числе 829 детей.

    Ранее Киев принудительно эвакуировал детей из подконтрольной части ДНР.

    Коментарии (23)
    16 марта 2024, 10:24 • Новости дня
    В Финляндии допустили возможность отправки войск на Украину

    Politico: Глава МИД Финляндии допукает возможность отправки войск на Украину

    В Финляндии допустили возможность отправки войск на Украину
    @ Takimoto Marina/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Глава МИД Финляндии Элина Валтонен не исключила возможность отправки войск на Украину в долгосрочной перспективе, пишет Politico.

    По ее словам, коллективному Западу не стоит категорично выступать против идеи отправки войск на Украину в случае, если ситуация ухудшится, передает РИА «Новости».

    Министр также призвала не исключать такую возможность в долгосрочной перспективе.

    При этом она обозначила финскую позицию – не отправлять никакие войска и отказываться это даже обсуждать.

    В Германии исключили отправку военных Германии и войск НАТО на Украину.

    Коментарии (48)
    15 марта 2024, 19:08 • Новости дня
    Германия решила пустить доходы от активов России на покупку оружия Украине

    Шольц заявил об использовании доходов от активов России для покупки оружия Украине

    Германия решила пустить доходы от активов России на покупку оружия Украине
    @ dpa/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Доходы от замороженных в Европе российских активов пойдут на оказание военной помощи украинской армии, заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

    На совместной пресс-конференции с лидерами Франции и Польши Шольц сказал, что на доходы от замороженных активов России будет приобретаться оружие для Украины, передает РИА «Новости».

    По словам канцлера ФРГ, в понедельник главы министерств обороны стран НАТО и союзных государств проведут встречу в Рамштайне, на которой обсудят конкретную реализацию этого шага.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что конфискация Евросоюзом замороженных активов ЦБ России может привести к крайне печальным последствиям не только для самой еврозоны, но и для всего финансового мира.

    Коментарии (27)
    16 марта 2024, 14:10 • Новости дня
    Минобороны опубликовало видео уничтожения украинской ДРГ в Белгородской области

    Минобороны опубликовало видео уничтожения украинской ДРГ около Козинки в Белгородской области

    Минобороны опубликовало видео уничтожения украинской ДРГ в Белгородской области
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Александра Юдина

    Минобороны опубликовало видео уничтожения диверсионно-разведывательной группы ВСУ, которая предприняла попытку прорваться в село Козинка Белгородской области.

    В Telegram-канале ведомства указано, что российские военные совместно с пограничной службой ФСБ поразили сосредоточения живой силы и техники ВСУ, ликвидированы 30 военных.

    Ранее в субботу российские военные пресекли попытки проникновения украинских ДРГ со стороны Сумской области.

    Коментарии (3)
    15 марта 2024, 20:12 • Новости дня
    Опубликованы секретные документы ВСУ о потерях танков Abrams

    Украинские хакеры опубликовали документы ВСУ о потерях танков Abrams

    Tекст: Вера Басилая

    Хакеры из группировки Beregini утверждают, что получили документы ВСУ о потерях танков Abrams, они опубликовали скриншоты рапортов украинских военных.

    Например, один из танков с заводским номером UKR002 был безвозвратно потерян в районе села Бердычи в результате атаки двух дронов. Как следует из документов, командир танка погиб, а два члена экипажа были ранены. Экипаж другого подбитого танка под номером UKR006 бросил машину, еще один Abrams под номером UKR005 был атакован и получил повреждения в районе Семеновки, передает РИА «Новости».

    За время специальной военной операции российские войска уничтожили уже десятки немецких танков Leopard, несколько британских Challenger и французских колесных AMX-10RC.

    В публикации показаны также документы украинских военных, где «хваленые» танки Abrams списываются, как металлолом.

    Ранее сообщалось, что в зоне СВО за последние дни уничтожены самые дефицитные образцы вооружений НАТО: несколько танков M1A1 Abrams, шведская САУ Archer, реактивная система залпового огня HIMARS в глубоком тылу противника.

    Коментарии (5)
    16 марта 2024, 07:45 • Новости дня
    Маск: США из-за Украины по глупости истощили свои запасы оружия

    Илон Маск согласился, что США из-за Украины по глупости истощили свои запасы оружия

    Tекст: Денис Тельманов

    Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск согласился с тем, что США по глупости истощили все свои запасы оружия из-за конфликта на Украине, который можно было легко избежать.

    «Неоконсерваторы действуют так, будто американская мощь безгранична. Они отказываются признавать компромиссы и расставлять приоритеты. В результате Америка по глупости истощила свои запасы в ходе прокси-войны на Украине, которую легко можно было избежать», – согласился Маск с комментарием миллиардера Дэвида Сакса в своем микроблоге, сообщает ТАСС.

    Маск также заявил, что помощь США Украине лишь приносит в жертву ее молодежь без какого-либо прогресса в конфликте.

    Ранее Маск одним словом отреагировал на заявление Путина о ядерном оружии.

    Коментарии (6)
    16 марта 2024, 11:04 • Новости дня
    В Крыму решили воспрепятствовать продаже «скифского золото» на черном рынке

    Крымские музеи направили иски в ЕСПЧ после решения передать «скифское золото» Киеву

    Tекст: Кристина Цыцура

    Крымские музеи, которые в 2013 году отправили на выставку в Амстердам коллекцию «скифского золота», направили иски в ЕСПЧ после решения нидерландских судов о передаче коллекции Украине.

    Постоянный представитель республики Крым при президенте России Георгий Мурадов заявил, что Крым оповестит аукционные дома на Западе и международную общественность о перечне коллекции, чтобы исключить ее продажу на черном рынке.

    Напомним, глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что скифское золото, которое было передано Киеву, может разойтись по частным коллекциям киевских чиновников. В МИД России передачу Киеву скифского золота назвали бессовестным решением.

    Коментарии (5)
    15 марта 2024, 20:24 • Новости дня
    ВС России уничтожили «Искандером» базу нацбатальона в Одессе

    Военкоры: «Искандер» уничтожил базу с главарями и боевиками нацбатальона в Одессе

    Tекст: Вера Басилая

    В результате российского удара ракетным комплексом «Искандер» в Одессе уничтожена база украинского нацбатальона, погибли 14 человек, более 50 получили ранения, сообщили военкоры.

    По данным украинских СМИ, ВС России нанесли удар по Одессе ракетами ОТРК «Искандер», поразили место сбора командования ТРО и Главного управления нацполиции, передает Telegram-канал «Военкоры Русской весны».

    Военкоры со ссылкой на паблики сообщают, что среди погибших – командир батальона «Цунами», бывший замглавы полиции и заместитель мэра Одессы Александр Гостищев, офицер ВСУ Сергей Тетюхин. Всего, по предварительным данным, уничтожены 14 военных, среди которых могут быть наемники, еще около 50 получили ранения.

    Ранее сообщалось, что днем в пятницу в Одессе произошли два взрыва с разницей в несколько минут.

    Коментарии (5)
    16 марта 2024, 11:25 • Новости дня
    В Италии раскритиковали встречу лидеров ФРГ, Польши и Франции по Украине

    Глава Минобороны Италии Крозетто раскритиковал встречу лидеров ФРГ, Польши и Франции по Украине

    Tекст: Кристина Цыцура

    Министр обороны Италии Гуидо Крозетто назвал «забеганием вперед» и «ошибкой» трехстороннюю встречу лидеров ФРГ, Польши и Франции по Украине.

    Крозетто заявил, что подобные встречи «разделяют коалиции, которые помогали Украине» и не способствуют «принуждению России к переговорам». Он подчеркнул, что западным союзникам необходимо «делать правильные вещи вместе» в рамках уже существующих коалиций, таких как ЕС и НАТО.

    Глава Минобороны Италии также раскритиковал канцлера ФРГ Олафа Шольца за отказ от поставки Украине дальнобойных систем вооружения. По его словам, такая позиция «не способствует урегулированию» и «не склонит Россию к переговорам».

    Напомним, встреча лидеров ФРГ, Польши и Франции прошла в формате Веймарского треугольника. На ней обсуждались вопросы поддержки Украины, в том числе поставки вооружений.

    Ранее сообщалось, что Германия решила пустить доходы от активов России на покупку оружия Украине.

    Коментарии (8)
    16 марта 2024, 13:40 • Новости дня
    ВС России пресекли попытки проникновения украинских ДРГ со стороны Сумской области
    ВС России пресекли попытки проникновения украинских ДРГ со стороны Сумской области
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Кристина Цыцура

    В приграничных с Белгородской и Курской областями районах Украины ВС России нанесли комплексное огневое поражение силам противника.

    Удалось отразить атаки и остановить попытки противника проникнуть на территорию России. Была остановлена диверсионно-разведывательная группа украинских боевиков. Они двигались со стороны поселка Поповка Сумской области в направлении Сподарюшино и Козинки Белгородской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    ВСУ потеряли до 30 солдат, три танка, две бронемашины, боевую машину РСЗО Vampire и боевую машину РСЗО «Град».

    Ранее сообщалось, что за четыре дня попыток штурма границы под Белгородом и Курском ВСУ потеряли более 550 солдат убитыми и тысячу ранеными.

    Коментарии (5)
    16 марта 2024, 01:21 • Новости дня
    В Курской области сбили третий беспилотник за час

    Tекст: Денис Тельманов

    Силами противовоздушной обороны (ПВО) уничтожен третий за час украинский беспилотник в Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

    «Силами ПВО в Курской области уничтожен еще один украинский беспилотник самолетного типа. Спасибо нашим защитникам!», – написал Старовойт в своем Telegram-канале.

    Он напомнил жителям региона, что приближаться к обломкам БПЛА и трогать их нельзя, посколькуо они могут «нанести вред».

    «Сообщить о находке нужно по телефону 112», – подчеркнул губернатор.

    Ранее сообщалось, что Старовойт объявил в Курской области режим опасности в связи с атакой БПЛА.

    Коментарии (10)
    16 марта 2024, 11:22 • Новости дня
    При обстреле Белгорода со стороны ВСУ погибли два человека

    Губернатор Белгородской области Гладков заявил об обстреле Белгорода со стороны ВСУ, погибли два человека

    При обстреле Белгорода со стороны ВСУ погибли два человека
    @ t.me/vvgladkov

    Tекст: Александра Юдина

    В результате обстрела Белгорода со стороны ВСУ в субботу погибли два человека, еще трое получили ранения, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

    В своем Telegram-канале он указал, что погиб мужчина, который ехал за рулем грузовика, когда в него попал снаряд. Машина врезалась в пассажирский автобус, но находившиеся в нем люди не пострадали.

    Еще одна женщина погибла в гаражном кооперативе, куда вместе с сыном пришла кормить собак. Сын получил осколочные ранения затылочной части головы, грудной клетки и плеча, он находится в больнице. Кроме того, два человека получили закрытые черепно-мозговые травмы.

    По словам Гладкова, в Белгороде в семи многоквартирных домах выбиты окна, разбиты стекла в двух социальных и двух хозяйствующих объектах. Также повреждено 15 автомобилей.

    Помимо прочего, в Белгородском районе разрушения выявлены в поселке Дубовое – повреждены шесть частных жилых домовладений и две надворные постройки. В поселках Северный и Разумное повреждено по одному частному домовладению и автомобилю. Осколками посечено здание ТЦ «Сити молл».

    Накануне при обстреле украинскими военными Белгорода пострадали четыре человека.

    Коментарии (21)
    Главное
    Военкор: ВСУ убили своих сдавшихся в плен на границе Белгородской области солдат
    ITV: Самолет главы Минобороны Британии Шэппса не был защищен от помех
    В окружении Макрона заявили, что «Шольц бежит в бункер, когда Путин кашляет»
    WP: Нападения Киева усилили желание жителей Белгорода пойти на выборы
    Американский журналист заявил о геноциде Киева против жителей Донбасса
    Киев начал эвакуацию жителей Сумской области
    Минобороны опубликовало видео уничтожения украинской ДРГ в Белгородской области

    Запад завидует рекордам российской экономики

    Благосостояние россиян растет, вопреки, казалось бы, большим расходам на военные нужды и жестким западным санкциям. «Оборонка» разгоняет экономику страны, как отметил Путин, однако оборонные расходы России сейчас вдвое меньше, чем были у СССР. Какие рекорды российской экономики так сильно удивляют в том числе Запад и как в этом помогает «оборонка»? Подробности

    Перейти в раздел

    У Трампа осталось последнее уязвимое место

    В жизни Дональда Трампа настала белая полоса. Он одерживает одну победу за другой – и, по мнению многих, практически гарантировал себе возвращение в Белый дом после выборов президента США в ноябре. Но не все так однозначно: у Трампа есть слабое место. У его конкурента Джо Байдена оно, впрочем, тоже есть – и ударить по нему способна Россия. Подробности

    Перейти в раздел

    Франция получила от России ракетный «привет»

    Двумя ударами по Одессе российские военные уничтожили сотню западных наемников, высокопоставленных офицеров ВСУ, военную технику и боевиков нацформирования «Лють». Эксперты называют Одессу «осиным гнездом», куда прибывают иностранные наемники и направляется западное оружие. Эти удары также стали предупреждением Эммануэлю Макрону, который говорит о готовности отправить в Одессу французский спецназ. Подробности

    Перейти в раздел

    Словами о «поражении России» Макрон напугал Францию

    «Если Россия одержит верх, жизнь французов изменится», заявляет французский лидер Макрон. Он утверждает, что конфликт на Украине «является экзистенциальным для Европы и для Франции». Однако с точки зрения других французских политиков, Макрон «принимает французов за идиотов». Потому что никаких реальных интересов Франции на Украине нет. Подробности

    Перейти в раздел

    Появление дрона в Петербурге потребует ответа

    В Санкт-Петербурге в результате падения обломков беспилотника пострадали два жилых дома. Целью дрона могла быть местная нефтебаза «Ручьи», которая находится примерно в километре от места ЧП. За медпомощью обратились несколько человек, оперативный штаб по расследованию инцидента возглавил губернатор Петербурга Александр Беглов. Для города это второй подобный случай с начала СВО. По версии экспертов, дрон мог быть доставлен в Россию с Украины, а затем запущен в сторону города. Подробности

    Перейти в раздел
    • Марк Лешкевич Марк Лешкевич
      Пора убрать «тоталитаризм» из наших школ

      Накануне Второй мировой войны произошла первая попытка уравнять нацизм и сталинизм, что сейчас запрещено Кодексом РФ об административных правонарушениях, но почему-то допускается делать в российском школьном учебнике и поощряется баллами на вступительных экзаменах в отечественные университеты.

      14 комментариев
    • Юрий Мавашев Юрий Мавашев
      Турция противостоит Франции в интересах России

      Позиции Франции в Африке за последние три года заметно ослабли, что благотворно влияет не только на Турцию, но и на Россию. В бывших французских колониях произошли перевороты, инспирированные явно антифранцузскими силами. С другой стороны, Франция вооружает Армению во многом именно по этой причине.

      6 комментариев
    • Игорь Караулов Игорь Караулов
      Европейская агрессивность ударит по самой Европе

      Для всех было бы лучше, если бы Европа оставалась территорией мира. Жила бы себе на исторической пенсии, под чужим ядерным зонтиком – неважно, США или России. Россия с ее ресурсами переживет вооруженный конфликт. А вот Европа, вновь превратившаяся в зону войны, окончательно станет экономически бесперспективной территорией.

      11 комментариев
    Перейти в раздел

    • Макрон позарился на Одессу

      Французские журналисты выяснили, куда именно президент Эммануэль Макрон хотел бы отправить военных для помощи ВСУ: в Одессу. Этот город имеет ключевое значение в конфликте. И французские войска уже там бывали с позорным для них результатом.

    • Самое слабое место Трампа

      Кандидат в президенты США Дональд Трамп всю неделю получает только хорошие новости. Кажется, что его победа над действующим президентом Джо Байденом предрешена. Но у Трампа все-таки осталось одно слабое место, из-за которого итоги выборов не так очевидны, как кажется.

    • Раскол поляков по вопросу войны с Россией

      Глава МИД Польши Радослав Сикорский поддержал президента Франции Эммануэля Макрона и заявил, что исключать присутствия на Украине военных НАТО в будущем нельзя. Тем не менее в министерстве обороны Польши такой сценарий исключают. Что это за национальный раскол?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Как растет сельскохозяйственный экспорт России

      Пшеница и рыбопродукты, растительные масла и свинина – все эти товары российского производства пользуются все большим спросом на мировом рынке. О том, как количественно и качественно растет российский сельскохозяйственный экспорт – в нашей инфографике.

    • Как растет спрос на российскую культуру

      Два процесса происходят в России одновременно – с одной стороны, рост интереса граждан страны к ее культурному наследию, с другой, государственная поддержка отечественной культуры, строительство и ремонт соответствующих объектов. О том, как именно это происходит – в нашей инфографике.

    • Новые меры поддержки семей с детьми

      В послании президента Федеральному собранию в феврале 2024 года глава государства огласил целый ряд новых мер по поддержке семей с детьми. О том, что именно предусматривается – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Россия лишает англичан любимого национального блюда

      Президент подписал закон о денонсации соглашения с Великобританией о вылове британскими рыбаками рыбы в исключительной российской экономической зоне. В Британии уже звучат опасения о том, что в итоге жители страны будут ограничены в возможностях и дальше покупать часть своих излюбленных рыбных блюд.

    • Эммануэль Бонапартович Макрон стал посмешищем

      Президент Франции Эммануэль Макрон пригрозил отправить западных военных на Украину воевать с Россией. Но в списке самоубийц оказался только Макрон, но не как самый смелый, а как самый глупый. Другие западные лидеры предпочли не «макронить».

    • Первый «Абрамс» сожжен российскими войсками

      Еще один символически значимый образец западных вооружений уничтожен российскими войсками в ходе спецоперации. На этот раз подбит и сожжен знаменитый американский танк «Абрамс». В Кремле уже заявили, что американские танки, несмотря на то, что являются серьезным оружием, будут гореть на полях сражений, как и все остальные.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............