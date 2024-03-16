Накануне Второй мировой войны произошла первая попытка уравнять нацизм и сталинизм, что сейчас запрещено Кодексом РФ об административных правонарушениях, но почему-то допускается делать в российском школьном учебнике и поощряется баллами на вступительных экзаменах в отечественные университеты.14 комментариев
ВС России взяли под контроль центр Работино
Рогов: Российские силы взяли под контроль центр Работино в Запорожской области
Вооруженные силы России контролируют центральную часть Работино в Запорожской области и отражают атаки Вооруженных сил Украины, за ВСУ пока остается северная часть населенного пункта, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Рогов отметил, что ВСУ пытаются выбить российские войска с занятых позиций: юг и центральная часть Работино находится под контролем ВС России, передает ТАСС.
По его словам, российские силы ротацию, переброску пехоты осуществляют на бронетехнике до центра села. Рогов рассказал, что ВС России за месяц захватывали некоторые точки, потом отбивали атаки противника, было несколько таких волн.
Ранее Рогов сообщал, что российские силы продвинулись на участке линии боевого соприкосновения к северо-западу от Работино в Запорожской области, заняв позиции украинской армии.