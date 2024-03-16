Накануне Второй мировой войны произошла первая попытка уравнять нацизм и сталинизм, что сейчас запрещено Кодексом РФ об административных правонарушениях, но почему-то допускается делать в российском школьном учебнике и поощряется баллами на вступительных экзаменах в отечественные университеты.8 комментариев
Финансовый аналитик рассказал, что повлияет на курс рубля на следующей неделе
Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов спрогнозировал, что курс рубля на следующей неделе будет определяться двумя ключевыми событиями: выборами президента России и заседанием ЦБ по ключевой ставке.
По словам Антонова, первый фактор уже учтен рынком, и политическая стабильность оказывает нацвалюте дополнительную поддержку. Эксперт считает, что ЦБ, скорее всего, оставит ставку без изменений, однако в ходе своего выступления глава регулятора Эльвира Набиуллина может сделать ряд важных заявлений, пишет «Прайм».
Кроме того, рынок будет следить за ценами на нефть. Если они вырастут до 87,5 доллара за баррель, рост рубля может продолжиться, что окажет ему дополнительную поддержку.
Антонов прогнозирует, что на ближайшей неделе доллар будет стоить 90-93,3 рубля, евро – 99,1-101,8 рубля, юань – 12,5-12,9 рубля.
Ранее сообщалось, что евро превысил на Мосбирже 101 рубль впервые в 2024 году.