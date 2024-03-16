В окружении Макрона заявили, что «Шольц бежит в бункер, когда Путин кашляет»

  • Новость часаМинобороны опубликовало видео уничтожения украинской ДРГ в Белгородской области
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Словами о «поражении России» Макрон напугал Францию
    Иностранные наемники и высокопоставленные офицеры ВСУ уничтожены в Одессе
    Зеленский выступил с угрозами в адрес России после провала диверсий ВСУ
    Российские военные ударом ОДАБ-1500 уничтожили до 300 боевиков «Кракена»
    Минобороны подтвердило уничтожение боевиков «Лють» и «Цунами» под Одессой
    В Финляндии допустили возможность отправки войск на Украину
    ВС России пресекли попытки проникновения украинских ДРГ со стороны Сумской области
    Киев начал эвакуацию жителей Сумской области
    Обвиняемый в убийстве создателя «Спутника V» приговорен
    Мнения
    Марк Лешкевич Марк Лешкевич Пора убрать «тоталитаризм» из наших школ

    Накануне Второй мировой войны произошла первая попытка уравнять нацизм и сталинизм, что сейчас запрещено Кодексом РФ об административных правонарушениях, но почему-то допускается делать в российском школьном учебнике и поощряется баллами на вступительных экзаменах в отечественные университеты.

    8 комментариев
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Турция противостоит Франции в интересах России

    Позиции Франции в Африке за последние три года заметно ослабли, что благотворно влияет не только на Турцию, но и на Россию. В бывших французских колониях произошли перевороты, инспирированные явно антифранцузскими силами. С другой стороны, Франция вооружает Армению во многом именно по этой причине.

    6 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Европейская агрессивность ударит по самой Европе

    Для всех было бы лучше, если бы Европа оставалась территорией мира. Жила бы себе на исторической пенсии, под чужим ядерным зонтиком – неважно, США или России. Россия с ее ресурсами переживет вооруженный конфликт. А вот Европа, вновь превратившаяся в зону войны, окончательно станет экономически бесперспективной территорией.

    11 комментариев
    16 марта 2024, 14:34 • Новости дня

    В окружении Макрона заявили, что «Шольц бежит в бункер, когда Путин кашляет»

    Советник Макрона заявил, что «Шольц бежит в бункер, когда Путин кашляет»

    Tекст: Александра Юдина

    Советник президента Франции Эммануэля Макрона заявил, что, когда «Путин кашляет, Шольц тут же бежит искать бункер», пишет The Times.

    В Telegram-канале «RT на русском» отмечается, что газета подчеркивает неловкое положение Германии из-за отказа отправлять Украине ракеты Taurus после встречи канцлера ФРГ Олафа Шольца с Макроном и премьер-министром Польши Дональдом Туском.

    Ранее в Италии раскритиковали встречу лидеров ФРГ, Польши и Франции по Украине.

    14 марта 2024, 19:07 • Новости дня
    СМИ узнали о планах Макрона послать войска в Одессу
    СМИ узнали о планах Макрона послать войска в Одессу
    @ EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Франции Эммануэль Макрон планирует послать французские войска в Одессу, утверждает издание Le Monde.

    По данным газеты Le Monde, об этом французский лидер заявил в ночь на 21 февраля в Елисейском дворце после церемонии «пантеонизации» героя Франции Мисака Манушяна и его жены Мелинэ в узком кругу гостей мероприятия, передает «Коммерсант».

    «В любом случае в наступающем году мне придется послать некоторых ребят в Одессу», – приводит издание слова Макрона.

    Ранее Макрон заявил, что не исключает возможности отправки западных войск на Украину. Газета Le Monde писала, что вопрос о возможной отправке французских солдат на Украину начал рассматриваться еще летом 2023 года.

    Коментарии (66)
    15 марта 2024, 10:35 • Новости дня
    Макрон потребовал отдать Крым Украине

    Макрон: Крым должен быть признан частью Украины для прочного мира

    Макрон потребовал отдать Крым Украине
    @ Alexis Sciard/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Прочного мира на Украине не будет, если Крым не перейдет под контроль Киева, заявил в интервью телеканалам TF1 и France 2 президент Франции Эммануэль Макрон.

    Макрон сообщил, что Франция делает все для помощи Украине в конфликте с Россией. «Скажу очень просто: не может быть прочного мира <...>, если не будет возврата к международно признанным границам Украины, включая Крым», – приводит его слова РИА «Новости».

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров, комментируя недавние антироссийские высказывания Макрона, заявил, что это только доказывает одержимость Запада поражением России.

    Президент Владимир Путин ранее подчеркивал, что Крым и Севастополь теперь навсегда с Россией, потому что такова суверенная, свободная и непреклонная воля всего российского народа. Кроме того, он называл воссоединение Крыма с Россией историческим выбором.

    Коментарии (109)
    13 марта 2024, 17:12 • Новости дня
    В Германии объяснили срочную модернизацию ракет Taurus

    В Минобороны Германии назвали «регулярным процессом» модернизацию ракет Taurus

    В Германии объяснили срочную модернизацию ракет Taurus
    @ IMAGO/Sven Eckelkamp/Reuters

    Tекст: Ольга Иванова

    Минобороны Германии, комментируя сообщения о модернизации крылатых ракет Taurus, заявило, что речь идет о «регулярном процессе», об этом сообщил представитель оборонного ведомства ФРГ.

    По его словам, ракеты Taurus являются всего лишь типом боеприпасов, которые хранятся, и через определенные промежутки времени каждый хранящийся боеприпас проверяется на техническую пригодность. Он подчеркнул, что «эти регулярные проверки и обновления, которые, конечно, необходимы, применимы к каждой системе», они никак не связаны с дискуссиями об отправке систем на Украину, передает ТАСС.

    Ранее СМИ сообщили, что власти Германии решили модернизировать и привести в состояние готовности все имеющиеся у бундесвера крылатые ракеты Taurus.

    До этого в Бундестаге заявили о нехватке «всего» в армии ФРГ из-за помощи Украине. Глава Минобороны Германии Борис Писториус выразил несогласие с идеей главы британского МИД Дэвида Кэмерона о покупке Лондоном немецких ракет Taurus взамен британских Storm Shadow, которые передадут Украине.

    Газета ВЗГЛЯД рассуждала, насколько наивна обманная схема Лондона для передачи крылатых ракет Киеву.

    Коментарии (11)
    14 марта 2024, 23:08 • Новости дня
    Макрон заявил о неготовности оборонки Франции к затяжному конфликту

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о неготовности французской промышленности к затяжному конфликту

    Макрон заявил о неготовности оборонки Франции к затяжному конфликту
    @ Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Оборонная промышленность Франции не готова к конфликту высокой интенсивности, президент страны Эммануэль Макрон.

    «Наша оборонная промышленность не адаптирована к территориальному конфликту высокой интенсивности, который мы не прогнозировали», – сказал Макрон в эфире телеканала France 2, передает ТАСС.

    Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Запад сейчас де-факто ведет войну против России на территории Украины.

    Говоря о возможном столкновении с НАТО, он заявил, что западные страны «будут хитрить»: либо отправлять оружие Киеву, либо говорить, что туда отправлены просто инструкторы, которые якобы лишь наблюдают за солдатами ВСУ.

    Лавров также указал на слова президента Франции Эммануэля Макрона, который говорил о возможности отправки военных на Украину, «уговаривал натовцев» по этой теме.

    Коментарии (16)
    15 марта 2024, 19:08 • Новости дня
    Германия решила пустить доходы от активов России на покупку оружия Украине

    Шольц заявил об использовании доходов от активов России для покупки оружия Украине

    Германия решила пустить доходы от активов России на покупку оружия Украине
    @ dpa/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Доходы от замороженных в Европе российских активов пойдут на оказание военной помощи украинской армии, заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

    На совместной пресс-конференции с лидерами Франции и Польши Шольц сказал, что на доходы от замороженных активов России будет приобретаться оружие для Украины, передает РИА «Новости».

    По словам канцлера ФРГ, в понедельник главы министерств обороны стран НАТО и союзных государств проведут встречу в Рамштайне, на которой обсудят конкретную реализацию этого шага.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что конфискация Евросоюзом замороженных активов ЦБ России может привести к крайне печальным последствиям не только для самой еврозоны, но и для всего финансового мира.

    Коментарии (27)
    14 марта 2024, 21:23 • Новости дня
    Немецкий Rheinmetall определился с числом оборонных заводов на Украине

    The Guardian: Rheinmetall захотел построить четыре завода на Украине

    Немецкий Rheinmetall определился с числом оборонных заводов на Украине
    @ Marius Becker/DPA/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Германский оборонный концерн Rheinmetall намерен открыть на Украине по меньшей мере четыре оружейных предприятия, пишет британская газета The Guardian.

    По данным The Guardian, концерн поставил перед собой цель в 2024 году нарастить объем продаж своей продукции до рекордных показателей – 10 млрд евро в стоимостном выражении, передает «Московский комсомолец».

    В феврале стало известно, что Rheinmetall планирует построить завод на Украине, на котором будут производиться артиллерийские снаряды калибра 155 мм. После этого акции концерна поднялись до рекордных 400 евро за штуку.

    Коментарии (27)
    15 марта 2024, 14:38 • Новости дня
    Президент Латвии на латыни призвал «разрушить» Россию

    Президент Латвии Ринкевичс призвал «разрушить» Россию

    Президент Латвии на латыни призвал «разрушить» Россию
    @ Ukraine Presidency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс выразил полную поддержку антироссийским заявлениям французского лидера Эммануэля Макрона и призвал «разрушить» Россию.

    Ринкевичс на своей странице в X (прежнее название – Twitter; соцсеть заблокирована в РФ) заявил, что Запад не должен чертить для себя красные линии. Вместо этого красные линии, считает он, должны быть проведены для России. Политик призвал не бояться делать это.

    «Russia delenda est!» – написал он, используя измененный вариант латинского фразеологизма «Carthago delenda est» – «Карфаген должен быть разрушен».

    В Кремле заявили ранее, что Франция считает Россию противником, она уже «втянута в войну на Украине».

    Коментарии (33)
    13 марта 2024, 16:36 • Новости дня
    Франция готова обсудить мирный план на Украине в случае победы Трампа

    Французский парламентарий Джолли поднял вопрос о мирном плане Трампа по Украине

    Франция готова обсудить мирный план на Украине в случае победы Трампа
    @ EPA/TASS

    Tекст: Ольга Никитина

    Член парламента Франции Алексис Джолли направил министру Европы и иностранных дел страны Стефану Сежурне письмо, в котором задался вопросами о мирном урегулировании конфликта на Украине в случае, если по итогам выборов в США к власти придет Дональд Трамп.

    Как напомнил Джолли в своем письме, Трамп не раз говорил в ходе своей предвыборной кампании, что сможет быстро решить украинский конфликт, пишет «Лента.ру».

    «Мирный план Трампа», по его словам, вызывает вопросы в связи с растущей вероятностью его возвращения в Белый дом.

    «Похоже, что этот мирный план заключается в том, чтобы позволить русским сохранить Донецкую и Луганскую области и добиться полной демилитаризации Украины до Днепра», – отметил Джолли.

    В результате, пояснил французский парламентарий, будет создана буферная зона между Россией и частью Украины, которая впоследствии, по его мнению, вступит в ЕС и НАТО.

    Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан рассказал, что у Трампа есть «достаточно подробный план, как положить конец» конфликту на Украине.

    Коментарии (16)
    15 марта 2024, 13:35 • Новости дня
    Ле Пен призвала Макрона не играть жизнями французов

    Ле Пен указала Макрону на недопустимость играть с жизнями французов

    Ле Пен призвала Макрона не играть жизнями французов
    @ Alexis Sciard/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Заявления президента Франции Эммануэля Макрона по поводу усиления поддержки Украины неприемлемы, заявила лидер парламентской фракции партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен на своей странице в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирован в РФ).

    «Недопустимо играть жизнями французов с такой беспечностью», – передает ее слова ТАСС.

    По мнению политика, Париж балансирует «на грани хаоса».

    Ранее издание Le Monde сообщило, что Макрон планирует послать французские войска в Одессу. При этом сам Макрон заявил, что оборонная промышленность Франции не готова к конфликту высокой интенсивности.

    Коментарии (3)
    16 марта 2024, 11:25 • Новости дня
    В Италии раскритиковали встречу лидеров ФРГ, Польши и Франции по Украине

    Глава Минобороны Италии Крозетто раскритиковал встречу лидеров ФРГ, Польши и Франции по Украине

    Tекст: Кристина Цыцура

    Министр обороны Италии Гуидо Крозетто назвал «забеганием вперед» и «ошибкой» трехстороннюю встречу лидеров ФРГ, Польши и Франции по Украине.

    Крозетто заявил, что подобные встречи «разделяют коалиции, которые помогали Украине» и не способствуют «принуждению России к переговорам». Он подчеркнул, что западным союзникам необходимо «делать правильные вещи вместе» в рамках уже существующих коалиций, таких как ЕС и НАТО.

    Глава Минобороны Италии также раскритиковал канцлера ФРГ Олафа Шольца за отказ от поставки Украине дальнобойных систем вооружения. По его словам, такая позиция «не способствует урегулированию» и «не склонит Россию к переговорам».

    Напомним, встреча лидеров ФРГ, Польши и Франции прошла в формате Веймарского треугольника. На ней обсуждались вопросы поддержки Украины, в том числе поставки вооружений.

    Ранее сообщалось, что Германия решила пустить доходы от активов России на покупку оружия Украине.

    Коментарии (4)
    14 марта 2024, 21:57 • Новости дня
    Лавров: Запад фактически ведет войну против России

    Tекст: Кристина Цыцура

    Запад сейчас де-факто ведет войну против России на территории Украины, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в эфире телеканала «Россия 1».

    Говоря о возможном столкновении с НАТО, он заявил, что западные страны «будут хитрить»: либо отправлять оружие Киеву, либо говорить, что туда отправлены просто инструкторы, которые якобы лишь наблюдают за солдатами ВСУ, передает слова Лаврова ТАСС.

    По словам главы МИД, сейчас с Западом происходит остервенение из-за того, что его планы расстраиваются.

    Лавров также указал на слова президента Франции Эммануэля Макрона, который говорил о возможности отправки военных на Украину, «уговаривал натовцев» по этой теме.

    Ранее глава МИД России заявил, что слова Макрона доказывают одержимость Запада поражением России.

    Коментарии (4)
    13 марта 2024, 17:44 • Новости дня
    Шольц отверг поставку Киеву оружия, для использования которого нужны военные ФРГ
    Шольц отверг поставку Киеву оружия, для использования которого нужны военные ФРГ
    @ Flashpic/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украина не получит от Германии системы дальнобойного вооружения, для использования которых необходимо присутствие немецких военнослужащих, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

    «Для меня исключены поставки таких систем дальнобойного вооружения, которые были бы связаны с задействованием германских солдат, в том числе за пределами Украины», – сказал он, отвечая на вопросы депутатов Бундестага, передает ТАСС.

    Шольц подчеркнул, что это решение является чертой, которую он не хотел бы переступать, будучи канцлером Германии.

    Ранее в Германии назвали поставку дальнобойных ракет Taurus Украине крайней чертой.

    Коментарии (2)
    14 марта 2024, 14:38 • Новости дня
    Le Monde: Париж изучает вопрос отправки войск на Украину еще с лета

    Tекст: Ольга Иванова

    Вопрос о возможной отправке французских солдат на Украину начал рассматриваться летом 2023 года, выяснило издание Le Monde.

    СМИ сообщает, что проработка вопроса об отправке французских войск на Украину началась летом 2023 года после выступления президента Франции Эммануэля Макрона на саммите Globsec в Братиславе 1 июня. В тот момент Макрон поддержал скорейшее принятия Украины в НАТО, передает РИА «Новости».

    Le Monde указывает, что в это время Украина и союзники надеялись на контрнаступление, но ВСУ «пали перед обороной русских». «В этот период возможность отправки сухопутных войск становится опцией, которую в наивысшей секретности начинают изучать французские власти. О ней упоминали на Совете безопасности в Елисейском дворце 12 июня 2023 года», – сообщает издание.

    Как сообщил изданию главнокомандующий сухопутными войсками Франции Пьер Шиль, заявления Макрона не были «импровизированной эскалацией».

    Напомним, Макрон заявил, что не исключает возможности отправки военных стран Запада на Украину. Французские СМИ писали, что Париж рассмотрит возможность ввести на Украину войска, если зона конфликта начнет продвигаться к Одессе.

    Коментарии (2)
    15 марта 2024, 13:43 • Новости дня
    Песков: Франция уже втянута в войну на Украине

    Tекст: Ольга Никитина

    Франция считает Россию противником, она уже «втянута в войну на Украине», заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Представитель Кремля отметил, что Франция косвенно «принимает участие в этой войне», передает ТАСС.

    Из заявлений президента Франции Эммануэля Макрона Песков сделал вывод, что Париж «не прочь повысить степень своей вовлеченности».

    Макрон заявил ранее, что прочного мира на Украине «не будет», если Крым не перейдет под контроль Киева.

    Президент Владимир Путин не раз подчеркивал, что Крым и Севастополь теперь навсегда с Россией, потому что такова суверенная, свободная и непреклонная воля всего российского народа. Кроме того, он называл воссоединение Крыма с Россией историческим выбором.

    Коментарии (0)
    14 марта 2024, 05:54 • Новости дня
    Шольц опроверг вражду с Макроном

    Шольц опроверг сообщения прессы о конфликте с Макроном

    Шольц опроверг вражду с Макроном
    @ imago images/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    На фоне сообщений СМИ о его конфликте с Эммануэлем Макроном канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что у него с президентом Франции «очень хорошие личные отношения».

    Шольц сказал, что может назвать свои отношения с Макроном «дружескими». По его словам, они обсуждают «многое», в том числе темы, которые «не имеют никакого отношения к нынешней политике». Как заявил Шольц, они хорошо понимают друг друга, передает ТАСС.

    Напомним, Politico заявляла, что разногласия между Макроном и Шольцем касательно вопроса помощи Киеву перерастают в открытую вражду. Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что Макрон и Шольц не ладят друг с другом с самого начала взаимодействия.


    Коментарии (2)
    Главное
    Песков ответил на очередное оскорбление Байдена в адрес Путина
    ФСБ предотвратила готовящийся украинским агентом теракт на Транссибе
    В окружении Макрона заявили, что «Шольц бежит в бункер, когда Путин кашляет»
    В Италии раскритиковали встречу лидеров ФРГ, Польши и Франции по Украине
    Американский журналист заявил о геноциде Киева против жителей Донбасса
    У самолета Boeing 737 в воздухе отвалилась обшивка
    В Крыму решили воспрепятствовать продаже «скифского золото» на черном рынке

    Запад завидует рекордам российской экономики

    Благосостояние россиян растет, вопреки, казалось бы, большим расходам на военные нужды и жестким западным санкциям. «Оборонка» разгоняет экономику страны, как отметил Путин, однако оборонные расходы России сейчас вдвое меньше, чем были у СССР. Какие рекорды российской экономики так сильно удивляют в том числе Запад и как в этом помогает «оборонка»? Подробности

    Перейти в раздел

    У Трампа осталось последнее уязвимое место

    В жизни Дональда Трампа настала белая полоса. Он одерживает одну победу за другой – и, по мнению многих, практически гарантировал себе возвращение в Белый дом после выборов президента США в ноябре. Но не все так однозначно: у Трампа есть слабое место. У его конкурента Джо Байдена оно, впрочем, тоже есть – и ударить по нему способна Россия. Подробности

    Перейти в раздел

    Украинский план запугать россиян перед выборами провалился

    В России с пятницы по воскресенье проходят выборы президента. По итогам первого дня голосования сразу несколько регионов показали высокие результаты по явке: среди них в том числе дальневосточники и новые регионы. По мнению экспертов, несмотря на попытки противников России осложнить проведение выборов с помощью боевых действий, терактов и поджогов, их план провалился. Подробности

    Перейти в раздел

    Словами о «поражении России» Макрон напугал Францию

    «Если Россия одержит верх, жизнь французов изменится», заявляет французский лидер Макрон. Он утверждает, что конфликт на Украине «является экзистенциальным для Европы и для Франции». Однако с точки зрения других французских политиков, Макрон «принимает французов за идиотов». Потому что никаких реальных интересов Франции на Украине нет. Подробности

    Перейти в раздел

    Появление дрона в Петербурге потребует ответа

    В Санкт-Петербурге в результате падения обломков беспилотника пострадали два жилых дома. Целью дрона могла быть местная нефтебаза «Ручьи», которая находится примерно в километре от места ЧП. За медпомощью обратились несколько человек, оперативный штаб по расследованию инцидента возглавил губернатор Петербурга Александр Беглов. Для города это второй подобный случай с начала СВО. По версии экспертов, дрон мог быть доставлен в Россию с Украины, а затем запущен в сторону города. Подробности

    Перейти в раздел
    • Марк Лешкевич Марк Лешкевич
      Пора убрать «тоталитаризм» из наших школ

      Накануне Второй мировой войны произошла первая попытка уравнять нацизм и сталинизм, что сейчас запрещено Кодексом РФ об административных правонарушениях, но почему-то допускается делать в российском школьном учебнике и поощряется баллами на вступительных экзаменах в отечественные университеты.

      8 комментариев
    • Юрий Мавашев Юрий Мавашев
      Турция противостоит Франции в интересах России

      Позиции Франции в Африке за последние три года заметно ослабли, что благотворно влияет не только на Турцию, но и на Россию. В бывших французских колониях произошли перевороты, инспирированные явно антифранцузскими силами. С другой стороны, Франция вооружает Армению во многом именно по этой причине.

      6 комментариев
    • Игорь Караулов Игорь Караулов
      Европейская агрессивность ударит по самой Европе

      Для всех было бы лучше, если бы Европа оставалась территорией мира. Жила бы себе на исторической пенсии, под чужим ядерным зонтиком – неважно, США или России. Россия с ее ресурсами переживет вооруженный конфликт. А вот Европа, вновь превратившаяся в зону войны, окончательно станет экономически бесперспективной территорией.

      11 комментариев
    Перейти в раздел

    • Макрон позарился на Одессу

      Французские журналисты выяснили, куда именно президент Эммануэль Макрон хотел бы отправить военных для помощи ВСУ: в Одессу. Этот город имеет ключевое значение в конфликте. И французские войска уже там бывали с позорным для них результатом.

    • Самое слабое место Трампа

      Кандидат в президенты США Дональд Трамп всю неделю получает только хорошие новости. Кажется, что его победа над действующим президентом Джо Байденом предрешена. Но у Трампа все-таки осталось одно слабое место, из-за которого итоги выборов не так очевидны, как кажется.

    • Раскол поляков по вопросу войны с Россией

      Глава МИД Польши Радослав Сикорский поддержал президента Франции Эммануэля Макрона и заявил, что исключать присутствия на Украине военных НАТО в будущем нельзя. Тем не менее в министерстве обороны Польши такой сценарий исключают. Что это за национальный раскол?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Как растет сельскохозяйственный экспорт России

      Пшеница и рыбопродукты, растительные масла и свинина – все эти товары российского производства пользуются все большим спросом на мировом рынке. О том, как количественно и качественно растет российский сельскохозяйственный экспорт – в нашей инфографике.

    • Как растет спрос на российскую культуру

      Два процесса происходят в России одновременно – с одной стороны, рост интереса граждан страны к ее культурному наследию, с другой, государственная поддержка отечественной культуры, строительство и ремонт соответствующих объектов. О том, как именно это происходит – в нашей инфографике.

    • Новые меры поддержки семей с детьми

      В послании президента Федеральному собранию в феврале 2024 года глава государства огласил целый ряд новых мер по поддержке семей с детьми. О том, что именно предусматривается – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Россия лишает англичан любимого национального блюда

      Президент подписал закон о денонсации соглашения с Великобританией о вылове британскими рыбаками рыбы в исключительной российской экономической зоне. В Британии уже звучат опасения о том, что в итоге жители страны будут ограничены в возможностях и дальше покупать часть своих излюбленных рыбных блюд.

    • Эммануэль Бонапартович Макрон стал посмешищем

      Президент Франции Эммануэль Макрон пригрозил отправить западных военных на Украину воевать с Россией. Но в списке самоубийц оказался только Макрон, но не как самый смелый, а как самый глупый. Другие западные лидеры предпочли не «макронить».

    • Первый «Абрамс» сожжен российскими войсками

      Еще один символически значимый образец западных вооружений уничтожен российскими войсками в ходе спецоперации. На этот раз подбит и сожжен знаменитый американский танк «Абрамс». В Кремле уже заявили, что американские танки, несмотря на то, что являются серьезным оружием, будут гореть на полях сражений, как и все остальные.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............