Накануне Второй мировой войны произошла первая попытка уравнять нацизм и сталинизм, что сейчас запрещено Кодексом РФ об административных правонарушениях, но почему-то допускается делать в российском школьном учебнике и поощряется баллами на вступительных экзаменах в отечественные университеты.8 комментариев
В окружении Макрона заявили, что «Шольц бежит в бункер, когда Путин кашляет»
Советник Макрона заявил, что «Шольц бежит в бункер, когда Путин кашляет»
Советник президента Франции Эммануэля Макрона заявил, что, когда «Путин кашляет, Шольц тут же бежит искать бункер», пишет The Times.
В Telegram-канале «RT на русском» отмечается, что газета подчеркивает неловкое положение Германии из-за отказа отправлять Украине ракеты Taurus после встречи канцлера ФРГ Олафа Шольца с Макроном и премьер-министром Польши Дональдом Туском.
Ранее в Италии раскритиковали встречу лидеров ФРГ, Польши и Франции по Украине.