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    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Турция противостоит Франции в интересах России

    Позиции Франции в Африке за последние три года заметно ослабли, что благотворно влияет не только на Турцию, но и на Россию. В бывших французских колониях произошли перевороты, инспирированные явно антифранцузскими силами. С другой стороны, Франция вооружает Армению во многом именно по этой причине.

    5 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Европейская агрессивность ударит по самой Европе

    Для всех было бы лучше, если бы Европа оставалась территорией мира. Жила бы себе на исторической пенсии, под чужим ядерным зонтиком – неважно, США или России. Россия с ее ресурсами переживет вооруженный конфликт. А вот Европа, вновь превратившаяся в зону войны, окончательно станет экономически бесперспективной территорией.

    10 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв У вмешательства Запада в выборы в России давняя история

    Страны Запада сами разрушили основной принцип взаимного наблюдения за выборами, сформулированный после Второй мировой войны: основное преимущество иностранных наблюдателей в том, что их отношение к происходящему является гарантированно нейтральным.

    6 комментариев
    16 марта 2024, 10:18 • Новости дня

    ФСБ предотвратила готовящийся украинским агентом теракт на Транссибе

    Tекст: Кристина Цыцура

    ФСБ предотвратила теракт на жд узле Транссибирской магистрали в Свердловской области, который готовил 61-летний агент военной разведки Украины, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

    По данным ФСБ, мужчина был завербован украинскими спецслужбами во Львове, где прошел диверсионную подготовку и был направлен в Россию для совершения теракта, передает ТАСС.

    Украинец планировал совершить теракт путем опрокидывания железнодорожных составов с грузами для СВО с применением самодельно изготовленных устройств.

    Возбуждено уголовное дело, мужчина сейчас заключен под стражу.

    Ранее ФСБ задержала участника ЛСР за подготовку терактов в Брянске.

    15 марта 2024, 20:15 • Новости дня
    Умер народный артист России Александр Ширвиндт
    Умер народный артист России Александр Ширвиндт
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Театра сатиры народный артист России Александр Ширвиндт скончался в возрасте 89 лет, сообщил художественный руководитель Театра сатиры Сергей Газаров.

    По словам Газарова, Ширвинд умер в больнице, передает ТАСС.

    Александр Ширвиндт родился в Москве в 1934 году. В 1956 году с отличием окончил Театральное училище им. Щукина, после чего был принят в труппу Театра-студии киноактера. В том же году сыграл свою первую роль в фильме «Она вас любит!»

    В 1970 году Ширвиндт начал карьеру в Московском академическом театре сатиры, в 2000 году стал его художественным руководителем. В 2021 году артист занял должность президента Театра сатиры.

    В начале марта стало известно о смерти народного артиста России и Украины Валерия Ивченко.

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    15 марта 2024, 23:29 • Новости дня
    В Одессе подтвердили удар по зданию с военными и полицейскими

    В Одессе подтвердили, что ракетный удар был нанесен по зданию на даче Ковалевского, в котором собрались военные

    Tекст: Денис Тельманов

    Ракетный удар, нанесенный 15 марта по Одессе, был направлен на здание на даче Ковалевского, где собрались военные, подтвердили источники украинских СМИ.

    «Казармы в Николаеве, Десне и Яворове, прилет по построению 128-й в Заречном – разве мало таких случаев, чтобы понять раз и навсегда: даже в глубоком тылу нельзя сосредотачивать личный состав, проводить какие бы то ни было массовые мероприятия с ним», – пишет «Страна» со ссылкой на одесское издание «Думская».

    Отмечается, что на объекте в Одессе, куда был нанесен удар, «вопреки мерам безопасности», проводились массовые мероприятия с личным составом. В результате погибли 20 военных, среди которых командир штурмового батальона «Цунами».

    Ранее в пятницу сообщалось, что Вооруженные силы России уничтожили «Искандером» базу нацбатальона в Одессе. Среди погибших – командир батальона «Цунами», бывший замглавы полиции и заместитель мэра Одессы Александр Гостищев, офицер ВСУ Сергей Тетюхин.

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    15 марта 2024, 16:53 • Новости дня
    Токаев предложил изменить герб Казахстана
    Токаев предложил изменить герб Казахстана
    @ Алексей Филиппов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил изменить государственный герб, поскольку он имеет признаки советской эпохи и слишком сложен для восприятия.

    С таким предложением глава Казахстана выступил на заседании Национального курултая (парламента), передает «Интерфакс».

    «В отношении же государственного герба полагаю целесообразным принять во внимание резонные доводы профессионалов и неравнодушных граждан, в том числе молодежи, о том, что герб Казахстана слишком сложен для восприятия, в нем присутствует эклектика и признаки советской эпохи», – сказал он.

    Если инициатива будет поддержана, специально созданная комиссия займется изучением этого вопроса, заявил Токаев. Затем будет объявлен открытый конкурс на лучший эскиз нового герба Казахстана.

    В прошлом году парламент Киргизии на заседании одобрил законопроект об изменении государственного флага страны.

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    15 марта 2024, 10:50 • Новости дня
    Названы потери ВСУ за три дня попыток прорыва на территорию России

    Минобороны: Потери ВСУ за три дня попыток прорыва на территорию России составили более 1,5 тыс. человек

    Названы потери ВСУ за три дня попыток прорыва на территорию России
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Александра Юдина

    Суммарные потери украинской армии за три дня попыток прорыва на территорию России, с 12 по 14 марта, составили более 1,5 тыс. боевиков, 18 танков и 23 броневика, сообщило в пятницу Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что за прошедшие трое суток, с 12 по 14 марта, войсками российской группировки «Запад» совместно с пограничными органами ФСБ были пресечены все попытки украинских военных прорваться на территорию Белгородской и Курской областей.

    Суммарно потери ВСУ составили более 1,5 тыс. человек, из которых около 500 – безвозвратные. Также уничтожено 18 танков и 23 боевые бронированные машины.

    Отмечается, что 14 марта в 16.30 мск украинская диверсионная группа на двух вертолетах Ми-8, используя особенности рельефа местности, осуществила высадку десанта до 30 человек на украинской территории, на удалении 1 км от государственной границы близ приграничного населенного пункта Козинка в Белгородской области.

    По данным оборонного ведомства, после высадки при попытке продвижения вглубь населенного пункта украинские диверсанты были обнаружены и остановлены огнем артиллерии, ударами армейской авиации и применением управляемых авиационных бомб ВС России.

    Одновременно с этим огнем РСЗО «Торнадо» была ликвидирована группа противника, выдвигавшаяся для эвакуации раненых и убитых украинских диверсантов.

    Ранее российские войска в очередной раз сорвали попытку проникновения украинских ДРГ на территорию приграничных областей. Бои проходили по направлению к поселку Сподарюшино. Всего было уничтожено 195 бойцов ВСУ.

    За день до этого ВСУ также осуществили попытку продвижения по направлению к Белгородской и Курской областям. Потери противника составили 250 человек, семь танков, семь американских БМП Bradley, два БТР. Кроме того, ими были потеряны гаубица М777, два орудия Д-20, САУ «Гвоздика» и «Нона».

    Первая в этой серии «штурмовая волна» российских границ произошла 12 марта. Следуя от Одноробовки Харьковской области, украинские бойцы намеревались прорваться в районе населенных пунктов Нехотеевка и Сподарюшино Белгородской области, однако 234 боевика были оперативно уничтожены ВС РФ.

    Газета ВЗГЛЯД подробно объясняла логику этих событий.

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    16 марта 2024, 00:55 • Новости дня
    Песков ответил на очередное оскорбление Байдена в адрес Путина

    Tекст: Денис Тельманов

    Америка вряд ли может гордиться очередным выпадом президента США Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

    «Такие выражения не красят глав государств. Вряд ли Америка может гордиться таким», – сказал Песков ТАСС.

    Напомним, что во время публичного выступления ко Дню святого Патрика Байден в грубой форме призвал членов Конгресса США противостоять Путину, назвав его «бандитом»

    Ранее президент США уже высказывался по-хамски отношении российского лидера. По мнению Путина, американский президент отреагировал таким образом на его слова, что именно Байден является предпочтительным для Москвы следующим президентом США.

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    15 марта 2024, 16:56 • Новости дня
    Памфилова предупредила «подонков» о больших сроках за порчу урн для голосования

    Памфилова: Вливание жидкостей в избирательные урны является элементом терроризма

    Памфилова предупредила «подонков» о больших сроках за порчу урн для голосования
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Злоумышленники, задержанные за порчу урн на избирательных участках, признались, что им пообещали заплатить за уничтожение бюллетеней, сообщила глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.

    «Эти подонки за деньги из-за рубежа используют других подонков (испортивших урны с бюллетенями). Это не безобидно», – сказала Памфилова на брифинге в ЦИК, передает РИА «Новости». Вливание жидкостей в избирательные урны является элементом терроризма, заявила глава Центризбиркома.

    По словам Памфиловой, одному из злоумышленников пообещали за порчу урны 100 тыс. рублей. Задержанные не знали, что за порчу урн предусмотрена уголовная ответственность, добавила она.

    Памфилова напомнила, что за воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работы комиссии предусмотрено уголовное наказание, в том числе в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

    Член ОП Максим Григорьев, комментируя инцидент с попыткой поджога на одном из российских избирательных участков, заявил журналистам, что к этому могут быть причастны западные спецслужбы.

    Он привел пример, как на УИК №484 человек поджег бутылку с зажигательной смесью и бросил ее. Правильные действия сотрудников правоохранительных органов позволили избежать человеческих жертв. Женщина-террорист задержана, избирательный процесс продолжается.

    «И понятно, что это осуществляется именно в день выборов, то есть несет в себе цель запугать людей, российскую избирательную систему угрозой терроризма. Слава богу, что сработали правоохранительные органы, слава богу, ничего не загорелось. Лично для меня здесь все ясно. Очевидно, это намеренный, спланированный террористический акт. И скорее всего, в ближайшее время мы обнаружим роль украинских или западных спецслужб. Мы понимаем, для чего это делается», – сказал он.

    «Это лежит в том же контексте, в том же плане, что террористические акты против членов избирательных комиссий в новых регионах, которые также происходят. Как попытки предпринимают, с их осуществлением мы это видим, понимаем, ничего из этого не сработает», – добавил журналист.

    Напомним, в Москве женщина вылила краску в урну для бюллетеней. Попытки испортить ящики для голосования зафиксированы также в КЧР и в Югре. В Петербурге местная жительница по заданию с Украины бросила «коктейль Молотова» в избирательный участок. В Москве пожилая женщина подожгла бюллетень, находясь в кабинке для голосования.

    Ранее прокуратура Москвы предупредила об ответственности за нарушения избирательного законодательства, в том числе через соцсети и интернет-платформы.

    На ваш взгляд
    Скольких президентов России вы выбирали за свою жизнь?





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    30 комментариев


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    15 марта 2024, 16:07 • Новости дня
    ЦИК: Явка на выборах президента России превысила 23%

    ЦИК: Явка на выборах президента России составила 23,02%,

    ЦИК: Явка на выборах президента России превысила 23%
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Явка на выборах президента России к 15.52 мск первого дня голосования составила 23,02%, следует из данных, представленных на сайте ЦИК РФ.

    Отмечается, что к 15.32 мск первого дня голосования явка составляла 20,23%, передает РИА «Новости».

    Ранее ЦИК сообщил, что общая явка на выборах президента России по состоянию на 14:00 мск составила 8,95%.

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    15 марта 2024, 12:31 • Новости дня
    Медведев послал ЕС в ответ на требование «вернуть золотишко» Румынии
    Медведев послал ЕС в ответ на требование «вернуть золотишко» Румынии
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Евросоюз «можно только послать» после того, как Европарламент принял резолюцию, поддержав требования Румынии о возвращении вывезенного в Россию в 1916–1917 годы румынского золота, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

    На своей странице во «ВКонтакте» Медведев отметил, что даже не знает, как отвечать на такую наглость. ЕС, напомнил он, украл у России активов на 300 млрд долларов, а теперь «просит вернуть золотишко Румынии».

    «Сказать нечего по-русски, можно только послать. В общем, идите в ж…» – заключил он.

    Напомним, депутаты Европейского парламента (ЕП) подписали резолюцию, в которой потребовали от России вернуть Румынии ее золотой запас и культурные ценности, переданные в 1916 году.

    Москва в ответ напомнила Румынии о прощенном долге.

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    15 марта 2024, 21:08 • Новости дня
    Мосгоризбирком рассказал, что станет с испорченными бюллетенями

    Мосгоризбирком: Испорченные бюллетени могут быть учтены при подсчете голосов

    Мосгоризбирком рассказал, что станет с испорченными бюллетенями
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Все бюллетени, которые были испорчены на избирательных участках в Москве, будут сохранены, их могут учесть при подсчете голосов, сообщили в столичном избиркоме.

    Поврежденные бюллетени проверят, и если они будут читаемы, их учтут при подсчете голосов, сообщила Московская избирательная комиссия, передает РИА «Новости».

    Как заявил член Центризбиркома России Константин Мазуревский, проверкой испорченных бюллетеней займутся члены участковых избирательных комиссий (УИК), передает ТАСС.

    «Надо разбираться с каждым конкретным бюллетенем, в частности, чтобы на нем сохранилась марка, подписи членов УИК, печать – это обязательные атрибуты бюллетеня. Если возможно установить волеизъявление избирателя, то, конечно, такой бюллетень должен принимать участие в подсчете, как и все остальные», – сообщил он.

    Ранее сообщалось, что в Москве женщина вылила красящее вещество в урну для бюллетеней на избирательном участке, по факту случившегося возбудили уголовное дело о воспрепятствовании осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий.

    Глава ЦИК России Элла Памфилова сообщала, что задержанным за порчу урн на избирательных участках, по их словам, обещали заплатить за уничтожение бюллетеней.

    На ваш взгляд
    Скольких президентов России вы выбирали за свою жизнь?





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    30 комментариев


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    15 марта 2024, 11:47 • Новости дня
    Российский боец в одиночку атаковал украинских диверсантов в Белгородской области

    Военкор Поддубный опубликовал видео, где российский боец в одиночку атаковал украинских солдат в Белгородской области

    Российский боец в одиночку атаковал украинских диверсантов в Белгородской области
    @ t.me/epoddubny

    Tекст: Александра Юдина

    Российский военный, не скрываясь, в полный рост подошел к окопу украинских солдат и бросил гранату, соответствующие видеокадры опубликовал военкор Евгений Поддубный.

    В своем Telegram-канале он указал, что видео с беспилотника сняли во время боя на границе Белгородской области.

    Как прокомментировал военкор, для уничтожения боевиков ГУР киевского режима в окопе боец встал и пошел, приблизился к окопу, закинул туда гранату и быстро вернулся к своим.

    Также корреспондент уточнил, что герой видео остался жив. Среди засевших же в окопе солдат противника были убитые и раненые.

    По данным Минобороны, потери ВСУ за три дня попыток прорыва на территорию России составили более 1,5 тыс. человек.

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    15 марта 2024, 17:44 • Новости дня
    Ани Лорак решила получить российское гражданство
    Ани Лорак решила получить российское гражданство
    @ Михаил Воскресенский/РИА Новости

    Tекст: Кристина Цыцура

    Певица Ани Лорак, которая несколько лет выступает в России, решила получить российское гражданство, чтобы продолжить в свою карьеру в стране.

    Заявление на гражданство Лорак подала в феврале, пишет «StarHit» со ссылкой на окружение певицы. Сама артистка не стала комментировать свое решение.

    Напомним, Лорак родилась на Украине, после начала спецоперации она взяла творческую паузу, но позже вернулась на сцену.

    Ранее Лорак заподозрили в оказании помощи ВСУ, но затем сняли подозрения.

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    15 марта 2024, 13:42 • Новости дня
    В Москве женщина вылила краску в урну для бюллетеней

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Женщина в столице вылила красящее вещество в урну для бюллетеней на избирательном участке, возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СК по городу.

    Дело завели по статье «Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий», сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

    Согласно данным следствия, женщина в пятницу на одном из избирательных участков вылила красящее вещество в урну для бюллетеней. В скором времени планируется доставить ее в подразделение СК Москвы, где ее допросят.

    К данному моменту урна уже опечатана.

    Напомним, свыше 2,2 тыс. избирательных участков работают в Москве для голосования на выборах президента России 15, 16 и 17 марта с 8.00 до 20.00 мск.

    Между тем член СПЧ, председатель ассоциации «Независимый общественный мониторинг» (НОМ) Александр Брод заявил, что общественные наблюдатели зафиксировали попытки отдельных лиц испортить бюллетени зеленкой.

    «Три сообщения внушают тревогу и связаны с тем, что происходит попытка срыва избирательного процесса. Случаи связаны с тем, что отдельные лица пытались испортить бюллетени зеленкой. Подобные сигналы поступали из КЧР, Ростовской и Воронежской областей, а также Москвы», – приводятся его слова в Telegram-канале НОМ.

    Он добавил, что институт общественного контроля себя оправдывает, удается быстро проверить информацию, это позволяет не прерывать избирательный процесс.

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    15 марта 2024, 19:24 • Новости дня
    Путин назвал потери ВСУ при попытке прорыва на приграничные территории России

    Путин: Более 2,5 тыс. украинских военных пытались атаковать приграничные территории России

    Путин назвал потери ВСУ при попытке прорыва на приграничные территории России
    @ Павел Быркин/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Украинские военные пытались атаковать Россию с участием более 2,5 тыс. личного состава и 35 танков, но нигде успеха они не имели, сообщил российский лидер Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза РФ.

    «Силы и средства, примененные противником, составили свыше 2,5 тысячи личного состава, 35 танков, около 40 боевых бронированных машин. Ни на одном из направлений противник успеха не имел. Везде отброшен и отошел, а точнее, бежал с большими потерями: среди личного состава – около 60%, по бронетехнике – свыше 50%», – приводятся слова главы государства на сайте Кремля.

    Ранее Путин назвал бессмысленными и преступными удары Украины по мирным населенным пунктам России.

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    16 марта 2024, 02:02 • Новости дня
    Зеленский выступил с угрозами в адрес России после провала диверсий ВСУ

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Украины Владимир Зеленский выступил с угрозами в адрес России, пообещав нанести стране «наибольший вред».

    «Определили самые уязвимые места, те, где мы можем нанести ему наибольший вред. И будем наносить», – приводит РИА «Новости» слова Зеленского.

    Он добавил, что обсудил с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским дальнейшие действия, в том числе изготовление ударных дальнобойных дронов и применение их «по российской логистике».

    Заявление Зеленского последовало сразу же после провала атаки территории России, в ходе которой потери личного состава ВСУ составили около 60%, техники - свыше 50%.

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    15 марта 2024, 21:56 • Новости дня
    Стало известно место похорон Александра Ширвиндта

    Газаров: Ширвиндта похоронят на Новодевичьем кладбище

    Стало известно место похорон Александра Ширвиндта
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Похороны народного артиста России Александра Ширвиндта пройдут на Новодевичьем кладбище в Москве, сообщил художественный руководитель Театра сатиры Сергей Газаров.

    Церемония прощания с артистом состоится в Театре сатиры, дата и время пока не определены, рассказал Газаров, передает ТАСС.

    О смерти президента Театра сатиры народного артиста России Александра Ширвиндта стало известно в пятницу. Он скончался в больнице на 90-м году жизни.

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    • Как растет сельскохозяйственный экспорт России

      Пшеница и рыбопродукты, растительные масла и свинина – все эти товары российского производства пользуются все большим спросом на мировом рынке. О том, как количественно и качественно растет российский сельскохозяйственный экспорт – в нашей инфографике.

    • Как растет спрос на российскую культуру

      Два процесса происходят в России одновременно – с одной стороны, рост интереса граждан страны к ее культурному наследию, с другой, государственная поддержка отечественной культуры, строительство и ремонт соответствующих объектов. О том, как именно это происходит – в нашей инфографике.

    • Новые меры поддержки семей с детьми

      В послании президента Федеральному собранию в феврале 2024 года глава государства огласил целый ряд новых мер по поддержке семей с детьми. О том, что именно предусматривается – в нашей инфографике.

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    • Россия лишает англичан любимого национального блюда

      Президент подписал закон о денонсации соглашения с Великобританией о вылове британскими рыбаками рыбы в исключительной российской экономической зоне. В Британии уже звучат опасения о том, что в итоге жители страны будут ограничены в возможностях и дальше покупать часть своих излюбленных рыбных блюд.

    • Эммануэль Бонапартович Макрон стал посмешищем

      Президент Франции Эммануэль Макрон пригрозил отправить западных военных на Украину воевать с Россией. Но в списке самоубийц оказался только Макрон, но не как самый смелый, а как самый глупый. Другие западные лидеры предпочли не «макронить».

    • Первый «Абрамс» сожжен российскими войсками

      Еще один символически значимый образец западных вооружений уничтожен российскими войсками в ходе спецоперации. На этот раз подбит и сожжен знаменитый американский танк «Абрамс». В Кремле уже заявили, что американские танки, несмотря на то, что являются серьезным оружием, будут гореть на полях сражений, как и все остальные.

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