Позиции Франции в Африке за последние три года заметно ослабли, что благотворно влияет не только на Турцию, но и на Россию. В бывших французских колониях произошли перевороты, инспирированные явно антифранцузскими силами. С другой стороны, Франция вооружает Армению во многом именно по этой причине.5 комментариев
НОМ: На Карту поступило 39,5 тыс. сообщений о ходе голосования
НОМ: На Карту поступило более 39,5 тыс. сообщений в основном нейтрального информационного содержания
На момент открытия участков по всей стране к 9.00 на Карту НОМ поступило более 39,5 тыс. сообщений, в основном нейтрального информационного содержания, следует из данных Независимого общественного мониторинга.
В Telegram-канале НОМ указано, что экспертный ситуационный центр Ассоциации НОМ и Мониторинговой рабочей группы СПЧ продолжает работу. Волонтеры получают информацию от наблюдателей со всей страны на «Карту сообщений» НОМ.
В абсолютном большинстве поступают сведения о том, что участки открываются вовремя, проверена работа КОИБов, а также сохранность бюллетеней в ночное время.
Отмечается, что по всей стране продолжают вести мониторинг организации выборов Центры общественного наблюдения. На базе ЦОН, где видеотрансляции охватывают большинство участков каждого из регионов, проверялись сигналы, в ночное время были организованы дежурства волонтеров и представителей общественных штабов по наблюдению за выборами.
Как сообщают эксперты НОМ из регионов, по камерам можно было наблюдать, как велась работа с бюллетенями после закрытия участков. С работой Центров знакомились международные наблюдатели.
Двумя днями ранее России открылись ситуационные центры наблюдения на выборах.