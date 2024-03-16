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    Позиции Франции в Африке за последние три года заметно ослабли, что благотворно влияет не только на Турцию, но и на Россию. В бывших французских колониях произошли перевороты, инспирированные явно антифранцузскими силами. С другой стороны, Франция вооружает Армению во многом именно по этой причине.

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Европейская агрессивность ударит по самой Европе

    Для всех было бы лучше, если бы Европа оставалась территорией мира. Жила бы себе на исторической пенсии, под чужим ядерным зонтиком – неважно, США или России. Россия с ее ресурсами переживет вооруженный конфликт. А вот Европа, вновь превратившаяся в зону войны, окончательно станет экономически бесперспективной территорией.

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв У вмешательства Запада в выборы в России давняя история

    Страны Запада сами разрушили основной принцип взаимного наблюдения за выборами, сформулированный после Второй мировой войны: основное преимущество иностранных наблюдателей в том, что их отношение к происходящему является гарантированно нейтральным.

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    16 марта 2024, 10:02 • Новости дня

    НОМ: На Карту поступило 39,5 тыс. сообщений о ходе голосования

    НОМ: На Карту поступило более 39,5 тыс. сообщений в основном нейтрального информационного содержания

    Tекст: Александра Юдина

    На момент открытия участков по всей стране к 9.00 на Карту НОМ поступило более 39,5 тыс. сообщений, в основном нейтрального информационного содержания, следует из данных Независимого общественного мониторинга.

    В Telegram-канале НОМ указано, что экспертный ситуационный центр Ассоциации НОМ и Мониторинговой рабочей группы СПЧ продолжает работу. Волонтеры получают информацию от наблюдателей со всей страны на «Карту сообщений» НОМ.

    В абсолютном большинстве поступают сведения о том, что участки открываются вовремя, проверена работа КОИБов, а также сохранность бюллетеней в ночное время.

    Отмечается, что по всей стране продолжают вести мониторинг организации выборов Центры общественного наблюдения. На базе ЦОН, где видеотрансляции охватывают большинство участков каждого из регионов, проверялись сигналы, в ночное время были организованы дежурства волонтеров и представителей общественных штабов по наблюдению за выборами.

    Как сообщают эксперты НОМ из регионов, по камерам можно было наблюдать, как велась работа с бюллетенями после закрытия участков. С работой Центров знакомились международные наблюдатели.

    Двумя днями ранее России открылись ситуационные центры наблюдения на выборах.

    15 марта 2024, 16:56 • Новости дня
    Памфилова предупредила «подонков» о больших сроках за порчу урн для голосования

    Памфилова: Вливание жидкостей в избирательные урны является элементом терроризма

    Памфилова предупредила «подонков» о больших сроках за порчу урн для голосования
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Злоумышленники, задержанные за порчу урн на избирательных участках, признались, что им пообещали заплатить за уничтожение бюллетеней, сообщила глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.

    «Эти подонки за деньги из-за рубежа используют других подонков (испортивших урны с бюллетенями). Это не безобидно», – сказала Памфилова на брифинге в ЦИК, передает РИА «Новости». Вливание жидкостей в избирательные урны является элементом терроризма, заявила глава Центризбиркома.

    По словам Памфиловой, одному из злоумышленников пообещали за порчу урны 100 тыс. рублей. Задержанные не знали, что за порчу урн предусмотрена уголовная ответственность, добавила она.

    Памфилова напомнила, что за воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работы комиссии предусмотрено уголовное наказание, в том числе в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

    Член ОП Максим Григорьев, комментируя инцидент с попыткой поджога на одном из российских избирательных участков, заявил журналистам, что к этому могут быть причастны западные спецслужбы.

    Он привел пример, как на УИК №484 человек поджег бутылку с зажигательной смесью и бросил ее. Правильные действия сотрудников правоохранительных органов позволили избежать человеческих жертв. Женщина-террорист задержана, избирательный процесс продолжается.

    «И понятно, что это осуществляется именно в день выборов, то есть несет в себе цель запугать людей, российскую избирательную систему угрозой терроризма. Слава богу, что сработали правоохранительные органы, слава богу, ничего не загорелось. Лично для меня здесь все ясно. Очевидно, это намеренный, спланированный террористический акт. И скорее всего, в ближайшее время мы обнаружим роль украинских или западных спецслужб. Мы понимаем, для чего это делается», – сказал он.

    «Это лежит в том же контексте, в том же плане, что террористические акты против членов избирательных комиссий в новых регионах, которые также происходят. Как попытки предпринимают, с их осуществлением мы это видим, понимаем, ничего из этого не сработает», – добавил журналист.

    Напомним, в Москве женщина вылила краску в урну для бюллетеней. Попытки испортить ящики для голосования зафиксированы также в КЧР и в Югре. В Петербурге местная жительница по заданию с Украины бросила «коктейль Молотова» в избирательный участок. В Москве пожилая женщина подожгла бюллетень, находясь в кабинке для голосования.

    Ранее прокуратура Москвы предупредила об ответственности за нарушения избирательного законодательства, в том числе через соцсети и интернет-платформы.

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    15 марта 2024, 21:08 • Новости дня
    Мосгоризбирком рассказал, что станет с испорченными бюллетенями

    Мосгоризбирком: Испорченные бюллетени могут быть учтены при подсчете голосов

    Мосгоризбирком рассказал, что станет с испорченными бюллетенями
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Все бюллетени, которые были испорчены на избирательных участках в Москве, будут сохранены, их могут учесть при подсчете голосов, сообщили в столичном избиркоме.

    Поврежденные бюллетени проверят, и если они будут читаемы, их учтут при подсчете голосов, сообщила Московская избирательная комиссия, передает РИА «Новости».

    Как заявил член Центризбиркома России Константин Мазуревский, проверкой испорченных бюллетеней займутся члены участковых избирательных комиссий (УИК), передает ТАСС.

    «Надо разбираться с каждым конкретным бюллетенем, в частности, чтобы на нем сохранилась марка, подписи членов УИК, печать – это обязательные атрибуты бюллетеня. Если возможно установить волеизъявление избирателя, то, конечно, такой бюллетень должен принимать участие в подсчете, как и все остальные», – сообщил он.

    Ранее сообщалось, что в Москве женщина вылила красящее вещество в урну для бюллетеней на избирательном участке, по факту случившегося возбудили уголовное дело о воспрепятствовании осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий.

    Глава ЦИК России Элла Памфилова сообщала, что задержанным за порчу урн на избирательных участках, по их словам, обещали заплатить за уничтожение бюллетеней.

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    15 марта 2024, 18:10 • Новости дня
    Путин назвал бессмысленными и преступными удары Украины по мирным населенным пунктам России
    Путин назвал бессмысленными и преступными удары Украины по мирным населенным пунктам России
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Киевский режим решил провести несколько вооруженных акций в период выборов главы Российского государства, заявил президент Владимир Путин в пятницу в ходе встречи с членами Совбеза России.

    «Как известно, сегодня в нашей стране в соответствии с Конституцией России начались выборы президента. С целью сорвать процесс голосования, запугать людей, хотя бы в приграничных с Украиной областях, киевский неонацистский режим задумал и пытается осуществить ряд преступных демонстративных вооруженных акций. Это в первую очередь нанесение ударов по мирным населенным пунктам на территории России», – заявил президент, сообщает официальный сайт главы государства.

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    По словам Путина, около 95% ракет и снарядов противника уничтожаются средствами ПВО. «Тем не менее у нас, к сожалению, есть и пострадавшие среди мирных граждан. Всем им и их семьям, безусловно, будет оказана вся необходимая помощь и поддержка. Безнаказанными эти удары противника не остаются и не останутся», – сообщил Путин.

    По словам президента, начиная с 12 марта сего года и по настоящее время противник, используя главным образом спецподразделения, иностранных наемников и силы поддержки ВСУ, предпринял несколько попыток выхода и закрепления на территории России. Был совершен целый ряд диверсионных террористических атак: четыре на Белгородском и одна на Курском направлении – с целью выхода и закрепления на российской территории.

    «Силы и средства, примененные противником, составили свыше 2,5 тыс. личного состава, 35 танков, около 40 боевых бронированных машин. Ни на одном из направлений противник успеха не имел. Везде отброшен и отошел, а точнее, бежал с большими потерями: среди личного состава – около 60%, по бронетехнике – свыше 50%», – сказал президент.

    «Целью этих бессмысленных с военной и преступных с гуманитарной точки зрения акций является, как уже было сказано, попытка помешать выборам президента России, – подчеркнул Путин. – Уверен: наши люди, народ России ответят на это еще большей сплоченностью. Кого они решили запугать? Русский народ? Многонациональный народ России? Такого не было и, уверен, никогда не будет».


    Глава государства заявил, что еще одна возможная цель акций подобного рода – отвлечь внимание своего собственного народа и общественности других стран, у которых киевский режим пытается униженно клянчить деньги и всякого рода подачки, отвлечь внимание от реального положения дел на линии боевого соприкосновения, где российские Вооруженные Силы уверенно удерживают инициативу и шаг за шагом, проявляя мужество и героизм, добиваются решения поставленных перед ними боевых задач.

    «Создают таким образом необходимые, базовые условия для обеспечения безопасности России, внутриполитической стабильности нашего государства, а в конечном счете и для достижения всех целей национального развития, для будущего нашей Родины, которые, несмотря ни на какие потуги наших врагов и недоброжелателей, будут вне всяких сомнений надежно обеспечены», – подчеркнул Путин.

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    15 марта 2024, 16:15 • Новости дня
    Жительница Петербурга по заданию с Украины бросила «коктейль Молотова» в избирательный участок

    Tекст: Вера Басилая

    Молодая девушка в Петербурге бросила «коктейль Молотова» на крыльцо 358-й школы в плакат о выборах, где работают два избирательных участка, пишет «Фонтанка».

    По информации издания, девушку задержали на месте преступления, полицейским она пояснила, что задание поджечь здание избиркома она получила от «украинского Telegram-канала». По словам нарушительницы, ей обещали заплатить, пишет «Фонтанка».

    Прокуратура Москвы предупреждала об ответственности за нарушения избирательного законодательства, в том числе через соцсети и интернет-платформы.

    Ранее была задержана женщина на одном из избирательных участков в Когалыме, она безуспешно пыталась поджечь стационарный ящик для голосования. Еще одна нарушительница пыталась испортить бюллетени в урне для голосования в КЧР.

    Кроме того, в Москве женщина вылила красящее вещество в урну для бюллетеней на избирательном участке, возбуждено уголовное дело.

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    15 марта 2024, 20:41 • Новости дня
    Минцифры назвало число проголосовавших на федеральной платформе ДЭГ

    Tекст: Кристина Цыцура

    К вечеру первого дня голосования на выборах президента России свои голоса отдали 65% зарегистрировавшихся на федеральной платформе онлайн-голосования, сообщило Минцифры.

    Дистанционно участие приняли более 3 млн человек, говорится в сообщении. Отмечается, что проголосовать на платформе ДЭГ можно до 17 марта, 20.00 по местному времени, пишет «Интерфакс».

    Как рассказал замглавы Минцифры Олег Качанов, большая часть участников ДЭГ голосовала сразу после открытия электронных избирательных участков, а к 09.00 голоса успели отдать 20% зарегистрированных.

    Федеральная платформа ДЭГ задействована в 28 регионах, Москва голосует онлайн на собственной платформе.

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    Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

    Ранее в ЦИК сообщили, что явка на выборах президента России к 20.14 мск превысила 30%. Замглавы ЦИК Николай Булаев сообщил, что порядка 27 млн россиян отдали свой голос в первый день президентских выборов.

    Действующий президент России Владимир Путин проголосовал на выборах президента России через ДЭГ.

    В первый день выборов произошло несколько происшествий. В Москве женщина вылила краску в урну для бюллетеней. Попытки испортить ящики для голосования зафиксированы также в КЧР и в Югре. В Петербурге девушка по заданию с Украины бросила «коктейль Молотова» в избирательный участок. В Москве пожилая женщина подожгла бюллетень, находясь в кабинке для голосования.

    В прокуратуре Москвы предупредили об ответственности за нарушения избирательного законодательства.

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    15 марта 2024, 14:50 • Новости дня
    Женщину задержали в Югре за попытку поджечь ящик для голосования

    Tекст: Ольга Никитина

    Женщина на одном из избирательных участков в Когалыме безуспешно пыталась поджечь стационарный ящик для голосования, применив бутылку с зажигательной смесью, сообщил избирком ХМАО – Югры.

    В Telegram-канале избиркома сообщается, что инцидент произошел в 15.18 по местному времени (13.18 мск).

    Женщину задержали, а возгорание удалось ликвидировать. В результате инцидента пострадавших нет.

    Ранее в Москве женщина вылила красящее вещество в урну для бюллетеней на избирательном участке, возбуждено уголовное дело.

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    15 марта 2024, 22:55 • Новости дня
    На пенсионерку завели уголовное дело за поджог кабины для голосования

    Следователи возбудили дело на пенсионерку за поджог кабины для голосования в Подмосковье

    Tекст: Денис Тельманов

    Уголовное дело завели в отношении женщины, которая подожгла шторку кабины для голосования в подмосковных Мытищах.

    «Следственным отделом по городу Мытищи ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело в отношении пенсионерки, совершившей поджог на избирательном участке», – передает ТАСС сообщение пресс-службы Главного следственного управления СК России по Московской области.

    Отмечается, что женщина подозревается в «воспрепятствовании осуществлению избирательных прав и работе избирательной комиссии» – пункт «в» части 2 статьи 141 Уголовного кодекса России.

    По данным следствия, 15 марта на избирательном участке в Мытищах женщина вылила на штору кабинки для голосования бутылку с воспламеняющейся жидкостью и подожгла ее.

    Ранее глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова предупредила «подонков», портивших урны на избирательных участках, о больших сроках. По словам Памфиловой, одному из злоумышленников пообещали за порчу урны 100 тыс. рублей. По словам Памфиловой, задержанные не знали, что за порчу урн предусмотрена уголовная ответственность на срок до пяти лет лишения свободы.

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    15 марта 2024, 21:25 • Новости дня
    Явка на выборах президента России превысила 35%

    ЦИК: Явка на выборах президента России превысила 35%

    Tекст: Валерия Городецкая

    Явка избирателей на президентских выборах в России по состоянию на 21.00 мск преодолела отметку в 35%, сообщается на сайте Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

    Как следует из данных ЦИК, к 21.00 мск явка в целом по стране составила 35,40%, передает РИА «Новости».

    Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

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    15 марта 2024, 20:04 • Новости дня
    В ЦИК назвали количество проголосовавших в пятницу на выборах президента России

    ЦИК: На выборах президента России в первый день проголосовали около 27 млн человек

    Tекст: Валерия Городецкая

    Порядка 27 млн россиян отдали свой голос в первый день президентских выборов, сообщил замглавы Центральной избирательной комиссии Николай Булаев.

    «Избирателей у нас 112 млн, проголосовало значит около 27 млн человек. Бюллетеней испортили (у нас порядка 10 случаев), может быть, 100–150», – сообщил Булаев, передает «Интерфакс».

    Ранее в ЦИК сообщили, что явка на выборах президента России к 19.10 мск первого дня голосования составила 27%.

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    16 марта 2024, 00:34 • Новости дня
    Явка на выборах президента России в первый день превысила 36%

    Явка на выборах президента России по состоянию на 22.00 пятницы превысила 36%

    Tекст: Денис Тельманов

    Явка избирателей на выборах президента России в целом по стране по состоянию на 22.00 составила 36.11%.

    Показатели явки на президентских выборах передает РИА «Новости» со ссылкой на данные ЦИК.

    Ранее сообщалось, что больше 3,5 млн человек проголосовали на президентских выборах дистанционно. Всего заявки на дистанционного электронное голосование подали 4,76 млн избирателей.

    Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК кандидата: Владислав Даванков, Владимир Путин, Леонид Слуцкий, Николай Харитонов.

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    15 марта 2024, 18:04 • Новости дня
    Эксперт: Россияне активно идут на выборы президента, несмотря на все усилия противников
    Эксперт: Россияне активно идут на выборы президента, несмотря на все усилия противников
    @ MAXIM SHIPENKOV/EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    В большинстве российских регионов явка на президентских выборах достигла беспрецедентно высокого уровня, несмотря на попытки противников воспрепятствовать голосованию, отмечают эксперты.

    На многих избирательных участках желающие проголосовать выстраивались в очередь, рекордное число избирателей приняли участие в дистанционном электронном голосовании, указал политолог, член правления российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов.

    «Высокая явка происходит на фоне масштабной информационной кампании, организованной Западом против России, призывов иноагентов бойкотировать выборы, угроз, провокаций и запугивания избирателей и членов избирательных комиссий со стороны киевского режима и недружественных государств», – отметил он.

    В условиях развязанной против России гибридной войны россияне высокой явкой демонстрируют свою политическую волю, активную гражданскую позицию, стремление поддержать страну и ее вооруженные силы в достижении победы в противостоянии с врагом, подчеркнул Шаповалов.

    По словам эксперта ЭИСИ Александра Рудакова, высоких показателей явки на выборах удалось достичь в том числе благодаря изменениям, касающимся порядка голосования.

    «Социологи на протяжении десятилетий исследовали феномен абсентеизма, уклонения части избирателей от участия в голосовании. Значительная часть представителей этой группы объясняла свое поведение занятостью, личными делами, житейским «не успеваю», – сообщил Рудаков. В их числе миллионы людей, среди которых были и многодетные матери, и работники производств непрерывного цикла, и пенсионеры, проживающие за городом, пояснил он.

    После того как голосование стало трехдневным, а в 29 регионах стало доступно дистанционное голосование, эта категория граждан «вернулась на выборы», заявил эксперт.

    Дистанционное электронное голосование позволило привлечь на выборы молодых избирателей. «На наших глазах возникают новые электоральные традиции – если для людей старшего поколения естественным и привычным было личное посещение избирательного участка, то для молодежи, выросшей с «гаджетом в руках», чем-то столь же естественным и самоочевидным становится участие в ДЭГ», – отметил Рудаков.

    По итогам первого дня голосования явка на выборах на Чукотке составила 63,66%, в Еврейской автономной области – 55,63%, в Сахалинской области – 47%, в Камчатском крае – 35,92%, в Амурской области – 31,9%, в Хабаровском крае – 30,03%.

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    15 марта 2024, 14:42 • Новости дня
    В КЧР задержали пытавшуюся испортить бюллетени в урне для голосования женщину

    Tекст: Вера Басилая

    Женщина пыталась испортить бюллетени в урне для голосования на избирательном участке в Малокарачаевском районе Карачаево-Черкесии, нарушительница задержана, сообщила председатель избиркома республики Лариса Абазалиева.

    Абазалиева пояснила, что инцидент произошел на избирательном участке № 157 в Малокарачаевском районе, полиция выясняет обстоятельства произошедшего, передает ТАСС.

    Она также отметила, что голосование не прекращалось, а урна опечатана, бюллетени, которые в ней находятся, учтут при подсчете голосов. На избирательном участке усилена охрана, обстановка стабильная.

    Ранее женщина в Москве вылила красящее вещество в урну для бюллетеней на избирательном участке, возбуждено уголовное дело.

    Также в Москве сообщили о кибератаках на систему дистанционного электронного голосования. ЦИК России призвал избирательные участки усилить охрану ящиков для голосования.

    Выборы президента России проходят с 15 по 17 марта. По данным ЦИК, явка на выборах президента России к 12.00 мск первого дня голосования составила 5,47%. Свыше 1,5 млн человек приняли участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на федеральной платформе в первый день выборов президента России. Таким образом, явка по ДЭГ на федеральной платформе составила 31%.

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    15 марта 2024, 11:59 • Новости дня
    Регионы ДФО бьют рекорды по явке на выборах президента России

    Tекст: Ольга Никитина

    Избиркомы начали подводить первые итоги по явке. Некоторые регионы ДФО бьют рекорды. Так, по данным Приморского ЦИК, явка на 15.00 пятницы составила 22,94%. Больше всего избирателей пришли на выборы в Большом Камне – 36,74%.

    В Хабаровском крае явка составила 21,3%. В Амурской области – 20,51%, пишет «ФедералПресс».

    В Еврейской автономии в первой половине дня 15 марта проголосовали 43 632 человека, процент в избиркоме не уточнили.

    На Чукотке избирательные участки посетила половина населения – 50,06%. Больше всего в ГО Эгвекинот – 62,68%. На Сахалине и Курилах проголосовали 29,61% избирателей.

    В Якутии – 28,20%. В Магаданской области свой выбор сделали 40 тыс. избирателей, процент по явке комиссия не приводит.

    В Забайкалье голоса на президентских выборах отдали 22,28%, или 165 тыс. 582 избирателя. В Бурятии данные о явке пока отсутствуют.

    Камчатка, единственный регион с ДЭГ на Дальнем Востоке, показала хороший результат на дистанционном голосовании в первые полдня выборов: 74,9%. Явка на участки составила 25,41%.

    Напомним, президентские выборы в России проходят на протяжение трех дней – с 15 по 17 марта. Самые первые участки в стране открылись на Дальнем Востоке.

    Свыше 1,5 млн человек приняли участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на федеральной платформе в первый день выборов президента России. Таким образом, явка по ДЭГ на федеральной платформе составила 31%.

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    15 марта 2024, 19:48 • Новости дня
    ЦИК: Явка на выборах президента России составила 27%

    ЦИК: Явка на выборах президента России за час до закрытия участков составила 27%

    Tекст: Вера Басилая

    Явка на выборах президента России к 19.10 мск составляет 27%, следует из данных на сайте ЦИК России.

    За час до закрытия участков в первый день голосования явка по стране составила 27,00%, следует из данных ЦИК, передает РИА «Новости».

    На ваш взгляд
    Скольких президентов России вы выбирали за свою жизнь?





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    Голосование на выборах президента России продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК России кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

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    15 марта 2024, 19:56 • Новости дня
    Памфилова рассказала о фейках про работу ДЭГ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова сообщила, что в Сети распространяются ложные сообщения о якобы сбоях в работе дистанционного электронного голосования (ДЭГ).

    По словам Памфиловой, некоторые Telegram-каналы опубликовали информацию о том, что «неполадки» якобы произошли в работе ДЭГ в Ингушетии и на Ставрополье, однако в этих регионах эта система не применяется, передает ТАСС.

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