Макрон потребовал отдать Крым Украине

Макрон: Крым должен быть признан частью Украины для прочного мира

Tекст: Ольга Никитина

Макрон сообщил, что Франция делает все для помощи Украине в конфликте с Россией. «Скажу очень просто: не может быть прочного мира <...>, если не будет возврата к международно признанным границам Украины, включая Крым», – приводит его слова РИА «Новости».

Ранее глава МИД России Сергей Лавров, комментируя недавние антироссийские высказывания Макрона, заявил, что это только доказывает одержимость Запада поражением России.

Президент Владимир Путин ранее подчеркивал, что Крым и Севастополь теперь навсегда с Россией, потому что такова суверенная, свободная и непреклонная воля всего российского народа. Кроме того, он называл воссоединение Крыма с Россией историческим выбором.