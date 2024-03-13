Лавров: Слова Макрона доказывают одержимость Запада поражением России

Глава МИД Лавров: Слова Макрона об отправке войск доказывают одержимость Запада одержим поражением России

Tекст: Александра Юдина

По его словам, коллективный запад уже разрушил систему европейской безопасности окончательно своей одержимостью нанести России стратегическое поражение, на что ясно указывают заявления французского президента, передает ТАСС.

Также Лавров отметил, что на Западе прекрасно понимают, какой именно вопрос решается на Украине.

«Агрессивная линия против России является частью курса Запада и лишь частью его усилий по сдерживанию объективного процесса демократизации всей системы международных отношений», – указал он.

Министр также добавил, что из-за агонии Запада любая страна может оказаться под ударом «санкционной дубинки».

Напомним, Макрон заявил, что не исключает возможности отправки военных стран Запада на Украину. По данным французских СМИ, он заявил, что Париж рассмотрит возможность ввести на Украину войска, если зона конфликта начнет продвигаться к Одессе.

Российский лидер отмечал, что присутствие официальных воинских контингентов иностранных государств на Украине и поставки вооружений не изменят ситуацию на поле боя.