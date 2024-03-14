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    На подлете к Белгороду сбиты восемь воздушных целей
    Премьеры Эстонии и Латвии не исключили отправки войск на Украину
    Партия Зеленского согласовала проект закона о мобилизации на Украине
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    Американские СМИ: США готовят раздел Арктики
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    Глеб Простаков Глеб Простаков Без российского газа Евросоюз разорвет изнутри

    Перерезание энергетической пуповины, связывавшей Россию и Европу, сыграет в пользу реализации сценариев развала Евросоюза. Нарастающий экономический эгоизм запустит кризисные явления в малых странах, где скорее рано, чем поздно, произойдет полная перезагрузка элит. ЕС как место свободного перемещения людей, товаров, услуг и капиталов перестанет быть таковым.

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    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Не надо придумывать новое украинство

    Историю Украины и украиноведение нужно вымести поганой метлой из школ и вузов. Их надо заменить обычным краеведением, благодаря которому люди будут знать свой регион и чувствовать его неразрывную связь с остальной Россией. А вот что делать с украинским языком и литературой?

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    Владимир Можегов Владимир Можегов На что могут пойти глобалисты, чтобы не допустить к власти Трампа

    Убить Трампа, как убили в свое время в той же ситуации Хью Лонга, Роберта Кеннеди (да и про Джона Кеннеди вспомним тоже) – это плохой план. Прежде всего потому, что трампистское движение уже настолько оформилось, что живой Трамп не так уж ему и нужен.

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    14 марта 2024, 10:03 • Новости дня

    Захарова указала на маркер «душевного нездоровья» европейских политиков

    Захарова указала на маркер «душевного нездоровья» Европарламента

    Tекст: Ольга Никитина

    Официальный представитель МИД Мария Захарова отреагировала на заявление Европарламента о том, что он не будет наблюдать за избирательным процессом в России и, следовательно, не будет комментировать ни сам процесс, ни его результаты.

    «Все запомнили? Я – да», – написала Захарова в своем Telegram-канале.

    Спикер внешнеполитического ведомства отметила, что теперь «пусть попробуют хоть слово сказать о выборах президента России», тогда станет понятно, что «они заврались или душевно нездоровы».

    Как заявлял ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, Россия будет проводить выборы, которые нужны ее народу, и говорит «хватит» странам «золотого миллиарда», которые постоянно ее критикуют.

    13 марта 2024, 01:31 • Новости дня
    ЕС испугался за 33 млрд евро активов Euroclear в российской юрисдикции

    Reuters сообщило об угрозе банкротства Euroclear из-за возможного ответа России на конфискацию замороженных активов

    ЕС испугался за 33 млрд евро активов Euroclear в российской юрисдикции
    @ Euroclear/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    Возможный ответ Москвы в случае, если ЕС решит конфисковать замороженные в Евросоюзе активы ЦБ России, может привести к банкротству Euroclear – основного европейского депозитария ценных бумаг, сообщил европейский чиновник.

    Как пояснило Reuters, банкротство Euroclear подорвет финансовую стабильность всего ЕС и может спровоцировать глобальный финансовый кризис. Чиновник, занимающийся проблемой конфискации замороженных активов России, пояснил, что даже в случае конфискации ЕС «не сможет использовать значительную часть этих средств для поддержки Киева», передает ТАСС.

    По словам чиновника, средства придется сохранить «на балансе Euroclear, чтобы обеспечить «финансовый буфер». Эти средства должны будут «гарантировать выживание» Euroclear «под ударами ответных мер» Москвы и ее партнеров. Чиновник заверил, что в ЕС «хотят помочь Украине», но намерены не допустить «нарушения финансовой стабильности».

    Он объяснил, что после завершения конфликта на Украине «деньги, которые были прежде заморожены, должны быть переданы» Киеву, но значительную их часть придется оставить «на балансе Euroclear, поскольку Euroclear столкнется с волной исков».

    Reuters пишет, что речь идет об исках от ЦБ России. ЦБ может забрать «33 млрд евро активов Euroclear» в российской юрисдикции, а также подать иски для конфискации активов Euroclear в Дубае и Гонконге. Также возможны иски западных банков, которые потеряют свои активы в результате санкционной войны.

    В результате Москва «может полностью опустошить Euroclear», сказал еврочиновник. Это приведет к общеевропейскому или глобальному финансовому кризису, поскольку через площадку осуществляется управление капиталами объемом до 37 трлн евро по всему миру.

    Также чиновник сказал, что ЕС не сможет в обозримой перспективе конфисковать доходы от реинвестирования замороженных российских активов за 2022–2023 годы в размере 5,2 млрд евро, но «надеется получить в виде доходов от активов за 2024–2027 годы от 15 до 20 млрд евро в зависимости от изменений глобальных ставок процента». Поясняется, что «ЕС смог принять решение о статусе доходов от замороженных активов только 12 февраля» 2024 года. При этом следует отметить, что 5,2 млрд евро нужно «изъять» не у России, а у Euroclear, который уже записал эти средства в свою операционную прибыль и уплатил с нее налоги.

    Bloomberg со ссылкой на источники сообщает, что план ЕС использовать доходы от российских активов в размере 3 млрд евро для помощи Украине может встретить сопротивление со стороны ряда стран.

    Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон сказал, что Запад надеется в скором времени достичь прогресса по вопросу о передаче Украине замороженных активов России, но пока не пришел к единому подходу, передает РИА «Новости».

    Напомним, министр финансов России Антон Силуанов заявил, что любые действия западных стран с замороженными российскими активами получат симметричный ответ. Министр подчеркнул, что «у нас заморожено тоже не меньше».

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    13 марта 2024, 21:48 • Новости дня
    Европарламент отклонил продление беспошлинного ввоза сельхозпродукции с Украины

    Европарламент не согласовал продление беспошлинного ввоза сельхозпродукции с Украины в ЕС

    Европарламент отклонил продление беспошлинного ввоза сельхозпродукции с Украины
    @ Hanna Arhirova/AP/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Предложение Еврокомиссии (ЕК) о продлении на год отмены пошлин на ввоз украинской сельскохозяйственной продукции в страны Евросоюза (ЕС) не получило поддержки в Европарламенте (ЕП).

    Документ отправили на доработку в комитет Европарламента, занимающийся вопросами международной торговли, следует из официального сообщения ЕП, передает ТАСС.

    Ранее экономист Иван Лизан в беседе с газетой ВЗГЛЯД заявил, что Еврокомиссия может запретить ввоз зерна с Украины, но не хочет этого делать.

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    12 марта 2024, 12:38 • Новости дня
    Эксперт: Киев попытался устроить провокацию накануне выборов в России

    Военный аналитик Онуфриенко: Российские силовики были готовы к провокациям ВСУ в преддверии выборов

    Эксперт: Киев попытался устроить провокацию накануне выборов в России
    @ REUTERS

    Tекст: Олег Исайченко

    Украине важно было показать Западу, что ВСУ якобы способны сорвать выборы в России. Однако в Москве были готовы к подобному развитию событию, поэтому в регионах с наибольшими рисками были предприняты дополнительные меры безопасности, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее стало известно о попытке прорыва украинской ДРГ на территорию Курской области.

    «С военной точки зрения попытка прорыва в Курской и Белгородской областях – глупая затея. И сама по себе затея преследует исключительно политические цели. ВСУ намеревались совершить провокацию перед президентскими выборами в России. Вероятно, противник хотел захватить какой-то избирательный участок и удерживать его несколько дней», – рассуждает военный аналитик Михаил Онуфриенко

    «Так ВСУ могли бы продемонстрировать Западу, что способны нанести России ущерб, сорвать голосование. Но в Киеве будто не учли, что мы ждали подобных провокаций», – добавляет собеседник.

    «Российское военное командование заранее побеспокоилось о подводе дополнительных сил и усилило наблюдение за границей. Более того, судя по имеющимся данным, по противнику был нанесен удар самыми разными типами вооружения», – заключил Онуфриенко.

    Ранее стало известно, что диверсионно-разведывательная группа ВСУ попытались прорваться на территорию Курской области. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт. «Был стрелковый бой. Но никакого прорыва не было», – заявил он. По словам Старовойта, ДРГ пыталась прорваться около поселка Теткино в Глушковском районе области.

    Кроме того, минувшей ночью украинские военные попытались провести массированную атаку беспилотниками на объекты на территории России. По данным Минобороны, дежурными средствами ПВО над Курской областью были сбиты 11 беспилотников, еще семь – над Белгородской областью. Всего же средства ПВО перехватили и уничтожили 25 дронов над семью регионами. Кроме того, во вторник утром пресечена попытка ВСУ ударить по Белгородской области из РСЗО RM-70 «Вампир» и комплекса «Точка-У».

    Отраслевой Telegram-канал WarGonzo также отмечал, что на границе с регионом активизировались боевые действия. В сообщении со ссылкой на источники в силовых структурах области говорится, что попытка прорыва границы была предпринята со стороны населенного пункта Одноробовка Харьковской области, движение началось примерно в 3:00 мск. Противник якобы действовал несколькими вооруженными группами на пикапах при поддержке минометного и артиллерийского огня.

    Кроме того, украинские диверсанты попытались проникнуть на территорию Курской области. Атака развернулась в районе населенного пункта Теткино. Первый бой начался примерно в 8:00 утра, передают авторы проекта. «Противник заходил к нашим позициям с трех направлений, был замечен, уничтожен и отброшен назад», – также пишут эксперты. По данным WarGonzo, «неонацисты стягивают тяжелую технику для формирования колонн в районе Ворожбы – это менее 10 км от границы с Курской областью». Отметим, что официально информация WarGonzo пока не подтверждалась.

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    11 марта 2024, 12:04 • Новости дня
    Экономист: Еврокомиссия может запретить украинскую агропродукцию, но не хочет

    Экономист Лизан: У Брюсселя есть три причины не запрещать импорт агропродукции с Украины

    Экономист: Еврокомиссия может запретить украинскую агропродукцию, но не хочет
    @ REUTERS

    Tекст: Илья Абрамов

    Еврокомиссия может запретить ввоз зерна с Украины, но не хочет этого делать. Более того, ЕС попытается надавить на Польшу, Венгрию и Словакию, которые ранее ввели ограничения. Это приведет к торгу во время обсуждения следующего важного для Брюсселя вопроса, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан. Ранее в Еврокомиссии заявили, что не могут запретить ввоз агропродукции с Украины.

    «Несмотря на заявления Домбровскиса, Еврокомиссия может выполнить требования польских фермеров и запретить ввоз сельхозпродукции с Украины. В конечном счете, если они отменили квоты в 2022 году, то что мешает принять решение об ограничениях сегодня», – сказал экономист Иван Лизан.

    «Причин для такой риторики Домбровскиса несколько. Во-первых, это нежелание Еврокомиссии признавать собственные ошибки. Во-вторых, Брюссель хочет поддержать Украину за счет покупки ее зерна и содействия в его перевалке. В-третьих, ЕС таким образом пытается указать полякам на их место», – отмечает он.

    «Кроме того, некоторые страны Европы успешно зарабатывают на перевалке украинского зерна. Им невыгодно отменять квоты и вводить запрет на ввоз сельхозпродукции. Например, Румыния перевозит эти товары через порт в Констанце. Также в сохранении текущей ситуации могут быть заинтересованы государства с развитым животноводством, например, Нидерланды, Дания или Испания», – подчеркивает собеседник.

    «Евросоюз может принять меры против стран, запретивших ввоз украинского зерна, например, в виде штрафов или блокирования финансирования. Однако для Варшавы данный вопрос принципиален, поэтому ни одно правительство Польши не пойдет на уступки. На словаков давить легче, они могут уступить. Венгрия, вероятно, будет торговаться до последнего», – акцентирует эксперт.

    «Но в любом случае эти страны крайне негативно отреагируют на давление. Поэтому следует ожидать, что на следующем принципиальном для ЕС голосовании Польша, Венгрия и Словакия захотят занять оппозиционную Брюсселю позицию. Вопрос с зерном станет предметом торга. Это может произойти, например, во время обсуждения санкций или распределения финансирования в Европе», – резюмировал Лизан.

    Ранее замглавы Еврокомиссии Валдис Домбровскис заявил, что ЕК не может выполнить требования польских фермеров о запрете ввоза сельхозпродукции с Украины. Более того, он отметил, что Варшава уже ограничила импорт украинского зерна в одностороннем порядке, в связи с этим не ясно, почему аграрии протестуют.

    Кроме того, Домбровскис поставил под сомнение законность запрета на ввоз украинского зерна властями Будапешта, Варшавы и Братиславы и заявил о готовности принять против этих стран меры. «Мы послали предупреждающие письма Венгрии, Польши и Словакии. Если ситуация не улучшится, то мы готовы идти далее и запускать процедуру нарушения этими странами», – цитирует его ТАСС.

    Напомним, противостояние Польши и Украины из-за экспорта агропродукции длится почти полгода и набирает обороты. Варшава угрожает закрыть границу для товаров из соседней страны. Тем временем протестующие польские фермеры стали перекрывать границу не только с Украиной, но и с Германией, а также с Литвой.

    При этом встреча польских фермеров с премьер-министром Польши Дональдом Туском не принесла результата, поэтому представители демонстрантов заявили, что протесты будут продолжены. Аграрии отмечают, что в ходе встречи «по сути ничего не прозвучало». Политик лишь заявил о некомпетентности чиновников и отсутствии отчетов.

    Владимир Зеленский в свою очередь утверждал, что ситуация на границе с Польшей вышла за пределы «и экономики, и морали». Он также подчеркивал, что Варшаве не следует использовать ситуацию на Украине «во внутренней политической борьбе». Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему экономическое противостояние на границе Польши и Украины переросло в политическое.

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    13 марта 2024, 08:56 • Новости дня
    США лишили россиян возможности провести выездное голосование на выборах президента

    США отказались обеспечивать безопасность выездного голосования на выборах президента России

    Tекст: Ольга Никитина

    Американская сторона в ходе выборов президента России согласилась обеспечивать безопасность только на избирательных участках, расположенных исключительно на территориях дипмиссий РФ, потому генконсульство России в Нью-Йорке решило не проводить выездное голосование на территории консульского округа, сообщил генконсул в Нью-Йорке Александр Захаров.

    «К сожалению, американская сторона взяла на себя обеспечение безопасности только на избирательных участках, которые будут организованы на территории наших дипломатических и консульских миссий – в посольстве в Вашингтоне, в генконсульстве в Нью-Йорке и на территории генконсульства в Хьюстоне», – приводит его слова РИА «Новости».

    Захаров отметил, что генконсульство России в Нью-Йорке не получало уведомлений от спецслужб США о возможных провокациях, которые могли бы готовиться в день голосования на выборах президента РФ. Он сообщил, что российские дипломаты находятся в контакте с департаментом полиции и службой дипбезопасности.

    Напомним, досрочно на выборах президента России проголосовали почти 740 тыс. россиян.

    Основное голосование на выборах президента России пройдет 15–17 марта 2024 года.

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    14 марта 2024, 00:29 • Новости дня
    Путин призвал россиян прийти на выборы

    Путин в преддверии выборов заявил, что судьбу России определяют только ее граждане

    Путин призвал россиян прийти на выборы
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Только граждане России определяют ее судьбу, народ – единственный источник власти в нашей стране, заявил действующий глава российского государства Владимир Путин в преддверии выборов.

    Путин заявил, что «это ключевое правовое положение, закрепленное в Конституции». Он указал, что россияне должны будут не просто проголосовать, а «твердо заявить о своей воле и устремлениях». По его словам, граждане России заявят о «личной сопричастности к дальнейшему развитию» страны. Путин подчеркнул, что «выборы – это шаг в будущее».

    «Итоги (выборов) прямо повлияют на развитие страны в предстоящие годы. Это важное, крайне ответственное событие. Поэтому, как действующий глава государства, считаю необходимым обратиться сегодня к вам», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на Первый канал.

    В своем видеообращении к россиянам президент призвал их «подтвердить сплоченность, решимость вместе идти вперед» и «реализовать свое избирательное право». Он указал, что «каждый голос ценен и значим», избирательные участки будут работать в каждом городе, поселке, селе.

    Путин подчеркнул, что многонациональный народ России – это «одна большая семья», которая желает благополучия своей стране, хочет видеть Россию «сильной, свободной и процветающей». «Так и будет», – выразил уверенность президент.

    «Мы все сделаем именно так, как хотим. Поэтому прошу вас прийти на выборы и выразить свою гражданскую и патриотическую позицию, проголосовать за выбранного вами, своего кандидата, за успешное будущее нашей любимой России», – сказал он.

    Путин отметил, что выборы президента «проходят в России в восьмой раз, что показывает незыблемость одного из основных принципов демократического государства – регулярности выборов».

    Напомним, президентские выборы пройдут с 15 по 17 марта. Общественные штабы всех регионов подтвердили готовность к мониторингу выборов президента. Досрочное голосование стартовало 25 февраля на судах, полярных станциях, в труднодоступных и отдаленных местностях России. С 1 марта досрочно проголосовать могут избиратели, проживающие за рубежом.

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    13 марта 2024, 02:21 • Новости дня
    Польша захотела увидеть в Европе «больше Америки»

    Президент Польши Дуда на встрече с Байденом заявил о желании увидеть в Европе «больше Америки»

    Польша захотела увидеть в Европе «больше Америки»
    @ White House/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Польше в Европе «нужно больше Америки – экономически, политически и в военном плане», заявил польский президент Анджей Дуда на встрече с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне.

    Дуда сказал, что поляки «верят в Америку». По его мнению, Европе требуется «больше американского духа в мышлении и действиях». Он «пригласил в Польшу новые американские фирмы», передает РИА «Новости».

    В свою очередь, помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан сказал, что Байден не видит необходимости в увеличении численности войск США на польской границе, передает ТАСС.

    США договорились о продаже Польше ракет AGM-158B-2, AIM-120C-8 и AIM-9X, а также сопутствующего оборудования на общую стоимость примерно в 3,7 млрд долларов. Также США предложили Польше заем в 2 млрд долларов на закупку вертолетов Apache.

    Напомним, замминистра национальной обороны Польши Станислав Взентек заявил, что Польша ведет переговоры с США об увеличении американского воинского контингента. СМИ сообщали, что Дуда выступает за увеличение американского контингента.

    Военный эксперт Юрий Кнутов указывал, что «Польша претендует на роль ведущей страны в регионе и даже позволяет себе диктовать условия Германии». По его словам, «судя по всему, поляки рассчитывают, что в случае провокации конфликта с Москвой или Минском они смогут втянуть в конфликт страны НАТО и США».

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    13 марта 2024, 07:29 • Новости дня
    Путин дал оценку попытке Байдена в 2011 году отговорить его от участия в выборах

    Путин счел попытку Байдена в 2011 году отговорить его от участия в выборах вмешательством во внутренние дела России

    Tекст: Антон Антонов

    Россия никому не позволит вмешиваться в свои внутриполитические процессы, заявил глава российского государства Владимир Путин.

    В ходе интервью журналист Дмитрий Киселев напомнил Путину о том, как в 2011 году Джо Байден, занимавший тогда пост вице-президента США, уговаривал Путина не баллотироваться в президенты. «Ну, это же как раз признак вмешательства», – приводит слова Путина РИА «Новости».

    Путин также рассказал, как Дональд Трамп «в последний год своей работы в качестве президента» США упрекал российского лидера в симпатиях к Байдену. «Он мне так и сказал в одном из разговоров: ты хочешь, чтобы победил – ну уж извините, я скажу как он, это просто прямая речь – чтобы победил спящий Джо?» – вспомнил Путин, отметив, что его удивило преследование в США Трампа за якобы «российскую поддержку».

    По его словам, предвыборная ситуация в США становится все более «нецивилизованной». Он подчеркнул, что политическая система США «не может претендовать на роль демократической во всех смыслах этого слова». «Я думаю, что это очевидно для всех», – сказал Путин.

    Напомним, отвечая на вопрос о том, кто для России предпочтительнее на посту президента США – Байден или Трамп, глава российского государства заявил, что Байден, так как Байден – «человек более опытный, прогнозируемый, он политик старой формации». Однако, подчеркнул Путин, Россия готова «работать с любым лидером США, которому окажет доверие американский народ».

    Киселев спросил, можно ли считать этот комментарий вмешательством в предвыборную кампанию. Путин подчеркнул, что Москва «не вмешивается никак ни в какие выборы» в других странах.

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    13 марта 2024, 04:58 • Новости дня
    Венгрия оценила вероятность отправки западных войск на Украину

    Глава МИД Венгрии Сийярто с сожалением признал возможность отправки европейских войск на Украину

    Tекст: Антон Антонов

    Глава МИД Венгрии Петер Сийярто, комментируя заявление президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке солдат стран Запада на Украину, признал, что это возможно.

    По словам Сийярто, такой шаг окажется значительным нарушением красной линии НАТО, ведь альянс с самого начала специальной военной операции России на Украине подчеркивал, что не является участником конфликта. Однако, заявил Сийярто, принимая во внимание перемены «в европейской позиции, к сожалению, полностью исключать это нельзя», передает РИА «Новости» со ссылкой на MTI.

    Напомним, Макрон заявил, что западные военные могут быть отправлены на Украину. Однако министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что «нет и речи о том, чтобы посылать на Украину наземные войска в статусе комбатантов».

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    12 марта 2024, 19:59 • Новости дня
    Евросоюз исключил из санкционного списка трех россиян

    ЕС продлил санкции против российских граждан и компаний, исключив из списка трех россиян

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Евросоюз продлил на полгода индивидуальные санкции против российских компаний и граждан, которые начал вводить после воссоединения Крыма с РФ. При этом из санкционного списка исключили трех россиян, сообщил Совет ЕС.

    Как утверждают в ЕС, санкции введены в отношении лиц, «несущих ответственность за подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины», передает ТАСС.

    Санкции продлены до 15 сентября 2024 года. При этом «в контексте пересмотра санкций» Совет ЕС принял решение не продлевать меры в отношении трех российских граждан, фамилии которых не называются. Также из списка исключены девять умерших.

    Ранее депутаты Европарламента призвали продолжать вводить новые санкции в отношении России и Белоруссии.

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    11 марта 2024, 14:05 • Новости дня
    Украина начала переговоры с ЕС и США об открытии неба

    Украина начала переговоры с ЕС и США по возобновлению авиаперевозок

    Tекст: Ольга Никитина

    Киев вступает в официальные переговоры с американским и европейским регуляторами по возобновлению авиаперевозок, сообщил украинский министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.

    Кубраков в интервью украинским СМИ заявил, что без согласования европейского и американского регуляторов совершать международные авиаперелеты невозможно. При этом уточнять какие-либо сроки возобновления перевозок он не стал, передает ТАСС.

    При этом, как признал министр, в мире есть «не так много примеров» гражданского авиасообщения в условиях боевых действий. Самым успешным примером он считает Израиль. Кубраков отметил, что украинская сторона консультируется с администрацией гражданской авиации еврейского государства.

    24 февраля 2022 года, после начала российской специальной военной операции, Украина закрыла свое воздушное пространство.

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    11 марта 2024, 14:48 • Новости дня
    Посол ЕС: Европейские дипломаты не получали сигнала уехать из России

    Tекст: Вера Басилая

    Послы ЕС после отказа от встречи с главой МИД Сергеем Лавровым не получали от Москвы сигналов о том, что им следует уехать из страны, заявил посол Евросоюза в России Ролан Гаралаг в комментарии RTVI.

    Гаралаг, отвечая на вопрос RTVI, сообщил, что представительство ЕС не опасается возможной высылки европейских послов из России. Он назвал «разумно обоснованным решением» и нормальными дипломатическими обычаями отказ прийти на встречу с Лавровым, передает РИА «Новости».

    Посол заявил, что действовали европейские дипломаты «не сами по себе и не по своей прихоти», а поступили абсолютно здраво и разумно.

    Послы стран Евросоюза проигнорировали встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Об этом в рамках марафона общества «Знание. Первые» на Всемирном фестивале молодежи рассказал глава дипломатического ведомства. По его словам, представители государств ЕС приглашались для разъяснений перед выборами президента.

    В постпредстве ЕС подтвердили, что приглашение от МИД РФ поступало, но поспешили оправдаться за отказ, сославшись на то, что им не предложили «повестку встречи». «Министр Лавров говорит, что он собирался учить нас. Это доказывает, что у нас было право отклонить приглашение», – утверждают в дипмиссии.

    Газета ВЗГЛЯД писала, каким может быть ответ Москвы на поведение послов ЕС.

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    13 марта 2024, 21:32 • Новости дня
    В ЕС договорились о выделении дополнительных средств на оружие для Киева

    Послы ЕС договорились о выделении дополнительных 5 млрд евро на оружие для Киева

    Tекст: Валерия Городецкая

    Европейский фонд мира будет преобразован для выделения Украине еще 5 млрд евро на приобретение вооружений, соответствующих договоренностей достигли послы 27 стран Евросоюза.

    «Послы ЕС в принципе договорились о преобразовании Европейского фонда мира, чтобы предоставить Украине дополнительный бюджет [на военные поставки] в 5 млрд евро в 2024 году», – следует из заявления бельгийского председательства в Совете ЕС, опубликованного в соцсети X (бывший Twitter, заблокирована в России), передает ТАСС.

    Ранее в Еврокомиссии сообщили о намерении ЕС выделить Киеву военную помощь в 21 млрд евро.

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    11 марта 2024, 15:54 • Новости дня
    Эксперт: Онлайн-марафон «Ночь выборов» будут смотреть не только в России, но и в Европе с Америкой

    Анонсирован онлайн-марафон «Ночь выборов» в Москве

    Всероссийский онлайн-марафон «Ночь выборов – 2024. У России нет границ» пройдет 17 марта, сообщила на пресс-конференции председатель оргкомитета онлайн-марафона Алена Август.

    «17 марта мы намерены провести так же ярко и огненно, как это мы делаем всегда с 2017 года, девятую «Ночь выборов» и вторую президентскую», – передает ее слова ТАСС.

    Экспертная площадка будет работать в завершающий день выборов на Цветном бульваре в Москве. Ее работа продлится 12 часов и будет транслироваться онлайн. Август отметила, что традиционно трансляцию марафона смотрят не только в России, но также в Америке и Европе.

    Председатель оргкомитета сообщила, что принять участие в мероприятии дали согласие три кандидата в президенты РФ, и выразила надежду, что и «четвертый кандидат в какой-то форме будет участвовать».

    «Это точно та площадка, на которой собираются лучшие специалисты в области политконсультирования, политтехнологии, социологии, сами политики, представители штабов. И это те эксперты, которым можно верить», – сказала Август. Она добавила, что организаторы ожидают рекордное количество международных наблюдателей и СМИ на площадке.

    Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.

    За президентский пост борются четыре кандидата: Владислав Даванков («Новые люди»), Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).

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    14 марта 2024, 01:20 • Новости дня
    Путин назвал военных в зоне СВО примером для россиян на выборах
    Путин назвал военных в зоне СВО примером для россиян на выборах
    @ Минобороны России/Rutube

    Tекст: Антон Антонов

    Российские военные в зоне специальной военной операции на Украине, участвуя в выборах, подают пример всем россиянам, заявил президент России Владимир Путин.

    Путин в преддверии выборов отметил, что «голосовать будут и наши бойцы на фронте», которые «проявляя мужество и героизм, защищают Отчизну». По его словам, «участие в выборах сегодня – это и есть проявление патриотических чувств», передает РИА «Новости» со ссылкой на Первый канал.

    Президент также подчеркнул, что жители новых регионов России хорошо понимают важность участия в выборах, они «в тяжелейших условиях голосовали на референдумах за единство с Россией». На выборах президента им тоже нужно будет сделать свой выбор, сказал Путин.

    Он выразил уверенность, что граждане России осознают, «какой непростой период сейчас у нашей страны, какие сложные вызовы стоят перед нами практически во всех сферах». Он призвал россиян «быть сплоченными и уверенными в себе», чтобы «успешно преодолевать трудности».

    Как отметил Путин, граждане России продемонстрировали, что «умеют быть вместе, защищая свободу, суверенитет и безопасность России, отстаивая наши ценности, традиции, историю и культуру, поступая по совести и правде, по справедливости».

    «У нас свой взгляд на то, как и какую страну нам строить, какие планы претворять в жизнь. И сегодня критически важно не свернуть с этого пути, добиться намеченных, достичь поставленных масштабных целей. Поэтому очень многое в предстоящие дни зависит от каждого из вас», – сказал президент.

    Напомним, президентские выборы пройдут с 15 по 17 марта. Общественные штабы всех регионов подтвердили готовность к мониторингу выборов президента. Досрочное голосование стартовало 25 февраля на судах, полярных станциях, в труднодоступных и отдаленных местностях России. С 1 марта досрочно проголосовать могут избиратели, проживающие за рубежом.

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