  • Новость часаПесков: Военные самолеты США на территории России будут гореть и падать
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    Чем объясняется сила рубля
    Эксперт: Уход Нуланд из Госдепа может привести к «афганизации» Украины
    Российские танкисты с первого выстрела подбили Abrams
    В Германии ответили на призыв Макрона «не трусить»
    В Кремле назвали условие применения «прощального оружия»
    Политолог: Зеленский мог отправить украинских солдат в Судан ради денег и оружия
    Антиповы оспорили передачу государству заводов группы ЧЭМК
    Захарова назвала ядерные объекты США в Европе целями при столкновении России и НАТО
    СМИ: Зеленский мог быть в Одессе во время взрыва
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Коллапс европейской дипломатии происходит на наших глазах

    Есть несколько причин того, почему европейцы настолько далеко ушли по пути, ведущему в их собственный, отличающийся от реальности мир. В первую очередь они пережили чуть более 30 лет назад колоссальное потрясение.

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    Алексей Фирсов Алексей Фирсов Макрон пытается найти европейский смысл жизни

    В мире очень мало стран, способных воевать, и это хорошо. Но обратная сторона этого латентного пацифизма – неспособность к индивидуальной жертве ради коллективной цели.

    6 комментариев
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Новый железный занавес Запада оказался дырявым

    Мир, долгое время живший с открытыми границами, когда люди с деньгами и свободным временем могли беспроблемно мотаться по всему свету, уходит в прошлое. Россия ни от кого не закрывается, но Запад стремится возвести вокруг нее новый железный занавес. Но кому он этим вредит?

    3 комментария
    6 марта 2024, 14:35 • Новости дня

    Песков: Россия говорит «хватит» вмешательству «золотого миллиарда»

    Представитель Кремля Песков заявил, что Россия говорит «хватит» вмешательству «золотого миллиарда»

    Tекст: Александра Юдина

    Россия будет проводить выборы, которые нужны ее народу, и говорит «хватит» странам «золотого миллиарда», которые постоянно ее критикуют, заявил на марафоне «Знание. Первые» пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    По его словам, Москва говорит «хватит» некому клубу стран, называемому «золотой миллиард», который хочет указывать, что нам делать, передает ТАСС.

    Также Песков отметил, что Россия не собирается терпеть вмешательства во внутренние дела, политику.

    «Мы не будем больше терпеть резолюции парламентов других стран, которые говорят, что наши выборы «не такие, как им нравится», – указал он.

    Представитель Кремля также заметил, что некоторые страны считают себя вправе обворовывать другие государства, называя это сотрудничеством.

    «По сути это не является сотрудничеством. Это является колониализмом в его новом обличии», – подчеркнул он.

    Ранее эксперты объяснили, как Запад пытается помешать выборам в России.

    3 марта 2024, 16:55 • Новости дня
    Экс-аналитик ЦРУ заявил о праве России ответить НАТО после откровений Шольца

    Tекст: Ольга Иванова

    Россия имеет право ответить НАТО после признания канцлера Германии Олафа Шольца о том, что британские подразделения уже находятся на Украине, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue works.

    По его словам, Шольц признал, что британцы уже на Украине управляют оружием. Джонсон уточнил, что Запад, США, Англия и Германия фактически участвуют в конфликте против России, передает РИА «Новости».

    Экс-аналитик отметил, что у «России есть все возможные основания, чтобы нанести ответный удар по военным базам противника».

    Напомним, главный редактор RT Маргарита Симоньян опубликовала расшифровку разговора немецких офицеров по поводу уничтожения Крымского моста. Москва потребовала объяснений от ФРГ из-за обсуждения атаки на Крымский мост.

    В Германии при этом выразили серьезную обеспокоенность из-за обнародования записи и не исключили прослушку.

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    6 марта 2024, 00:55 • Новости дня
    Захарова высмеяла заявление Белого дома о Зеленском

    Захарова высмеяла заявление Вашингтона о желании Зеленского «воевать самостоятельно»

    Захарова высмеяла заявление Белого дома о Зеленском
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление координатора по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джона Кирби о том, что Украина не просит иностранные войска участвовать в боевых действиях.

    Захарова высмеяла слова Кирби о том, что «Зеленский не просит иностранных войск, хочет воевать самостоятельно». «До слез, – заявила она в Telegram. – Воевать самостоятельно с ядерной державой Зеленский хотел еще с детского сада, поэтому и пошел в КВН, забыл добавить Кирби».

    Захарова задала Кирби «один уточняющий вопрос сквозь хохот»: «А в НАТО, по мнению белодомовского представителя, Зеленский зачем просится? Чтобы плести макраме или играть в нарды?».

    Официальный представитель МИД отметила, что США «последовательны до педантизма», когда дело касается необходимости поддержать союзников Вашингтона – в таких ситуациях США «предают не глядя».

    Напомним, Кирби сообщил, что американские войска не будут участвовать в боевых действиях на Украине. При этом, как добавил Кирби, Зеленский и «не просит» о том, чтобы «иностранные войска воевали» за Украину.

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    5 марта 2024, 13:06 • Новости дня
    Военный эксперт оценил описанный Минобороны сценарий нападения на Россию

    Военный эксперт Сивков: Враг при атаке на Россию может прибегнуть к стратегии США в Ираке и Югославии

    Военный эксперт оценил описанный Минобороны сценарий нападения на Россию
    @ Сергей Пивоваров/РИА Новости

    Tекст: Илья Абрамов

    Представленный сценарий нападения на Россию напоминает стратегию США в Ираке и Югославии. Ключевая роль в этом плане отводится авиации. Для готовности отразить потенциальную агрессию ВС РФ необходимо уже сейчас начать подготовку, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Константин Сивков. Ранее журнал «Военная мысль» представил возможный сценарий нападения на Россию.

    «Сценарий нападения, опубликованный «Военной мыслью», напоминает стратегию американцев во времена Ирака и Югославии. Это типовой вариант начала военных действий со стороны США. Они тоже начинали атаку с массированного ракетно-авиационного удара», – сказал доктор военных наук Константин Сивков.

    «Создание объединенных формирований – это также типичная для Вашингтона практика. Там существует две ветви управления. Административная занимается вопросами подготовки личного состава и обеспечения армии. Оперативная, о которой говорится в статье, включает разные рода войск, имеет общее командование и решает задачи по применению оружия», – отмечает он.

    «Как мы видим, план предполагает применение противником диверсионных групп и сил специальных операций. Скорее всего, для этого будут подбираться люди этнически близкие к нам, например, украинцы. Перед подразделениями, судя по всему, будет стоять задача по уничтожению нашей инфраструктуры», – подчеркивает собеседник.

    «Воздушная операция, о которой также идет речь, вероятно, будет представлять из себя серию ударов ракетами и авиацией с целью подавления нашей ПВО. Затем противник попытается атаковать наши аэродромы и склады. Ставку сделают на ослабление страны», – рассуждает эксперт.

    «При таком развитии событий России будет наиболее разумно сконцентрироваться на нанесении критического урона авиации противника, для этого потребуется вывести из строя порядка трети сил противоборствующей стороны», – поясняет он.

    «Именно поэтому в статье ставится вопрос о дальнейшем развитии нашей авиации, улучшении организации ее боевого применения. Кроме того, акцент стоит делать на ПВО и РЭБ, которые могут стать серьезным подспорьем в случае атаки с воздуха. Также стоит напомнить, что Россия развивает ракеты большого радиуса действия, в том числе «Кинжалы», которые практически неуязвимы для зенитных средств. Это позволяет вести бой на дальних дистанциях. Если сейчас не сбавлять темп, то можно серьезно снизить риски развития событий, описанных в публикации», – резюмировал Сивков.

    Ранее издаваемый Минобороны России журнал «Военная мысль» опубликовал возможный сценарий воздушно-наземной или воздушно-морской военной операции против России. Как указывается в статье, иностранные специалисты обсуждают создание воинских формирований нового типа – «объединенных оперативных формирований» (ООФ), которые должны быстро нанести комплексное поражение инфраструктуре.

    До начала активной фазы ООФ будут устраивать провокации и усилят разведку. Речь, в частности, идет о регулярных полетах у госграниц и проведении учений. Боевой и численный состав ООФ мирного времени может составлять 50–70% от состава военного времени.

    Наиболее ожидаемыми называются «воздушно-наземные (морские) операции». Предполагается, что кампания начнется с «быстрого (мгновенного) глобального удара» и нескольких (от двух до семи) «массированных ракетно-авиационных ударов». Авиация начнет действовать «одной из первых» и может вступить в бой «еще до развертывания основной группировки». В связи с этим возрастает роль ВКС России, в отношении которых требуется выработать новые взгляды на организацию применения самолетов как в мирное, так и в военное время.

    Примечательно, что ранее Bild сообщал, что в правительстве Германии составили теоретический сценарий якобы нападения России на НАТО, который состоит из четырех фаз. Первым этапом в документе названа «кампания массовой дезинформации», призванная «дестабилизировать» общество в западных странах.

    На второй фазе, согласно плану, ожидаются военные маневры на границах НАТО, при этом будет усилен шпионаж. «Вторжение войск» прописан как третий этап, а четвертый предусматривает бои «на суше, в воде, воздухе и космическом пространстве».

    В январе Bild, ссылаясь на секретный документ бундесвера, выпустил статью о возможном конфликте между НАТО и Россией. Так, согласно ожиданиям министерства обороны ФРГ, конфликт может начаться уже летом 2025 года.

    Кроме того, в США был опубликован доклад для сухопутных войск «Русская тактика». Документ, который насчитывает 280 страниц, распространяется с подписью «Знаете ли вы своего врага?». Авторы заявляют, что раскрыли «российские тактические концепции», используемые «на тренировках и учениях, в основном для крупномасштабных военных операций».

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    4 марта 2024, 14:34 • Новости дня
    Медведев поговоркой про ежа описал подрывную работу США

    Tекст: Ольга Никитина

    Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев поговоркой про ежа описал методы, которые использует американская сторона для воздействия на другие страны.

    Медведев, выступая с лекцией на марафоне «Знание. Первые» на Всемирном фестивале молодежи, предложил представить ситуацию, когда в мире возникла группа стран, которая ставит своей задачей добиться исчезновения США. «И эта группа стран решила, как говорится на русском языке – грубо, но образно – засунуть ежа под голый зад Соединенным Штатам», – приводит его слова ТАСС.

    «Русский язык хорош в этом смысле», – отметил Медведев.

    Примерами такого воздействия стали бы попытки раскачивать внутреннюю ситуацию в США через поддержку разного рода гражданских инициатив, сказал зампред СБ России. Одновременно с этим, по его словам, расставлялись бы вокруг США военные базы с ударным вооружением. Кроме того, велась бы работа на идеологическом направлении, шло фальсифицирование истории, отметил он.

    В этом, как подчеркнул Медведев, заключается «природа политического режима Соединенных Штатов». Подобная активность против США, по его словам, наткнулась бы на жесточайшее противодействие со стороны Вашингтона и вполне могла закончиться Карибским кризисом 2.0.

    Также Медведев заявил, что оппоненты Москвы должны зарубить себе на носу, что нашей стране чужой земли не надо, но Россия никогда не отступится от своего.

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    6 марта 2024, 11:25 • Новости дня
    Эксперт: Уход Нуланд из Госдепа может привести к «афганизации» Украины

    Американист Дудаков: Назначение Басса на место Нуланд может быть «черной меткой» для Зеленского

    Эксперт: Уход Нуланд из Госдепа может привести к «афганизации» Украины
    @ Rod Lamkey/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Илья Абрамов

    Замгоссекретаря США Виктория Нуланд в последнее время не справлялась со своими обязанностями, что могло повлиять на решение об ее отставке. Также она, вероятно, увидела падающие рейтинги действующего президента и решила сбежать с тонущего корабля вслед за другими чиновниками. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал американист Малек Дудаков. Ранее Нуланд решила покинуть пост замгоссекретаря США.

    «На решение об уходе Нуланд могла повлиять плачевная для Вашингтона ситуация на Украине и неспособность Конгресса принять транш помощи для Зеленского. Ее непосредственная работа – заставлять законодателей выделять деньги на проекты своего ведомства. Если дипломат не может исполнять эти обязанности, значит, она профнепригодна. Кроме того, ее деятельность очень часто критиковали республиканцы», – сказал американист Малек Дудаков.

    «Также мы наблюдаем отток самых разных советников и аппаратчиков из администрации Байдена в преддверии выборов. Это можно сравнить с бегством крыс с тонущего корабля. Это происходит, потому что рейтинги действующего президента не радуют, есть немалая вероятность поражения главы государства в ходе избирательной кампании», – подчеркивает он.

    «Однако я не жду серьезных изменений в политике Белого дома после отставки Нуланд. Действующая администрация на автомате продолжит текущий курс как минимум до выборов. Если какие-то трансформации и будут, то они произойдут только после прихода нового президента», – акцентирует эксперт.

    «А то, что преемником Нуланд стал Джон Басс, – очень символично. Видимо, в администрации Байдена действительно готовятся к возможной афганизации Украины. Для Зеленского – это черная метка, так как ему может грозить судьба бывшего лидера Афганистана Ашрафа Гани, который после обрушения фронта вынужден был бежать из Кабула на забитом золотом вертолете», – резюмировал Дудаков.

    Ранее заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд подала прошение об отставке. Она покинет свой пост в ближайшие недели. О данном решении политика сообщил глава американского внешнеполитического ведомства Энтони Блинкен.

    Он отметил, что Нуланд во время пребывания в этой должности олицетворяла стремление президента США Джо Байдена вернуть дипломатии центральное положение в американской внешней политике и возродить глобальное лидерство США.

    Решение Нуланд уйти в отставку связано с провалом антироссийского курса американского президента Джо Байдена, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. В своем Telegram-канале Захарова отметила, что «русофобия, предложенная Нуланд в качестве основной внешнеполитической концепции США, камнем тянет демократов на дно». «Чего уж там, не дает от него оторваться», – уточнила дипломат.

    После отставки Нуланд ее обязанности будет временно исполнять заместитель госсекретаря Джон Басс. Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала, что это может быть поводом для беспокойства Владимира Зеленского. Басс работал в Афганистане, когда американцы бежали, оставив страну талибам, а также был послом в Грузии, когда ставленник Вашингтона Михаил Саакашвили потерял власть.

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    5 марта 2024, 12:10 • Новости дня
    Сотрудник ВВС США задержан за передачу секретных сведений о конфликте на Украине

    Tекст: Ольга Никитина

    Гражданский сотрудник Военно-воздушных сил США 63-летний Дэвид Слейтер задержан по обвинению в раскрытии секретных данных о конфликте на Украине, сообщил американский Минюст.

    Согласно данным ведомства, Слейтер, работавший в стратегическом командовании вооруженных сил США (US STRATCOM) на базе ВВС Оффат в штате Небраска, был задержан 2 марта. В период с августа 2021 года по апрель 2022-го Слейтер, как заявили в Минюсте США, обладал доступом к секретной информации, пишут «Ведомости».

    Засекреченная информация о национальной обороне США передавалась, как утверждают в ведомстве, пользователю платформы онлайн-знакомств, зарегистрированной как женщина, проживающая на Украине. Сообщается, что данный пользователь в переписке называл Слейтера «тайным любовным информатором» и «секретным агентом» и просил прислать информацию конфиденциального характера.

    До работы в US STRATCOM Слейтер служил в американской армии и ушел в отставку в звании подполковника, добавляет «Коммерсант».

    Как сказано в обвинительном заключении, Слейтер присутствовал на брифингах стратегического командования по вопросу конфликта между Россией и Украиной и отправлял своей «собеседнице» секретную информацию, «в том числе о военных объектах и российском военном потенциале».

    Первое судебное заседание по делу против Слейтера назначено на вторник, 5 марта. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

    В декабре сообщалось, что сотрудник испанской разведки, арестованный за предполагаемую передачу секретной информации США, ранее занимался вопросами, связанными с Россией.

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    5 марта 2024, 20:59 • Новости дня
    Посол предупредил об угрозе прямого вооруженного столкновения России и НАТО

    Посол Антонов заявил, что Россия и НАТО могут столкнуться напрямую на востоке Европы

    Посол предупредил об угрозе прямого вооруженного столкновения России и НАТО
    @ AP/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Россия и НАТО стоят перед опасностью прямого вооруженного столкновения в Восточной Европе, заявил посол России в США Анатолий Антонов.

    Антонов отметил, что недавно невозможно было себе представить, что по полям соседней с Россией республики будут разъезжать американские и немецкие танки, а теперь уже речь идет и об участии солдат армий НАТО в боевых действиях, передает ТАСС.

    По его словам, существует прямая угроза столкновения ВС России с НАТО, и такой сценарий не может реализовываться без одобрения США.

    Ранее издаваемый Минобороны России журнал «Военная мысль» рассказал о возможном сценарии воздушно-наземной или воздушно-морской иностранной военной операции против России.

    Напомним, в правительстве Германии составили теоретический сценарий якобы нападения России на НАТО, который состоит из четырех фаз. В США опубликован доклад американских сухопутных войск «Русская тактика» о предполагаемой тактике Вооруженных сил России в случае масштабного конфликта.

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    6 марта 2024, 14:14 • Новости дня
    Песков: Военные самолеты США на территории России будут гореть и падать
    Песков: Военные самолеты США на территории России будут гореть и падать
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Американские танки уже горят в зоне спецоперации, то же самое произойдет с американскими военными самолетами, если Вашингтон поставит их киевскому режиму, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Танки США ездят по территории России, но ездят они «до какого-то момента», а потом они горят, потому что их уничтожают российские военнослужащие, сказал Песков, передает ТАСС.

    Если над российской территорией полетят американские самолеты, то военные ВС России «также сделают так, чтобы эти самолеты горели и падали».

    Ранее Дания заявляла, что направит первые американские истребители F-16 Украине летом 2024 года.

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    4 марта 2024, 01:22 • Новости дня
    Вице-президент США: Погибло слишком много ни в чем не повинных палестинцев

    Вице-президент США Камала Харрис: Погибло слишком много ни в чем не повинных палестинцев

    Вице-президент США: Погибло слишком много ни в чем не повинных палестинцев
    @ Julia Nikhinson/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Вашингтон работает над организацией морского коридора для поставок гуманитарной в сектор Газы, а также планирует сбрасывать продукты и лекарства с воздуха, заявила вице-президент США Камала Харрис. По словам Харрис, сейчас палестинцы вынуждены «есть листья или корм для животных», она признала, что «погибло слишком много ни в чем не повинных палестинцев».

    «Вчера мы сбросили первую партию гуманитарной помощи. США продолжат делать это. И мы продолжим работать над новым морским маршрутом для поставок помощи», – приводит слова Харрис ТАСС.

    Она подчеркнула, что Израиль «должен открыть новые контрольно-пропускные пункты», перестать вводить «ненужные ограничения» на поставку помощи и гарантировать, что «базы гуманитарных сотрудников и конвои не будут становиться целями» атак.

    По словам Харрис, с Белом доме известно, что сейчас палестинцы вынуждены «есть листья или корм для животных» и что «женщины рожают детей в условиях минимальной медицинской помощи или полного ее отсутствия».

    «Дети умирают от недоедания и обезвоживания. Я уже неоднократно говорила, что погибло слишком много ни в чем не повинных палестинцев», – сказала вице-президент США.

    Она напомнила об инциденте с обстрелом жителей Газы, которые пришли за гуманитарной помощью – тогда погибло больше 100 человек и почти 1000 получили ранения.

    «Всего несколько дней назад мы видели, как голодные, отчаявшиеся люди приблизились к грузовикам с помощью для того, чтобы взять продукты для своих семей,.. и их встретили стрельбой и хаосом», – сказала Харрис.

    Ранее сообщалось, что в Белый дом в обход решению премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху приехал бывший министр обороны Израиля Бенни Ганц. Он должен встретиться с Харрис и главой госдепа Энтони Блинкеном, после чего отправиться в Лондон. Тема переговоров не разглашается.

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    3 марта 2024, 23:26 • Новости дня
    Президент Латвии напомнил Маску о цели создания НАТО

    Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс ответил Маску, что целью создания НАТО было противодействие России

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава Латвии Эдгардч Ринкевичс ответил американскому миллиардеру Илону Маску, поддержавшему идею о роспуске НАТО после распада Организации Варшавского договора, напомнив, что Североатлантический альянс создавали для противодействия «врагам свободного мира».

    «Дорогой Илон Маск, причина, по которой НАТО была основана, существует и будет существовать - это Россия и другие враги свободного мира», – написал Ринкевичс в соцсети Х (ранее Twitter, запрещен в России), которая принадлежит Маску, передает РИА «Новости».

    Ранее Маск поддержал заявление американского бизнесмена Дэвида Сакса о том, что после распада СССР НАТО нужно было распустить, поскольку потом у альянса начался «экзистенциальный кризис». Однако, вместо того, чтобы распуститься после развала СССР, НАТО выбрал политику расширения блока, из-за чего требовался враг, необходимый для оправдания ее существования.

    «Действительно. Мне всегда было интересно, почему НАТО продолжила существовать, хотя и была распущена Организация Варшавского договора, ее заклятый враг и причина существования», – согласился с высказыванием Сакса Маск.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что расширение НАТО, продвижение военной инфраструктуры НАТО в сторону российских границ, враждебная риторика со стороны государств – членов Североатлантического альянса – «это повод для глубокой обеспокоенности и основание для принятия дополнительных мер» для обеспечения безопасности России. 



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    6 марта 2024, 12:03 • Новости дня
    FT: Разведка Запада обеспокоена усилившейся деятельностью спецслужб России

    Financial Times: Разведка Запада встревожилась из-за усилившейся деятельности разведслужб России

    FT: Разведка Запада обеспокоена усилившейся деятельностью спецслужб России
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    В связи с недавней утечкой записи разговора немецких офицеров о планах атаковать Крымский мост разведслужбы Запада всерьез обеспокоены усилившейся, по их мнению, деятельностью российской разведки, пишет Financial Times.

    По данным газеты, недавняя публикация утечки стала только одним из пугающих примеров, передает РИА «Новости».

    Так, один из офицеров западной разведки отметил, что «игра в кошки-мышки вернулась».

    Другой заявил, что «российская деятельность так же высока или даже выше, чем во времена холодной войны».

    «Российская разведка – это огромная машина, и она снова делает то, что делала всегда», – сказал другой представитель западных разведслужб.

    Кроме того, анонимный источник газеты заметил, что «русские могут проводить очень сложные операции, которые с точки зрения разведки невероятно круты».

    Ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян опубликовала расшифровку разговора германских офицеров об уничтожении Крымского моста. Москва потребовала объяснений от Берлина.

    Коментарии (3)
    3 марта 2024, 22:54 • Новости дня
    Под Авдеевкой FPV-дронами уничтожен подбитый из РПГ-7 танк Abrams

    FPV-дроны уничтожили американский танк Abrams, подбитый из РПГ-7 под Авдеевкой

    Tекст: Денис Тельманов

    Под Авдеевкой бойцы группировки «Центр» FPV-дронами уничтожили очередной американский танк Abrams, который был подбит из гранатомета РПГ-7 сообщил представитель предприятия-производителя дронов «Упырь».

    «Американская машина вплотную приблизилась к нашим позициям, пехотинцы сбили ей гусеницу из гранатомета РПГ-7. Остановленный танк был сожжен расчётом FPV-дронов», – приводит РИА «Новости» слова производителя дронов.

    По его словам, военные использовали два дрона-камикадзе «Упырь».

    Ранее сообщалось, что военные группировки «Центр» подбили два американских танка Abrams на Авдеевском направлении с помощью FPV-дронов.

    1 марта в Минобороны России сообщили, что российские военные за последние семь дней на Авдеевском направлении уничтожили более 2,6 тыс. человек, 23 танка, включая американский Abrams, и 45 бронемашин.



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    5 марта 2024, 02:28 • Новости дня
    Пентагон отверг сообщения об использовании F-35 на Украине

    Пентагон отверг заявление главы минобороны Сингапура об использовании США истребителей F-35 на Украине

    Пентагон отверг сообщения об использовании F-35 на Украине
    @ Kaitlyn Ergish/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Глава минобороны Сингапура Нг Энг Хен заявил, что США задействовали истребители F-35 для поиска позиций систем ПВО российских войск на Украине. В Пентагоне заверили, что не используют F-35 на Украине.

    Министр обороны Сингапура заявил, что «недавно США использовали свои F-35, чтобы обнаружить и опознать площадки запуска ракет ПВО российских войск на Украине». По словам руководителя военного ведомства, полученными данными США «поделились со странами НАТО», передает РИА «Новости» со ссылкой на Sputnik.

    Sputnik отмечает, что в случае подтверждения этой информации действия США можно рассматривать как очередной сигнал о подготовке странами НАТО «крупной военной эскалации».

    Представитель Пентагона заверил, что «США не используют F-35 на Украине».

    Напомним, разведывательная авиация государств Запада регулярно выполняет полеты вблизи российских территорий. НАТО открыто признают: альянс делится этими разведданными с киевским режимом.

    В 2023 году БПЛА MQ-9 упал в Черное море. В Вашингтоне заявили, что причиной крушения стал агрессивный маневр российского истребителя Су-27. В Минобороны России указали, что БПЛА нарушил «границы района временного режима использования воздушного пространства», которые Россия установила в связи с началом военной операции.

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    4 марта 2024, 15:35 • Новости дня
    Лавров раскрыл планы ЕС о поддержке несистемной оппозиции в России

    Лавров: В ЕС готовят механизмы для поддержки несистемной оппозиции в России

    Tекст: Ольга Никитина

    У России есть много материалов, согласно которым посольства стран Евросоюза в Москве готовятся к президентским выборам в нашей стране и об использовании ими механизмов вмешательства в голосование, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    Лавров на марафоне «Знание. Первые» на Всемирном фестивале молодежи заявил, что страны ЕС создают «поддерживающие проекты для наших несистемных оппозиционеров», передает ТАСС. Этим посольства иностранных государств не имеют права заниматься, отметил глава внешнеполитического ведомства.

    Ранее эксперты назвали главные вызовы для России в борьбе с иностранным вмешательством в предвыборный период.

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    3 марта 2024, 23:04 • Новости дня
    США решили закупить 1 тыс. беспилотных истребителей с ИИ

    США решили закупить 1 тыс. беспилотных истребителей с ИИ за 6 млрд долларов

    Tекст: Денис Тельманов

    ВВС США разрабатываю программу по производству около тысячи беспилотных истребителей, оснащенных искусственным интеллектом (ИИ).

    Бюджет программы оценивается в 6 млрд долларов, на эту сумму Пентагон рассчитывает заказать 1 тыс. беспилотных истребителей, сообщат ТАСС со ссылкой на газету The Wall Street Journal.

    Отмечается, что сотни дронов могут поступить на вооружение американских ВВС в течение следующих пяти лет.

    Контракт на разработку и производства беспилотников может достаться компаниям Anduril Industries, Boeing, General Atomics, Lockheed Martin и Northrop Grumman.

    Беспилотные истребители должны будут сопровождать и защищать самолеты с экипажами, например истребители F-35 и бомбардировщики B-21.

    Кроме того, они смогут нести собственное вооружение, наносить удары по другим самолетам и целям на земле, а также выполнять разведывательные функции.

    Ранее глава ОАК Юрий Слюсарь заявил, что Объединенная авиастроительная корпорация приступает к изготовлению установочной партии беспилотных летательных аппаратов военного назначения.

    По его словам, по военным беспилотникам есть несколько направлений, начиная от беспилотника воздушного старта и заканчивая тяжелым ударным беспилотником аэродромного базирования.

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