Власти Кузбасса подтвердили готовность внедрять все инициативы талантливой молодежи

Более 800 человек стали активными участниками форума. Среди них финалисты и победители проектов, конкурсов и олимпиад президентской платформы «Россия – страна возможностей», а также молодые эксперты-специалисты разных направлений, нацеленные на поддержку региона, совместное профессиональное общение, обмен опытом, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Президент страны Владимир Путин подчеркивает, что главное для нас – это наша молодежь, и мы должны делать все для ее развития. Мы в КуZбассе поддерживаем и реализуем эту концепцию. Все, что делается в нашем регионе, – для вас. Также мы принимаем все, что предлагает молодежь, чтобы ее жизнь была лучше, интереснее, мы готовы внедрять все инициативы. Президентская платформа способствует реализации этих идей, объединяет школьников и студентов, работающую молодежь и опытных специалистов разных сфер, которые помогают развивать регион», – сказал Цивилев.

Более чем за пять лет участниками проектов, конкурсов и олимпиад президентской платформы от Кемеровской области стали более 450 тыс. человек, из которых 1400 стали финалистами, а почти 600 вошли в число победителей. На базе Кемеровского государственного университета открыт региональный Центр оценки и развития компетенций платформы «Россия – страна возможностей», число участников которого превышает 600 человек.

«Уверен, формат, заданный в Кузбассе, сочетающий деловую программу академического форума, дискуссионные площадки, интерактивные мастер-классы, проектные сессии презентации и тематические лекции, будет востребован и в дальнейшем, при проведении слетов в других регионах. Именно такой многогранный формат позволяет заинтересовать и вовлечь в процесс открытого общения практически всех акторов молодежной политики. Начиная от школьников и студентов – тех, кто еще только делает первые шаги на пути самореализации и выстраивания своей карьерной и жизненной траектории, до экспертного сообщества, наставников и тех, кто уже сейчас принимает решения по стратегическим направлениям развития региона», – прокомментировал заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Дмитрий Гужеля.

Форум-слет региональных сообществ «Кузбасский интеллект» стал уникальной площадкой для молодежи, открывшей возможности не только пообщаться с экспертами, но и познакомиться с огромным количеством траекторий развития, которые представлены в конкурсах и проектах президентской платформы.

«Кузбасс является одним из ключевых регионов, где реализуются проекты президентской платформы «Россия – страна возможностей». Сегодня наша основная цель – вовлечь студентов и школьников в проекты, конкурсы и олимпиады, открыть им перспективные направления для профессионального и личностного роста. Уверен, каждый участник форума сможет найти конкурс по душе, выбрав интересное и яркое направление для развития и реализации своих идей», – подчеркнул руководитель направления по взаимодействию с регионами АНО «Россия – страна возможностей» Глеб Узунов.