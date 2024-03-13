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    Владимир Можегов Владимир Можегов На что могут пойти глобалисты, чтобы не допустить к власти Трампа

    Убить Трампа, как убили в свое время в той же ситуации Хью Лонга, Роберта Кеннеди (да и про Джона Кеннеди вспомним тоже) – это плохой план. Прежде всего потому, что трампистское движение уже настолько оформилось, что живой Трамп не так уж ему и нужен.

    11 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Не надо придумывать новое украинство

    Историю Украины и украиноведение нужно вымести поганой метлой из школ и вузов. Их надо заменить обычным краеведением, благодаря которому люди будут знать свой регион и чувствовать его неразрывную связь с остальной Россией. А вот что делать с украинским языком и литературой?

    0 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Победа России в СВО станет крушением западного миропорядка

    Коллективный Запад бросил в поддержку майданного режима огромное количество оружия, денег, было введено множество санкций против России, и тут Киев проиграет. После этого уже никто не скажет, что Запад непобедим.

    7 комментариев
    13 марта 2024, 18:23 • Новости дня

    Офицер ВСУ раскритиковал планы Киева по продвижению к границам 1991 года

    Майор ВСУ Лапин: Украина потратит десятилетия на продвижение к границам 1991 года

    Офицер ВСУ раскритиковал планы Киева по продвижению к границам 1991 года
    @ REUTERS/Inna Varenytsia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская армия деморализована, при нынешней тактике она будет двигаться до границ 1991 года многие годы, заявил отставной майор ВСУ Игорь Лапин.

    Киевский режим обещал дойти до границ 1991 года за «две-три недели», но у украинской армии нет для этого мотивированных солдат, заявил Лапин, передает РИА «Новости».

    Остаются вопросы о том, как это можно сделать, какими силами и в какие сроки. Украинские власти хотят защитить чиновников и людей с деньгами от мобилизации, отметил майор.

    Личный состав армии деморализован из-за «качелей в высшем военном руководстве», общество на Украине дезориентировано заявлениями по поводу «две-три недели», «два-три месяца», «два-три года».

    На Украине нет очередей в военкоматы, уже призванные солдаты низко мотивированы, в случае продолжения такого развития ситуации киевскому режиму предстоит воевать «десятки лет».

    13 марта 2024, 06:32 • Новости дня
    Путин назвал требования России к переговорам по Украине

    Путин заявил о готовности России к переговорам по Украине, но не к паузе для перевооружения Киева

    Путин назвал требования России к переговорам по Украине
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Россия готова к переговорам по Украине, в основе которых будут реалии на земле, а не «какие-то хотелки после применения психотропных средств», заявил глава российского государства Владимир Путин.

    В интервью журналисту Дмитрию Киселеву Путин сказал, что «идеи о том, чтобы возобновить переговорный процесс» с Москвой появились у людей, которые «поумнее». Они «начали задумываться о том, что надо бы изменить какую-то стратегию в отношении» России. «Это опасные люди, кстати говоря», – приводит его слова РИА «Новости».

    Путин заявил: «У нас ведь, помните, как на Руси говорили? Счастье у некоторых на бытовом уровне в чем заключалось: «Сыт, пьян и нос в табаке». Вот с такими людьми проще. Сыт, пьян – то есть наелся, напился. Нос в табаке, потому что нюхательный табак использовали». «Сейчас нос в кокаине, да? Но не важно, с такими проще. А с умными сложнее, они опаснее, потому что они влияют на сознание общества, в том числе и нашего. Они будут выбрасывать всякие свои хотелки под видом морковки для нас», – сказал Путин.

    Он подтвердил, что Москва «готова к серьезному разговору» и к урегулированию конфликтов мирными средствами. Но должен быть «серьезный разговор с гарантиями безопасности» для России, а не «пауза, которую противник хочет взять для перевооружения».

    Путин на вопрос о возможности «честного договора» с Западом заявил, что он никому не верит, но России нужны гарантии, которые «должны быть прописаны, должны быть такими, которые нас бы устроили, в которые мы поверим». По его мнению, «сейчас, наверное, преждевременно публично говорить о том, что это могло бы быть». «Но уж точно совершенно мы не купимся на какие-то просто пустые посылы», – сказал Путин.

    В конце декабря президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что вопрос мирных переговоров с Россией не актуален, Киев работает над собственной «формулой мира». МИД России указывал, что так называемая формула мира «была и остается очевидным ультиматумом». Москва назвала «совершенно труднообъяснимыми процессами» обсуждение «какой-то комбинацией стран некой «мирной формулы» без участия России.

    Коментарии (93)
    13 марта 2024, 01:31 • Новости дня
    ЕС испугался за 33 млрд евро активов Euroclear в российской юрисдикции

    Reuters сообщило об угрозе банкротства Euroclear из-за возможного ответа России на конфискацию замороженных активов

    ЕС испугался за 33 млрд евро активов Euroclear в российской юрисдикции
    @ Euroclear/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    Возможный ответ Москвы в случае, если ЕС решит конфисковать замороженные в Евросоюзе активы ЦБ России, может привести к банкротству Euroclear – основного европейского депозитария ценных бумаг, сообщил европейский чиновник.

    Как пояснило Reuters, банкротство Euroclear подорвет финансовую стабильность всего ЕС и может спровоцировать глобальный финансовый кризис. Чиновник, занимающийся проблемой конфискации замороженных активов России, пояснил, что даже в случае конфискации ЕС «не сможет использовать значительную часть этих средств для поддержки Киева», передает ТАСС.

    По словам чиновника, средства придется сохранить «на балансе Euroclear, чтобы обеспечить «финансовый буфер». Эти средства должны будут «гарантировать выживание» Euroclear «под ударами ответных мер» Москвы и ее партнеров. Чиновник заверил, что в ЕС «хотят помочь Украине», но намерены не допустить «нарушения финансовой стабильности».

    Он объяснил, что после завершения конфликта на Украине «деньги, которые были прежде заморожены, должны быть переданы» Киеву, но значительную их часть придется оставить «на балансе Euroclear, поскольку Euroclear столкнется с волной исков».

    Reuters пишет, что речь идет об исках от ЦБ России. ЦБ может забрать «33 млрд евро активов Euroclear» в российской юрисдикции, а также подать иски для конфискации активов Euroclear в Дубае и Гонконге. Также возможны иски западных банков, которые потеряют свои активы в результате санкционной войны.

    В результате Москва «может полностью опустошить Euroclear», сказал еврочиновник. Это приведет к общеевропейскому или глобальному финансовому кризису, поскольку через площадку осуществляется управление капиталами объемом до 37 трлн евро по всему миру.

    Также чиновник сказал, что ЕС не сможет в обозримой перспективе конфисковать доходы от реинвестирования замороженных российских активов за 2022–2023 годы в размере 5,2 млрд евро, но «надеется получить в виде доходов от активов за 2024–2027 годы от 15 до 20 млрд евро в зависимости от изменений глобальных ставок процента». Поясняется, что «ЕС смог принять решение о статусе доходов от замороженных активов только 12 февраля» 2024 года. При этом следует отметить, что 5,2 млрд евро нужно «изъять» не у России, а у Euroclear, который уже записал эти средства в свою операционную прибыль и уплатил с нее налоги.

    Bloomberg со ссылкой на источники сообщает, что план ЕС использовать доходы от российских активов в размере 3 млрд евро для помощи Украине может встретить сопротивление со стороны ряда стран.

    Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон сказал, что Запад надеется в скором времени достичь прогресса по вопросу о передаче Украине замороженных активов России, но пока не пришел к единому подходу, передает РИА «Новости».

    Напомним, министр финансов России Антон Силуанов заявил, что любые действия западных стран с замороженными российскими активами получат симметричный ответ. Министр подчеркнул, что «у нас заморожено тоже не меньше».

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    12 марта 2024, 20:23 • Новости дня
    Названы потери украинских боевиков при попытке прорыва в Белгородскую область

    Минобороны: Во время попытки прорыва украинских диверсантов в Белгородскую область уничтожены 234 боевика

    Названы потери украинских боевиков при попытке прорыва в Белгородскую область
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    ВС России и ФСБ сорвали попытку киевского режима осуществить прорыв на приграничную территорию в Белгородской и Курской областях. Уничтожены 234 боевика, семь танков, три БМП Bradley производства США и два бронетранспортера, сообщили в Министерстве обороны России.

    Согласно данным в Telegram-канале Минобороны, украинские террористические формирования на танках и боевых бронированных машинах пытались прорваться на территорию России со стороны Одноробовки Харьковской области, а также в районах населенных пунктов Нехотеевка и Сподарюшино Белгородской области.

    Все атаки ДРГ были отражены, по ним нанесли удары оперативно-тактической, армейской авиацией, ракетными войсками, артиллерией и тяжелыми огнеметными системами. Возле Одноробовки Харьковской области уничтожено до 60 украинских террористов и четыре пикапа. В районе населенного пункта Нехотеевка Белгородской области уничтожены до 45 боевиков, два танка и два бронетранспортера.

    В районе Сподарюшино Белгородской области оперативно-тактической и армейской авиацией с применением ПТУР «Вихрь» уничтожены более 100 боевиков, пять танков, три боевые машины пехоты (БМП) Bradley производства США и два автомобиля, выдвигавшиеся по направлению к границе России, кроме того, одна инженерная машина разграждения подорвалась на мине.

    Как сообщили в Минобороны, с 8.00 до 8.25 мск отбиты четыре атаки украинских ДРГ, пытавшихся прорваться на приграничную территорию в районе Теткино Курской области, террористы были отброшены.

    Всего противник потерял 234 боевика убитыми, семь танков, три БМП Bradley производства США и два бронетранспортера.

    Ранее в Минобороны сообщили, что подразделения ВС России совместно с пограничной службой ФСБ во вторник сорвали попытку прорыва украинских террористических формирований на приграничную территорию России в Белгородской и Курской областях.

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    13 марта 2024, 12:18 • Новости дня
    В Белгородскую область пытались прорваться 300 боевиков ВСУ

    Росгвардия уничтожила 30 националистов при попытке прорыва в Белгородскую область

    В Белгородскую область пытались прорваться 300 боевиков ВСУ
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Артиллерийские подразделения Росгвардии в ночь с понедельника на вторник отразили попытку более 300 украинских боевиков при поддержке бронетехники прорваться на территорию Белгородской области через госграницу.

    В Telegram-канале Росгвардии говорится, что в результате было уничтожено 30 боевиков, а также два минометных расчета.

    Высокую эффективность, как подчеркивается, показали современные средства противодействия БПЛА, которые есть на вооружении войск Росгвардии.

    Ранее в среду в Белгороде БПЛА врезался в жилой дом, а также в здание ФСБ.

    Накануне ФСБ сообщала об уничтожении на границе Курской и Белгородской областей свыше 100 украинских боевиков.

    Газета ВЗГЛЯД писала о том, что киевский режим попытался устроить пиар-акцию перед выборами президента в России.

    Коментарии (13)
    13 марта 2024, 05:57 • Новости дня
    Путин заявил о военно-технической готовности России к ядерной войне
    Путин заявил о военно-технической готовности России к ядерной войне
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    С военно-технической точки зрения Россия готова к ядерной войне, вооружения «постоянно находятся в состоянии боевой готовности», сообщил президент страны Владимир Путин.

    В интервью журналисту Дмитрию Киселеву Путин заявил, что президент США Джо Байден – «представитель традиционной политической школы». Также, по словам Путина, в США есть и другие «специалисты в сфере российско-американских отношений и в сфере стратегической сдержанности». «Поэтому не думаю, что здесь все несется так в лоб, но мы-то к этому готовы», – приводит его слова РИА «Новости».

    Как заявил глава российского государства, «оружие существует для того, чтобы его применять». Россия готова применять «любое оружие», в том числе и ядерное, если стоит вопрос «о существовании российского государства, нанесении ущерба нашему суверенитету и независимости». Он подчеркнул, что «все прописано в нашей Стратегии».

    По его словам, ядерная триада России является более современной, нежели триады других стран – «это знают все, специалисты все знают». Как пояснил Путин, «в целом по носителям и по зарядам» у России и США «примерный паритет, но у нас более современная» вся «ядерная составляющая».

    Необходимости применять тактическое ядерное оружие в ходе спецоперации на Украине никогда не было, сказал Путин. На уточняющий вопрос, значит ли это, что такая мысль ему в голову не приходила, Путин ответил: «Нет, а зачем?».

    При этом Путин не исключил, что если США проведут ядерные испытания, Россия может сделать то же самое. Он отметил, что США не ратифицировали Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, в связи с чем Москва отозвала свою ратификацию.

    Путин сказал, что США не исключают проведения таких испытаний, поскольку, «когда появляются новые боезаряды, их, как некоторые специалисты полагают, недостаточно испытывать только на компьютере, их нужно испытать и в натуральном виде». «Вот такие идеи в определенных кругах в США, они витают, имеют место быть. Мы знаем об этом. И мы тоже смотрим», – сказал он.

    Напомним, телеканал CNN сообщил, что Соединенные Штаты с конца 2022 года готовились к «удару» России по Украине ядерным оружием, получив важные данные разведки. США, по данным NYT, рассматривали неядерный ответ. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков назвал эти заявления «рассуждалками», которые не достойны каких-либо комментариев.

    Коментарии (43)
    12 марта 2024, 20:50 • Новости дня
    Уничтожен командный пункт с офицерами ВСУ в Красногоровке

    Советник главы ДНР Гагин: В Красногоровке уничтожен командный пункт с офицерами ВСУ

    Уничтожен командный пункт с офицерами ВСУ в Красногоровке
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы России уничтожили командный пункт ВСУ в Красногоровке, где находились высокопоставленные украинские офицеры, принимающие участие в боевых действиях на этом участке фронта, сообщил советник главы ДНР Ян Гагин.

    По словам Гагина, командный пункт был уничтожен при отработке нескольких целей ­– ряда укрепрайонов в Красногоровке, где сейчас идут серьезные бои, передает РИА «Новости».

    Гагин заявил, что ВС России каждый день наносят удары на этом направлении и получают данные о новых целях от разведки. Источник сообщал, что ранее российская авиация нанесла удар по укрепленным позициям ВСУ на кирпичном заводе в Красногоровке.

    Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что установление контроля над Невельским в республике даст возможность российской армии увеличить давление на украинские части в Красногоровке к северо-западу от Донецка.

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    13 марта 2024, 14:46 • Новости дня
    Минобороны назвало потери ВСУ при попытке прорыва на территорию России
    Минобороны назвало потери ВСУ при попытке прорыва на территорию России
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские боевики в ходе попытки прорыва на территорию приграничных российских регионов потеряли до 250 человек, сообщило Министерство обороны.

    Потери украинской стороны при попытке прорыва в Белгородской и Курской областях составили до 250 человек, семь танков, семь американских БМП Bradley, два БТР, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Также боевики потеряли американскую гаубицу М777, два орудия Д-20, гаубицу Д-30, САУ «Гвоздика» и САУ «Нона».

    Ранее ФСБ сообщала об уничтожении на границе Курской и Белгородской областей свыше 100 украинских боевиков.

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    13 марта 2024, 07:56 • Новости дня
    Путин назвал три цели атак Украины на российские регионы

    Путин счел атаки ВСУ на российские регионы попыткой помешать проведению выборов

    Путин назвал три цели атак Украины на российские регионы
    @ Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Попытки Киева атаковать российские регионы связаны с желанием помешать президентским выборам в России, добиться «информационного эффекта» и «получить какой-то козырь» на переговорах, заявил президент России Владимир Путин.

    В интервью журналисту Дмитрию Киселеву Путин указал, что на линии соприкосновения в зоне специальной военной операции на Украине инициатива полностью перешла к Вооруженным силам России, «это все знают, все признают», передает РИА «Новости».

    Путин считает, что Украина атакует российские регионы, пытаясь «хотя бы как-то помешать нормальному процессу» президентских выборов в России. По его мнению, это «главная цель» украинских атак.

    На фоне неудач украинских войск, которые «не достигли ни одной из целей», поставленных в 2023 году, ВСУ пытаются атаковать Белгородскую и Курскую области, поскольку «им нужно хоть что-то показать, и главным образом внимание должно было бы быть сосредоточено на информационной стороне дела», сказал президент.

    Также Киев пытается «получить какой-то шанс, какой-то аргумент, какой-то козырь в возможном будущем переговорном процессе». «Ну мы вам вернем это, а вы нам верните это. Я же сказал, что с людьми, которые руководствуются принципами «сыт, пьян и нос в известном материале», с ними легче разговаривать, потому что можно считать то, что они собираются делать. Они так же будут пытаться и на некоторых других участках. Но мы это видим», – заявил Путин.

    Путин сообщил, что в попытках Киева атаковать приграничные регионы России участвовали иностранные наемники.

    Напомним, Путин сказал, что Россия готова к переговорам по Украине, в основе которых будут реалии на земле, а не «какие-то хотелки после применения психотропных средств».

    Путин заявил: «У нас ведь, помните, как на Руси говорили? Счастье у некоторых на бытовом уровне в чем заключалось: «Сыт, пьян и нос в табаке». «Сейчас нос в кокаине, да? Но не важно, с такими проще. А с умными сложнее, они опаснее, потому что они влияют на сознание общества, в том числе и нашего. Они будут выбрасывать всякие свои хотелки под видом морковки для нас», – сказал Путин.

    Коментарии (14)
    12 марта 2024, 20:32 • Новости дня
    ВСУ начали применять в бою снятые с памятников танки

    Сальдо: ВСУ начали снимать танки с памятников для применения в боях

    ВСУ начали применять в бою снятые с памятников танки
    @ Иванов Виталий/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские военные начали использовать снятые с памятников образцы техники из-за ее дефицита, заявил глава Херсонской области Владимир Сальдо.

    Операторы дронов «Ланцет» стали лидерами по числу уничтоженной украинской техники, 11 марта был уничтожен очень старый танк Т-55, сообщил Сальдо, передает РИА «Новости». Он отметил, что такие образцы снимают с памятников, они стали поступать на вооружение ВСУ из-за нехватки техники.

    На линии боевого соприкосновения ведутся бои с использованием минометов и беспилотников, российская авиация эффективно использует управляемые планирующие бомбы и легкие многоцелевые управляемые ракеты.

    Артиллерия ВС России доминирует в контрбатарейной борьбе и уничтожает позиции живой силы и технику украинской стороны, заключил губернатор.

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    13 марта 2024, 05:26 • Новости дня
    Путин заявил, что Россия будет считать войска США на Украине интервентами

    Tекст: Антон Антонов

    В случае появления на Украине американских войск Россия будет считать их интервентами, заявил глава российского государства Владимир Путин.

    Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву отметил, что США сообщили об отсутствии планов вводить войска. «Мы знаем, что такое американские войска на российской территории, это интервенты», – сказал Путин. По его словам, Россия «так к этому и относиться будет, даже если они появятся на территории Украины». Президент полагает, что США «это понимают», передает РИА «Новости».

    Президент выразил уверенность, что присутствие официальных воинских контингентов иностранных государств на Украине и поставки вооружений не изменят ситуацию на поле боя. Он указал, что западные военные находятся «на Украине уже давно, еще до госпереворота присутствовали, а после госпереворота их количество кратно увеличилось». Сейчас они находятся там в виде советников и иностранных наемников «и несут потери».

    По мнению Путина, если Польша введет войска на Украину, то уже не уйдет, она хочет вернуть земли, которые считает своими: «Они спят и видят, они хотят вернуть те земли, которые считают исторически своими, и которые были от них отобраны отцом народов, Иосифом Виссарионовичем Сталиным, и переданы Украине».

    Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что западные военные могут быть отправлены на Украину. Президент США Джо Байден в ежегодном послании Конгрессу заверил присутствующих, что не будет отправлять американские войска в зону конфликта.

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    12 марта 2024, 19:52 • Новости дня
    Шарий решил попросить Россию расследовать покушение на него

    Украинский блогер Шарий решил попросить правоохранителей из России расследовать покушение на него

    Шарий решил попросить Россию расследовать покушение на него
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинский блогер Анатолий Шарий, живущий на испанской территории, сообщил, что желает обратиться к российским правоохранителям, чтобы они расследовали якобы совершенное на него покушение.

    Шарий заявил, что получил некую информацию, которая дает ему повод обратиться к российским спецслужбам, чтобы те провели «качественное расследование» и «адекватное оперативное реагирование» на ситуацию с подготовкой его убийства в Испании, передает РИА «Новости».

    Он пояснил, что готов по первой просьбе от таких российских ведомств передать всю фактическую информацию по этой теме. Правоохранители в Испании, по мнению блогера, показали свою некомпетентность и непрофессионализм, это наводит на мысли о «намеренном нежелании проведения расследования».

    В начале марта Шарий заявил, что на него и на его супругу была совершена неудачная попытка покушения. Правоохранители Испании, где проживает блогер, не подтвердили и не опровергли факт покушения. Через некоторое время блогер предположил, что покушение «заказал» президент Украины Владимир Зеленский.

    Коментарии (48)
    13 марта 2024, 12:30 • Новости дня
    Минченко объяснил требование Путина к переговорам по Украине

    Политолог Минченко: Переговоры по Украине затронут всю систему европейской безопасности

    Минченко объяснил требование Путина к переговорам по Украине
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Илья Абрамов

    Президент России Владимир Путин снова подчеркнул, что Москва готова к переговорам. Однако он справедливо отметил, что Западу верить нельзя. Поэтому любой договор по конфликту должен касаться всей системы европейской безопасности с обязательствами США и ЕС, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Минченко. Ранее Путин заявил о том, что на Западе люди «поумнее» задумываются о возобновлении переговоров с Москвой.

    «Я не думаю, что президент имеет в виду конкретные персоналии. Вероятно, речь шла о части американских элит. В частности, это могут быть некоторые чиновники Госдепа, такие как Блинкен. Однако не исключаю, что среди европейцев такие люди тоже могут быть, так как ЕС и США давно действуют в рамках единой стратегии», – сказал Евгений Минченко, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг».

    «Западные аналитики отмечают, что ВСУ испытывают проблемы с численностью личного состава, а также со снарядами. Поэтому у американцев возникла идея заморозить конфликт и использовать это время для перевооружения Украины, а также перезапуска военно-промышленного комплекса США и ЕС», – отмечает он.

    «Путин снова показал готовность России к переговорам. При этом он совершенно справедливо отметил, что Западу доверять нельзя. У нас уже есть печальный опыт Минских соглашений. Поэтому полагаю, что если какой-то диалог и будет, то без прекращения огня, чтобы Украина и ее покровители не использовали передышку для усиления ВСУ», – подчеркивает собеседник.

    «Но все равно остается очень сложный вопрос, как не допустить обмана со стороны Запада. Сейчас необходим диалог не только по Украине, а по всей системе европейской безопасности. Поэтому, скорее всего, в результате будет выстраиваться сложная система договоров, которая закрепит в том числе обязательства ЕС и США», – поясняет эксперт.

    «Кроме того, необходимо отметить, что Путин пренебрежительно высказался о Зеленском, хотя и сделал это не напрямую. Для России он превратился в токсичного политика, которого не воспринимают в качестве партнера для серьезного разговора. Однако из-за отмены выборов президента на Украине не очень понятен механизм замены Зеленского», – акцентирует он.

    «Вся эта ситуация в очередной раз поднимает вопрос легитимности киевской власти. Вполне вероятно, что Москва захочет поставить под сомнение законность дальнейшего пребывания Зеленского на должности. Особенно это может быть актуально в условиях потенциального непризнания Западом президентских выборов в России», – резюмировал Минченко.

    В интервью журналисту Дмитрию Киселеву президент России Владимир Путин сказал, что Москва готова к переговорам по Украине, основанных на реалиях на земле, а не на «каких-то «хотелках» после применения психотропных средств». По его мнению, это должен быть «серьезный разговор с гарантиями безопасности», а не «пауза, которую противник хочет взять для перевооружения».

    Также Путин отметил, что «идеи о том, чтобы возобновить переговорный процесс» с Москвой появились у людей, которые «поумнее». Они «начали задумываться о том, что надо бы изменить какую-то стратегию в отношении Российской Федерации». Однако он добавил, что «это опасные люди».

    «У нас ведь, помните, как на Руси говорили? Счастье у некоторых на бытовом уровне, в чем заключалось? Сыт, пьян и нос в табаке. Да? Вот с такими людьми проще, когда сыт, пьян, то есть наелся, напился. Нос в табаке, потому что нюхательный табак использовали». «Сейчас нос в кокаине. Неважно, с такими проще, а с умными сложнее – они опаснее, потому что они влияют на сознание общества, в том числе и нашего, они будут выбрасывать всякие свои «хотелки» под видом «морковки» для нас», – цитирует главу государства сайт Кремля.

    Кроме того, на вопрос о возможности «честного договора» с Западом глава государства заявил, что он никому не верит, но России нужны гарантии, которые «должны быть прописаны, должны быть такими, которые нас бы устроили, в которые мы поверим». По его мнению, «сейчас, наверное, преждевременно публично говорить о том, что это могло бы быть. Но уж точно совершенно мы не купимся на какие-то просто пустые посылы», –подчеркнул Путин.

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    13 марта 2024, 14:52 • Новости дня
    В Харьковской области поражен украинский ЗРК Patriot
    В Харьковской области поражен украинский ЗРК Patriot
    @ Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные в последние сутки уничтожили американский зенитно-ракетный комплекс Patriot в Харьковской области, сообщило Министерство обороны в среду.

    Авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России поразили этот американский ЗРК на позиции в Харьковской области, а также два вертолета Ми-8 украинских воздушных сил у Новопавловки в ДНР, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Также поражен цех по ремонту вооружения и военной техники у поселка Балаклея в Харьковской области.

    На Херсонском направлении группировка «Днепр» поразила формирования 141-й пехотной бригады ВСУ, 23-й бригады нацгвардии Украины, 126-й бригады теробороны и 35-й бригады морской пехоты у Степового (Запорожская область), Никополя (Днепропетровская область), Бериславы и Тягинки (Херсонская область).

    Украинская сторона потеряла до 30 человек, две машины, артиллерийскую систему М777, САУ «Акация» и САУ «Гвоздика».

    Средства ПВО за сутки сбили 136 украинских дронов, четыре снаряда РСЗО HIMARS, шесть снарядов РСЗО «Град» и три французских управляемых авиабомбы Hammer.

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    13 марта 2024, 00:23 • Новости дня
    Пентагон раскрыл содержание нового пакета военной помощи Украине

    Пресс-секретарь Пентагона Райдер рассказал о поддержке Украины «нежизнеспособным методом»

    Пентагон раскрыл содержание нового пакета военной помощи Украине
    @ Roland Balik/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Пресс-секретарь министерства обороны США Патрик Райдер рассказал, какие вооружения войдут в новый пакет помощи Украине, который Вашингтон смог собрать, пользуясь «нежизнеспособным методом».

    Райдер сообщил, что в очередной пакет помощи включены ПЗРК Stinger, боеприпасы для HIMARS, снаряды калибра 155 мм и 105 мм, 84 ПТРК, патроны, взрывчатка, запчасти для военной техники и другие средства. Вооружения возьмут со складов Пентагона

    При этом Пентагон заявил, что не может гарантировать новых пакетов помощи Украине, если Конгресс США не одобрит запрос Белого дома на дополнительные средства, передает ТАСС.

    Райдер сказал, что для нынешнего пакета использован «нежизнеспособный метод поддержки Украины», это «на данный момент хорошая сделка на один раз», передает РИА «Новости».

    Как сообщил советник главы Белого дома по нацбезопасности Джейк Салливан, США рассчитывают, что новая военная помощь Киеву окажется на Украине очень быстро, поскольку смогли организовать логистический коридор, который доказал свою эффективность.

    Президент США Джо Байден заявил, что новой военной помощи Киеву «просто недостаточно». Он призвал Конгресс «принять двухпартийный законопроект», пока «не стало слишком поздно».

    Напомним, экстренный пакет военной помощи Киеву включает вооружения и технику на 300 млн долларов. «Это возможно благодаря непредвиденной экономии в рамках контрактов, договоренностей о которых Министерство обороны США достигло для восполнения техники, которую мы отправили Украине», – сказал Салливан.

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    13 марта 2024, 10:15 • Новости дня
    Украинский беспилотник врезался в многоквартирный дом в Белгороде

    Гладков: ВСУ атаковали Белгород с помощью двух БПЛА самолетного типа

    Украинский беспилотник врезался в многоквартирный дом в Белгороде
    @ t.me/v_v_demidov

    Tекст: Александра Юдина

    Украинские военные атаковали Белгород с помощью двух БПЛА самолетного типа, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

    В своем Telegram-канале он указал, что один беспилотник врезался в многоквартирный дом, также есть незначительные повреждения окон в двух соседних образовательных учреждениях.

    В результате взрыва пострадавших нет, выбиты окна в нескольких квартирах и повреждены фасад и кровля здания.

    Гладков отметил, что второй дрон совершил падение в реку. Обошлось без последствий.

    Тем временем число уничтоженных с ночи в Воронежской области беспилотников достигло 40.

    Губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале отметил, что пострадавших и значительных повреждений нет, однако режим авиационной опасности в регионе сохраняется.

    Российские средства ПВО прошлой ночью и утром среды, 13 марта, перехватили и уничтожили 58 украинских беспилотников, которые пытались совершить террористические атаки на российской территории.

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