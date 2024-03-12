Губерниева выселили из домика на стадионе в Малиновке

Tекст: Кристина Цыцура

Это якобы сделали «люди из Федерации лыжных гонок России (ФЛГР)», заявил он, передает РИА «Новости».

«Какие новости... Добрые люди из ФЛГР запретили мне на ЧР по лыжам жить в домике на стадионе в Малиновке, нарушили договоренности и выселили на улицу. Опять на ворах шапки сгорели... Люди добрые, где же жить-то теперь?» – написал Губерниев в Telegram-канале.

Малиновка – это центр лыжного спорта в Архангельской области. На его территории с 15 по 25 марта пройдет чемпионат России по лыжным гонкам.

Напомним, ранее 14 участниц женского масс-старта классическим стилем в Сочи получили травмы. Позже Губерниев в комментариях Telegram-канала группы Сорина отметил, что тренер защищает тех, кто должен нести ответственность за случившееся.