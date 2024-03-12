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Губерниева выселили из домика на стадионе в Малиновке
Комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что ему запретили жить в домике на стадионе в Малиновке во время чемпионата России по лыжным гонкам.
Это якобы сделали «люди из Федерации лыжных гонок России (ФЛГР)», заявил он, передает РИА «Новости».
«Какие новости... Добрые люди из ФЛГР запретили мне на ЧР по лыжам жить в домике на стадионе в Малиновке, нарушили договоренности и выселили на улицу. Опять на ворах шапки сгорели... Люди добрые, где же жить-то теперь?» – написал Губерниев в Telegram-канале.
Малиновка – это центр лыжного спорта в Архангельской области. На его территории с 15 по 25 марта пройдет чемпионат России по лыжным гонкам.
Напомним, ранее 14 участниц женского масс-старта классическим стилем в Сочи получили травмы. Позже Губерниев в комментариях Telegram-канала группы Сорина отметил, что тренер защищает тех, кто должен нести ответственность за случившееся.