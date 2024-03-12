Французская инициатива угрожает всей европейской, даже евроатлантической безопасности. Почему же Берлин и Вашингтон позволяют Франции вот так открыто собирать коалицию для ввода войск на Украину? Почему молчат, почему не ударят Макрона по рукам?0 комментариев
Песков назвал компетенцией Минобороны защиту объектов от атак дронов
Защита объектов инфраструктуры от атак – это компетенция министерства обороны, заявил пресс-секретарь президента России, отвечая на вопрос о том, должны ли владельцы таких объектов создавать свою защиту от беспилотников.
«Это компетенция Минобороны по обеспечению этой безопасности, поэтому здесь можно только к ним обращаться», – цитирует Пескова ТАСС.
Он добавил, что террористическая деятельность киевского режима продолжается, он пытается наносить удары по гражданским объектам. ВС России делают все, что необходимо, система противовоздушной обороны работает.
В последнюю ночь системы ПВО России уничтожили 25 украинских беспилотных летательных аппаратов. После атаки начался пожар на промзоне под Нижним Новгородом. Также один из дронов поджег нефтебазу в Орле.