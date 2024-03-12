Песков назвал компетенцией Минобороны защиту объектов от атак дронов

Tекст: Алексей Дегтярев

«Это компетенция Минобороны по обеспечению этой безопасности, поэтому здесь можно только к ним обращаться», – цитирует Пескова ТАСС.

Он добавил, что террористическая деятельность киевского режима продолжается, он пытается наносить удары по гражданским объектам. ВС России делают все, что необходимо, система противовоздушной обороны работает.

В последнюю ночь системы ПВО России уничтожили 25 украинских беспилотных летательных аппаратов. После атаки начался пожар на промзоне под Нижним Новгородом. Также один из дронов поджег нефтебазу в Орле.