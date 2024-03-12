Спрос на курьеров зимой в России вырос на треть по сравнению с прошлым годом

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как говорится в исследовании, прошедшей зимой было зафиксировано увеличение активности работодателей в поиске курьеров, для которых число вакансий превысило на 34% показатель аналогичного периода 2022-2023 годов, а средняя зарплата превысила 112 тыс. рублей, передает ТАСС.

Как прокомментировала результаты исследования директор по аналитике и Data Science сервиса «Работа.ру» Елена Артемьева, спрос на курьеров растет каждый месяц на протяжении уже нескольких лет, что объясняется развитием e-commerce отрасли, а также популярностью служб доставок. По ее словам, по доступности различного типа доставок Россия лидирует среди всех стран мира.

В исследовании указывается, что больше всего спрос на курьеров вырос в Санкт-Петербурге (на 79%), Московской области (на 52%), Свердловской области (на 36%), в Татарстане (на 23%) и Москве (на 16%). Средние зарплатные предложения на 66% выросли в Санкт-Петербурге.

Ранее в центре Москвы двое вооруженных мужчин похитили у курьеров сумку с 300 млн рублей.