Опубликовано видео вооруженного ограбления в центре Москвы

Юрист Ремесло: Сведения о «Фабрике эльфов» разжигают вражду между сбежавшими из России блогерами

Tекст: Олег Исайченко

«Так называемая фабрика эльфов – это структура, которая курировала деятельность ботов, комментировавших различные общественно-политические новости с антироссийских позиций. Известно, что она была создана на деньги фонда Free Russia Foundation (деятельность организации признана нежелательной на территории РФ)», – сказал юрист Илья Ремесло.

«Услугами «фабрики» активно пользовался ФБК (признан экстремистской организацией). Среди комментариев, опубликованных силами данной структуры, с завидной регулярностью встречаются темы, продвигающие идеи, так или иначе выгодные фонду. Так, боты крайне активно защищали Леонида Волкова (признан иноагентом, включен в перечень террористов и экстремистов) во время скандала с якобы получением денег от Михаила Фридмана», – отмечает эксперт.

«Кроме того, в скрытых архивах было найдено большое количество фотографий агитпродукции, призывающей к освобождению Алексея Навального (внесен в перечень террористов и экстремистов). На данных материалах сохранен даже дизайнерский стиль ФБК. «Фабрика эльфов» вела активную работу и по другим направлениям», – подчеркивает собеседник.

«Например, после убийства Владлена Татарского боты намеренно распространяли слухи о том, что к этой трагедии якобы причастны российские спецслужбы. При этом комментарии, которые они публиковали в интернете, были написаны буквально под копирку», – уточняет Ремесло.

«Новость о существовании «фабрики эльфов» подлила масла в огонь вражды между беглыми российскими блогерами. Так, Мария Певчих и Георгий Албуров (признаны иноагентами, Албуров также включен в перечень террористов и экстремистов) в попытке защитить свою репутацию стали перекладывать вину на собственных идейных противников», – акцентирует эксперт.

«По их словам, главным организатором «фабрики эльфов» являлся предприниматель Леонид Невзлин (признан иноагентом), с которым у их фонда давняя история вражды. Судя по всему, противоречия внутри этой якобы либеральной политической среды заметно обостряются», – считает собеседник.

«Теперь любую запись, соответствующую интересам ФБК, можно назвать «эльфийской». Это колоссальный удар по их движению. Более того, эти блогеры в очередной раз проявили свою лицемерную сущность. Раньше они упрекали российское правительство в том, что оно якобы использует ботов для продвижения нужного нарратива в интернете. Теперь же выясняется, что реальность совершенно иная. Это беглые предатели имитировали большую поддержку и отчитывались перед своими заказчиками липовыми лайками», – акцентирует эксперт.

«При этом реальные масштабы «фабрики эльфов» могут нас серьезно удивить. Известно, что их основные офисы располагались в Литве и Грузии. Вполне возможно, что имелись представительства и в других странах. Под их пагубное влияние попадали сотни тысяч пользователей различных социальных сетей: от YouTube до «ВКонтакте», – резюмирует Ремесло.

Ранее стало известно о существовании сети фейковых аккаунтов, публикующих в интернете антиправительственные комментарии. Об этом сообщает RTVI. Отмечается, что финансированием структуры занимался фонд Free Russia Foundation. Кроме того, на основании косвенных доказательств деятельность ботов связывается и с ФБК.

О причастности Фонда борьбы с коррупцией к работе «фабрики» высказался человек, ранее участвовавший в создании комментариев, направленных против России. Подчеркивается, что организация имеет несколько офисов в Литве и Грузии, где в общей сумме работает около 200 сотрудников.

Ссылки на посты, под которыми необходимо оставлять комментарии, а также их примерное содержание работникам ботофермы, предоставлялись кураторами. Каждый «эльф» должен написать не менее 120 постов за смену, которые не удалят администраторы страниц. В день сотрудники могут брать не более двух смен. Час данной деятельности стоит 10 евро. В качестве отчетности предоставляются скриншоты публикаций и реакций других пользователей на них.

Для работы используются купленные на черном рынке аккаунты «ВКонтакте», к которым нет доступа у реальных владельцев. В слитых документах в том числе есть инструкция о том, что «эльфы» должны менять данные на страницах, в том числе имена и фотографии, а также работать исключительно через VPN.

Расследование о существовании «фабрики эльфов» на своем интернет-ресурсе опубликовал Михаил Светов (признан иноагентом). На материал отреагировал представитель ФБК Иван Жданов (признан иноагентом, включен в перечень террористов и экстремистов), который назвал причастность организации к ботоферме «совершенной ложью».

Другие соратники Алексея Навального (Леонид Волков, Георгий Албуров, Мария Певчих) также опубликовали посты, в которых полностью отрицают сотрудничество с «фабрикой». При этом Певчих отметила связь структуры с предпринимателем Леонидом Невзлиным.

На новость отреагировал и блогер Максим Кац (признан иноагентом). Он раскритиковал ФБК за использование данных технологий, а также обозначил их действия как «попытку создать собственную пропаганду, обмануть людей какими-то хитрыми маневрами». Напомним, о деятельности «фабрики эльфов» стало известно еще в прошлом году. Тогда «Фонтанка.ру» писала об особенностях работы грузинского отделения ботофермы.