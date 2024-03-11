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На выставке-форуме «Россия» стартовал фестиваль профессий «Время возможностей»
На международной выставке-форуме «Россия» стартовал Фестиваль профессий «Время возможностей»
Более 150 мастер-классов от экспертов, встречи с крупнейшими работодателями, воркшопы, профориентационные тестирования, презентации образовательных программ пройдут до 12 апреля на международной выставке-форуме «Россия» в рамках фестиваля профессий «Время возможностей».
Основная цель фестиваля – показать многообразие современного рынка труда, помочь молодым ребятам, которые только определяются с будущей профессией или первым местом работы. Соискателям будет представлено 80 наиболее востребованных и перспективных профессий в промышленности, сельском хозяйстве, строительстве, транспорте, IT, науке, социальной сфере и индустрии гостеприимства. Участие в фестивале принимают представители 69 регионов, 120 работодателей и более 100 учреждений среднего профессионального образования, говорится на сайте Минтруда.
Министр труда и социальной защиты Антон Котяков отметил, что структура спроса на кадры меняется вслед за трансформацией экономики.
«В своем послании президент назвал нехватку квалифицированных кадров одним из факторов, который может привести к замедлению экономического роста и развития в целом. В перспективе до 2030 года в нашей экономике будет на 2,4 млн рабочих мест больше по сравнению с 2022 годом, и мы уже сейчас видим реализацию этого прогноза и увеличение численности занятых граждан. Наибольшая потребность прогнозируем в обрабатывающих производствах, транспортировке и хранении, IT, научной и исследовательской деятельности, здравоохранении и социальном обслуживании. К 2028 году предстоит подготовить порядка миллиона специалистов рабочих профессий», – сказал Котяков.
Как отметил министр, подход к прогнозированию доработан и позволит представлять более детализированную картину кадровой потребности. Впервые будет учтен уровень квалификации занятых в отраслях, а также демографический аспект. Это позволит делать более точный прогноз и корректнее планировать подготовку специалистов.
Уже в первый день фестиваля посетители смогли встретиться с представителями таких компаний, как «Московский метрополитен», «Куйбышев завод», центр биометрических технологий, «МОЭК», «Почта Банк» и другие.