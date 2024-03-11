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    «На фестивале наш общий фронт». Как молодежь готовится строить будущее
    Бербок поддержала идею Кэмерона о «круговом обмене» ракетами для ВСУ
    Захарова раскрыла «лживую параллель» эстонского МИД об авианалете на Таллин
    Названа причина смерти диктора Светланы Моргуновой
    В небе России уничтожено шесть украинских беспилотников
    NYT: ВСУ смогут поднять в воздух лишь шесть истребителей F-16
    В США раскрыли судьбу экипажей уничтоженных ЗРК Patriot
    Макрон пообещал Зеленскому приехать в Киев
    Орбан рассказал о плане Трампа прекратить конфликт на Украине
    Мнения
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Предатели годятся только на наглядные пособия

    Был в Москве во времена Алексея Михайловича такой подьячий посольского приказа Григорий Карпович Котошихин. Начав блестящую карьеру дипломата, свои дни он закончил учебным пособием для студентов. Совершив предательство, но стал просто чучелом.

    6 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Запад боится мирной России, а не ядерной бомбы

    До 2022 года считалось, что в руках Запада имеется всесокрушающая экономическая «бомба». Стоит взорвать ее над Россией – и жизнь в стране остановится. Но после стольких пакетов санкций можно сказать: ну вот, взорвали, а где результат? Нет результата. Страна не похожа на осажденную крепость.

    22 комментария
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Куда исчез политический подтекст 8 Марта

    Мы уже привыкли отмечать 8 Марта, как нечто общеженское. Цветы, подарки, тосты за прекрасную половину человечества – почти всегда все идет по понятному сценарию. Но так было далеко не всегда.

    13 комментариев
    11 марта 2024, 10:51 • Новости дня

    WSJ: Россия может поддерживать масштабы военного производства не менее двух лет

    WSJ: Россия сможет поддерживать масштабы текущего военного производства не менее двух лет

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Россия может поддерживать существующий темп оборонного производства от двух до пяти лет, пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на неназванного представителя НАТО высокого ранга.

    Издание также ссылается на данные военных разведок двух стран Европы, по которым Россия может произвести такое количество вооружения, которого «хватит еще на несколько лет», передает ТАСС.

    Так, в эстонской военной разведке заявили, что объем производства снарядов в России превышает совокупный объем их производства в ЕС и США и Евросоюзе.

    По данным газеты, именно преимущество в боеприпасах стало «решающим фактором» при взятии российскими войсками Авдеевки. Шведский военный эксперт Оскар Йонссон заявил, что Россия «довольно впечатляюще» увеличила производство во многих оборонных отраслях.

    Ранее президент США Джо Байден заявил, что у ВСУ заканчиваются боеприпасы, Киеву необходима поддержка Вашингтона, которую Конгресс пока не может согласовать.

    10 марта 2024, 07:44 • Новости дня
    Forbes счел экипаж пораженных на Украине ЗРК Patriot уничтоженным

    Forbes заявил, что члены экипажа пораженных на Украине ЗРК Patriot «почти наверняка погибли»

    Forbes счел экипаж пораженных на Украине ЗРК Patriot уничтоженным
    @ Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Комментируя уничтожение американских ЗРК Patriot на Украине, обозреватель Дэвид Экс заявил, что члены их экипажа «почти наверняка погибли».

    Экс отметил, что «две пусковые установки Patriot взорвались», вооруженные силы Украины «в результате одной катастрофы» лишились до 13% пусковых установок Patriot. По его словам, обнаружить и одним ударом уничтожить ЗРК российским войскам удалось благодаря настойчивости операторов беспилотников, передает РИА «Новости» со ссылкой на Forbes.

    Напомним, Минобороны России сообщило, что ракета ОТРК «Искандер-М» уничтожила украинскую ЗРС С-300 в районе Покровска в ДНР. В ходе анализа опубликованного видео было установлено, что на кадрах не только С-300 – российские войска уничтожили два ЗРК Patriot. Позднее источник сообщил, что в районе Покровска, предположительно, уничтожены три ЗРК Patriot.


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    9 марта 2024, 23:57 • Новости дня
    Politico: Три страны готовы вступить в альянс с Францией для отправки военных на Украину

    Politico заявила о создании Францией альянса стран, готовых отправить западных военных на Украину

    Politico: Три страны готовы вступить в альянс с Францией для отправки военных на Украину
    @ Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Франция создает альянс государств, которые «потенциально готовы» отправить западных военных на Украину, пишут СМИ.

    Как заявила Politico, это углубляет противостояние Франции с «более осторожным Берлином». Хотя после заявлений президента Франции Эммануэля Макрона большинство стран ЕС подчеркнули, что не планируют направлять военных на Украину, Эстония, Латвия и Литва «гораздо более открыты для этой идеи», передает РИА «Новости».

    Напомним, Макрон заявил, что не исключает возможности отправки военных стран Запада на Украину. По данным французских СМИ, он заявил, что Париж рассмотрит возможность ввести на Украину войска, если зона конфликта начнет продвигаться к Одессе.

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    9 марта 2024, 12:15 • Новости дня
    Зеленский случайно раскрыл координаты секретной базы в Одессе

    Аналитик Меркурис: Зеленский случайно раскрыл местоположение базы в Одессе

    Зеленский случайно раскрыл координаты секретной базы в Одессе
    @ SOPA Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Украины Владимир Зеленский приехал на секретную базу, где вручил награды операторам морских беспилотников ВСУ, и раскрыл координаты военного объекта, рассказал британский аналитик Александр Меркурис американскому журналисту Алексу Христофорову.

    Меркурис заявил, российские военные отслеживали передвижение Владимира Зеленского, узнали местонахождение базы, после чего нанесли удар по ней, передает канал «360».

    Аналитик предположил, что на Западе серьезно отреагируют, если узнают, что поведение Зеленского поставило под угрозу секретность военного объекта.

    Напомним, Минобороны России сообщало о высокоточном ракетном ударе по ангару в промышленном портовом районе Одессы. Цель удара была достигнута. Согласно данным СМИ, Зеленский находился в Одессе, когда там произошел взрыв.

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    9 марта 2024, 15:30 • Новости дня
    Риттер раскрыл детали отставки Нуланд

    Бывший разведчик США Риттер: Нуланд вошла в конфронтацию с Белым домом по Украине

    Риттер раскрыл детали отставки Нуланд
    @ Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд покидает свой пост из-за принципиальных разногласий с курсом Белого дома по Украине, она далеко зашла, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Ask The Inspector.

    Разведчик рассказал, что ее вызвали на ковер и приказали прекратить риторику, которая идет вразрез с нынешними возможностями и потребностями Вашингтона. По словам Риттера, в администрации Байдена стали понимать, что видение Нуланд по Украине не соответствует реальности, передает РИА «Новости».

    По словам Риттера, Нуланд «далеко зашла», она заверяла Запад, что Конгресс США одобрит новый пакет помощи Киеву, склоняла союзников Украины делать резкие заявления в адрес России. Разведчик считает, что в США понимают, что Украина на грани краха, и Вашингтон почти в состоянии военного конфликта с Россией, но в США этого не хотят.

    Ранее стало известно, что Виктория Нуланд решила покинуть пост замгоссекретаря США.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что действия Нуланд привели к возобновлению конфронтации Вашингтона и Москвы.

    Позже официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что решение Нуланд уйти в отставку связано с провалом антироссийского курса американского президента Джо Байдена. Кроме того, она назвала отставку Нуланд следствием «раздрая» между США и Украиной.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему у президента Украины Владимира Зеленского есть причины бояться сменщика Нуланд.

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    10 марта 2024, 04:28 • Новости дня
    Стало известно о тайных переговорах Джонсона с Мадуро об Украине

    Sunday Times сообщила о тайном визите Джонсона в Венесуэлу для обсуждения Украины

    Стало известно о тайных переговорах Джонсона с Мадуро об Украине
    @ Alona_nikolaievych/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В феврале экс-глава правительства Великобритании Борис Джонсон тайно посетил Каракас для обсуждения с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро конфликта на Украине, сообщают СМИ.

    Джонсон из Доминиканской Республики, где проводил отпуск с семьей, на частном самолете прилетел в Каракас и пробыл там менее суток. Визит состоялся на фоне слухов о возможных поставках Венесуэлой оружия и военной техники России, передает ТАСС со ссылкой на Sunday Times.

    Также Джонсон и Мадуро обсудили возможность нормализации отношений Венесуэлы с Великобританией – сейчас Лондон не признает легитимность правительства Мадуро. Sunday Times пишет, что речь шла о «честных и справедливых» выборах в Венесуэле и деэскалации напряженности с Гайаной.

    Представители Джонсона заявили, что глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон был в курсе визита. Также Джонсон общался с временным поверенным в делах Великобритании в Венесуэле Колином Диком. Источники в Форин-оффисе указали, что Джонсон, которому не требовалось разрешение для неофициальной поездки, оповестил Кэмерона уже по пути в Каракас.

    Нет информации о том, кто был инициатором встречи. Визит был оплачен из личных средств Джонсона. Источники заявили, что Джонсон все еще считает Мадуро «нарушителем прав человека». Сообщается, что Джонсон продвигал повестку президента Украины Владимира Зеленского. Через несколько дней после поездки в Венесуэлу Джонсон посетил Киев, где встретился с Зеленским.

    В феврале Мадуро заявил, что Россия побеждает в развязанном США и НАТО конфликте на Украине. Мадуро подчеркнул, что президент России Владимир Путин «полностью контролирует сложившуюся ситуацию», а также напомнил, что «Украине просто не дают разрешения начать мирные переговоры».

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    10 марта 2024, 15:47 • Новости дня
    БПЛА воздушным тараном спас семерых российских военных

    RT: БПЛА воздушным тараном спас семерых российских военных от украинского БПЛА

    БПЛА воздушным тараном спас семерых российских военных
    @ кадр из видео

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    БПЛА воздушным тараном спас семерых российских военных от вражеского дрона, сообщили СМИ.

    Как говорится в сообщении в Telegram-канале RT, беспилотник ВСУ засекли на Южно-Донецком направлении и отправили навстречу ему дрон с тепловизором соединения Балтфлота.

    Когда украинский беспилотник завис над позициями наших бойцов, чтобы скинуть взрывчатку, российский дрон протаранил его.

    Ранее беспилотник ЗВО протаранил украинский дрон «Баба Яга» на Купянском направлении.

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    8 марта 2024, 16:40 • Новости дня
    Политолог отреагировал на заявление Макрона об отправке военных на Украину при смещении фронта к Одессе

    Политолог Бордачев: Макрон, говоря об отправке войск на Украину в случае расширения зоны СВО, занимается самопиаром

    Политолог отреагировал на заявление Макрона об отправке военных на Украину при смещении фронта к Одессе
    @ Luc Nobout/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алёна Задорожная

    Макрон известен своей любовью к привлечению внимания. Скорее всего, планы об отправке войск на Украину при расширении зоны СВО – это еще один элемент самопиара. Такое мнение высказал газете ВЗГЛЯД политолог Тимофей Бордачев. Ранее появились сообщения о том, что во Франции задумались над вводом войск на Украину при смещении фронта к Одессе.

    «Риторика Макрона является следствием сочетания нескольких факторов. Во-первых, все на Западе решили, что говорить можно все,  что угодно, но делать что-то при этом необязательно. Только американцы проявляют некую осторожность. Франция же находится на том полюсе, где уверены, что разрешена любая околесица, поскольку она в реальности ничего не меняет», – сказал Тимофей Бордачев, программный директор клуба «Валдай».

    «Во-вторых, Макрон – это не про практические действия, а про пиар. Он всегда старается поймать удачный момент для того, чтобы произвести впечатление и привлечь к себе внимание. Судя по всему, сейчас президент Франции считает, что именно такая риторика может принести ему максимальные политические дивиденды», – продолжает собеседник.

    «Третий фактор – это количество реальной помощи, которую Париж оказывает Киеву. По некоторым данным, объемы поддержки со стороны той же Германии в десять раз превышают показатели французов. И не имея возможности дать денег, Макрон пытается компенсировать это риторикой», – считает спикер.

    «И наконец, последний аспект напрямую связан с грядущими выборами в Европейский парламент. Макрон пытается таким образом оживить интерес к выборам и набрать дополнительных политических очков», – заметил политолог.  

    «Несмотря на то, что слова Макрона не приведут к реальным действиям, игнорировать подобные заявления, пусть и сказанные на партийной встрече, не стоит. Нам необходимо донести до Парижа простой месседж – появление французских военнослужащих в зоне СВО с высокой долей вероятности приведет к их гибели», – заключил Бордачев.

    Ранее национальный секретарь Французской коммунистической партии Фабьен Руссель в интервью газете L’Independant рассказал, что президент Эммануэль Макрон рассматривает возможность ввода на Украину своих войск при расширении зоны конфликта в сторону Одессы. Соответствующее заявление он якобы сделал на встрече с лидерами партии.

    Напомним, Макрон уже заявлял, что страны Запада обсуждали возможность отправки войск на Украину. В Кремле такие высказывания назвали опасными, предупредив, что обсуждение таких тем может привести к непоправимым последствиям. Газета ВЗГЛЯД писала, что своим заявлением президент Франции опозорился на весь мир.

    Позднее Макрон уточнял, что не рассматривает отправку солдат на Украину в ближайшее время, а только открывает дискуссию, что Европа может еще сделать для поддержки офиса Зеленского.

    Коментарии (25)
    8 марта 2024, 17:21 • Новости дня
    Макрон дополнил заявление об отправке военных на Украину

    Макрон дополнил свое заявление об отправке военных на Украину

    Макрон дополнил заявление об отправке военных на Украину
    @ Axel Schmidt/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Франции Эммануэль Макрон пояснил свои слова о том, что не исключает возможности отправки военных стран Запада на Украину.

    В эфире телеканала BFMTV Макрон пояснил, что «не исключать что-то – не значит делать это», передает ТАСС.

    Ранее Макрон заявил, что страны НАТО не пришли к консенсусу по вопросу отправки своих войск на Украину, однако такого сценария в будущем исключать нельзя.

    Национальный секретарь Французской коммунистической партии Фабьен Руссель в интервью газете L’Independant рассказал, что президент Эммануэль Макрон рассматривает возможность ввода на Украину своих войск при расширении зоны конфликта в сторону Одессы. Соответствующее заявление он якобы сделал на встрече с лидерами партии.

    Политолог Тимофей Бордачев считает, что заявления Макрона о планах об отправке войск на Украину при расширении зоны СВО являются еще одним элементом самопиара.

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    8 марта 2024, 13:18 • Новости дня
    Российские войска за две недели уничтожили самые дефицитные образцы техники НАТО

    РИА «Новости»: ВС России уничтожили в зоне СВО самые дефицитные образцы вооружений НАТО

    Российские войска за две недели уничтожили самые дефицитные образцы техники НАТО
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    В зоне СВО за последние дни уничтожены самые дефицитные образцы вооружений НАТО: три танка M1A1 Abrams, шведскую САУ Archer, реактивную систему залпового огня HIMARS в глубоком тылу противника.

    Танки Abrams (всего Киев получил 31 такую бронемашину) заметили под Донецком вскоре после того, как ВСУ окончательно покинули Авдеевку, а ВС России вышли на рубеж Бердычи – Ласточкино – Северное. Чтобы не допустить обрушение фронта к северо-западу от Донецка, ВСУ ввело в бой элитную 47-ю отдельную механизированную бригаду «Магура», в составе которого был танковый батальон, передает РИА «Новости».

    Первый Abrams «выследили» 26 февраля под Бердычами, бойцы 15-й отдельной мотострелковой бригады поразили танк точным попаданием FPV-дрона в моторное отделение и добили его другим беспилотником в корму башни.

    Второй Abrams сожгли в том же районе – под Бердычами. Бронебойщики одного из подразделений группировки «Центр» подобрались к «американцу» поближе и сбили гусеницу с траков, выстрелив по танку из гранатомета, а потом добили двумя ударами FPV-дронов «Упырь».

    Тогда же в соцсетях распространилось видео другой горящей машины, похожей на Abrams, но ею оказалась M1150 Assault Breacher – машина разминирования на том же шасси.

    Третий Abrams был подбит спустя пару дней после уничтожения других американских танков. Экипаж российского танка Т-72Б3 уничтожил Abrams управляемой ракетой «Инвар» из канала ствола.

    Командир одного из Т-72Б3, воюющий южнее, рассказал, что танковые управляемые ракеты – одно из главных преимуществ перед западными танками. По его словам, бронепробиваемости ракеты хватает, чтобы успешно поразить в лоб Abrams, но борта у американского танка не выдерживают выстрел из РПГ-7.

    Помимо американских танков, российские военные добыли в зоне СВО еще несколько ценных трофеев: БПЛА «Ланцет» впервые уничтожили шведскую САУ Archer, Киеву передали лишь восемь таких установок, они считаются самыми эффективными в НАТО.

    Известно по разным источникам, что HIMARS поразили экипажи ОТРК «Искандер-М» или РСЗО «Торнадо-С» в районе Никаноровки Добропольского района ДНР.

    Ранее отставной офицер разведки морской пехоты США и военный аналитик Скотт Риттер заявил, что украинская армия находится в состоянии коллапса и ничего не сможет остановить Россию, даже американские танки Abrams или другое западное оружие.

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    10 марта 2024, 18:50 • Новости дня
    Лукьянов: Попытка Макрона «сыграть на нервах» России обернулась нервозностью в Италии и Германии

    Политолог Федор Лукьянов: Макрон «играет на нервах» Германии и Италии

    Лукьянов: Попытка Макрона «сыграть на нервах» России обернулась нервозностью в Италии и Германии
    @ Michael Kappeler/DPA/Global Look Press

    Tекст: Алёна Задорожная

    Если Эммануэль Макрон своими заявлениями о планах ввести войска на Украину пытался «сыграть на нервах» России, то у него ничего не вышло. Вместо этого он вызвал нервозность в Италии и Германии, а также запутал ситуацию в НАТО. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал политолог Федор Лукьянов. Ранее стало известно о планах трех стран вступить в альянс с Парижем для отправки военных в зону СВО.

    «Противоречивая риторика Франции относительно потенциального ввода западных войск на Украину выглядит как некая попытка «сыграть на нервах». Другое дело, что не очень понятно, на чьих именно нервах играет Макрон», – говорит Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», научный директор МДК «Валдай».

    «Дело в том, что вся эта история больше нервирует союзников Парижа. И прежде всего речь идет о Германии и Италии. Министр обороны последней довольно резко высказался на этот счет. Если же Макрон пытался направить свое обращение на Россию и таким образом надавить на Москву, то он достиг обратного эффекта», – считает собеседник.

    «На деле мы видим, как ситуация в НАТО лишь больше запутывается. Пока складывается впечатление, что это инициатива отдельной страны, которая действует из какого-то своего представления о целях и собственных интересах», – полагает эксперт.

    «Что же касается государств, традиционно нацеленных на противодействие России, здесь ничего не меняется. Просто у них появился перед глазами радикально настроенный «старший товарищ», которого, разумеется, надо тут же поддержать. Другое дело, что Литва, Латвия и Эстония – это не те военные потенциалы, участие которых обеспечит существенное преимущество», – уверен Лукьянов.

    Ранее издание Politico сообщило о готовности Латвии, Эстонии и Литвы присоединиться к Франции в случае, если та решит отправить военных на Украину. При этом авторы публикации отмечают – Париж намерен создать альянс из «потенциально готовых» государств. Такие действия якобы продолжают углублять разногласия с «более осторожным Берлином».

    В Италии также говорят о печальных последствиях, которых не удастся избежать в случае отправки западного военного контингента на Украину. Так, министр обороны страны Гуидо Крозетто заявил, что Франция и Польша не могут говорить от имени всех членов НАТО, а вмешательство альянса в боевые действия на Украине «сотрет путь к дипломатии».

    Напомним, в конце февраля президент Франции Эммануэль Макрон допустил, что западные войска могут быть отправлены на Украину. «Сегодня нет консенсуса относительно отправки наземных войск официальным, предполагаемым и одобренным образом. Но в динамике ничего исключать не следует. Мы сделаем все необходимое для того, чтобы Россия не смогла выиграть эту войну», – заявил президент Франции по итогам саммита по поддержке Киева.

    Однако его коллеги по НАТО поспешили откреститься от идеи. США, Великобритания, Германия, Польша, Швеция, Словакия, Чехия, Венгрия и Италия заявили, что не намерены направлять на Украину свои войска. И даже генсек альянса Йенс Столтенберг заверил в отсутствии таких планов. Во Франции заявление президента и вовсе назвали «безумием». Газета ВЗГЛЯД писала о том, с чем связано ужесточение риторики Макрона.

    Позднее французский лидер уточнял, что не рассматривает отправку солдат на Украину в ближайшее время, а только открывает дискуссию, что Европа может еще сделать для поддержки офиса Зеленского.

    Вскоре после этого национальный секретарь Французской коммунистической партии Фабьен Руссель в интервью газете L’Independant рассказал, что Макрон рассматривает возможность ввода на Украину своих войск при расширении зоны конфликта в сторону Одессы. Соответствующее заявление он якобы сделал на встрече с лидерами партий.

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    8 марта 2024, 16:16 • Новости дня
    В Канаде снесли памятник украинской дивизии CC «Галичина»
    В Канаде снесли памятник украинской дивизии CC «Галичина»
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    На кладбище в городке Оквилл, расположенном недалеко от Торонто, снесли памятник первой украинской дивизии CC «Галичина», пишут украинские СМИ.

    Украинские СМИ сообщили, что памятник нацистам находился на кладбище с 1988 года. С помощью спецтехники каменный монумент опрокинули на землю, передает RT.

    Как утверждается, вопрос о сносе памятника подняли после скандала с чествованием в парламенте Канады эсэсовца Ярослава Гуньки.

    В декабре 2023 года Россия запросила экстрадицию бывшего эсэсовца, но Канада отказалась выдать Москве Гуньку, объяснив свое решение отсутствием договора об экстрадиции между странами.

    Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия не удивлена отказом Канады экстрадировать украинского нациста.

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    9 марта 2024, 14:19 • Новости дня
    Минобороны опубликовало видео удара «Искандером» по С-300 ВСУ возле Покровска

    ВС России уничтожили «Искандером» С-300 ВСУ возле Покровска

    Минобороны опубликовало видео удара «Искандером» по С-300 ВСУ возле Покровска

    Tекст: Вера Басилая

    Ракета ОТРК «Искандер-М» уничтожила украинскую зенитную ракетную систему (ЗРС) С-300 в районе Покровска Донецкой народной республики, сообщили в Министерстве обороны России.

    На кадрах видео, снятом российским дроном-разведчиком и  опубликованном Минобороны, показаны машины украинского комплекса вдоль лесопосадки.

    В результате точного удара ОТРК «Искандер» позиция зенитной ракетной системы ВСУ была уничтожена. Взрыв сопровождается характерным разлетом «огненных шаров» от сдетонировавших ракет украинского С-300, передает РИА «Новости».

    Ранее Минобороны показало видео с уничтожением зенитно-ракетного комплекса производства США Patriot.

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    9 марта 2024, 13:45 • Новости дня
    ВС России продвинулись на Донецком направлении

    ВС России продвинулись на Донецком направлении, ВСУ потеряли более 300 человек

    ВС России продвинулись на Донецком направлении
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Российские войска на Донецком направлении заняли более выгодные рубежи по переднему краю, нанесли поражение бригадам ВСУ около Белогоровки ЛНР, Георгиевки, Клещеевки, Красного, Курдюмовки и Новомихайловки ДНР, сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

    Согласно данным Минобороны в Telegram-канале, у Новомихайловки в ДНР отражены две контратаки штурмовых групп31-й механизированной бригады ВСУ. Потери ВСУ составили свыше 300 военнослужащих, танк, две бронемашины, гаубица Д-20 и ЗРК «Стрела-10».

    Также на Купянском направлении подразделения Западной группировки отразили две контратаки бригад ВСУ под Синьковкой Харьковской области, нанесено поражение живой силе и технике противника рядом с Табаевкой Харьковской области и Тернами ДНР. Потери ВСУ – до 30 военнослужащих, самоходная артустановка «Гвоздика», а также две гаубицы Д-30.

    В то же время на Авдеевском направлении подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции. Кроме того, ВС России нанесли огневое поражение живой силе и технике ВСУ поблизости от Очеретино, Новоселовки Первой, Торецка и Новогродовки ДНР. Отражены две атаки противника рядом с Дружбой и Шумами, а также семь контратак бригад ВСУ в районах Бердычей, Тоненького, Первомайского, Орловки, Петровского и Северного ДНР.

    Противник потерял до 450 военнослужащих, три машины пехоты, две бронемашины, поражены: артиллерийская система М777, боевая машина РСЗО RM-70 Vampire, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-48.

    На Южно-Донецком направлении подразделения группировки «Восток» улучшили тактическое положение, нанесли огневое поражение живой силе и технике ВСУ около Ровнополя и Водяного ДНР, а также отразили атаку противника у Владимировки ДНР. Потери ВСУ – свыше 140 военнослужащих, американский бронетранспортер Stryker.

    Кроме того, поражены две артиллерийские системы М777, самоходная артиллерийская установка Caesar», противотанковая пушка «Рапира», а также станция РЭБ «Нота».

    В Минобороны сообщили, что на Херсонском направлении подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике ВСУ возле Работино, Новопокровки, Жеребянок Запорожской области и Никополя Днепропетровской области. Потери противника – до 55 военнослужащих, гаубица Д-30 и станция РЭБ «Хортица».

    Всего авиацией, беспилотникаами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России уничтожены ЗРК С-300 под Покровском ДНР, склады боеприпасов 43-й артиллерийской, 3-й штурмовой, 47-й механизированной бригад ВСУ, пункт управления БПЛА 126-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районе Степового Запорожской области, живая сила и техника ВСУ в 127 районах.

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    9 марта 2024, 12:33 • Новости дня
    На Украине сказали, чем закончится для Залужного отправка в Лондон

    Экс-советник Кучмы Соскин: Залужный уже никогда не будет в политике в случае отправки послом в Лондон

    На Украине сказали, чем закончится для Залужного отправка в Лондон
    @ Ukrainian Presidential Press Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Принятие бывшим главкомом ВСУ Валерием Залужным предложения президента Украины Владимира Зеленского о его назначении послом в Великобританию полностью лишит его политической субъектности, считает экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

    По словам Соскина, на Украине ждут, что Залужный выступит на пресс-конференции и публично обозначит свою позицию по поводу диктаторской манеры управления Зеленского. Он считает, что бывший главком ВСУ должен созвать своих ближайших соратников и заявить свою позицию, передает РИА «Новости».

    Аналитик отметил, что Залужному не хватает политического опыта и соответствующих знаний, но он «быстро обучаем», однако, если он уедет послом в Лондон, то его никогда не будет в политическом или в другом измерении.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему новый поворот в карьере Залужного грозит проблемой Зеленскому.

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    10 марта 2024, 03:25 • Новости дня
    Суд на Украине впервые отобрал квартиру у пенсионерки за «сепаратизм»

    Суд в Виннице постановил отобрать квартиру у 80-летней пенсионерки за поддержку России

    Tекст: Антон Антонов

    За поддержку России суд в Виннице заочно приговорил 80-летнюю пенсионерку Аллу Стадницкую к четырем годам лишения свободы, а также отобрал у нее квартиру, сообщили украинские СМИ.

    Бывшая учительница еще до российской специальной военной операции на Украине уехала к дочери в Россию. В России пенсионерка стала публиковать в интернете сообщения политического содержания. Соседи рассказали, что Стадницкая, проживая в Виннице, также не скрывала пророссийскую позицию, пишет «Московский комсомолец».

    СБУ заявила, что Стадницкая в соцсети «Одноклассники» призвала главу российского государства Владимира Путина спасти «бандеровскую Украину» и ставила лайки враждебным киевскому режиму сообщениям, передает РЕН ТВ.

    Приговор вступит в силу в течение месяца, если не будет подана апелляция. Стадницкая десятки лет преподавала в винницкой школе физику. Ее квартиру хотят передать кому-то из украинских военных. В материалах украинских СМИ также отмечается, что подобноение решение украинскими судами выносится впервые. Также в материалах дела фигурирют обвинения пенсионерки в «сепаратизме».

    В феврале на Украине певца и депутата Госдумы Дениса Майданова осудили на 15 лет с конфискацией имущества за песню «Сарматушка».

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