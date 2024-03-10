В Польше заявили, что военные НАТО уже присутствуют на Украине

Tекст: Ольга Иванова

Сикорский не пояснил, о военнослужащих из каких именно стран идет речь, но он поблагодарил их за то, «что они взяли на себя этот риск», передает ТАСС.

Напомним, глава польского минобороны Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Варшава не намерена направлять свои войска на Украину. Замглавы польского минобороны Цезары Томчик также заявлял, что «в Польше нет такого проекта и такой идеи».

Президент Польши Анджей Дуда рассказал, что на конференции в Париже в феврале «самая жаркая дискуссия шла вокруг направления солдат на Украину, и здесь не было абсолютного взаимопонимания по этому вопросу». Он заявил: «Мнения есть разные. Но хочу подчеркнуть, что таких решений абсолютно нет».