До 2022 года считалось, что в руках Запада имеется всесокрушающая экономическая «бомба». Стоит взорвать ее над Россией – и жизнь в стране остановится. Но после стольких пакетов санкций можно сказать: ну вот, взорвали, а где результат? Нет результата. Страна не похожа на осажденную крепость.20 комментариев
В Польше заявили, что военные НАТО уже присутствуют на Украине
Военнослужащие стран НАТО уже присутствуют на Украине, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в ходе конференции, посвященной 25-летию членства Польши в НАТО.
Сикорский не пояснил, о военнослужащих из каких именно стран идет речь, но он поблагодарил их за то, «что они взяли на себя этот риск», передает ТАСС.
Напомним, глава польского минобороны Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Варшава не намерена направлять свои войска на Украину. Замглавы польского минобороны Цезары Томчик также заявлял, что «в Польше нет такого проекта и такой идеи».
Президент Польши Анджей Дуда рассказал, что на конференции в Париже в феврале «самая жаркая дискуссия шла вокруг направления солдат на Украину, и здесь не было абсолютного взаимопонимания по этому вопросу». Он заявил: «Мнения есть разные. Но хочу подчеркнуть, что таких решений абсолютно нет».