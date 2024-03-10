До 2022 года считалось, что в руках Запада имеется всесокрушающая экономическая «бомба». Стоит взорвать ее над Россией – и жизнь в стране остановится. Но после стольких пакетов санкций можно сказать: ну вот, взорвали, а где результат? Нет результата. Страна не похожа на осажденную крепость.19 комментариев
В Петербурге подросток пострадал из-за возгорания электронной сигареты
Подросток пострадал при пожаре из-за электронной сигареты в интернате в Петербурге
Подростка из Центра содействия воспитанию в Красногвардейском районе Петербурга пострадал после возгорания электронной сигареты, которую он курил в постели, сообщила пресс-служба ГУМЧС по городу.
В сообщении говорится, что в трехэтажном здании Центра содействия семейному воспитанию № 10 на втором этаже в детской комнате площадью 15 квадратных метров произошло возгорание электронной сигареты, в результате которого обгорели постельные принадлежности на площади 0,5 квадратного метра, передает РИА «Новости».
Отмечается, что была проведена эвакуация, из здания выведено 16 детей. Как уточнили в пресс-службе, из-за пожара пострадал ребенок, его уже госпитализирован в медицинское учреждение.
Ранее МЧС предложило с 1 марта 2025 года разрешить курение электронных сигарет, IQOS и других устройств для потребления никотина только в специально отведенных местах.