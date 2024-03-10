До 2022 года считалось, что в руках Запада имеется всесокрушающая экономическая «бомба». Стоит взорвать ее над Россией – и жизнь в стране остановится. Но после стольких пакетов санкций можно сказать: ну вот, взорвали, а где результат? Нет результата. Страна не похожа на осажденную крепость.19 комментариев
Анонсирован график Путина на следующую неделю
Путин на следующей неделе встретится с членами правительства и Совбеза
Российский лидер Владимир Путин на следующей неделе вместе со всеми россиянами примет участие в выборах главы государства, встретится с победителями конкурса «Лидеры России», членами кабмина и Совета безопасности, сообщили в телепрограмме «Москва. Кремль. Путин», которая выходит на телеканале «Россия 1».
Как сообщили в программе, отрывок из которой опубликовал журналист Павел Зарубин в своем в своем Telegram-канале, Путин на следующей неделе будет участвовать в голосовании на выборах президента России, передает РИА «Новости». При этом пока неизвестно, какой способ голосования выберет глава государства – очный, или электронный.
Также, Путин на следующей неделе встретится с победителями конкурса «Лидеры России», а также проведет совещания с постоянными членами Совбеза и с правительством.