Названа необходимая для восстановления Украины сумма

Европейский инвестиционный банк предположил, что для восстановления Украины потребуется более 1 трлн долларов

Tекст: Антон Антонов

Хотя «украинские неудачи омрачают настроение в Киеве» и сроки завершения конфликта неизвестны, все больше компаний усиливают свое присутствие на Украине, надеясь на «большие инвестиционные возможности, по крайней мере, со времен Второй мировой войны», передает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.

Власти других стран и руководство компаний, а также инвесторы ждут, когда начнется восстановление Украины. Требуемая сумма, превышающая 1 трлн долларов, более чем в пять раз больше, чем средства, выделенные США в рамках «плана Маршалла» с учетом инфляции.

Большую часть, по мнению Bloomberg, получат компании США и Европы, но и «Турция продвигается вперед». Турецкие компании восстанавливают мосты, дороги, поставляют энергогенераторы и мобильные госпитали, рассчитывая получить «преимущество, когда начнется борьба за крупные контракты».

Напомним, согласно совместной оценке правительства Украины, Всемирного банка, Еврокомиссии и ООН, общая стоимость реконструкции и восстановления Украины на конец 2023 года обойдется в 452,8 млрд евро (486 млрд долларов).