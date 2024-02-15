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    США пугают мир «российским ядерным спутником»
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    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Зачем планете БРИКС

    Если верить в утверждение, что геополитика – это судьба, то у БРИКС просто не было шансов остаться «клубом друзей по несчастью». Если бы в будущем как-то и проявился контур нового миропорядка, то именно в таком виде.

    2 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Может ли Европа стать новой Украиной

    Для большой агрессии Европы против соседей нужно, чтобы там появилось очень много бедных и морально деградирующих людей. Примерно так, как это произошло с Украиной за 30 лет ее несостоявшейся государственности.

    6 комментариев
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Донбасс – не «чистилище» для заблудших звёзд

    За многие годы образовался колоссальный разрыв между обществом и «элитой», которая вообще не понимает, что можно, а чего нельзя. Им и в голову не приходит, что теперь придется отвечать за слова и поступки, которые раньше сходили с рук. Потому что раньше были другие правила игры.

    22 комментария
    15 февраля 2024, 12:41 • Новости дня

    ЕК оценила расходы на восстановление Украины

    Еврокомиссия: Восстановление Украины обойдется почти в 453 млрд евро

    Tекст: Ольга Никитина

    Согласно совместной оценке правительства Украины, Всемирного банка, Еврокомиссии и ООН, общая стоимость реконструкции и восстановления Украины на конец 2023 года обойдется в 452,8 млрд евро (486 млрд долларов), говорится в заявлении ЕК.

    Эти средства понадобятся в течение следующих десяти лет, передает ТАСС сообщение ЕК.

    В прошлом году расходы оценивались в 411 млрд долларов (383 млрд евро).

    Напомним, под предлогом восстановления Украины западные страны пытаются собрать основания для конфискации российских замороженных активов. При этом в США не скрывают, что изъятие этих средств будет им выгодно. В ЕС же опасаются возможных последствий этого шага.

    В Кремле подчеркивали, что изъятие замороженных российских активов, речь о котором идет на Западе, стало бы посягательством на собственность нашего государства, эти действия незаконны.

    14 февраля 2024, 17:11 • Новости дня
    Рогов: ВС России уничтожили «юбилейную» лодку ВСУ на Днепре
    Рогов: ВС России уничтожили «юбилейную» лодку ВСУ на Днепре
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные в ходе боев ликвидировали «юбилейную», сотую по счету украинскую лодку с боевиками на реке Днепр, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

    В последние сутки на линии боевого соприкосновения от Кинбурнской косы – Очакова до Днепровского водохранилища работали штурмовая и армейская авиация, артиллерия и беспилотники, написал глава региона в своем Telegram-канале.

    Также продолжались бои в поселке Крынки. Российские военные уничтожили 100-ю по счету лодку, на которой ВСУ переправлялись на левый берег Днепра.

    Общие потери ВСУ в зоне ответственности группировки «Днепр» составили до 85 человек, вертолет Ми-24, два танка, семь боевых машин, 11 орудий и минометов, а также одну лодку. Сбиты и подавлены 26 дронов, нанесены удары по семи пунктам временной дислокации личного состава ВСУ.

    Во вторник Сальдо сообщал о фейке со стороны киевского режима об установленном в Крынках украинском флаге в попытках доказать «присутствие» морпехов на левом берегу Днепра.

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    14 февраля 2024, 20:33 • Новости дня
    Порошенко не пустили на Мюнхенскую конференцию
    Порошенко не пустили на Мюнхенскую конференцию
    @ Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Экс-президента Украины Петра Порошенко не пустили на Мюнхенскую конференцию, потому что ему там грозит «смертельная опасность».

    Начальник Главного управления разведки (ГУР) украинского Минобороны Кирилл Буданов (внесен в России в список террористов и экстремистов) сообщил спикеру украинского парламента Руслану Стефанчуку, что после пересечения границы бывшему президенту «грозит смертельная опасность». Об этом сам Порошенко сообщил во время брифинга, пишет издание «Страна».

    Экс-президент сообщил, что из-за этой «опасности» его и не пустили на конференцию. Кроме того, Порошенко считает, что из-за таких запретов над Украиной «будет смеяться весь мир».

    Ранее Порошенко подал в суд иск против первого вице-спикера Верховной рады Александра Корниенко, а также пограничного отряда в связи с тем, что не смог выехать за границу.


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    14 февраля 2024, 21:42 • Новости дня
    Зеленский приказал «ослепить» дроны ВС России

    Зеленский приказал «ослепить» разведывательные дроны ВС России

    Зеленский приказал «ослепить» дроны ВС России
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Украины Владимир Зеленский приказал «ослепить» разведывательные дроны ВС России Zala и «Орлан», сообщает издание «Страна».

    Как пишет издание, Зеленский во время совещания с правительством, военными и представителями оборонно-промышленного комплекса заявил, что у Киева есть решение, которое позволит «ослепить» ВС России, передает «Российская газета».

    Ранее сообщалось, что в ночь на воскресенье Украину атаковали 45 дронов «Герань», что стало одним из самых массовых налетов за последнее время.

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    14 февраля 2024, 17:03 • Новости дня
    Писториус открыто заявил о вкладе немецких сборочных линий в исход конфликта на Украине
    Писториус открыто заявил о вкладе немецких сборочных линий в исход конфликта на Украине
    @ REUTERS/Clodagh Kilcoyne

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр обороны ФРГ Борис Писториус по прибытии на очередное заседание контактной группы по военному содействию Киеву (формат «Рамштайн») заявил, что в текущем году Украине будет передано в существенно больше артиллерийских снарядов, чем годом ранее. По его словам, исход конфликта на Украине «будет решен в том числе на сборочных линиях».

    По его словам, ожидается, Германия в этом году поставит Украине артиллерийских снарядов в три-четыре раза больше, чем в 2023 году, динамика растет, что хорошо для Украины и ФРГ. Писториус сообщил, что в бюджете ФРГ в 2024 году заложено на производство боеприпасов 3,5 млрд евро, передает ТАСС.

    По его словам, исход конфликта на Украине «в конечном итоге будет решен в том числе на сборочных линиях».

    Ранее представитель Минобороны Германии заявил, что немецкая промышленность дошла до пределов возможного по производству и поставкам боеприпасов киевскому режиму.

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    14 февраля 2024, 23:59 • Новости дня
    Путин в шутку назвал Блинкена «нашим человеком»
    Путин в шутку назвал Блинкена «нашим человеком»
    @ Hannes P Albert/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Российский президент Владимир Путин указал на противоречия в позиции госсекретаря США Энтони Блинкена по истории Украины и России и пошутил, что Блинкен – «наш человек».

    Путин в интервью журналисту телеканала «Россия-1» Павлу Зарубину, опубликованном в Telegram-канале Кремля, прокомментировал высказывания Блинкена о том, что «его родственники, его прадед бежал из России от еврейских погромов», передает ТАСС.

    Со ссылкой на архивы Путин пояснил, что прадед Блинкена «действительно уехал из Российской империи», «Родился он, по-моему, где-то в Полтавской губернии, а жил потом и уехал из Киева», – сказал Путин.

    В связи с этим, как указал президент, «возникает вопрос» о том, считает ли Блинкен «Киев и прилегающие территории» исконно российскими. Если прадед Блинкена бежал от еврейских погромов из России – а в США из Киева тот уехал в 1904 году – получается, что «никакой Украины в 1904 году там не было».

    «Судя по всему, господин Блинкен наш человек. Только зря он делает такие публичные заявления. Это может привести к провалу», – сказал Путин.

    Напомним, Морис (Меер) Блинкен был писателем (писал на идише) и переехал из Киева в США, когда город еще был в составе Российской империи.

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    14 февраля 2024, 23:30 • Новости дня
    Путин заявил о сожалении, что Россия не начала активно действовать на Украине раньше
    Путин заявил о сожалении, что Россия не начала активно действовать на Украине раньше
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Единственное, о чем можно сожалеть – о том, что Россия не перешла к активным действиям на украинском направлении раньше, так как пыталась урегулировать конфликт в Донбассе мирными средствами, заявил президент России Владимир Путин.

    В интервью журналисту телеканала «Россия-1» Павлу Зарубину, опубликованном в Telegram-канале Кремля, Путин указал, что Москва рассчитывала на реализацию Минских соглашений, хотя позднее «и бывший канцлер ФРГ, и бывший президент Франции» публично признали, что договоренности выполнять не собирались, а лишь «выигрывали время для того, чтобы дополнительно накачать оружием украинский режим», передает ТАСС.

    «Единственное, о чем мы можем сожалеть, это о том, что не начали наших активных действий раньше, полагая, что мы имеем дело с порядочными людьми», – приводит его слова РИА «Новости».

    Путин сказал, что «непосредственным триггером послужил полный отказ сегодняшних украинских властей от выполнения Минских соглашений», а также украинские «атаки с многочисленными человеческих жертвами». Глава государства отметил, что Москва восемь лет не признавала республики Донбасса. Он указал, что ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой о признании, «видя бесперспективность решения вопроса в рамках Минских соглашений», Россия признала и заключила договор с ДНР и ЛНР. «В соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций исполнили свои обязательства», – сказал он.

    По его мнению, западные страны могли сорвать стамбульские договоренности между Москвой и Киевом из-за того, что рассчитывали на стратегическое поражение России на поле боя. Как подчеркнул Путин, экс-премьер Великобритании Борис Джонсон в Киеве «изложил позицию, что надо воевать с Россией «до последнего украинца».

    Также Путин обвинил лидеров западных стран в извращении и передергивании того, что он говорил о причинах начала СВО в интервью журналисту Такеру Карлсону: «Я не говорил, что начало нашей специальной военной операции на Украине связано с угрозой нападения НАТО на Россию. Где это в моем интервью? Есть же запись. Пусть покажут, где конкретно я об этом сказал».

    Как пояснил Путин, речь шла о том, что Россию «постоянно обманывали с точки зрения нерасширения НАТО на Восток». Путин указал, что было «пять расширений, полный обман». Он признал, что Москву «беспокоила и беспокоит возможность втягивания в НАТО Украины, поскольку это угрожает нашей безопасности».

    Напомним, экс-канцлер Германии Ангела Меркель, бывший президент Франции Франсуа Олланд и бывший президент Украины Петр Порошенко подтвердили, что подписание Минских соглашений стало попыткой «дать Украине время», чтобы сделать страну сильнее.

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    14 февраля 2024, 20:52 • Новости дня
    Украинскому МИД не понравился «русский» цвет губной помады MAC

    МИД Украины раскритиковал бренд MAC за помаду «Русский красный»

    Украинскому МИД не понравился «русский» цвет губной помады MAC
    @ maccosmetics.co.uk

    Tекст: Дарья Григоренко

    МИД Украины раскритиковал канадский бренд MAC Cosmetics за название губной помады Russian red, сообщили в пресс-службе украинского ведомства.

    Как отметила пресс-служба в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России), здесь дело совсем «не в красоте или в любви». В МИД Украины назвали этот цвет настоящим «цветом войны». Представители министерства также опубликовали хештег #StopRussianRed, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что речь идет о помаде красного цвета, которая годами пользуется популярностью у покупателей.

    Ранее советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк раскритиковал французский модный дом Louis Vuitton за рекламный ролик с флагом Франции и буквой V, в котором он усмотрел использование «российской» символики.

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    15 февраля 2024, 07:39 • Новости дня
    Взрывы прогремели в Киеве

    Взрывы прозвучали в Киеве и Киевской области Украины

    Взрывы прогремели в Киеве
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В Киеве и в Киевской области Украины, в Хмельницкой области, а также в Днепре (Днепропетровске) и во Львове прозвучали взрывы, сообщили местные власти и украинские СМИ.

    По всей Украине объявлена воздушная тревога. В Киевской областной военной администрации заявили о работе ПВО. Очевидцы сообщают, что в Киеве прозвучало два мощных взрыва.

    Как минимум две серии взрывов произошло в Днепре. Взрывы прогремели и в подконтрольном Киеву городе Запорожье, передает ТАСС.

    Напомним, ночью взрывы прогремели в Харьковской области.

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    14 февраля 2024, 14:08 • Новости дня
    В Польше осудили реакцию мэра Львова на рассыпанное зерно

    Tекст: Ольга Иванова

    Вице-спикер польского Сейма, представитель Польской крестьянской партии Петр Згожельский назвал «бандеровским языком» реакцию мэра Львова Андрея Садового на высыпанное фермерами зерно из украинских грузовиков, сообщает украинское издание «Европейская правда».

    В эфире PolsatNews он посоветовал Садовому «выпивать стакан воды, прежде чем что-то говорить, потому что часто кажется, что господин мэр говорит на бандеровском языке», передает ТАСС.

    Згожельский добавил, что понимает фермеров, которые так поступили с украинским зерном, потому что они сделали это «от отчаяния».

    Ранее министр сельского хозяйства и развития села Польши Чеслав Секерский извинился за то, что протестующие фермеры высыпали зерно из украинских грузовиков.

    Напомним, один из организаторов протестов Рафал Меклер сообщил, что польские фермеры в ходе акции протеста в пункте пропуска Дорохуск высыпали зерно из украинских грузовиков.

    Садовой назвал польских фермеров, высыпавших 11 февраля зерно из украинских грузовиков возле КПП в населенном пункте Дорохуск на границе с Украиной, «пророссийскими провокаторами».

    «Давайте назовем вещи своими именами. На этой фотографии украинское зерно, которое из украинских грузовиков выбросили польские, а на самом деле пророссийские провокаторы. Псевдоблокада на границе продолжается», – написал мэр Львова в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ).

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    14 февраля 2024, 13:21 • Новости дня
    Лавров объяснил, почему не удается договориться по Украине

    Лавров: Варианты договориться по Украине пока не просматриваются из-за позиции Запада

    Лавров объяснил, почему не удается договориться по Украине
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    У Запада, объявившего войну России, нет серьезных предложений, они не хотят учитывать наши интересы, а потому варианты достичь договоренностей по Украине в настоящее время не просматриваются, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    Лавров отметил, что реалии на земле оппонентами не учитываются, а потому договориться за столом переговоров пока не получится, передает ТАСС.

    По словам главы российского внешнеполитического ведомства, застрельщики антироссийских санкций вынуждены признать, что замыслы по изоляции России потерпели крах. Тем не менее потенциал враждебности они не исчерпали, констатировал Лавров.

    В Кремле заявляли ранее, что России важно достичь целей спецоперации, предпочтительно сделать это мирным путем, но если он отвергается, СВО продолжается.

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    15 февраля 2024, 03:41 • Новости дня
    США подчеркнули «потенциальную выгоду» от конфискации активов России

    Глава минфина США Йеллен заявила о «потенциальной выгоде» от нахождения «законного» способа конфискации активов России

    США подчеркнули «потенциальную выгоду» от конфискации активов России
    @ Annabelle Gordon/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что все участники переговоров о возможной конфискации российских активов видят «потенциальную выгоду» от нахождения законного способа осуществить данный шаг.

    Йеллен пояснила, что способ должен быть законным «как с точки зрения международного, так и внутреннего законодательства стран». «Экономическую ценность этих активов» предлагается использовать «на постоянной основе» для поддержки Киева.

    Йеллен обсуждала эту тему с лидерами европейских стран, но убедить скептически настроенных собеседников ей не удалось, передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

    Bloomberg сообщило, что в понедельник Йеллен в Вашингтоне провела переговоры с главой Европейского центрального банка Кристин Лагард, до этого у нее состоялась беседа с канцлером Германии Олафом Шольцем. Йеллен подтвердила, что обсуждала использование российских активов. По ее словам, всем ясно, что «дальнейшая помощь Украине необходима».

    Напомним, Совет Евросоюза утвердил постановление, которое даст легальную базу для использования прибыли от замороженных активов России для Украины. СМИ сообщали, что в странах Евросоюза опасаются зеркальных мер России в случае конфискации ее активов для восстановления Украины.

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    14 февраля 2024, 15:35 • Новости дня
    В Сети появились поддельные сообщения о планах Зеленского организовать покушение на Макрона
    В Сети появились поддельные сообщения о планах Зеленского организовать покушение на Макрона
    @ Ukrainian Presidential Press Service/REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Украины Владимир Зеленский намеревался устроить покушение на французского лидера Эммануэля Макрона, утверждается в фрагменте, якобы записанной телепередачи канала France 24, который начал распространяться в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России). При этом на самом канале передачи с таким контентом не было.

    В видеоролике приводятся скриншоты переписки источника из окружения бывшего главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного, в которой говорится, что ответственность за убийство планировалось возложить на Москву, а целью являлось привлечение внимания к конфликту на Украине и увеличение помощи, передают «Известия».

    Аналогичные скриншоты растиражировали Telegram-каналы. При этом запись эфира на сайте France 24 отсутствует, да и в эфире телеканала такого контента не было.

    Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон из соображений безопасности перенес свой визит в Киев, который должен был состояться 13-14 февраля.

    Коментарии (19)
    14 февраля 2024, 20:56 • Новости дня
    Песков: СВО приняла форму войны против коллективного Запада

    Tекст: Кристина Цыцура

    Коллективный Запад во главе с США вовлечен в конфликт на Украине, что может затянуть проведение спецоперации, но ее ход не изменит, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Он отметил, что СВО начиналась против Украины, но «со временем она приняла форму войны против коллективного Запада», передает ТАСС. «Да, это может приводить к тому, что операция будет идти несколько дольше, но изменить хода вещей не может», - отметил представитель Кремля. Песков подчеркнул, что СВО завершится тогда, когда все ее цели будут достигнуты.

    Ранее представитель Кремля назвал не новым требование Трампа к странам НАТО направлять на военные расходы минимум 2% своего ВВП.

    Коментарии (18)
    14 февраля 2024, 13:32 • Новости дня
    Кремль опроверг слухи о якобы желании России «заморозить» конфликт на Украине

    Песков опроверг заявления о якобы желании России «заморозить» конфликт на Украине

    Tекст: Ольга Никитина

    Информация Reuters о том, что Россия будто бы обращалась к американской стороне, предлагая «заморозить» конфликт на Украине, недостоверны, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Представитель Кремля назвал сообщения неправдой, передает ТАСС.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил ранее, что у Запада, объявившего войну России, нет серьезных предложений, они не хотят учитывать наши интересы, а потому варианты достичь договоренностей по Украине в настоящее время не просматриваются.

    Коментарии (13)
    14 февраля 2024, 14:49 • Новости дня
    Опубликовано видео поражения британского наемника бойцом ВС России
    Опубликовано видео поражения британского наемника бойцом ВС России
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Сети появилась видеозапись неудачной миссии подразделения наемников «Избранная рота», в ходе которой российский пулеметчик тяжело ранил британца Александра Мосса.

    Схватка состоялась в августе прошлого года, но кадры были опубликованы лишь недавно, передает «Российская газета». На видео видно, как боец ВС России «срезал» Мосса в ходе окопной схватки, как только он выглянул из-за угла.

    По данным Telegram-канала TrackANaziMerc, Мосс выжил, но получил тяжелые ранения шеи и живота.

    В ноябре сообщалось, что российские военные уничтожили наемников из США и Австралии под Авдеевкой.

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    • Европа внезапно испугалась Америки

      Через два года после категорического отказа от российского газа в Европе вдруг начали осознавать опасность, которую создает зависимость от поставок топлива из США. Недавнее решение Белого дома приостановить выдачу новых лицензий на экспорт СПГ встревожило европейских экспертов: по их мнению, налицо риски, которые у ЕС при сотрудничестве с Россией отсутствовали.

    • Кличко начал матч против Зеленского

      Мэр Киева и бывший чемпион мира по боксу среди профессионалов Виталий Кличко внезапно обнаружил, что Украина «движется в неправильном направлении». Киевский градоначальник резко раскритиковал президента Украины Зеленского и заявил, что в стране «пахнет вертикалью и авторитаризмом». Эксперты связывают происходящее с падением рейтинга Зеленского и с тем, что Запад начал подыскивать ему сменщиков.

    • Трампу расставили ловушки по всей Америке

      Сразу в 16 штатах США поданы иски с требованием не допустить участия бывшего президента страны Дональда Трампа до праймериз Республиканской партии. В случае удовлетворения этих исков Трамп не сможет участвовать в выборах главы государства, но политические последствия могут оказаться для всех США куда более серьезными.

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