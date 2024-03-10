До 2022 года считалось, что в руках Запада имеется всесокрушающая экономическая «бомба». Стоит взорвать ее над Россией – и жизнь в стране остановится. Но после стольких пакетов санкций можно сказать: ну вот, взорвали, а где результат? Нет результата. Страна не похожа на осажденную крепость.15 комментариев
Появились сообщения о применении российскими войсками новых бомб на Украине
Российская армия стала использовать в ходе специальной военной операции на Украине новый вид бомб
В ходе специальной военной операции на Украине российские военные начали использовать новый вид бомб – УМПБ (универсальный межвидовой планирующий боеприпас) Д-30СН, сообщают СМИ.
Как пишет «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал Fighterbomber, УМПБ Д-30СН может использоваться как авиацией, так и РСЗО. Это «30-сантиметровая труба с блоками управления и спутникового самонаведения, крыльями и больше 100 кг взрывчатых веществ». Сейчас российская авиация применяет модель УМПБ Д-30СН без двигателя. В соцсетях со ссылкой на сообщения украинских военных пишут, что испытания УМПБ Д-30СН «проходят вполне успешно».
Напомним, при освобождении Авдеевки был определен конкретный вид вооружений, ставший главной ударной силой наступающих российских частей и соединений, – фугасные авиабомбы (ФАБ) с управляемым модулем планирования и коррекции (УМПК).