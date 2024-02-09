  • Новость часаЧисло просмотров интервью Путина Карлсону превысило 100 млн
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    Что изменится в ВСУ при новом командующем
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    Le Monde: Путин показал себя опытным лидером в интервью с Карлсоном
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    Это информационная бомба, прорыв. Такер сделал то, что войдет в историю. Он совершил большое дело для безопасности в мире. Странно звучит, что миротворцем выступает журналист, а не президент США, но это факт.

    2 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Швеция доказала потерю Европой юридической свободы

    То, как поступают европейские власти в отношении взрывов «Северного потока», является не государственной политикой, а выживанием слабых в заведомо проигрышной для них ситуации.

    0 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Мир оказался между Оруэллом и Аверченко

    Когда борцом за мир провозглашается прямой поджигатель войны, лично ответственный за гибель тысяч мирных граждан, говорить становится не о чем. Торжествует мрачный абсурд.

    5 комментариев
    9 февраля 2024, 15:43 • Новости дня

    Писатель спрогнозировал сравнимый с землетрясением эффект от интервью Путина

    Сальвадорский писатель Эрнандес: Интервью Путина вызовет в США эффект землетрясения

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону произведет в США эффект землетрясения, людям откроется правда об украинском конфликте, заявил сальвадорский писатель и доктор философии Давид Эрнандес.

    «На внутриполитическом уровне в США оно имеет эффект землетрясения», – пояснил он. По словам писателя, рядовые американцы теперь знают реальность далекого конфликта, которые их политики и НАТО ведут против мирного российского народа, передает РИА «Новости».

    Эрнандес добавил, что это интервью характеризуется политической мудростью Путина. Он отметил подробный исторический анализ российского лидера и разоблачение, особенно перед американским народом, демагогической защиты ложной демократии в неонацистской Украине.

    Эксперт подчеркнул, что США тратят миллиарды долларов на эти цели. Средства не служат миру во всем мире, а увеличивают прибыли военного комплекса США, который, чтобы прокормиться экономически, продвигает эту «бесчеловечную агрессию через украинских политиков-марионеток против героического и непобедимого русского народа».

    Ночью на сайте Карлсона была опубликована видеозапись беседы с Путиным, которая сопровождалась переводом на английский язык. Утром появилась письменная расшифровка.

    9 февраля 2024, 04:26 • Новости дня
    Путин назвал способ быстрого окончания конфликта на Украине

    Путин: Конфликт на Украине закончится за недели, если США прекратят поставки оружия Киеву

    Путин назвал способ быстрого окончания конфликта на Украине
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин заявил, что конфликт на Украине закончится за несколько недель, если США прекратят поставки оружия Киеву.

    «Мы доводим до руководства США: если вы действительно хотите прекратить боевые действия, вам нужно прекратить поставки вооружения – все закончится в течение нескольких недель, вот и все, и тогда можно договариваться о каких-то условиях. Перед тем как вы это сделаете – прекратите», – сказал Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что Путин назвал госпереворот на Украине в 2014 году  политической ошибкой ЦРУ, которое его осуществило. «Все то же самое можно было сделать, только легальным путем, без всяких жертв», – подчеркнул Путин.

    Ночью на сайте Карлсона была опубликована видеозапись беседы с Путиным, которая сопровождалась переводом на английский язык.

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    9 февраля 2024, 06:36 • Новости дня
    Путин рассказал историю об окруженных украинцах, которые кричали «русские не сдаются»

    Путин заявил, что многие украинцы до сих пор ощущают себя русскими

    Путин рассказал историю об окруженных украинцах, которые кричали «русские не сдаются»
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Многие украинцы до сих пор ощущают себя русскими и то, что происходит сейчас, это в известной степени элемент гражданской войны, заявил президент России Владимир Путин в ходе интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

    Он привел в пример историю на поле боя, когда украинские военные, попав в окружение, отказались сдаваться в плен российским бойцам, заявив, что «русские не сдаются».

    «Наши солдаты им кричат: «Шансов нет, сдавайтесь! Выходите, будете живы, сдавайтесь!» И вдруг оттуда на русском, хорошем русском языке кричат: «Русские не сдаются!»... Они до сих пор русскими себя ощущают», – рассказал Путин, передает РИА «Новости».

    Ранее Путин на исторических примерах объяснил Карлсону искусственность государства Украина. Он заявил, что Украина в ее сегодняшнем виде – искусственное государство, созданное советскими властями.

    Ночью на сайте Карлсона была опубликована видеозапись беседы с Путиным, которая сопровождалась переводом на английский язык.

    Коментарии (30)
    9 февраля 2024, 02:28 • Новости дня
    Путин на исторических примерах объяснил Карлсону искусственность государства Украина

    Путин рассказал Карлсону историю появления Украины и подарил копии писем Богдана Хмельницкого

    Путин на исторических примерах объяснил Карлсону искусственность государства Украина

    Tекст: Денис Тельманов

    Украина в ее сегодняшнем виде — искусственное государство, созданное советскими властями, заявил президент России Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону, опубликованном на сайте журналиста. Он подробно рассказал журналисту историю становления русской государственности.

    Путин напомнил, что Россия начала развиваться из двух центров – Киева и Новгорода, а значимой вехой в ее истории стало Крещение Руси.

    Позднее часть южных русских земель, включая Киев, попала под власть Польско-Литовского государства, и поляки в течение десятилетий занимались «ополячиванием» жителей этих территорий, рассказал Путин. «Внедряли туда свой язык, стали внедрять идею о том, что это не совсем русские, что, поскольку они живут у края, они украинцы», – приводит слова Путина ТАСС.

    При этом со временем жители южных регионов начали обращаться в Москву, чтобы Москва их «забрала к себе». В подтверждение своих слов он передал Карлсону копии исторических документов, в том числе писем Богдана Хмельницкого в Варшаву с требованием соблюдения прав населения территории, которую сегодня называют Украиной, а также его послания в Москву с просьбой взять эти земли «под сильную руку московского царя».

    В 1686 году все левобережье Днепра, включая Киев, отошло к России, а правобережье осталось за Польшей. 

    Перед Первой мировой войной австрийский генштаб начал активно продвигать «идею Украины» и украинизации, чтобы ослабить Россию.

    «У нас есть все основания говорить, что, конечно, Украина в известном смысле – искусственное государство, созданное по воле Сталина», – добавил российский президент.

    Он напомнил, что после Второй мировой войны Украинская ССР получила часть земель, которые относились к Польше и другим сопредельным государствам. «У Румынии и у Венгрии тоже часть территорий забрали, и они, эти территории, вошли в состав советской Украины и до сих пор там находятся», – подчеркнул Путин.

    Кроме того, Украинская ССР получила огромное количество территорий, которые никогда к ней никакого отношения не имели, включая Причерноморье.

    На сайте Карлсона появилась видеозапись беседы с Путиным, сопровождаемая переводом на английский язык.

    Коментарии (41)
    9 февраля 2024, 00:37 • Новости дня
    СМИ: Журналист Карлсон встретился в Москве с Эдвардом Сноуденом

    СМИ: Журналист Карлсон встретился в Москве с Эдвардом Сноуденом и бывшей помощницей Джо Байдена Тарой Род

    СМИ: Журналист Карлсон встретился в Москве с Эдвардом Сноуденом
    @ Jorg Carstensen/dpa/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Американский журналист Такер Карлсон во время поездки в Москву для проведения интервью с президентом России Владимиром Путиным также встретился с экс-сотрудником американских спецслужб Эдвардом Сноуденом и бывшей помощницей Джо Байдена Тарой Рид, которая обвинила американского президента в домогательствах.

    О встречах Карлсона в Москве сообщил в четверг американский портал Semafor, передает ТАСС.

    Отмечается, что по сведениям портала, разговор со Сноуденом длился несколько часов, но не была предназначена для публикации. А вот с Тарой Рид Карлсон записал интервью.

    Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что Кремлю об этих встречах ничего не известно и назвал их «личным делом» журналиста.

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    9 февраля 2024, 12:41 • Новости дня
    Американцы сравнили «блистательного» Путина и «бессвязного» Байдена

    Американцы после интервью Путина пожалели о плохих отношениях России и США

    Американцы сравнили «блистательного» Путина и «бессвязного» Байдена
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Американские зрители прокомментировали интервью российского президента Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону и выразили сожаления относительно того, что отношения России и США пришли в беспорядок.

    Так, многие пользователи, посмотревшие интервью на странице Карлсона в X (прежнее название – Twitter; соцсеть заблокирована в РФ), стали сравнивать Путина и президента США Джо Байдена.

    «Этот человек (Путин – прим. ВЗГЛЯД) преподает нам урок истории, говоря уверенно и ясно. А наш президент (Байден – прим. ВЗГЛЯД) тем временем разговаривает с мертвецами, нюхает детей ... и не знает, где он», – написал пользователь с ником Nathan Johnson.

    «Владимир Путин, президент России, прочитал двухчасовую диссертацию об истории России и ее месте на мировой арене. Тем временем Джо Байден, глава западной гегемонии, не смог закончить связное предложение в пятиминутном тщательно поставленном выступлении», – отметила Lauren Chen.

    «Я завидую России за то, что у нее есть лидер, который знает, в каком измерении находится», – посетовал Slygarr.

    «Я, вероятно, буду отмечен и включен в какой-нибудь список за то, что говорю это, но Путин говорит с большим смыслом всякий раз, когда я слышу его речь. И я думаю, что у русских есть лидер, которым они могут гордиться, чего нам (американцам – прим. ВЗГЛЯД), к сожалению, не хватает. Мне бы хотелось, чтобы у нас была настоящая группа настоящих лидеров правого крыла в нашей стране. Самое близкое, что мы получили – это [республиканец Дональд] Трамп, а он, по сути, тот же демократ, только 15 лет назад, и это печально», – считает пользователь KingDoms-Kingdom.

    «Странно ли, что я доверяю Путину больше, чем своему президенту Байдену? – задался FoshiRho после просмотра интервью российского лидера. – Мне кажется, Путин никогда не хотел, чтобы отношения России с Америкой оставались такими, какими они были на протяжении всего его президентства. Но десятилетия хитрости Америки создали Путина, которого мы видим сегодня. Кто еще со мной согласен?»

    Пользователь Lorigarza прокомментировал слова Путина о том, что Россия выражала готовность вступить в НАТО. Комментатор считает, что если бы это все-таки произошло, то США и Россия были бы союзниками, однако всему помешали «эти гнилые, жаждущие власти люди». Он отметил, что событий последних лет не должно было произойти, в мире установился беспорядок из-за «поджигателей войны на той стороне, которая должна быть за мир, – США».

    «Карлсон был подготовлен и искренен, Путин – блистателен и умело уклончив, особенно в вопросах, обсуждаемых спецслужбами», – заключил James Woods.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как интервью Путина Карлсону прорвало информационную блокаду Запада.

    Коментарии (28)
    9 февраля 2024, 11:16 • Новости дня
    Путин назвал единственный повод для введения российских войск в Польшу
    Путин назвал единственный повод для введения российских войск в Польшу
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Сценарий, при котором российские войска будут направлены в Польшу, возможен только в одном случае – если Польша осуществит нападение на Россию, заявил президент Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

    Путин отметил, что западные страны стараются запугать свое население мнимой российской угрозой. «И думающие люди – не обыватели, а думающие люди, аналитики, те, кто занимается реальной политикой, просто умные люди – прекрасно понимают, что это фейк. Раздувается российская угроза», – приводятся слова Путина в расшифровке интервью, опубликованной на сайте Кремля.

    Карлсон поинтересовался у российского лидера, может ли он представить сценарий, когда ему приходится направить российские войска в Польшу. «Только в одном случае: если со стороны Польши будет нападение на Россию. Почему? Потому что у нас нет никаких интересов ни в Польше, ни в Латвии – нигде. Зачем нам это? У нас просто нет никаких интересов. Одни угрозы», – подчеркнул глава государства.

    Журналист отметил, что на Западе в таком случае противопоставляют аргумент о том, что Россия якобы вторглась на Украину, а значит, у нее будто бы есть территориальные притязания на всем континенте. «Вы недвусмысленно говорите о том, что таких притязаний территориальных у вас нет?» – спросил Карлсон.

    Путин ответил, что это абсолютно исключено. «Не надо быть никаким аналитиком: это противоречит здравому смыслу – втягиваться в какую-то глобальную войну. А глобальная война поставит на грань уничтожения все человечество. Это очевидно», – сказал глава государства.

    Вместе с тем он напомнил о средствах сдерживания. «Нами все время всех пугали: завтра Россия использует тактическое ядерное оружие, завтра вот то использует – нет, послезавтра. Ну и что? Это просто страшилки для обывателей, для того чтобы выбить из налогоплательщиков США, выбить из налогоплательщиков Европы дополнительные деньги в противостоянии с Россией на украинском театре военных действий. Цель – как можно сильнее ослабить Россию», – сказал Путин.

    В Кремле заявляли ранее, что Польша является агрессивной страной, которая не гнушается подрывной деятельности и вмешательства во внутренние дела других государств, Россия и Белоруссия учитывают исходящие от нее угрозы.

    Ночью на сайте Карлсона была опубликована видеозапись беседы с Путиным, которая сопровождалась переводом на английский язык. Утром появилась письменная расшифровка.

    Коментарии (8)
    9 февраля 2024, 11:58 • Новости дня
    Путин: Маска остановить невозможно

    Президент Путин заявил, что американского миллиардера Маска нужно призывать договариваться в вопросе его экспериментов

    Путин: Маска остановить невозможно
    @ Grzegorz Wajda/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил, что американского миллиардера Илона Маска невозможно остановить в его необычных опытах, однако можно пытаться договариваться.

    На сайте Кремля опубликован фрагмент беседы, где президент отмечает, что у человечества есть множество угроз, например, исследования в области генетики, которые могут «создать сверхчеловека», чем уже, возможно, занимается Маск.

    «Говорят, что в США Илон Маск внедрил уже чип в мозг какого-то человека», – заметил Путин.

    При этом глава государства отметил, что остановить его в своих экспериментах невозможно, так как «он все равно будет делать то, что считает нужным». Тем не менее с ним надо договариваться и искать способы убедить его, считает Путин.

    «Мне кажется, он умный человек, то есть я уверен в том, что он умный человек. Надо с ним как-то договариваться о том, что этот процесс нужно канонизировать, подчинять каким-то правилам», – подчеркнул президент.

    По его словам, когда человечество почувствовало угрозу своему существованию от ядерного оружия, все обладатели ядерного оружия начали между собой договариваться, потому что понимали, что их неаккуратное применение может привести к полному, тотальному уничтожению.

    В этой связи он добавил, что и в случае беспредельного и бесконтрольного развития искусственного интеллекта или генетики, либо других современных направлений, остановить которые невозможно, «наступит период договариваться на межгосударственном уровне о том, как мы будем это регулировать».

    Ночью на сайте Карлсона была опубликована видеозапись беседы с Путиным, которая сопровождалась переводом на английский язык. Утром появилась письменная расшифровка.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как интервью Путина Карлсону прорвало информационную блокаду Запада.

    Коментарии (5)
    9 февраля 2024, 03:28 • Новости дня
    Путин назвал условия сохранения Крыма в составе Украины в 2014 году

    Путин заявил, что если бы власть в Киеве в 2014 году сменилась законно, это бы сохранило Украине Крым

    Tекст: Денис Тельманов

    Крым остался бы в составе Украины, если бы смена власти в Киеве в 2014 году прошла законно и бескровно, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону.

    «Зачем госпереворот, зачем жертвы? Зачем угрозы для Крыма? Зачем начали потом операции в Донбассе? Вот этого я не понимаю, Зачем это надо было делать? Все то же самое можно было сделать, только легальным путем, без всяких жертв, без начала военных операций и без утраты Крыма. И мы бы пальцем не пошевелили, если бы не было вот этих кровавых событий на Майдане, в голову бы никогда не приходило», – приводит слова Путина ТАСС.

    Он подчеркнул, что украинский конфликт был спровоцирован госпереворотом в Киеве, который в 2014 году был реализован ЦРУ.

    При этом он уточнил, что у тогдашнего президента Украины Виктора Януковича не было шансов на победу в выборах, и все это знали. И несмотря на это Янукович согласился на досрочные выборы.

    На сайте Карлсона появилась видеозапись беседы с Путиным, сопровождаемая переводом на английский язык.

    Коментарии (13)
    9 февраля 2024, 11:39 • Новости дня
    Путин заявил о некомпетентности властей Германии
    Путин заявил о некомпетентности властей Германии
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону признался, что молчание Германии по поводу диверсии на «Северных потоках» его удивляет.

    В ходе интервью Карлсон спросил российского президента: «Кто взорвал «Северный поток»?»

    «Вы, конечно», – ответил Путин, рассмеявшись.

    «Я был занят в тот день. Я не взрывал «Северный поток», – пошутил американский журналист.

    «У вас лично, может быть, есть алиби, но у CIA [ЦРУ] такого алиби нет», – подчеркнул российский лидер, слова которого приводятся в расшифровке интервью, опубликованной на сайте Кремля.

    Как отметил президент, в таких случаях всегда говорят, что искать следует того, кто заинтересован. «Но в данном случае надо искать не только того, кто заинтересован, а еще того, кто может это сделать, – уточнил Путин. – Потому что заинтересованных может быть много, но залезть на дно Балтийского моря и осуществить этот взрыв могут не все. Вот эти два компонента должны быть соединены: кто заинтересован и кто может».

    Карлсон поинтересовался, почему Россия, имея данные спецслужб, не представит соответствующие доказательства и не одержит победу в «войне пропаганды».

    По словам Путина, в войне пропаганды очень сложно победить Соединенные Штаты, потому что Соединенные Штаты контролируют все мировые СМИ и очень многие европейские. «Конечным бенефициаром крупнейших европейских СМИ являются американские фонды. Вам это неизвестно? Поэтому втягиваться в эту работу можно, но это, что называется, себе дороже. Мы можем просто засветить свои источники информации, а результата не добьемся. Всему миру и так ясно, что произошло, и даже американские аналитики прямо об этом говорят. Правда», – отметил глава государства.

    Журналист напомнил о том, что Путин работал в Германии, и спросил, почему же тогда немцы молчат о виновнике подрыва «Северных потоков». «Это приводит меня в замешательство: почему немцы ничего не говорили по этому вопросу?» – сказал Карлсон.

    «Меня это тоже удивляет, – согласился Путин. «Но сегодняшнее немецкое руководство не руководствуется национальными интересами, а руководствуется интересами коллективного Запада, иначе трудно объяснить логику их действий или бездействия. Ведь дело не только в «Северном потоке – 1», который взорвали. «Северный поток – 2» повредили, но одна труба жива-здорова, и по ней можно подавать газ в Европу, но Германия же не открывает его. Мы готовы, пожалуйста», – отметил президент России.

    Он напомнил, что есть еще один маршрут – через Польшу, он называется «Ямал – Европа». «Тоже большой поток можно осуществлять. Польша закрыла его, но Польша с руки клюет у немцев, из общеевропейских фондов деньги получает, а основной донор в эти общеевропейские фонды – Германия. Германия кормит Польшу в известной степени. А те взяли и закрыли маршрут на Германию. Зачем? Не понимаю», – сказал Путин.

    Российский лидер напомнил, что через территорию Украины – а Германия является вторым по объему финансовой помощи спонсором Киева после США – проходят два газовых маршрута. «Они взяли один маршрут закрыли просто, украинцы. Откройте второй маршрут и, пожалуйста, получайте газ из России. Они же не открывают», – обрисовал ситуацию Путин.

    «Почему немцам не сказать: «Послушайте, ребята, мы вам и деньги даем, и оружие. Вентиль отвинтите, пожалуйста, пропустите из России газ для нас. Мы втридорога покупаем сжиженный газ в Европе, это роняет уровень нашей конкурентоспособности, экономики в целом до нуля. Вы хотите, чтобы мы деньги вам давали? Дайте нам нормально существовать, заработать нашей экономике, мы же вам деньги оттуда даем». Нет, не делают этого. Почему? Спросите у них. (Стучит по столу.) Что здесь, что в голове у них – одно и то же. Там люди очень некомпетентные», – заключил президент.

    Ночью на сайте Карлсона была опубликована видеозапись беседы с Путиным, которая сопровождалась переводом на английский язык. Утром появилась письменная расшифровка.

    Газета ВЗГЛЯД ранее писала о том, как Европа скрыла виновников подрыва «Северных потоков».

    Коментарии (15)
    9 февраля 2024, 06:12 • Новости дня
    Путин: Запад начинает осознавать, что стратегического поражения России не будет

    Путин: На Западе начинают осознавать, что стратегического поражения России не будет

    Tекст: Денис Тельманов

    Странам Запада никогда не удастся добиться стратегического поражения России и они начинают это осознавать, в том числе среди правящего класса, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону.

    «Сейчас осознание этого пришло и к тем, кто контролирует власть на Западе. Но если это так и если это осознание пришло, подумайте теперь, что делать дальше», – призвал Путин западных политиков, передает ТАСС.

    На вопрос Карлсона, не будет ли для НАТО слишком унизительно признать контроль России над Донбассом и Новороссией, Путин ответил, что альянсу необходимо «подумать, как сделать это достойно».

    «Варианты есть, но если желание есть», – подчеркнул российский президент.

    Ночью на сайте Карлсона была опубликована видеозапись беседы с Путиным, которая сопровождалась переводом на английский язык.

    Коментарии (12)
    9 февраля 2024, 01:46 • Новости дня
    Такер Карлсон опубликовал интервью с Владимиром Путиным

    Американский журналист Такер Карлсон опубликовал интервью с президентом России Владимиром Путиным на своем сайте

    Tекст: Денис Тельманов

    Беседа Такера Карлсона и Владимира Путина выложена на официальном сайте журналиста за пять минут до анонсированного ранее времени в 02.00 мск.

    Такер Карлсон опубликовал интервью с российским президентом Владимиром Путиным на своем сайте в 2.00 по московскому времени.

    Интервью доступно по ссылке https://tuckercarlson.com/the-vladimir-putin-interview/. Общая продолжительность видеозаписи 2 часа 07 минут.

    Для удобства пользователей Карлсон проиндексировал запись, указав временной код и тему разговора. Так, в 00:02 Путин говорит об истории России и Украины, в 00:25 – о расширении НАТО, в 00:48 о том, что спровоцировало конфликт.

    Кроме того, согласно списку, в ходе интервью обсуждается Билл Клинтон, взрыв газопровода «Северный поток», Восстановление связи с США, президент Украины Владимир Зеленский, Илон Маск и искусственный интеллект, а также заключенный американский журналист Эван Гершкович.

    Коментарии (3)
    9 февраля 2024, 04:41 • Новости дня
    Путин назвал «дурью» решение США ограничить расчеты в долларах с Россией

    Путин заявил, что решение США ограничить расчеты в долларах с Россией нанесли удар по валюте США

    Путин назвал «дурью» решение США ограничить расчеты в долларах с Россией

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин назвал «полной дурью» решение США ограничить расчеты в долларах с Россией, подчеркнув, что введя ограничения, штаты нанесли удар по своей экономике и доллару.

    «Считаю, что полная дурь, понимаете, с точки зрения интересов самих Соединенных Штатов, налогоплательщиков Соединенных Штатов. Потому что это наносит удар по экономике США, подрывает мощь Соединенных Штатов в мире», – приводит ТАСС слова Путина в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

    Путин напомнил, что до 2022 года около 80% расчетов России во внешней торговле были в долларах и евро, а доллар занимал не менее 50% в расчетах с третьими странами. Сейчас же, по словам российского президента, в американских долларах проводится только 13% всех внешних расчетов России.

    «Но не мы же запретили использование доллара, мы к этому не стремились. США приняли решение ограничить наши расчеты в долларах», – заявил Путин.

    Он добавил, что сейчас доля рубля в международных расчетах России составляет 34%, а доля юаня выросла с примерно 3% до более чем 34%. Кроме того, по словам Путина, другие страны, в том числе нефтепроизводящие, начинают переходить при продаже нефти на юани.

    «Кто-то понимает это в тех же Соединенных Штатах? Что вы делаете? Сами себе обрезаете», – отметил Путин.

    «Могу только объяснить это самонадеянностью. Думали, наверное, что все рухнет, а ничего не рухнуло», – заключил российский президент.

    Ночью на сайте Карлсона была опубликована видеозапись беседы с Путиным, которая сопровождалась переводом на английский язык.

    Коментарии (8)
    9 февраля 2024, 09:59 • Новости дня
    Путин и Карлсон вышли в лидеры по упоминаемости в соцсетях

    Аналитика: Путин и Карлсон вышли в лидеры по упоминаемости в соцсетях

    Путин и Карлсон вышли в лидеры по упоминаемости в соцсетях
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Владимир Путин и американский журналист Такер Карлсон вышли в лидеры по упоминаемости в соцсетях, свидетельствуют данные мониторинга Brand Analytics.

    Так, в ожидании публикации интервью с президентом России Карлсон стал самой обсуждаемой персоной после Путина (211 тыс. упоминаний) в русскоязычных социальных медиа, передает ТАСС.

    Отмечается, что пользователи посвятили журналисту в этот день более 71 тыс. публикаций. При этом с момента публикации интервью 9 февраля в 02.00 мск и до 08.00 мск сообщения на эту тему в русскоязычных соцмедиа набрали 57,9 млн просмотров и 1,02 млн реакций.

    Уточняется, что позитивных комментариев в обсуждениях на 40% больше, чем негативных. Самые неравнодушные авторы составили старшее поколение от 55 лет (34,6% от авторов публикаций).

    Также интервью интересовались пользователи 18-24 лет (5,4%), 25-34 лет (16,2%), 35-44 лет (21,4%), 45-54 лет (20,9%).

    Самыми упоминаемыми структурами в обсуждениях стали НАТО (3,5 тыс. сообщений), ЦРУ (1,7 тыс.), Telegram (1,5 тыс.) и Белый дом (1,4 тыс.).

    В тройке самых обсуждающих регионов значится Донецкая народная республика.

    Ночью на сайте Карлсона была опубликована видеозапись беседы с Путиным, которая сопровождалась переводом на английский язык. Утром была опубликована письменная расшифровка.

    Примерно за пять часов интервью Путина Карлсону посмотрели 50 млн человек.

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    9 февраля 2024, 03:05 • Новости дня
    Путин указал на причастность США к подрыву «Северных потоков»

    Путин считает, что за взрывами трубопроводов «Северный поток» стоит ЦРУ

    Путин указал на причастность США к подрыву «Северных потоков»
    @ Danish Defense Ministry/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент РФ Владимир Путин считает, что диверсии на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» осуществили спецслужбы США.

    Отвечая на вопрос журналиста Такера Карлсона кто взорвал трубопроводы, Путин со смехом ответил: «Вы, конечно». Когда журналист в ответ сказал, что у него есть алиби, президент уточнил: «У вас лично, может быть, есть алиби, но у CIA (ЦРУ) такого алиби нет», передает ТАСС выдержки из интервью Путина Карлсону.

    Он подчеркнул, что «залезть на дно Балтийского моря и осуществить этот взрыв могут не все». 

    «Вот эти два компонента должны быть соединены: кто заинтересован и кто может», – пояснил Путин.

    Взрыва на газопроводах Nord Stream AG произошли 27 сентября 2022 года. Американский публицист Сеймур Херш сообщил, что взрывные устройства под газопроводами заложили водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов.

    Газета The New York Times со ссылкой на американских чиновников сообщила, что диверсию на газопроводах могла совершить некая «проукраинская группировка», которая действовала без ведома властей США.

    Ранее на сайте Карлсона журналиста появилась видеозапись беседы с Путиным, сопровождаемая переводом на английский язык.

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    9 февраля 2024, 05:45 • Новости дня
    Путин призвал Запад и Украину исправить ошибку Джонсона на переговорах о мире

    Путин призвал Запад и Украину исправить ошибку Джонсона, помешавшего завершить мирные переговоры

    Путин призвал Запад и Украину исправить ошибку Джонсона на переговорах о мире

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин призвал страны Запада исправить ошибку, совершенную экс-премьером Британии Борисом Джонсоном, который отговорил украинскую делегацию от заключения мирного договора с Россией.

    «Они же прекратили переговоры. Ошибка? Да. Исправьте ее. Мы готовы», – сказал Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

    Он напомнил, что на переговорах в Стамбуле был составлен большой документ о мирном соглашении, однако глава украинской делегации рассказал, что сначала планировал подписать документ, а затем появился «господин Джонсон» и отговорил его от этого, и Украина упустила шанс прекратить военные действия.

    «Ну упустили, совершили ошибку – пусть вернутся к этому, вот и все. Но почему мы должны суетиться и исправлять чьи-то ошибки?» – заявил российский президент.

    Ночью на сайте Карлсона была опубликована видеозапись беседы с Путиным, которая сопровождалась переводом на английский язык.

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