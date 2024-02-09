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В связанных с пластическим хирургом Хайдаровым клиниках нашли грубые нарушения
В столичных клиниках, связанных с работой пластического хирурга Тимура Хайдарова, нашли грубые нарушения законов, сообщили в Росздравнадзоре.
В отношении медицинских организаций ООО «Ай Кью Пластик», ООО «Джиэмти», ООО «Олимп Клиник» выявлены грубые нарушения лицензионных требований после проверки Росздравнадзора по Москве и области, сообщили в ведомстве РИА «Новости».
Там уточнили, что эти заведения связаны с медицинской деятельностью Хайдарова. Согласно данным проверки, при оказании медпомощи 34 пациентам по профилю «пластическая хирургия» нарушили порядок ее оказания.
В отношении организаций, причастных к деятельности этого хирурга, приняли меры административного воздействия.
Результаты контрольных мероприятий переданы в СК для рассмотрения в рамках уголовного судопроизводства.