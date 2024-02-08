Ближний Восток сыграл исключительную роль в развитии человечества. И, по всей видимости, продолжает играть, поскольку именно в этом регионе идут процессы, которые во многом сформируют будущее, в котором предстоит жить человечеству.3 комментария
Путин вручил награды лауреатам премии в области науки и инноваций
Российский лидер Владимир Путин в ходе торжественной церемонии в Государственном Кремлевском дворце наградил лауреатов премии президента России в области науки и инноваций для молодых ученых за 2023 год.
Премию за разработки в области нейроморфного искусственного интеллекта получила доктор физико-математических наук, профессор Национального исследовательского Нижегородского государственного университета имени Н.И. Лобачевского Сусанна Гордлеева, передает ТАСС.
Кандидату биологических наук, старшему научному сотруднику Института систематики и экологии животных Сибирского отделения РАН Сергею Павлушину присуждена премия за открытия в области регуляции вспышек массового размножения насекомых-вредителей.
Кандидат геолого-минералогических наук, доцент кафедры геохимии Петербургского государственного университета Ольга Якубович удостоена премии за разработки в области поиска золота и платины.
Четвертым лауреатом стал ведущий конструктор по изделию ОКБ имени А.М. Люльки филиала ПАО «ОДК – Уфимское моторостроительное производственное объединение», кандидат технических наук Георгий Гогаев. Он награжден «за комплекс работ, обеспечивающий укрепление обороноспособности страны».
Ранее Путин на заседании Совета по науке и образованию поручил правительству увеличить финансирование отечественной науки.