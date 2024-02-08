Ближний Восток сыграл исключительную роль в развитии человечества. И, по всей видимости, продолжает играть, поскольку именно в этом регионе идут процессы, которые во многом сформируют будущее, в котором предстоит жить человечеству.3 комментария
Путин: Без науки Россия не Россия
Путин выразил уверенность, что поддержка науки продолжится
Россия продолжит поддержку научных исследований, поскольку, прекратив это делать, перестанет быть собой, подчеркнул президент России Владимир Путин на торжественной церемонии в честь 300-летия РАН.
«В какое-то время в обществе возникла такая бытовая идея о том, что нам не нужна суверенная наука – чего они в лабораториях сидят, чего-то там паяют, крутят, жгут. Мир открыт: можно и то получить, и это, а деньги надо направить на какие-то другие цели», – приводит его слова ТАСС.
Путин добавил, что, «если мы хотим, чтобы Россия была Россией, развивалась, имела будущее, твердо стояла на ногах, мы должны поддержать и фундаментальную науку, без которой нет будущего, и прикладные исследования».
По его словам, неизвестно, как сложилась бы судьба России без достижений ученых. «Если бы не достижения российских ученых, причем во все времена – и в допетровскую эпоху, и после создания Академии наук, и, конечно, в новейшей истории <…> и сегодня, – <…> неизвестно, как сложились бы история и судьба российского государства, – подчеркнул Путин. – Это все должны мы ясно понимать»,
Ранее Путин заявил, что важно в полном объеме интегрировать Российскую академию наук (РАН) в процесс принятия ключевых государственных решений.