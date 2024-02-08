Путин: Без науки Россия не Россия

Путин выразил уверенность, что поддержка науки продолжится

Tекст: Ольга Иванова

«В какое-то время в обществе возникла такая бытовая идея о том, что нам не нужна суверенная наука – чего они в лабораториях сидят, чего-то там паяют, крутят, жгут. Мир открыт: можно и то получить, и это, а деньги надо направить на какие-то другие цели», – приводит его слова ТАСС.

Путин добавил, что, «если мы хотим, чтобы Россия была Россией, развивалась, имела будущее, твердо стояла на ногах, мы должны поддержать и фундаментальную науку, без которой нет будущего, и прикладные исследования».

По его словам, неизвестно, как сложилась бы судьба России без достижений ученых. «Если бы не достижения российских ученых, причем во все времена – и в допетровскую эпоху, и после создания Академии наук, и, конечно, в новейшей истории <…> и сегодня, – <…> неизвестно, как сложились бы история и судьба российского государства, – подчеркнул Путин. – Это все должны мы ясно понимать»,

Ранее Путин заявил, что важно в полном объеме интегрировать Российскую академию наук (РАН) в процесс принятия ключевых государственных решений.