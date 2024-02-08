Путин призвал беречь академическое наследие России

Tекст: Дарья Григоренко

Как указал Путин на торжественной церемонии, посвященной 300-летию Российской академии наук, необходимо беречь и внимательно относиться к академическому наследию, оно должно быть открыто для общества, служить делу просвещения, воспитания подрастающего поколения. «Мы обязательно должны будем обращаться к нему и при формировании наших долгосрочных планов в экономике, социальном развитии, в демографии», – добавил он, передает ТАСС.

Российский лидер пожелал академии «на новом историческом этапе, как и прежде, верно служить России, ее народу, сохраняя историю, традиции, всегда идти вперед, быть на переднем крае прогресса, обеспечивать государственный, научно-технологический, ценностный суверенитет».

Ранее Путин заявил, что Российское государство проходит очень сложный и важный этап укрепления своей независимости.