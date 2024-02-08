Путин заявил об открытости России к научному сотрудничеству

Tекст: Валерия Городецкая

Выступая на торжественной церемонии 300-летия Российской академии наук в Государственном Кремлевском дворце, глава государства подчеркнул, что Россия всегда открыта для партнерства в науке, передает ТАСС.

«Подчеркну, мы всегда будем открыты для партнерства в интересах всего человечества», – сказал Путин.

Российский лидер добавил, что ограничения в мировой науке вводят люди «не академического ума», запретить общение ученых невозможно, а попытки сделать это являются нелепыми.

«И добавлю, наших иностранных коллег, которые [продолжают сотрудничать] несмотря на все ограничения, запреты и барьеры, которые вводят люди явно не академического склада ума, не понимающие, что невозможно создать барьеры, абсолютный железный занавес, как это было когда-то. <…> Но и тогда было невозможно запретить общение. Сегодня это нелепо», – заявил Путин.

Ранее Путин на заседании Совета по науке и образованию поставил задачу правительству увеличить финансирование отечественной науки.