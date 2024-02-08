Космонавт Юрчихин на выставке «Россия» назвал основные достижения страны в сфере экологии

Эксперты обсудили реализацию государственной политики в сфере экологии, ее задачи и перспективы, а также участие жителей страны в сбережении природы. 8 февраля на выставке прошел отраслевой День экологии. За счет экспозиций регионов и корпораций выставка регулярно актуализирует экологическую повестку и привлекает внимание общества к вопросам сбережения природы, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Юрчихин рассказал о деятельности Всероссийского общества охраны природы, которое в ноябре этого года будет отмечать столетие. К задачам общества относятся охрана фауны и флоры, экспертиза законопроектов, расширение сети представительств и вовлечение молодежи. Юрчихин обратил внимание на связь работы космонавта с этой сферой, поделившись в том числе личными впечатлениями о полетах в космос.

«Космонавт проводит «наверху» эксперименты, в числе которых немало и связанных с экологией, с антропогенным воздействием на природу, с природными катастрофами», – пояснил Юрчихин. Он также призвал жителей ответственно относиться к природе, экотуризму и сортировке мусора.

Еще одной темой дискуссии стал переход к экономике замкнутого цикла. Юрчихин отметил, что сегодняшнее производство ориентируется на водосбережение, сохранение стратегических ресурсов пресной воды, очистку выбросов в воздух. Также в перспективе возможно появление закона об ограничении количества одновременного пребывания посетителей на заповедных территориях.