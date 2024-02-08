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Космонавт Юрчихин на выставке «Россия» назвал основные достижения страны в сфере экологии
В России проводится серьезная работа по сохранению природы и компенсации антропогенного воздействия, а нацпроект «Экология» позволяет сохранить природные богатства страны для будущих поколений, заявил заместитель председателя Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество охраны природы», летчик-космонавт РФ, Герой России Федор Юрчихин на выставке «Россия».
Эксперты обсудили реализацию государственной политики в сфере экологии, ее задачи и перспективы, а также участие жителей страны в сбережении природы. 8 февраля на выставке прошел отраслевой День экологии. За счет экспозиций регионов и корпораций выставка регулярно актуализирует экологическую повестку и привлекает внимание общества к вопросам сбережения природы, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Юрчихин рассказал о деятельности Всероссийского общества охраны природы, которое в ноябре этого года будет отмечать столетие. К задачам общества относятся охрана фауны и флоры, экспертиза законопроектов, расширение сети представительств и вовлечение молодежи. Юрчихин обратил внимание на связь работы космонавта с этой сферой, поделившись в том числе личными впечатлениями о полетах в космос.
«Космонавт проводит «наверху» эксперименты, в числе которых немало и связанных с экологией, с антропогенным воздействием на природу, с природными катастрофами», – пояснил Юрчихин. Он также призвал жителей ответственно относиться к природе, экотуризму и сортировке мусора.
Еще одной темой дискуссии стал переход к экономике замкнутого цикла. Юрчихин отметил, что сегодняшнее производство ориентируется на водосбережение, сохранение стратегических ресурсов пресной воды, очистку выбросов в воздух. Также в перспективе возможно появление закона об ограничении количества одновременного пребывания посетителей на заповедных территориях.