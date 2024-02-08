Политолог назвал закономерным отказ в регистрации Надеждину

Политолог Данилин назвал закономерным отказ в регистрации Надеждину

Он напомнил, что Надеждин должен был собрать 100 тыс. подписей как кандидат, выдвинутый партией. ЦИК проверяет 60% из сданных подписей (60 тысяч). Из 60 тыс. подписей Бориса Надеждина признаны недействительными 9147 подписей, то есть 15,348% брака при допустимых не более 5%.

«Всего на проверку подписных листов Надеждина ушло 144 часа. Ни один из представителей кандидата не присутствовал при проверке! Ни один член штаба не смотрел на проверку. Никого не прислали из штаба Надеждина. То ли всем плевать было, то ли такой штаб. То ли и то и то», – написал Данилин в своем Telegram-канале.

Он отметил, что многие желающие баллотироваться на пост президента России не понимают простую истину – кандидат должен соответствовать.

«Ресурсами, поддержкой, профессионализмом команды. Если кандидат не проходит квалификацию, то ему нечего замахиваться на такой высокий пост. В конце концов, быть депутатом в родном и любимом городе – тоже почетно», – прокомментировал Данилин.

Политолог также высказался о команде Надеждина, в которую входят иноагенты Михаил Ходорковский и Максим Кац.

«Достаточно сказать, что подписи самого Надеждина и членов его семьи не были сданы в ЦИК, потому что кто-то в штабе накосячил с подписными листами из Долгопрудного. Это диагноз или приговор. Да, Надеждина подставили под нерегистрацию его заклятые «друзья». Но и сам он мог бы тоже подумать, что, повторюсь, не в салочки поиграть вышел», – пояснил Данилин.

«И да, ровно такую же ситуацию и с ровно такими же персонажами мы наблюдали – кто из партера, а я прямо вот воочию на месте как член комиссии по наблюдению за выборами ОП МСК в ходе выборов 2019 года. Тогда те же «товарищи» вроде Каца, (Ивана) Жданова (признан иноагентом, включен в список экстремистов и террористов) и (Леонида) Волкова (иноагент), еще не ставшие релокантами, иноагентами и экстремистами своей крутизной хвалились, а на самом деле базы брали из последних и рисовали, рисовали... А потом обманутым кандидатам говорили, как та лошадь: «Ну не смогла я, не смогла». Ручки то у них все помнят», – заключил Данилин.

Ранее Надеждин назвал ожидаемым решение ЦИК об отказе регистрировать его в качестве кандидата, при этом он намерен обратиться в Верховный суд России.

На сегодняшний день осталось четыре кандидата в президенты России: самовыдвиженец Владимир Путин, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, член КПРФ Николай Харитонов и член партии «Новые люди» Владислав Даванков.

Совет Федерации назначил выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Таким образом, это будут первые трехдневные выборы президента России.

