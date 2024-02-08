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    Игорь Караулов Игорь Караулов Мужские и женские мифы о Западе потускнели

    За последние десятилетия мы лучше узнали реальный западный мир. Увидели, что рассказы о нем не всегда соответствуют реальности, да и он сам сильно изменился не в лучшую сторону. Всё это разрушает почву для мифологизации Запада.

    26 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Зачем США сдают Залужного

    Если в Белом доме решили, что в украинской берлоге Зеленский и Залужный вместе быть не могут, то сольют Залужного. Америке важно продемонстрировать, что на Украине порядок. Звучит логично, но не все так просто.

    5 комментариев
    Кирилл Аверьянов Кирилл Аверьянов Зачем нужен единый учебник истории России и Белоруссии

    Идея разработки общего стандарта преподавания истории России и Белоруссии не нова. Для этого предстоит превратить российскую и белорусскую исторические концепции в общерусскую.

    31 комментарий
    8 февраля 2024, 06:34 • Новости дня

    ВСУ начали формировать штурмовые подразделения из полицейских

    ВСУ начали формировать в Харьковской области штурмовые подразделения из полицейских из-за нехватки солдат

    Tекст: Денис Тельманов

    Нехватка военных вынудила ВСУ начать формирования штурмовых подразделений в Харьковской области из действующих сотрудников полиции без боевого опыта, сообщил глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев.

    «Из-за нехватки людей на фронте и уже абсолютно очевидного дефицита мобилизационного ресурса киевскому режиму уже ничего не остается, как отправлять на фронт действующих сотрудников правоохранительных органов. Они формируют из этих людей штурмовые отряды, вот только это не означает, что они будут эффективными», – приводит ТАСС слова Ганчева.

    По его словам, у полицейских отсутствует боевой опыт. Кроме того, Киев таким образом провоцирует рост преступности, потому что «следить за порядком в городах» становится некому.

    7 февраля 2024, 11:37 • Новости дня
    Военкор сообщил об операции России по возвращению Красного Лимана

    Военкор Коц: Россия начала операцию по возвращению Красного Лимана

    Военкор сообщил об операции России по возвращению Красного Лимана
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Российские силы приступили к наступательной операции по возвращению Красного Лимана, откуда ВС России были выведены 1 октября 2022 года, а также освобождению Купянска и созданию санитарной зоны для защиты от обстрелов ВСУ, сообщил военный корреспондент Андрей Коц.

    Коц сообщил Ura.ru, что ВС России ведут наступление на севере от Харьковско-Луганского участка, в направлении Купянска, где российские силы планируют занять позиции на реке Оскол. А на южном направлении военные движутся по линии Ямполь – Торское – Терны, взятие которых позволит выйти на Красный Лиман. Коц добавил, что в наступлении задействованы серьезные силы.

    Оттуда, продолжил военкор, открывается дорога и на Славянск, и на Харьковскую область.

    Еще в прошлом году российский лидер Владимир Путин предупреждал, что если украинская сторона продолжит атаки на российские территории, то Россия рассмотрит возможность создания «санитарного кордона» на украинской территории.

    Коц считает, что в настоящее время этот план и реализуется. По его словам, усилия направлены на то, чтобы отодвинуть украинскую артиллерию и не позволить ей обстреливать «города большой России». Такая зона, добавил военкор, может появиться в Харьковской области.

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    7 февраля 2024, 08:25 • Новости дня
    В зоне СВО решили опробовать «убийцу» американской винтовки Barrett

    Ростех: В зоне СВО опробуют винтовку МЦ-572, «убийцу» американской Barrett

    В зоне СВО решили опробовать «убийцу» американской винтовки Barrett
    @ Георгий Султанов/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Новейшие российские антиматериальные винтовки МЦ-572 в ближайшее время поступят в зону спецоперации на Украине, сообщили в холдинге «Высокоточные комплексы» (входит в Ростех).

    Как отметили в холдинге, в данный момент винтовка проходит испытания на работоспособность в различных условиях эксплуатации, передает РИА «Новости».

    В частности, в ходе испытаний было принято решение скорректировать конструкцию с целью улучшения эргономики, в ближайшее время начнется войсковая эксплуатация МЦ-572 в зоне проведения СВО.

    Там напомнили, что в 2023 году был изготовлен и с положительным результатом испытан макетный образец 12,7х108 мм крупнокалиберной самозарядной новой снайперской винтовки.

    Ранее российским снайперам для работы в зоне СВО передали новейшие винтовки Raptor.

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    7 февраля 2024, 16:27 • Новости дня
    Захарова рассказала, что делала Нуланд в Киеве

    Захарова: Нуланд в Киеве учила мобилизовывать больше украинцев без денег США

    Tекст: Валерия Городецкая

    В ходе визита в украинскую столицу заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд давала властям инструкции, как без финансовой поддержки с американской стороны мобилизовать еще больше украинцев, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Дипломат подчеркнула, что собственные граждане для властей Украины уже «не просто расходный материал», а «за материал они его теперь не считают», передает ТАСС.

    «Виктория Нуланд давала ценные указания по тому, как без американских денег мобилизовывать еще больше украинских граждан, учитывая, что граждане Украины для киевского режима уже не просто расходный материал, за материал они его теперь не считают», – заявила Захарова.

    Ранее сообщалось, что заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд «помчалась» в Киев из-за опасений в Белом доме, что главком ВСУ Валерий Залужный развернет армию и воспользуется ею против президента Украины Владимира Зеленского.

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    7 февраля 2024, 21:04 • Новости дня
    В Киеве захотели вернуть «свою» часть зарубежных активов СССР

    В Киеве заявили, что хотят вернуть «свою» часть зарубежных активов СССР

    В Киеве захотели вернуть «свою» часть зарубежных активов СССР
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Кристина Цыцура

    Фонд госимущества Украины (ФГИУ) создает рабочую группу по «возврату украинской доли зарубежных активов советского наследия».

    ФГИУ и МИД Украины будут совместно работать над возвратом имущества, которое, по мнению Киева, «после распада СССР было несправедливо и незаконно захвачено Россией», передает ТАСС.

    В фонде не уточняется, о каких именно объектах Украины идет речь, а также об их количестве и местонахождении.

    Ранее болгарская прокуратура сообщила о планах «вернуть в собственность государства» российский храм в Софии.

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    7 февраля 2024, 08:49 • Новости дня
    Взрывы прогремели в Киеве и Харькове
    Взрывы прогремели в Киеве и Харькове
    @ Ruslan Kaniuka/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    В Киеве прозвучал взрыв, чуть позднее звук взрыва раздался в Харькове, пишут украинские издания «Инсайдер» и «Общественное. Новости».

    Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, в городе прогремели новые взрывы, работает система ПВО.

    В данный момент на всей территории страны действует воздушная тревога, серия взрывов прогремела также в Черкасской области, передает ТАСС.

    Позднее взрывы прогремели в Ивано-Франковской области Украины, сообщил украинский «5 канал».

    Как заявил глава областной администрации Львовской области Максим Козицкий, в городе Дрогобыче на западе страны прокатилась серия взрывов.

    Ранее в среду утром серии взрывов прогремели в Харькове и Николаеве.

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    7 февраля 2024, 18:44 • Новости дня
    Боррель заявил, что Украине не нужны дроны из Евросоюза
    Боррель заявил, что Украине не нужны дроны из Евросоюза
    @ AP/TASS

    Tекст: Кристина Цыцура

    Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Украине не требуются поставки дронов из Евросоюза, так как Киев сам производит подобное оборудование.

    По словам Борреля, он удивился возможностям украинских инженеров, которые производят дроны высокого качества, передает РИА «Новости».

    Политик сейчас находится в Киеве, где ранее посетил несколько компаний по производству дронов.

    Ранее ВС России нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины.

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    7 февраля 2024, 12:54 • Новости дня
    Израильский эксперт заметил предвзятость посла Симоны Гальперин к России

    Политолог Ципис: Публичная позиция посла Израиля в России Симоны Гальперин устраивает Тель-Авив

    Израильский эксперт заметил предвзятость посла Симоны Гальперин к России
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    В заявлениях Гальперин имеется предвзятость к России, однако за последнее время отношения Тель-Авива и Москвы действительно ухудшились. Тем не менее, стороны имеют все шансы на то, чтобы сохранить связи на приемлемом уровне. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал израильский политолог Саймон Ципис. Ранее посол Израиля в РФ Симона Гальперин была вызвана в МИД из-за ее высказываний в интервью.

    «Дипломат – лицо, крайне зажатое нормами протокола. Он не может выражать личный взгляд на международные события. Его слова всегда будут восприниматься как официальная позиция страны, интересы которой этот человек представляет. Поэтому высказывания Гальперин стоит воспринимать как мнение Тель-Авива», – сказал Саймон Ципис, израильский эксперт по международным отношениям и национальной безопасности.

    «Стоит обратить внимание на то, что наше руководство давно выражало настороженность по поводу отношений России и Ирана, а переговоры Москвы с членами ХАМАС неоднократно критиковались и до ее заявлений. Однако в интервью заметна предвзятость Гальперин к РФ. Данный факт может негативно отразиться на том, как она будет исполнять свои дипломатические обязанности», – подчеркивает собеседник.

    «Однако тот факт, что МИД Израиля не стал отзывать своего посла для консультаций, говорит о том, что ее позиция более-менее устраивает Тель-Авив. Не думаю, что это существенно отразится на связях двух стран. Наш диалог переживает не лучшие времена. За последнее время эти отношения несколько ухудшились», – акцентирует он.

    «Однако Россия и Израиль имеют все шансы на то, чтобы сохранить контакты на приемлемом уровне. Стороны до сих пор стараются уважительно относиться друг к другу. Более того, Тель-Авив, в отличие от западных стран, не стремится полностью обрывать все связи с Москвой. Это важные моменты, которые свидетельствуют о возможности преодоления имеющихся противоречий», – резюмирует Ципис.

    Ранее посол Израиля Симона Гальперин была вызвана в российский МИД из-за непозволительных публичных высказываний. Как сообщил заместитель главы дипломатического ведомства Михаил Богданов, данное решение было принято в связи с негативной реакцией Москвы на «искаженные интерпретации и неприемлемые оценки» действий РФ, высказанные ею в интервью изданию «Коммерсант».

    По ее мнению, руководство России не поняло, что после 7 октября Ближний Восток «попал в другую, страшную реальность». Гальперин указала на неудовлетворенность тем фактом, что ХАМАС до сих пор не внесен властями страны в список террористических организаций. Она отметила, что в Израиле «не могут понять», почему Москва принимает представителей этого формирования и ведет с ними переговоры.

    Кроме того, Гальперин подчеркнула, что от России «не слышно ни слова осуждения в СБ ООН» в отношении «Хезболлы» и хуситов, которые «препятствуют свободе судоходства по Суэцкому каналу». По ее мнению, все это указывает на то, что Москва, «сама страдавшая от терактов, не поддерживает борьбу» Тель-Авива против терроризма.

    «Позиция России тревожит и удручает меня и тем, что из-за нее ваша страна теряет симпатии израильтян, в том числе русскоговорящих», – указала она. Гальперин посетовала и на то, что «международный день памяти холокоста пока не является официальным днем в государственном календаре РФ». Дипломат подчеркнула, что намерена обсуждать это с российскими коллегами.

    Разговор Гальперин с представителями МИД продлился более полутора часов. В ведомстве заявления посла Израиля назвали «крайне неудачным началом дипломатической миссии, которая должна быть нацелена на развитие двусторонних отношений».

    Напомним, газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему Россия придерживается нейтралитета в конфликте на Ближнем Востоке.

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    8 февраля 2024, 04:31 • Новости дня
    Такер Карлсон назвал дату публикации интервью с Владимиром Путиным

    Интервью Такера Карлсона с Владимиром Путиным будет опубликовано 9 февраля в 02:00 мск

    Tекст: Денис Тельманов

    Американский журналист Такер Карлсон, который взял в Москве интервью у президента России Владимира Путина, сообщил, что оно будет опубликовано в 18:00 по времени восточного побережья США (02:00 мск 9 февраля).

    «Публикация завтра в 18:00 по времени восточного побережья США», – приводит ТАСС сообщение на сайте журналиста.

    Напомним, что ранее Такер Карлсон посетил Россию, после чего объявил о готовящемся интервью с президентом России Владимиром Путиным.

    Позже пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подтвердил интервью Путина Карлсону. Как отметили в Кремле, Карлсон занимает не пророссийскую, не проукраинскую позиции, а проамериканскую, однако она отличается от западных СМИ.

    Ранее сообщалось, что Американского журналиста Такера Карлсона заметили в гипермаркете «Ашан» в торговом центре «Гагаринский» в Москве, также он был замечен в заведении «Вкусно и точка» на Киевской.

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    7 февраля 2024, 15:07 • Новости дня
    Снаряд «Краснополь» стал в полтора раза эффективнее

    «Высокоточные комплексы»: Снаряд «Краснополь-М2» в полтора раза эффективнее предшественника

    Снаряд «Краснополь» стал в полтора раза эффективнее
    @ kalashnikovgroup.ru

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Новейший управляемый боеприпас «Краснополь-М2» в полтора раза мощнее и эффективнее предшественника – снаряда «Краснополь», сообщили в пресс-службе холдинга «Высокоточные комплексы» (входит в Госкорпорацию Ростех) на полях выставки World Defense Show в Эр-Рияде.

    По сообщению пресс-службы, от предшественника «Краснополь-М2» отличают повышенные дальность и боевое могущество, а по эффективности применения боевая часть практически в 1,5 раза эффективнее, передает ТАСС.

    Там добавили, что специалисты холдинга постоянно работают над повышением эффективности, точности и дальности боеприпаса.

    В холдинге рассказали, что заинтересованность в снаряде «Краснополь-М2» в калибре 155 мм проявили представители стран Ближнего Востока, Северной Африки и Юго-восточной Азии.

    Ранее Ростех пообещал показать на Международной выставке вооружений World Defence Show 2024 в Саудовской Аравии управляемый снаряд «Краснополь-М2» калибром 155 мм.

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    7 февраля 2024, 17:44 • Новости дня
    Порошенко призвал Зеленского «начать с себя» перезагрузку власти
    Порошенко призвал Зеленского «начать с себя» перезагрузку власти
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Экс-президент Украины Петр Порошенко призвал действующего главу украинского государства Владимира Зеленского начать кадровую чистку в руководстве страны со своей команды.

    В ходе обсуждения в Верховной раде вопроса об отставке министра по делам ветеранов Юлии Лапутиной Порошенко заявил, что поддерживает решение Зеленского о перезагрузке власти, но предложил ему «начать с себя», передает ТАСС.

    «Следует очистить все государственные учреждения, прежде всего офис президента», – заявил экс-президент Украины.

    По мнению Порошенко, кадровые перестановки необходимо провести и в кабинете министров, вплоть до замены его «на технократическое правительство», и формирование правительства национального единства. Он также призвал Зеленского к диалогу с лидерами парламентских фракций по вопросу укрепления обороноспособности страны.

    «Начните с себя, а от [главнокомандующего вооруженными силами] Валерия Залужного отцепитесь!» – сказал политик в завершении своей речи.

    Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что видит необходимость «перезагрузки и нового начала», а потому планирует заменить ряд руководящих лиц государства, причем не только в военной сфере.

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    7 февраля 2024, 12:15 • Новости дня
    Метающую гранаты на 120 метров насадку для автомата создали в России

    Насадку для автомата, которая метает гранаты на 120 метров, создали в Челябинской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Расположенные в городе Миасс (Челябинская область) предприятия разработали и передали в зону СВО насадки на автомат, которые способны метать ручные гранаты на расстояние до 120 метров.

    Согласно сообщению пресс-службы горадминистрации, выпускающие продукцию мирного назначения предприятия разработали экспериментальное устройство для метания ручных гранат с помощью автомата Калашникова на расстояние до 120 метров, передает ТАСС.

    Там добавили, что «мортирка» (или «стакан») опробована в боевых условиях, а на основании наблюдений и пожеланий бойцов специалисты предприятий доработали приспособление и уже передали партию усовершенствованных устройств военным разведчикам.

    Ранее в российские войска поставили востребованные в зоне СВО гранатометы ГМ-94.

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    7 февраля 2024, 18:20 • Новости дня
    Украинцам разрешили обменять российские рубли

    Нацбанк Украины разрешил до конца 2024 года обменять безналичные российские и белорусские рубли

    Украинцам разрешили обменять российские рубли
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Украинским предприятиям и физическим лицам разрешили проводить до конца 2024 года безналичный обмен российских и белорусских рублей, сообщил Национальный банк Украины (НБУ).

    Как пишет издание «Страна», этот закон был принят еще в конце декабря прошлого года, а соответствующий подзаконный акт (постановление Нацбанка) появился только сейчас.

    Отмечается, что продажа или обмен российских и белорусских рублей может быть осуществлена по заявлению клиента банка один раз в отношении каждого из указанных видов валюты, и только в безналичной форме – не стоит идти в банк с наличными рублями.

    В сообщении говорится, что право на разовый рублевый валютообмен предоставляется до 31 декабря 2024 года.

    Напомним, в феврале 2022 года НБУ запретил проводить операции в российских и белорусских рублях, однако в ноябре 2023 года Рада сделала исключение для безналичной продажи рублей.

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    7 февраля 2024, 13:48 • Новости дня
    Средства ПВО России сбили украинский МиГ-29

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Расчеты противовоздушной обороны ВС России за последние сутки поразили самолет МиГ-29 украинских воздушных сил, сообщило российское Министерство обороны.

    Самолет сбит у Алексеевки в Донецкой народной республике, уточнило ведомство в своем Telegram-канале.

    Также средства ПВО за сутки перехватили четыре снаряда РСЗО HIMARS.

    Уничтожены 104 украинских дрона у Мирного, Нового (Запорожская область), Новой Каховки, Счастливого (Херсонская область), Васильевки (ДНР), Стельмаховки, Житловки и Площанки (ЛНР).

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    7 февраля 2024, 11:39 • Новости дня
    Киев, Николаев и Харьков частично обесточены из-за ударов

    Минэнерго Украины: Киев, Николаев и Харьков частично обесточены из-за ударов

    Киев, Николаев и Харьков частично обесточены из-за ударов
    @ Sergei Chuzavkov/Reuters

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министерство энергетики Украины утверждает, что из-за повреждений, полученных в результате ударов, часть потребителей остались без света в Киеве, Харькове и Николаеве.

    Согласно сообщению ведомства, в Киеве в результате обстрела отключились линии электропередачи, обесточены подстанции, 19,4 тыс. абонентов в Днепровском и Деснянском районах остались без света, в том числе учреждения здравоохранения, передает РИА «Новости». Там добавили, что энергетики рассчитывают вернуть электроснабжение в течение трех часов.

    Кроме того, согласно данным Минэнерго, в Харькове взрывами повреждены электросети, обесточены около тысячи потребителей, также зафиксированы отключения света в городе Николаеве, без электричества более 220 бытовых потребителей. Уточняется, что в Харькове и Николаеве планируют восстановить электроснабжение в течение дня.

    Ранее украинский энергохолдинг ДТЭК сообщал, что отключение электроэнергии началось на всей территории Украины.

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    8 февраля 2024, 01:49 • Новости дня
    На американской базе на востоке Сирии произошли взрывы

    На американской базе в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии произошли взрывы

    Tекст: Денис Тельманов

    На военной базе США, расположеной на территории нефтяного месторождения Эль-Омар в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии, прогремели взрывы.

    Причина взрыва не раскрывается, американские военные пока никак не комментируют инцидент, сообщает ТАСС со ссылкой на ливанский телеканал Al Mayadeen.

    Ранее сообщалось, что США нанесли удары по 85 целям в Ираке и Сирии, которые принадлежат иранскому Корпусу стражей исламской революции и связанным с ним формированиям.

    Минобороны Сирии сообщило, что авиаудары привели к жертвам среди мирных жителей и военнослужащих, а также нанесли большой ущерб государственной и частной собственности.

    Перед этим американская база подверглась ракетному обстрелу, после чего на ней начался пожар.


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