  • Новость часаСМИ: Визит Путина в Турцию отложен
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    Урсула фон дер Ляйен обнажила имперские амбиции
    Посол рассказал о новой роли Италии в антироссийском штабе Запада
    Пригожин: Я абсолютно не понимаю претензий к Орбакайте
    Роднина: Валиеву нельзя считать олимпийской чемпионкой
    Боррель заявил, что Украине не нужны дроны из Евросоюза
    Такера Карлсона внесли в базу «Миротворца»
    Порошенко призвал Зеленского «начать с себя» перезагрузку власти
    ЕС допустил введение санкций против Карлсона за интервью с Путиным
    Хакеры взломали 3 млн «умных» зубных щеток
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Мужские и женские мифы о Западе потускнели

    За последние десятилетия мы лучше узнали реальный западный мир. Увидели, что рассказы о нем не всегда соответствуют реальности, да и он сам сильно изменился не в лучшую сторону. Всё это разрушает почву для мифологизации Запада.

    24 комментария
    Сергей Миркин Сергей Миркин Зачем США сдают Залужного

    Если в Белом доме решили, что в украинской берлоге Зеленский и Залужный вместе быть не могут, то сольют Залужного. Америке важно продемонстрировать, что на Украине порядок. Звучит логично, но не все так просто.

    5 комментариев
    Кирилл Аверьянов Кирилл Аверьянов Зачем нужен единый учебник истории России и Белоруссии

    Идея разработки общего стандарта преподавания истории России и Белоруссии не нова. Для этого предстоит превратить российскую и белорусскую исторические концепции в общерусскую.

    25 комментариев
    7 февраля 2024, 20:19 • Новости дня

    Хуснуллин: В этом году в новых регионах отремонтируют более 640 км автомобильных дорог

    Восстановление автомобильных дорог в новых регионах идет опережающими темпами, на сегодняшний день специалисты ГК «Автодор» уложили уже около 160 км нижнего покрытия и порядка 45 км верхнего слоя асфальтобетона из более 640 км, запланированных по программе 2024 года, сообщил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

    «К восстановлению инфраструктуры в новых регионах, в том числе дорожной, мы подходим комплексно, понимая как стратегическую важность опорной сети магистралей, так и востребованность межмуниципальных и внутригородских дорог. Сейчас активно растет объем грузоперевозок, развивается междугороднее пассажирское сообщение, значительно увеличился трафик частного автотранспорта. Например, прошлым летом порядка 1 млн человек поехали в Крым по альтернативному маршруту по территории новых регионов – в нормативное состояние было приведено 370 км сухопутного коридора. От качества и разветвленности дорожной сети фактически напрямую зависят темпы социально-экономического развития новых субъектов России», – приводятся слова вице-премьера на сайте правительства России.

    Хуснуллин напомнил, что всего в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях уже отремонтировано более 2 тыс. км дорог, из них госкомпанией «Автодор» – порядка 1350 км. Основные силы госкомпании в настоящее время сосредоточены на трассах, которые обеспечивают связь региональных центров новых субъектов с соседними регионами. Среди них 55-километровая трасса Донецк – Харцызск – Амвросиевка – КПП Успенка. Там уже уложено около 18 км нижнего слоя асфальтобетона объемом около 150 тыс. тонн. Также работы продолжаются в ЛНР – здесь нижний слой асфальтобетона уложен на 14 из 21 км региональной дороги от Перевальска до Ивановки.

    «К реализации программы 2024 года мы приступили в декабре, с опережением графика. Кроме дорожного полотна на автодорогах также заменим водопропускные трубы, установим дорожные знаки, остановки», – рассказал председатель правления государственной компании «Автодор» Вячеслав Петушенко.

    6 февраля 2024, 21:52 • Новости дня
    Познер прокомментировал возможное интервью Карлсона с Путиным
    Познер прокомментировал возможное интервью Карлсона с Путиным
    @ Антон Денисов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Телеведущий Владимир Познер посоветовал не строить догадки о том, какие темы могут быть подняты в возможном интервью американского журналиста Такера Карлсона с российским лидером Владимиром Путиным.

    В случае, если беседа состоялась, ее обязательно покажут в России, отметил Познер, передает News.ru.

    «Зачем гадать, о чем будет интервью? О ситуации на Украине или об Америке. Я убежден, что его покажут в России, тогда все сами и увидим», – сказал он.

    Во вторник Карлсон подтвердил планы взять интервью у Путина и сообщил, что оно состоится в ближайшее время.

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    6 февраля 2024, 22:29 • Новости дня
    Врач объяснила необходимость недозированного секса в феврале

    Эндокринолог Гончарова: Вкусная пища и хороший секс помогут преодолеть февральскую эндорфиновую яму

    Врач объяснила необходимость недозированного секса в феврале
    @ Pascal Deloche/Godong/Global Look Press

    Tекст: Татьяна Косолапова

    В феврале у людей накапливается усталость от короткого дня, плохой погоды. Вдобавок закончились праздники и деньги. В итоге человек проваливается в эндорфиновую яму. О том, с чем ее можно перепутать и как из нее выбраться, газете ВЗГЛЯД рассказала доктор медицинских наук, эндокринолог, врач высшей категории Анна Гончарова.

    «Эндорфиновая яма – это условное понятие, которое сопровождается снижением количества эндорфинов в крови. К эндорфинам относится около 20 нейромедиаторов и нейропептидов разной биологической направленности, общим свойством которых является обеспечивать настроение (хорошее или плохое), обеспечивать эмоциональную составляющую, заботиться об адекватном восприятии боли и любой другой тактильной чувствительности, об обонянии и восприятии запахов, о чувстве насыщения и многих других. Одним словом – удовольствие или неудовольствие», – говорит Гончарова. 

    Она объясняет, что эндорфиновая яма – это ощущение несчастья: вроде бы и все неплохо, но счастья нет. Соответственно, высокий уровень эндорфинов делает человека счастливым и довольным. Вкусная пища и напитки, недозированный хороший секс – все это приводит к резкому повышению уровня этого гормона.

    «Мы понимаем, что в феврале уже накапливается усталость от короткого светового дня, от многослойной зимней одежды, от плохой погоды, от отсутствия солнечного света и многих других моментов, которые яркой картинкой дарят нам радость. Как следствие, возникает снижение уровня эндорфинов – и самочувствие ухудшается. С другой стороны, накладывается эмоциональный фактор того, что праздники закончились, впереди работа, будни, многим не хватает финансовых средств, кредиты после новогодних трат не выплачены, и это тоже усугубляет эндорфиновую яму», – делится врач.

    По словам специалиста, задача каждого человека не скатываться в пучину плохого самочувствия и плохого настроения, которое может трактоваться как синдром хронической усталости, депрессия или другие расстройства. Надо, наоборот, постараться понять, действительно ли это состояние связано только с проблемами мироощущения и восприятия или у симптомов, имитирующих дефицит эндорфинов, есть реальная подоплека.

    В связи с этим эндокринолог настоятельно рекомендует при появлении такого состояния обратиться к своему доверенному врачу и пройти диспансеризацию, в ходе которой можно будет исключить нарушение функций щитовидной железы, дефицит витамина D и витаминов группы B и синдром железодефицита. Только после сдачи соответствующих анализов появится понимание, есть ли дефицитное состояние, нарушение гормонального статуса или нет. Исходя из результата врач поймет, рекомендовать пациенту рецепт на удовольствие, либо медикаментозное лечение компенсации изменения функций щитовидной железы, которая очень чувствительна к сезонам.

    «Хочу отметить, что в этом году зима снежная, с резкими колебаниями температуры. В такое время часто требуется коррекция доз гормонов щитовидной железы. Поэтому, прежде чем говорить об эндорфиновой яме, отмечу, что у каждой третьей женщины в России наблюдается синдром латентного железодефицита и практически у 82 из 100 человек отмечается дефицит или недостаточность витамина D. У каждого пятнадцатого – дефицит витаминов группы B, причем в первую очередь не хватает B12 и фолиевой кислоты. Поэтому сначала исключаем то, что может имитировать синдром нехватки эндорфинов, а потом, если дефицитные состояния исключены, с помощью друзей, подруг, родственников, единомышленников, ищем то, что будет радовать», – заключила Гончарова.

    Ранее ведущий научный сотрудник отделения эндокринной гинекологии ФГБУ НМИЦ эндокринологии Минздрава России врач-эндокринолог, акушер-гинеколог Екатерина Шереметьева рассказала, что ощущение «бабочек в животе» при влюбленности – это реакция симпатической нервной системы, которая непосредственно связана с «увеличением уровня эндорфинов и других гормонов радости».

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    6 февраля 2024, 20:49 • Новости дня
    Наташа Королева объяснила свой выезд в США
    Наташа Королева объяснила свой выезд в США
    @ Евгений Одиноков/РИА Новости

    Tекст: Кристина Цыцура

    Заслуженная артистка России Наташа Королева заявила поклонникам, что действительно отправилась к США, но лишь по семейному поводу.

    «Я поехала на день рождения к маме», – приводит слова Королевой сайт «Московский комсомолец».

    Матери Королевой Людмиле Порывай, которая с начала 90-х проживает с мужем в Майами, исполнится 78 лет. Певица заявила, что планирует посетить семейное торжество вместе с сестрой. По словам Королевой, пропустить это событие она не могла, так как из-за гастрольного графика ей очень редко удается увидеться с родными.

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    7 февраля 2024, 09:49 • Новости дня
    Эксперт объяснил, почему российский Ил-76 не был сбит в режиме «свободной охоты»

    Аналитик Леонков: Экипаж Ил-76 перед падением доложил о работе вражеской РЛС

    Эксперт объяснил, почему российский Ил-76 не был сбит в режиме «свободной охоты»
    @ t.me/sledcom_press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Экипаж сбитого Ил-76, перевозившего украинских пленных, непосредственно перед поражением зенитными ракетами Patriot успел доложить на землю об облучении борта радаром противника, это подтверждает, что уничтожение самолета было запланировано киевскими кураторами заранее, сообщил военный аналитик, специалист по системам ПВО Алексей Леонков.

    По его словам, за две минуты до попадания украинских ракет в Ил-76 экипаж доложил, что системы оповещения зафиксировали работу вражеской РЛС, облучающей борт, что является свидетельством того, что поражение самолета стало итогом заранее разработанной западными кураторами киевского режима операции, передает РИА «Новости».

    Леонков пояснил, что случайным образом Ил-76 мог быть сбит только в режиме «свободной охоты», но для этого радар сперва должен был засечь самолет и рассчитать его параметры, после чего боевой расчет должен был определить тип цели и принять решение на пуск ракет, соответственно, датчики самолета зафиксировали бы облучение несколько раз на существенно большем промежутке времени.

    Эксперт добавил, что облучение борта только станцией наведения комплекса непосредственно перед попаданием ракет в самолет говорит о том, что ЗРК в пассивном режиме получил координаты через западную систему передачи данных Link-16, то есть он был готов к появлению цели и захватил ее узким зондирующим лучом. Он подчеркнул также, что данные по координатам самолета были получены украинскими пассивными средствами радиотехнической разведки, которые ждали самолет в определенном месте и передали информацию ЗРК.

    Ранее постпред России при Организации Объединенных Наций Василий Небензя на заседании СБ ООН заявил, что Вашингтон является прямым соучастником удара вооруженных сил Украины по российскому самолету Ил-76.

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    7 февраля 2024, 10:50 • Новости дня
    Интервью Карлсона с Путиным назвали попыткой остановить третью мировую

    Журналист Джонс: Интервью Карлсона с Путиным является попыткой остановить третью мировую войну

    Интервью Карлсона с Путиным назвали попыткой остановить третью мировую
    @ Kremlin Pool/Global Look Press,Zuma/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Интервью американского журналиста Такера Карлсона с президентом России Владимиром Путиным длилось два часа, сообщил блогер и журналист из США Алекс Джонс.

    Джонс на своей странице в X (прежнее название – Twitter; соцсеть заблокирована в РФ) заявил, что Карлсон сообщил ему о том, что взял у российского лидера интервью. Такер назвал состоявшийся разговор «удивительным», передает ТАСС слова Джонса.

    Интервью, по словам Джонса, вскоре будет опубликовано.

    «Это войдет в историю. Мы пытаемся остановить третью мировую войну», – заявил Джонс.

    Ранее Карлсон в ответ на звучавшую в его адрес в США критику заявил, что не считает, что из-за интервью с российским лидером должен испытывать чувство вины.

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    7 февраля 2024, 11:37 • Новости дня
    Военкор сообщил об операции России по возвращению Красного Лимана

    Военкор Коц: Россия начала операцию по возвращению Красного Лимана

    Военкор сообщил об операции России по возвращению Красного Лимана
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Российские силы приступили к наступательной операции по возвращению Красного Лимана, откуда ВС России были выведены 1 октября 2022 года, а также освобождению Купянска и созданию санитарной зоны для защиты от обстрелов ВСУ, сообщил военный корреспондент Андрей Коц.

    Коц сообщил Ura.ru, что ВС России ведут наступление на севере от Харьковско-Луганского участка, в направлении Купянска, где российские силы планируют занять позиции на реке Оскол. А на южном направлении военные движутся по линии Ямполь – Торское – Терны, взятие которых позволит выйти на Красный Лиман. Коц добавил, что в наступлении задействованы серьезные силы.

    Оттуда, продолжил военкор, открывается дорога и на Славянск, и на Харьковскую область.

    Еще в прошлом году российский лидер Владимир Путин предупреждал, что если украинская сторона продолжит атаки на российские территории, то Россия рассмотрит возможность создания «санитарного кордона» на украинской территории.

    Коц считает, что в настоящее время этот план и реализуется. По его словам, усилия направлены на то, чтобы отодвинуть украинскую артиллерию и не позволить ей обстреливать «города большой России». Такая зона, добавил военкор, может появиться в Харьковской области.

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    6 февраля 2024, 21:59 • Новости дня
    Карлсон подтвердил планы взять интервью у Путина
    Карлсон подтвердил планы взять интервью у Путина
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский журналист Такер Карлсон сообщил, что интервью с президентом России Владимиром Путиным состоится в ближайшее время.

    О планах в скором времени взять интервью у российского лидера Карлсон сообщил на своей странице в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России): «Мы в Москве. Мы здесь, чтобы записать интервью с президентом России Владимиром Путиным. Вскоре мы сделаем это», – передает ТАСС.

    Карлсон записал видеообращение на фоне башен Кремля и храма Христа Спасителя, передает РИА «Новости».

    При входе на главную страницу сайта Карлсона открывается вкладка с анонсом интервью. Посетителю сайта предлагают оставить адрес электронной почты, чтобы получить уведомление, когда оно будет опубликовано.

    Карлсон объяснил свое решение тем, что конфликт между Россией и Украиной продолжается два года и «меняет весь мир», а у жителей США «нет реального представления о том, что происходит в этом регионе» – ни в России, ни на Украине.

    Он сообщил, что его команда сама оплатила поездку в Москву и не брала «никаких денег от какой-либо группы или правительства». Подчеркивается, что интервью можно будет посмотреть бесплатно. Как отметил Карлсон, «каждый сможет посмотреть его целиком, как оно было записано, без редактирования».

    Карлсон поблагодарил Илона Маска, обещавшего «не скрывать и не блокировать это интервью», которое будет опубликовано в соцсети X. При этом Карлсон считает, что власти стран Запада, «наоборот, наверняка сделают все возможное, чтобы подвергнуть цензуре это видео на других менее важных платформах». По его мнению, западные правительства «боятся информации, которую не могут контролировать».

    Карлсон пожаловался на то, что администрация президента США Джо Байдена дважды пыталась помешать его попыткам взять интервью у Путина. «Почти три года назад администрация Байдена противозаконно шпионила за нашими смс, а затем слила их содержание своим прислужникам в новостных медиа», – рассказал он. Карлсон уверен, что такие действия были предприняты с целью «остановить интервью Путина», которое планировалось. «В прошлом месяце, и мы в этом вполне уверены, они сделали прямо то же самое вновь, но в этот раз мы все равно приехали в Москву», – сообщил Карлсон.

    Он заявил, что «свобода слова – наше право по рождению, мы родились с правом говорить во что верим». Карлсон выразил уверенность, что данное право «не может быть отнято вне зависимости от того, кто в Белом доме», но американские власти «пытаются».

    Также Карлсон сообщил, что хочет взять интервью у президента Украины Владимира Зеленского, поскольку прежние интервью с ним американских СМИ были «заискивающими».

    Публикация Карлсона в соцсети с объявлением об интервью за час набрала 5 млн просмотров.

    Ранее американский журнал Newsweek сообщал, что посетивший на днях Москву американский журналист Такер Карлсон взял интервью у президента России Владимира Путина. Телеведущий Владимир Познер призвал не пытаться угадать, каким темам будет посвящено интервью.

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    6 февраля 2024, 23:59 • Новости дня
    Байден заявил об отчаянном положении Украины

    Байден посетовал на отчаянное положение Украины и отказался идти на уступки республиканцам

    Байден заявил об отчаянном положении Украины
    @ Jonathan Ernst/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украина находится в отчаянном положении, заявил президент США Джо Байден, добавив, что не готов идти на уступки Республиканской партии США ради выработки отдельных законопроектов о помощи Украине и Израилю.

    «Я в моем украинском галстуке и с украинским значком, потому что они (Украина) сейчас в отчаянном положении», – заявил Байден, выступая в галстуке желтого и синего цветов, на его пиджак был приколот значок с флагами США и Украины. Он заявил, что «каждая неделя, каждый месяц» без получения Украиной помощи от США означают, что у украинских войск остается меньше вооружений и «инструментов, с помощью которых Украина может защищаться от российского натиска», передает ТАСС.

    Байден выразил уверенность, что США «не могут теперь уйти», поскольку на это рассчитывает президент России Владимир Путин. Поддержку предлагаемого Байденом законопроекта о помощи Украине президент США назвал «противостоянием Путину», а возражения против документа, по словам Байдена, «играют на руку» российскому лидеру. Президент США подчеркнул, что «ставки в этой борьбе выходят далеко за рамки Украины».

    Говоря о пакетном законопроекте Сената США по помощи Украине, Израилю, а также ужесточению мер контроля на американской границе, Байден сказал, что прежде «республиканцы просили именно об этом», но теперь не хотят «обращать на это внимания». Он призвал прекратить «играть в игры», пока мир наблюдает за США, и не позволять «мелочной межпартийной» борьбе мешать выполнению американских обязательств.

    Когда Байдена спросили, готов ли он в случае провала законопроекта рассмотреть возможность поддержать отдельные законопроекты о помощи Украине и Израилю, президент США сказал, что «не станет уступать сейчас». Однако Байден признал, что поддерживаемый им законопроект, вероятно, «даже не попадет на голосование в Сенате».

    Байден обвинил в этом позицию бывшего американского президента Дональда Трампа: «Трамп считает, что это плохо для него с политической точки зрения <...>, даже если это поможет стране». Байден заявил, что Трамп «обращался к республиканцам в Палате представителей и Сенате, угрожал им и пытался запугать», причем республиканцы «похоже, уступают». Он призвал членов Республиканской партии «продемонстрировать американскому народу твердость духа».

    «Я призываю Конгресс провести этот законопроект и представить его мне на стол немедленно», – сказал Байден. Он посетовал, что действия конгрессменов «не соответствуют действиям великой страны», передает РИА «Новости».

    Президент США выразил уверенность, что законопроект Сената стал бы самым жестким миграционным законом в истории страны. По его словам, речь идет о «наиболее справедливых основных реформах в иммиграционной системе».

    Байден сказал, что в ходе предвыборной кампании собирается настаивать на том, что Трамп несет ответственность за кризис на южной границе страны, если законопроект не будет одобрен: «Изо дня в день в период до ноября американцы будут узнавать о том, что единственная причина отсутствия безопасности на границе – это Дональд Трамп и его MAGA-друзья».

    Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер отказалась отвечать на вопрос о том, есть ли у Белого дома «план Б» на случай провала законопроекта Сената. Она заявила, что конгрессменам необходимо проголосовать по действующему документу.

    Лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнел признал, что не видит «реальных шансов» провести через Конгресс законопроект.

    Напомним, в Сенате США предложили законопроект, в котором на охрану границ, помощь Украине и Израилю хотят направить 118,28 млрд долларов. В Палате представителей США выступили против законопроекта, спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон сообщил, что будет рассмотрен отдельный проект закона о помощи Израилю, но Белый дом уже пригрозил наложить вето на такой законопроект.

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    7 февраля 2024, 02:29 • Новости дня
    Херш объяснил провал расследования Швеции и Дании по «Северным потокам»

    Херш объяснил неспособность Швеции и Дании завершить расследование взрывов на «Северных потоках»

    Херш объяснил провал расследования Швеции и Дании по «Северным потокам»
    @ Danish Defense Ministry/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Неспособность Швеции и Дании завершить расследование взрывов на «Северных потоках» может быть вызвана пониманием властями этих стран того, «что именно происходит», заявил американский журналист Сеймур Херш.

    Херш отметил, что Швеция и Дания знали о проводимых США погружениях в течение нескольких месяцев до инцидента, но не делали заявлений о причине подводных взрывов в Балтийском море. Нет доказательств и того, что президент США Джо Байден приказывал расследовать теракт, передает РИА «Новости» со ссылкой на Substack.

    Кроме того, Херш заявил, что Германия оказалась в «политическом и экономическом хаосе» с момента взрывов на «Северных потоках». Он также заявил, что США опасались сохранения поставок газа из России в Германию, «такому не дали бы случиться».

    В Германии никто из высокопоставленных представителей властей не добивался того, чтобы виновных в теракте нашли. Итоги расследования не предъявили общественности «по соображениям безопасности», отметил Херш.

    Напомним, СМИ сообщили, что прокуратура Швеции собирается закрыть расследование диверсии на «Северных потоках», поскольку надзорному ведомству, вероятно, не удалось установить подозреваемых. Генеральная прокуратура Германии продолжает расследование.

    Коментарии (14)
    7 февраля 2024, 08:25 • Новости дня
    В зоне СВО решили опробовать «убийцу» американской винтовки Barrett

    Ростех: В зоне СВО опробуют винтовку МЦ-572, «убийцу» американской Barrett

    В зоне СВО решили опробовать «убийцу» американской винтовки Barrett
    @ Георгий Султанов/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Новейшие российские антиматериальные винтовки МЦ-572 в ближайшее время поступят в зону спецоперации на Украине, сообщили в холдинге «Высокоточные комплексы» (входит в Ростех).

    Как отметили в холдинге, в данный момент винтовка проходит испытания на работоспособность в различных условиях эксплуатации, передает РИА «Новости».

    В частности, в ходе испытаний было принято решение скорректировать конструкцию с целью улучшения эргономики, в ближайшее время начнется войсковая эксплуатация МЦ-572 в зоне проведения СВО.

    Там напомнили, что в 2023 году был изготовлен и с положительным результатом испытан макетный образец 12,7х108 мм крупнокалиберной самозарядной новой снайперской винтовки.

    Ранее российским снайперам для работы в зоне СВО передали новейшие винтовки Raptor.

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    7 февраля 2024, 16:11 • Новости дня
    Роднина: Валиеву нельзя считать олимпийской чемпионкой
    Роднина: Валиеву нельзя считать олимпийской чемпионкой
    @ Александр Вильф/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российская фигуристка Камила Валиева осталась олимпийской чемпионкой только для болельщиков, заявила советская фигуристка Ирина Роднина.

    Как пояснила Роднина в интервью Sport24, каждый радуется золотым медалям. «Американцы смотрят на свои золотые медали как на честно выигранный по спортивному принципу турнир. Валиеву нельзя считать олимпийской чемпионкой? Если только в сердцах ее болельщиков», – заявила Роднина, передает «Спорт-Экспресс».

    Ранее бронзовый призер ОИ, тренер по фигурному катанию Александр Жулин предположил, что Валиевой допинг могли подсыпать.

    Напомним, Спортивный арбитражный суд (CAS) решил дисквалифицировать на четыре года Камилу Валиеву. По мнению суда, она нарушила антидопинговые правила.

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    7 февраля 2024, 01:00 • Новости дня
    Производитель БПЛА Bayraktar рассказал о строительстве завода под Киевом

    Турецкая компания по производству БПЛА Baykar заявила о планах за год закончить строительство завода под Киевом

    Tекст: Антон Антонов

    Завод турецкой компании по производству беспилотников Baykar под Киевом строится, для завершения строительства нужно около 12 месяцев, сообщил гендиректор компании Халук Байрактар.

    После этого, по словам Байрактара, планируется «перейти к внутренней технике, оборудованию и организационной структуре». Ожидается, что на «большом» заводе будет работать «около 500 человек», а производительность составит около 120 единиц в год. В ответ на вопрос о безопасности в связи с конфликтом на Украине Байрактар заявил, что планы «полностью продвигаются» и «ничто» не может их остановить, передает «Прайм» со ссылкой на Reuters.

    В сентябре Байрактар заявил, что Baykar через 1,5 года планирует построить на Украине завод по производству беспилотников. Компания инвестирует в страну около 100 млн долларов. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что завод по производству турецких беспилотников «Байрактар» на Украине, если он будет создан, сразу попадет под демилитаризацию.

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    6 февраля 2024, 20:57 • Новости дня
    МИД раскрыл детали беседы с послом Израиля

    МИД сообщил детали беседы с вызванной послом Израиля Симоной Гальперин

    МИД раскрыл детали беседы с послом Израиля
    @ Мария Девахина/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство иностранных дел России раскрыло детали встречи с послом Израиля в Москве Симоной Гальперин, которая была вызвана в ведомство из-за непозволительных публичных высказываний.

    Как сообщили в МИД, специальный представитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замминистра иностранных дел России Михаил Богданов уведомил Гальперин о негативной реакции российской стороны на ее «искаженные интерпретации и неприемлемые оценки некоторых вопросов российской внешней и внутренней политики» в ее интервью изданию «Коммерсант», передает ТАСС.

    Кроме того, было подчеркнуто, что Россия нацелена на развитие отношений с Израилем в духе взаимного уважения и рассчитывает на конструктивный вклад посла.

    Ранее сообщалось, что посла Израиля в Москве Симону Гальперин решили вызвать в МИД России в связи с недопустимыми высказываниями в интервью изданию «Коммерсант».

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    7 февраля 2024, 13:39 • Новости дня
    ВС России нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины
    ВС России нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Вооруженные силы России нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, а также беспилотниками по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, сообщили в Минобороны.

    Уточняется, что украинские предприятия производили безэкипажные катера, береговые ракетные комплексы, ракеты к реактивным системам залпового огня и взрывчатку.

    «Цель удара достигнута. Все объекты поражены», – говорится в Telegram-канале Минобороны.

    Напомним, по всей территории Украины 7 февраля была объявлена воздушная тревога, позже взрывы прогремели в Киеве и Харькове. В Николаеве был поражен объект инфраструктуры.

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    7 февраля 2024, 17:00 • Новости дня
    Американисты объяснили ажиотаж на Западе из-за интервью Путина Карлсону

    Американисты: Интервью Путина Карлсону разрушит американскую пропаганду об украинском конфликте

    Американисты объяснили ажиотаж на Западе из-за интервью Путина Карлсону
    @ кадр из видео

    Tекст: Анастасия Куликова

    Такер Карлсон в ходе интервью с Владимиром Путиным мог затронуть широкий круг вопросов, но основной упор, вероятно, был сделан на украинский конфликт. Эта тема беспокоит и американцев, ведь их налоги идут на финансирование Киева. Об этом газете ВЗГЛЯД сказали американисты Борис Межуев и Дмитрий Дробницкий.

    «Ажиотаж вокруг анонса интервью Такера Карлсона с Владимиром Путиным понятен. Во-первых, президент России в последнее время не общался с западными журналистами, поскольку нам известны их методы склеек и монтажа интервью. Карлсон в этом плане работает иначе. Во-вторых, все ждут, что скажет российский лидер», – отметил Борис Межуев, политолог, кандидат философских наук, доцент философского факультета МГУ.

    «В-третьих, Такер Карлсон – самый популярный журналист англосферы и голос консервативной Америки, – добавляет американист Дмитрий Дробницкий. – Многие в США захотят посмотреть это интервью еще и потому, что американцы устали от той либеральной повестки, которую представляет правящая партия. Они не понимают, почему их налоги идут на финансирование Украины».

    «При этом американцы видят, что положение внутри их страны ухудшается. Об этом свидетельствует и ситуация на южной границе, и ситуация в экономике, а Конгресс и вовсе не может функционировать из-за непрекращающихся споров. Интервью Карлсона с Путиным в этом смысле станет глотком свежего воздуха», – добавил собеседник.

    «Любопытно, что у либеральных мейнстримных СМИ уже «рвет крышу», потому что они не понимают, как реагировать на анонс и на само интервью. Понятно, что сейчас звучат различные обвинения в адрес Карлсона», – указал политолог.

    По некоторым данным, общение президента с американским журналистом продлилось два часа. Межуев не исключает, что в интервью обсуждались отношения Москвы и Вашингтона. «Путин, вероятно, подробно описал позицию нашей страны в украинском конфликте, причины кризиса, а также рассказал о сорванных стамбульских переговорах. Это, конечно, не на руку администрации Джо Байдена. Не исключаю, что после выхода интервью претензии противников помощи Киеву начнут звучат в Соединенных Штатах громче», – предположил собеседник.

    В то же время Дробницкий ожидает роста антивоенных настроений в США. «Впрочем, демонстраций за мир в стиле 1960-х – 1970-х годов после интервью не последует. На мой взгляд, у американцев есть другие проблемы, по которым массовые выступления более вероятны, – это, например, вопрос по южной границе. Вместе с тем стоит ожидать, что администрация Байдена попытается любыми способами заблокировать интервью с Путиным. Это также станет проверкой на вшивость Илона Маска, который заверил, что видео будет доступно к просмотру в его соцсети», – указал американист.

    Карлсону же вряд ли будут грозить какие-то серьезные последствия в США, считает Борис Межуев. «Журналист и так не сотрудничает ни с одним американским изданием. Я напомню, что ранее его уволили с Fox News. Поэтому потеря работы Карлсону не грозит. Для ареста не найдется весомых оснований. Обвинения в шпионаже, работе на противника в данном случае выглядят неоправданными. Журналист, записывая интервью, выполнял свою работу, а в США существует поправка о свободе слова», – пояснил он. При этом собеседник допускает, что может последовать травля Карлсона.

    Во вторник американский журналист Такер Карлсон опубликовал в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирован в России) видеообращение, в котором заявил, что возьмет интервью у президента России Владимира Путина. Запись была сделана в Москве на фоне башен Кремля и храма Христа Спасителя. Журналист объяснил решение поговорить с российским президентом тем, что американцы «не имеют представления» о происходящем в России и на Украине. При этом он подчеркнул, что украинский конфликт постепенно «меняет весь мир».

    По словам Карлсона, администрация Джо Байдена пыталась препятствовать тому, чтобы он взял интервью у Путина. Однако, несмотря на продолжение таких попыток, на этот раз он все-таки приехал в Москву. Позднее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер опровергла это заявление Карлсона.

    Журналист сообщил, что его команда сама оплатила поездку и не брала «никаких денег от какой-либо группы или правительства». «Мы здесь не потому, что мы любим Владимира Путина, мы здесь потому, что мы любим США», – сказал журналист. Он подчеркнул, что считает важным, чтобы американские СМИ, освещая украинский кризис, не ограничивались сообщением только точки зрения Киева.

    Интервью можно будет посмотреть бесплатно. Как отметил Карлсон, «каждый сможет посмотреть его целиком, как оно было записано, без редактирования». Интервью также будет опубликовано в соцсети X. Как сообщил журналист, Илон Маск заверил его, что оно «не будет скрыто или заблокировано».

    В Кремле подтвердили, что Путин дал интервью американскому журналисту. Дмитрий Песков объяснил, что глава России дал интервью именно Такеру Карлсону, так как его позиция контрастно отличается от традиционных англо-саксонских СМИ.

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