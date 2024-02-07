За последние десятилетия мы лучше узнали реальный западный мир. Увидели, что рассказы о нем не всегда соответствуют реальности, да и он сам сильно изменился не в лучшую сторону. Всё это разрушает почву для мифологизации Запада.11 комментариев
ВС России заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении
Российские военные в последние сутки на Донецком направлении зашли на более выгодные позиции и поразили несколько подразделений украинской армии, сообщило Министерство обороны.
Поражены скопления живой силы и техники 22-й и 28-й механизированных бригад ВСУ, 114-й бригады теробороны у Богдановки, Клещеевки и Курдюмовки в ДНР, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.
Также отражены десять атак украинских штурмовиков из 112-й бригады теробороны и 79-й десантно-штурмовой бригады у Красного, Ленинского, Шумов и Победы в ДНР. ВСУ потеряли до 290 человек, две бронемашины и 13 автомобилей.
При контрбатарейной борьбе поражены американская САУ М109 Paladin, орудие Д-20, две гаубицы Д-30. Уничтожен склад боеприпасов ВСУ.
На Южно-Донецком направлении группировка «Восток» улучшила положение по переднему краю и поразила живую силу и технику ВСУ у Урожайного и Старомайорского в ДНР. Там украинская сторона потеряла до 195 человек, две САУ «Гвоздика» и САУ «Акация».
На Купянском направлении «Западная» группировка поразила живую силу ВСУ у Новоселовского (ЛНР), Кисловки и Берестового (Харьковская область). Отражены четыре атаки украинских штурмовиков 32-й механизированной, 25-й воздушно-десантной бригад и 13-й бригады нацгвардии Украины у железнодорожной станции Сеньковка и поселка Терны (ДНР).
На этом направлении украинская сторона за сутки потеряла до 275 человек, десять автомобилей, американскую артиллерийскую систему М777, две САУ «Гвоздика» и гаубицу Д-30.
На Краснолиманском направлении группировка «Центр» поразила живую силу и технику ВСУ у Дзержинского (ДНР) и отразила две атаки штурмовиков 60-й механизированной бригады ВСУ у Ямполовки (ДНР). Там украинская армия потеряла до 220 человек.
На Запорожском направлении ВС России поразили живую силу и технику 128-й горно-штурмовой, 33-й, 118-й механизированных бригад ВСУ у Жеребянок и Работино (Запорожская область). Украинская армия потеряла до 30 человек, две бронемашины.
На Херсонском направлении ВСУ потеряли до 45 человек и артиллерийскую систему М777.
Авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России поразили склады авиационных средств поражения и горючего.