За три месяца работы выставку «Россия» посетили 6 млн человек

Tекст: Дмитрий Зубарев

По сообщению, поступившему в газету ВЗГЛЯД, гости получили подарок от АНО «Дирекция выставки достижений «Россия» и администрации Ямало-Ненецкого автономного округа – поездку в Салехард на День оленевода. В ходе поездки Дмитрий Ершов с семьей пройдут церемонию пересечения Полярного круга и получат именные сертификаты полярников.

Как отметила генеральный директор АНО «Дирекция выставки достижений «Россия» Наталья Виртуозова, шестимиллионный посетитель пришел на Выставку ровно спустя три месяца после ее открыти,.

По ее словам, выставке «Россия» исполнилось ровно три месяца, за которые ее посетили шесть миллионов посетителей. Виртуозова поблагодарила посетителей и отметила, что Ямал – очень гостеприимный регион.

Как рассказала заместитель губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Татьяна Бучкова, семью Дмитрия Ершова ждет очень насыщенная программа – они смогут посмотреть на гонки оленьих упряжек и показ национальной одежды из оленьего меха, попробовать местные блюда и посмотреть на красоты Арктики.

Ранее первый сборник рассказов о ветеранах СВО представили на выставке «Россия».