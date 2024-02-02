Первый сборник рассказов о ветеранах СВО представили на выставке «Россия»

Tекст: Дарья Григоренко

Презентация книги «Жизнь за други своя» прошла на площадке международной выставки-форума «Россия» в лектории российского общества «Знание». Авторами выступили сами ветераны и бойцы СВО, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева на мероприятии рассказала, что идея создания сборника рассказов возникла после проведения первого форума ветеранов СВО. «Благодаря книге теперь можно взглянуть на спецоперацию их глазами, понять, через какие испытания прошли эти люди. У нас получилась правдивая, искренняя, пронзительная и воодушевляющая летопись судеб и подвигов, которые надолго останутся в сердцах миллионов людей», – уточнила она.

«Память о любом народе и нации передается через слово, через текст. Пока существует эта память, до этих пор существует народ. Если то или иное событие не стало предметом литературы, поэзии, оды, значит оно, возможно, было в чем-то неправедным. И сегодня мы свидетели того, как происходящие трагические, мучительные события становятся частью национального мифа. То, что происходит сегодня, станет частью нашего национального самосознания. И эта книга – первые камушки, первые кирпичики к созданию этого мифа. Это Слово, которое мы передадим нашим детям, нашему будущему поколению», – добавил Прилепин.

Начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков рассказал о важности тиражирования сборника рассказов, и отметил, что уникальность этой книги в том, что в ней собраны рассказы участников и ветеранов СВО. Эти рассказы, по его словам, останутся в памяти на долгие годы и войдут в историю. Он пояснил, что необходимо их тиражировать, на их базе создавать литературные произведения, а также важно, чтобы они были написаны на языке, который понятен подрастающему поколению, поскольку необходимо заинтересовывать молодежь и рассказывать им правду посредством художественного слова, которое может увлечь миллионы читателей.

Заместитель министра культуры Надежда Преподобная рассказала о работе, которую ведомство проводит для поддержки проектов, направленных на развитие творческого потенциала ветеранов СВО. Она уточнила, что ведомство всегда поддерживает и будет поддерживать выход таких книг. Преподобная назвала эту книгу замечательным человеческим документом и важным свидетельством о времени и судьбах. «Сборник наполнен честными рассказами о героических свершениях и военных буднях. Книга «Жизнь за други своя» обязательно войдет в фонды наших библиотек», – отметила она.

Первый заместитель министра просвещения РФ Александр Бугаев добавил, что сборник будет интересен и ветеранам СВО, ведущим уроки патриотического воспитания. «Недавно мы вернули в школьную программу роман Фадеева «Молодая гвардия», посвященный героям Великой Отечественной войны. Уверен, что этот литературный сборник историй ветеранов СВО Захара Прилепина станет основой для создания таких же замечательных произведений, имеющих огромное познавательное и воспитательное значение для наших ребят. Кроме того, сборник рассказов будет полезен для участников специальной военной операции, которые сегодня ведут уроки мужества в школах», – указал он.