Спекуляция тезисом о международной природе науки используется для утверждения космополитизма и пацифизма. Обвинения в космополитизме обычно вызывают гомерический хохот у либералов, как некий анахронизм – для них космополитизм вещь сама собой разумеющаяся.26 комментариев
Задержан предполагаемый убийца бойца смешанных единоборств Мутаева
Задержан предполагаемый убийца бойца смешанных единоборств Мутаева в Дагестане
МВД Дагестана сообщило о задержании молодого человека, подозреваемого в убийстве бойца смешанных единоборств Магомедрасула Мутаева.
По информации МВД республики, в совершении преступления подозревается 18-летний уроженец Кумторкалинского района, передает ТАСС.
Молодой человек был объявлен в розыск, в течение двух суток сотрудники правоохранительных органов обнаружили его в Хасавюртском районе Дагестана и доставили в отдел полиции.
Напомним, в ночь на 1 февраля возле жилого дома, расположенного по Гапцахской улице в Махачкале, был застрелен 21-летний боец смешанных единоборств промоушена Fight Nights Магомедрасул Мутаев.