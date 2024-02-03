Российские войска за неделю нанесли 37 ударов по центрам принятия решений ВСУ

Tекст: Вера Басилая

Согласно данным в Telegram-канале Минобороны, удары были нанесены с 27 января по 3 февраля по центрам принятия решений, объектам военно-промышленного комплекса, военной аэродромной инфраструктуре, арсеналам и базам горючего ВСУ.

Кроме того, уничтожены пункты дислокации подразделений ВСУ, формирований националистов и иностранных наемников.

Ранее подпольщики сообщили, что в Харькове было поражено несколько оборонных объектов ВСУ и офис, где видели военных из Швеции.

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что российские военные в ходе активных действий в прошлом месяце освободили населенные пункты Веселое, Крахмальное и Табаевка на Купянском, Краснолиманском и Донецком направлениях.