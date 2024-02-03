Спекуляция тезисом о международной природе науки используется для утверждения космополитизма и пацифизма. Обвинения в космополитизме обычно вызывают гомерический хохот у либералов, как некий анахронизм – для них космополитизм вещь сама собой разумеющаяся.3 комментария
Российские войска за неделю нанесли 37 ударов по центрам принятия решений ВСУ
Вооруженные силы России за неделю нанесли 37 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами по центрам принятия решений, сообщили в Министерстве обороны.
Согласно данным в Telegram-канале Минобороны, удары были нанесены с 27 января по 3 февраля по центрам принятия решений, объектам военно-промышленного комплекса, военной аэродромной инфраструктуре, арсеналам и базам горючего ВСУ.
Кроме того, уничтожены пункты дислокации подразделений ВСУ, формирований националистов и иностранных наемников.
Ранее подпольщики сообщили, что в Харькове было поражено несколько оборонных объектов ВСУ и офис, где видели военных из Швеции.
Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что российские военные в ходе активных действий в прошлом месяце освободили населенные пункты Веселое, Крахмальное и Табаевка на Купянском, Краснолиманском и Донецком направлениях.