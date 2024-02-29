Часто говорят, что в советское время общество было литературоцентричным. Это не вполне точно. Советское общество (прежде всего его образованная часть) было смыслоцентричным. Люди были увлечены поиском смысла и в писателе видели создателя смыслов, а не массовика-затейника.2 комментария
Путин предложил расширить программу газификации на садоводов
Путин предложил расширить программу социальной газификации на садоводов
Президент России Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию, предложил включить в программу социальной газификации садовые товарищества.
«В границах многих населенных пунктов, куда уже проведен сетевой газ, расположены садоводческие товарищества. Люди годами, порой из поколения в поколение обихаживают свои земельные участки, а сейчас строят там дома, в которых можно жить круглый год. Но подключиться к сетям не могут, потому что садовые товарищества не попадают в программу социальной газификации. Проблема затрагивает миллионы семей. Безусловно, ее нужно решить», – сказал Путин.
В связи с этим глава государства предложил расширить программу социальной газификации и продолжить сети до границ участков садоводческих товариществ.
По словам президента, на сегодняшний день благодаря этой программе газ бесплатно подведен к границам 1 млн 100 тыс. участков, прием заявок продолжается. «При этом льготным категориям граждан, в том числе семьям участников специальной военной операции, мы помогаем с проведением газовых коммуникаций внутри участка», – отметил он.
Ранее Путин дал поручение о расселении аварийного жилья.